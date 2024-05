Israel abandoning captives to hunt Hamas leaders, say military officers Officers tell MEE the war has become personal for Netanyahu, who is planning a long-term presence in Gaza ‚partially approved‘ by the US

Dieses von der israelischen Armee am 7. Mai 2024 veröffentlichte Handout-Bild zeigt israelische Soldaten in der Gegend von Beit Hanoun im nördlichen Gazastreifen (AFP/Israelische Armee)

Offiziere sagen MEE, der Krieg sei für Netanjahu persönlich geworden, der eine langfristige Präsenz im Gazastreifen plant, die von den USA „teilweise genehmigt“ wurde

Israel lässt Gefangene zurück, um Hamas-Führer zu jagen, sagen Offiziere

Von Levent Kemal

8. Mai 2024

Israel hat sein Ziel, die Gefangenen im Gazastreifen zu befreien, aufgegeben und versucht stattdessen, mit seiner Bodenoffensive in Rafah eine langfristige Präsenz zu etablieren und hochrangige palästinensische Führer zu verfolgen, so israelische Militäroffiziere gegenüber Middle East Eye.

Drei Offiziere, von denen einer im Gazastreifen Dienst tut, sagten unter der Bedingung der Anonymität, dass sie die Strategie von Premierminister Benjamin Netanjahu im laufenden Krieg gegen den Gazastreifen in Frage stellen, in dem mindestens 34.800 Palästinenser getötet wurden und es nicht gelungen ist, die am 7. Oktober von der Hamas entführten Gefangenen zurückzugeben.

Ein Offizier erklärte gegenüber MEE, die Ziele der Regierung seien unklar und das Ziel, die Gefangenen zu befreien und die Hamas zu vernichten, sei „gescheitert“.

„Netanjahus Operationen im Gazastreifen zielen im Wesentlichen darauf ab, … Yahya Sinwar zur Strecke zu bringen“, sagte der Offizier in Gaza und fügte hinzu, dass der Krieg für den israelischen Premierminister „persönlich“ geworden sei.

Sinwar, der Anführer der Hamas in der Enklave, ist Israels wichtigstes Ziel und wurde seit Beginn des Krieges nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen.

Der Offizier erklärte gegenüber MEE, das israelische Militär sei „besessen“ von Sinwar und den oberen Rängen der Qassam-Brigaden, dem bewaffneten Flügel der Hamas.

Im vergangenen Monat erklärte ein Hamas-Beamter, Sinwar habe überirdische Kampfgebiete besucht und Beratungen mit der Führung der Gruppe im Ausland geführt.

In einem Gespräch mit der panarabischen Nachrichtenagentur Al-Arabi Al-Jadeed (oder The New Arab) sagte der Hamas-Beamte, Sinwar halte sich nicht immer in Tunneln auf, wie von Israel behauptet, sondern er erfülle auch seine Aufgaben vor Ort. MEE konnte die Berichte über seinen Aufenthaltsort nicht unabhängig verifizieren.

Die Armee und der Geheimdienst sind nicht in der Lage, die richtigen Entscheidungen zu treffen“.

– Israelischer Militäroffizier

Der Militäroffizier im Gazastreifen erklärte, dass die Durchführung von Spezialoperationen gegen hochrangige Personen in einem dicht besiedelten Gebiet das Risiko berge, den Konflikt zu einem „Dauerkonflikt“ zu machen, und dass dies ohne israelische Opfer und anschließende „Vergeltungsmaßnahmen“ der Armee nicht möglich sei.

„Die Armee und der Geheimdienst sind nicht in der Lage, in dieser Hinsicht die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so eine Quelle.

Ein Offizier, der derzeit nicht im Gazastreifen dient, sagte, dass eine „neue Phase“ des Krieges geplant sei, die eine langfristige Militärpräsenz in Form von Spezialoperationen vorsieht.

„Dieser Plan ist teilweise von den USA genehmigt worden“, sagte der Offizier gegenüber MEE. „Er ist Teil eines Plans, den beide Länder für einen Hamas-freien Gazastreifen vereinbart haben.“

MEE hat das US-Außenministerium und das israelische Militär um eine Stellungnahme gebeten, aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Antwort erhalten.

Die USA haben bereits erklärt, dass sie die Wiederbesetzung des Gazastreifens oder die Wiedererrichtung einer ständigen israelischen Präsenz dort ablehnen.

Israel hat wiederholt erklärt, dass seine wichtigsten Kriegsziele die „Rückgabe unserer Geiseln und die Eliminierung der Hamas“ sind.

Gefangene „nicht mehr von Belang

Der Quelle zufolge schließt die geplante langfristige Präsenz eine Bodeninvasion in Rafah ein, die Israel Anfang dieser Woche begonnen hat.

Die israelischen Streitkräfte haben am Dienstag die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten eingenommen, wenige Stunden nachdem ihre Truppen eine wichtige Straße im Osten Rafahs vom Grenzübergang abgetrennt hatten.

Die Einnahme erfolgte nach mehreren Tagen tödlicher schwerer Luftangriffe und Beschuss von Rafah, wo rund 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser seit Monaten Zuflucht gefunden haben.

Sie erfolgte auch nach einer Ankündigung der Hamas, dass sie einen von den USA vermittelten Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert, der die Freilassung aller Gefangenen im Austausch gegen palästinensische Gefangene, das Ende des Krieges und den vollständigen Rückzug der israelischen Truppen vorsieht.

Alles, was die israelische Führung „seit einiger Zeit besprochen“ habe, werde derzeit umgesetzt, so eine der Militärquellen, die hinzufügte, dass es wahrscheinlich zu einem vorübergehenden Waffenstillstand kommen werde, um die regierungsfeindlichen Proteste in Israel zu unterdrücken.

Geiseln sind für niemanden mehr von Belang

– Israelischer Militäroffizier

Die Hamas hat wiederholt erklärt, dass sie einem vorübergehenden Waffenstillstand nicht zustimmen wird.

„Ein paar Geiseln könnten ausgetauscht werden. Die Geiseln sind jedoch für niemanden mehr von Belang“, sagte die Quelle.

Nach israelischen Schätzungen befinden sich von den rund 250 Geiseln, die während des Überraschungsangriffs der Hamas auf Israel im Oktober nach Gaza gebracht wurden, noch 128 dort, darunter 35, die nach Angaben des Militärs tot sind. Nach Angaben der Hamas sind mindestens 70 Gefangene bei israelischen Luftangriffen getötet worden.

Proteste in Israel, angeführt von den Familien der Gefangenen, haben die Regierung aufgefordert, den Krieg gegen Gaza zu beenden und ihre Angehörigen nach Hause zu bringen.

Als Reaktion auf die Zustimmung der Hamas zu dem von den USA vermittelten Waffenstillstandsvorschlag am Montag erklärte Netanjahus Büro, die Haltung der Palästinensergruppe sei „weit davon entfernt, Israels Kernforderungen zu erfüllen“.

Er sagte jedoch, dass Israel „eine hochrangige Delegation nach Ägypten entsenden wird, um die Möglichkeit zu maximieren, eine Vereinbarung zu für Israel akzeptablen Bedingungen zu erreichen“.

Berichten zufolge begann am Dienstag in Kairo eine weitere Runde indirekter Gespräche, an denen Delegationen der Hamas, Israels, der USA, Katars und Ägyptens teilnahmen.

Der CIA-Direktor William Burns, der die Gespräche leitet, wird in Israel eintreffen und sich mit Netanjahu treffen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …