Lasst die Mörder frei: Die Begnadigung von Daniel Perry



von Jeffrey St. Clair

24. Mai 2024



Daniel Perry wartet auf die Urteilsverkündung in seinem Prozess wegen des Mordes an Garrett Foster.

In einem der ungeheuerlichsten Fälle von Begnadigung seit Bill Clinton den milliardenschweren Steuerbetrüger, israelischen Agenten und international flüchtigen Marc Rich befreite, als die Uhr Mitternacht seiner beklagenswerten Regierung schlug, hat der texanische Gouverneur Greg Abbott letzte Woche einen bekennenden Rassisten begnadigt, der eine rote Ampel überfuhr, bevor er mit seinem Auto in eine Menge von Demonstranten raste und einen Mann tödlich erschoss, der versuchte, Menschen vor dem Überfahrenwerden zu schützen. Abbott begnadigte den Mörder, obwohl der Schütze schon seit Monaten von der Idee besessen war, BLM-Aktivisten zu töten.

Kurz vor 10 Uhr in der Nacht des 25. Juli 2020 überquerte eine Gruppe von Demonstranten, die sich gegen Polizeibrutalität einsetzten, die Kreuzung der Fourth Street und der Congress Avenue in der Innenstadt von Austin, Texas, als ein Auto eine rote Ampel überfuhr und wiederholt in die Menschenmenge hineinfuhr.

Mehrere der Demonstranten näherten sich dem Auto, um den Fahrer dazu zu bringen, die Bedrohung der Fußgänger einzustellen. Einer von ihnen war Garrett Foster, ein 28-jähriger Air Force-Veteran, der seine an den Rollstuhl gefesselte Verlobte, die vierfach amputierte Whitney Mitchell, über die Kreuzung schob, als das Auto die Demonstranten anhupte und rammte. Foster trug zu seinem Schutz ein AK-47-Gewehr bei sich, wie es das texanische Gesetz zum freien Tragen von Waffen erlaubt.

Als Foster sich dem Auto näherte und den Fahrer aufforderte, „weiterzufahren“, zog Daniel Perry, ein 30-jähriger Sergeant der US-Armee, seine eigene Waffe, einen .357 Magnum-Revolver, heraus, schoss fünfmal durch das Autofenster auf Foster und floh vom Tatort. Foster, der wie Perry weiß war, starb noch am Tatort.

Später rief Perry die Polizei an und schilderte seine Version des Geschehens. Um sich hinter dem expansiven texanischen „Stand Your Ground“-Gesetz zu schützen, behauptete Perry, er habe in Selbstverteidigung geschossen, nachdem Foster mit seiner AK-47 über der Schulter auf ihn zugekommen war. Keiner der Zeugen berichtete, Foster habe seine Waffe auf Perry oder sein Auto gerichtet. Und auf dem Video des Vorfalls war zu sehen, wie Foster sein Gewehr in einer Position hielt, die Waffenliebhaber als „niedrig bereit“ bezeichnen.

Noch bevor Fosters Blut getrocknet war, war Perry zu einem Helden der Selbstjustiz geworden, eine erwachsene Version des männlichen Kindes Kyle Rittenhouse. Und dazu noch ein Texaner, mit allem, was das in der Mythologie der amerikanischen Männlichkeit impliziert. Perry wurde als bulliger Verteidiger der zivilen Ordnung dargestellt, als normaler Amerikaner, der sich gegen die Gesetzlosigkeit und Anarchie wehrte, die nach dem Mord an George Floyd die Straßen des städtischen Amerikas erobert hatten, wie viele konservative Scharfmacher meinten.

Monatelang sah es so aus, als ob Perry, ein ehemaliger Soldat in Ft. Hood, nicht einmal wegen des Mordes an Garrett Foster angeklagt werden könnte. Trotz gegenteiliger Beweise schien die Polizei ihm die Geschichte abzukaufen, dass er Angst hatte, Foster wolle ihn erschießen, und die Polizisten in Austin hatten wenig Verständnis für jeden, der gegen Polizeibrutalität demonstrierte. Der Polizeichef von Austin sagte der Presse ursprünglich: „Es gab zwei Salven von Schüssen“, was fälschlicherweise implizierte, dass Foster auf Perry geschossen hatte. Der leitende Ermittler in dem Fall, David Fugitt, sagte später freiwillig für die Verteidigung und nicht für die Staatsanwaltschaft aus, und die Leitung des Austin Police Department verfasste einen Brief, in dem sie sich für die Begnadigung von Daniel Perry aussprach und behauptete, seine Verurteilung beruhe auf „Mutmaßungen“, „Andeutungen“ und „Rufmord“. Das zweiseitige Schreiben auf Briefpapier des Ministeriums wurde von Interimschef Robin Henderson unterzeichnet. Nach Rücksprache mit den Anwälten der Stadt beschloss Henderson, das Schreiben nicht einzureichen. Es ist klar, dass die Polizisten von Austin die gleiche qualifizierte Immunität, die sie genießen, auch auf die White-Power-Vigilanten ausdehnen wollten, die ihre Kritiker töten.

Es ist erwähnenswert, dass im Jahr 2023 zwar mehr Menschen durch US-Strafverfolgungsbehörden getötet wurden als zu irgendeinem anderen Zeitpunkt in den letzten zehn Jahren, die Gesamtzahl der Todesfälle durch Strafverfolgungsbehörden im Dienst im Jahr 2023 jedoch auf dem niedrigsten Stand seit 1959 lag. Mit anderen Worten: Die Polizei tötet mehr und wird weniger getötet.

Fast ein Jahr nach der Ermordung von Foster wurde Perry von einer Grand Jury in Travis County wegen Mordes, schwerer Körperverletzung und tödlicher Gewalt angeklagt. Er verbrachte jedoch nicht mehr als ein paar Stunden im Gefängnis. Nachdem Perry sich selbst gestellt hatte, wurde er fast sofort gegen eine Kaution von 300.000 Dollar freigelassen, die er von seinen rechtsgerichteten Anhängern erhalten hatte.

Der einwöchige Prozess fand Ende März und Anfang April 2023 statt. Die Staatsanwaltschaft stellte Perry als einen Mann dar, der seine Wut nicht unter Kontrolle halten konnte, einen Mann, der von rassistischen Animositäten besessen war und davon fantasierte, Demonstranten zu töten. Die Argumente der Verteidigung, Foster habe mit seiner Waffe auf Perry gezielt, wurden durch seine eigenen Äußerungen in seiner auf Video aufgezeichneten Befragung durch die Polizei entkräftet. Die Geschworenen wiesen auch die Behauptung der Verteidigung zurück, Perry sei aufgrund seines Autismus nicht in der Lage gewesen, seine Gefühle zu kontrollieren. In ihrem Schlussplädoyer sagte die Staatsanwältin Elizabeth Lawson: „Er musste sich weder mit den Demonstranten noch mit Garrett Foster oder sonst jemandem auseinandersetzen. Man kann niemanden erschießen und töten, der auf einen zugeht, während man das Recht ausübt, seine Waffe offen zu tragen“.

Nach zweitägigen Beratungen wurde Perry von den Geschworenen des Mordes für schuldig befunden, und der Richter verurteilte ihn später zu einer Haftstrafe von 25 Jahren.

Nicht einmal einen ganzen Tag nach Perrys Verurteilung verkündete Abbott plötzlich seine Absicht, Perry wegen des Mordes zu begnadigen, was Abbott erst tun konnte, nachdem die texanische Begnadigungsbehörde ihm die gesetzlich vorgeschriebene Empfehlung ausgesprochen hatte. „Texas hat eines der stärksten ‚Stand Your Ground‘-Gesetze zur Selbstverteidigung, das weder von einer Jury noch von einem progressiven Staatsanwalt außer Kraft gesetzt werden kann“, prahlte Abbott auf Twitter. „Ich freue mich darauf, die Begnadigungsempfehlung des Ausschusses zu genehmigen, sobald sie auf meinem Schreibtisch liegt.“ Der Abgeordnete Dan Crenshaw sagte, Perry solle nicht nur begnadigt, sondern auch für die Unannehmlichkeiten entschädigt werden, die ihm durch die Verurteilung durch ein Geschworenengericht entstanden sind.

Doch Perry erwies sich als seltsames Vorbild für die Moralhüter der Rechten, die in den vergangenen vier Jahren viel über Sexhandel und die Anmache von minderjährigen Mädchen gewettert hatten. Nach Perrys Verurteilung wurde eine Reihe von Textnachrichten veröffentlicht, aus denen hervorging, dass Perry online mit einem 16-jährigen Mädchen geflirtet hatte, nachdem er nach „guten Chats, um junge Mädchen zu treffen“ gesucht hatte.

In einem der Chats sagt ein junges Mädchen: „Ok so im 16 ill be 17 in 3 months u sure u want me?“

„In welchem Staat?“, fragte Perry. „Versprich mir außerdem, dass du keine Nacktbilder machst, bis du volljährig bist… Ich gehe ins Bett und denke mir einen Grund aus, warum ich dein Freund sein sollte, bevor ich aufwache.“

Die Verherrlichung von Perry wurde von einem umfassenden Angriff auf den Charakter von Garrett Foster begleitet, der als Antifa-Terrorist verleumdet wurde. Sogar die Polizeigewerkschaft beteiligte sich an der Verleumdung. Ohne jeden Beweis sagte Ken Casaday, Präsident der Polizeigewerkschaft von Austin, Foster habe „die Konfrontation gesucht und gefunden“. Obwohl Texas ein Staat mit freiem Waffenbesitz ist, sagte Garrett, dass Foster auf dem Radar der Polizei war, weil er üblicherweise mit der AK-47 zu den Kundgebungen kam“. Unsere Leute, die für die Überwachung von Personen mit Schusswaffen zuständig waren, hatten ihn bereits auf dem Radar.“ Aber Perry, der von seinem Wunsch gesprochen hatte, Demonstranten zu töten, war dem Radar der Polizei entgangen.

Garrett Foster und seine Verlobte Whitney Mitchell.

Perrys Verteidiger, von der Polizeivereinigung über das Büro des Gouverneurs bis hin zu FoxNews-Publizisten wie Tucker Carlson, behaupten, Foster habe sein Gewehr auf Perry gerichtet und damit das texanische Gesetz „Stand Your Ground“ ausgelöst, das es Perry ermöglicht, Foster ungestraft zu erschießen. Doch Perrys eigene Darstellung untergräbt diese Behauptung. In seiner ersten Befragung sagte Perry der Polizei von Austin, dass er befürchtete, Foster könnte auf ihn zielen und ihn erschießen, bevor er es könnte. „Ich glaube, er wollte [mit seinem Gewehr] auf mich zielen. Ich wollte ihm keine Chance geben.“ Als die Polizei in Austin Fosters Waffe fand, war sie gesichert und es befand sich keine Patrone in der Kammer.

Nach allem, was man hört, war Foster ein kleiner Liberaler, der in einer konservativen Familie aufgewachsen war, aber er war entsetzt über die Polizeibrutalität. Foster war ein fürsorglicher und zärtlicher Mann. Er und Whitney waren zusammen, seit sie sich in der High School kennengelernt hatten, als sie beide 17 Jahre alt waren. Zwei Jahre später erlitt Whitney einen septischen Schock, der zum Verlust aller vier Gliedmaßen führte. Foster ließ sie nicht im Stich. Stattdessen wurde er einer ihrer Pfleger, badete sie, zog sie an, putzte ihr die Zähne und flocht ihr die Haare. Er brach seine Karriere bei der Air Force ab, als Whitney ohne ihn in eine Depression verfiel. Whitney war schwarz und Garrett weiß, aber das war weder für sie noch für ihre Freunde und Familie ein Thema. Sie planten zu heiraten und hatten gerade ein gemeinsames Haus gekauft. Nach der Ermordung von George Floyd waren sowohl Whitney als auch Garrett empört über die Ungerechtigkeit und begannen, an BLM-Kundgebungen in Austin teilzunehmen. In der Nacht seiner Ermordung hatten Whitney und Garrett an mindestens 50 aufeinanderfolgenden BLM-Protesten teilgenommen, wobei Garrett Whitneys Rollstuhl schob, während sie oft ein Schild mit der Aufschrift „Schweigen ist Gewalt“ in ihrem Schoß hielt. Das war die Qualität des Mannes, der von der gackernden Rechten als Schläger, Krawallmacher und Terrorist bezeichnet wurde.

Perry hingegen war ein bekennender Rassist. „Black Lives Matter ist rassistisch gegenüber Weißen“, wetterte Perry. „Es ist offiziell, dass ich ein Rassist bin, weil ich nicht damit einverstanden bin, dass sich Menschen wie Tiere im Zoo verhalten.“ In einem Facebook-Post vom 1. Juni 2020 schrieb Perry: „Jetzt bin ich an der Reihe, (von Facebook) verbannt zu werden, weil ich die Black-Lives-Matter-Bewegung mit einem Zoo voller Affen verglichen habe, die ausflippen und mit ihrer Scheiße werfen.“

Er fantasierte offen darüber, sie zu töten und wie er damit davonkommen würde, indem er schrieb:

Perry: „Ich muss vielleicht ein paar Leute auf dem Weg zur Arbeit töten, weil sie vor meinem Wohnkomplex randalieren.“

Justin Smith: „Können Sie das legal tun?“

Perry: „Wenn sie mich angreifen oder versuchen, mich aus meinem Auto zu ziehen, dann ja.“

Justin Smith: „Wenn ich es nur tue, weil ich vorbeifahre, dann nein.“

Nachdem der Mord an George Floyd landesweite Proteste ausgelöst hatte, schrieb Perry über seinen Wunsch,: „Nach Dallas gehen und Plünderer erschießen.“ Ein paar Tage später schwor Perry in einem Facebook-Chat: „Keine Demonstranten kommen in die Nähe von mir oder meinem Auto.“

„Kannst du mir einen Neger-Daddy fangen“, antwortete ein Mann.

„Das hoffe ich“, antwortete Perry.

Einen Monat vor der Schießerei schrieb Perry: „Die Schwarzen … versammeln sich in einer Gruppe, ich glaube, es wird etwas passieren … Ich frage mich, ob sie mir [sic] die Ohren abschneiden lassen, wenn ich beschlossen habe, Selbstmord zu begehen.“

Perry sagte den Leuten, er glaube, eines der Ziele der BLM-Bewegung sei es, seine Eltern aus ihrem Haus zu vertreiben, damit es an arme Schwarze vergeben werden könne: „Meine Eltern besitzen ein Haus mit vier Schlafzimmern, und die BLM-Bewegung glaubt, dass meine Eltern ihr Haus an eine arme schwarze Familie abgeben und in einem Ein-Zimmer-Haus leben sollten, das sie mit Geld kaufen sollten, das sie nicht haben.“

Perry sinnierte darüber, dass er „einem Afghanen mit einem Kaliber 50 in die Brust geschossen“ habe, was er mit den Worten rechtfertigte: „Das sind keine echten Menschen.“ Ein Jahr zuvor hatte Perry einem Freund wehmütig über seine Militärkarriere geschrieben: „Schade, dass wir für die Jagd auf Muslime in Europa nicht bezahlt werden können.

Begnadigungen sind in Texas im Allgemeinen nicht leicht zu bekommen. In der Tat hat Abbott eine der geizigsten Begnadigungslisten aller Regierungen, da er in der Regel nur einige wenige Begnadigungen am Ende des Jahres für geringfügige, gewaltfreie Vergehen ausspricht, nachdem die Gefangenen bereits viele Jahre hinter Gittern verbracht haben. Der Houston Chronicle berichtete, dies sei „das erste Mal seit Jahrzehnten, dass ein texanischer Gouverneur jemanden wegen eines schweren Gewaltverbrechens, geschweige denn wegen Mordes, begnadigt hat“. Perrys Begnadigung erfolgte, nachdem er kaum mehr als ein Jahr seiner 25-jährigen Haftstrafe verbüßt hatte, nachdem er von einem Geschworenengericht angeklagt und durch ein einstimmiges Urteil der Geschworenen verurteilt worden war.

Abbott versprach, Daniel Perry zu begnadigen, bevor der Begnadigungsausschuss überhaupt zusammentrat, um seinen Fall zu erörtern. Natürlich hatte Abbott die Mitglieder des Gremiums ernannt, so dass er deren Entscheidung bereits vor dem Abschluss von Perrys Berufungsverfahren vorhersehen konnte. Aber die unvermeidliche Entscheidung des Ausschusses, die Freilassung von Perry zu empfehlen, entbehrt jeder rechtlichen Grundlage. Das liegt daran, dass es keine gab. Das texanische Gesetz „Stand Your Ground“, auf das sich Abbott berief, galt eher für Foster, der versuchte, seine behinderte Verlobte und andere Fußgänger zu schützen, als für Perry, der zu keinem Zeitpunkt bedroht wurde. Der Staatsanwalt von Travis County, José Garza, verurteilte Abbotts Begnadigung von Perry mit den Worten: „Der Begnadigungsausschuss und der Gouverneur haben ihre Politik über die Gerechtigkeit gestellt und unser Rechtssystem zum Gespött gemacht.“

Beide Männer waren weiß. Beide Männer waren Veteranen des Militärs. Beide Männer waren Verfechter des zweiten Verfassungszusatzes. Warum also hat sich Abbott so kategorisch für Perry ausgesprochen, der einen Mann tödlich erschossen hat, nur weil er eine Waffe trug? Nackter politischer Ehrgeiz.

Schon vor dem Prozess gegen Perry hatte Tucker Carlson von FoxNew Abbott dafür gescholten, den Schützen nicht zu begnadigen. Nach der Verkündung des Urteils, das Carlson als „juristische Gräueltat“ anprangerte, stachelte er Abbott weiter an und sagte in seiner Sendung am selben Abend: „Das ist also Greg Abbotts Standpunkt: Es gibt kein Recht auf Selbstverteidigung in Texas.“ Am nächsten Tag kapitulierte Abbott und sagte, er werde die Empfehlung des Begnadigungsausschusses genehmigen, „sobald sie auf meinem Schreibtisch liegt“.

Nach der Logik des neuen Vigilantismus verdiente es Foster, getötet zu werden, weil er auf die Straße ging, um seine politischen Ansichten zum Ausdruck zu bringen, und Perry verdiente es, freigelassen zu werden, weil er den Mut hatte, jemanden zu töten, der nichts weiter als ein „Randalierer“ war, eine Bedrohung für die zivile Ordnung, ob gewalttätig oder nicht. Das Recht auf Selbstverteidigung gilt nur für die richtigen Leute.

„Ich habe Garrett Foster geliebt. Ich dachte, wir würden zusammen alt werden“, schrieb Fosters Verlobte Whitney Mitchell in einem Brief an den Texas Observer, nachdem sie von Abbotts Begnadigung von Perry erfahren hatte. „Er war die Liebe meines Lebens. Das ist er immer noch. Ich bin untröstlich über diese Gesetzlosigkeit. Mit dieser Begnadigung hat der Gouverneur das Leben eines ermordeten Texaners und US-Luftwaffenveteranen geschändet und das gerechte Urteil der Geschworenen angezweifelt. Er hat erklärt, dass Texaner, die eine andere politische Meinung vertreten als er – und anders als die Machthaber – in diesem Staat ungestraft getötet werden können.“

Greg Abbotts bedingungslose Begnadigung ermöglichte es Daniel Perry, am vergangenen Donnerstag auf freien Fuß gesetzt zu werden. Alle Bürgerrechte Perrys wurden wiederhergestellt, einschließlich seines Rechts, Schusswaffen zu besitzen, zu tragen und zu benutzen. Perry wurde begnadigt, obwohl er keinerlei Anzeichen von Zerknirschung oder Reue zeigte. Genauso wenig wie Abbot, der, obwohl er selbst an den Rollstuhl gefesselt ist, kein Wort des Mitgefühls für die Familie, die Freunde oder den Verlobten von Garrett Foster aufbringen konnte, dem Mann, der sich 14 Jahre lang liebevoll um seine Freundin Whitney gekümmert und als „ihr fünftes Glied“ fungiert hatte, bis in einer schicksalhaften Nacht auf den Straßen von Austin, als Garrett eingriff, um sie und andere vor einem rasenden Autofahrer zu schützen, auch dieses Glied von dem hasserfüllten Mann amputiert wurde, den Abbott als Helden lobte und wieder auf die Straße setzte.

Jeffrey St. Clair ist Redakteur von CounterPunch. Sein jüngstes Buch ist An Orgy of Thieves: Neoliberalism and Its Discontents (mit Alexander Cockburn). Er ist zu erreichen unter: sitka@comcast.net oder auf Twitter @JeffreyStClair3.

