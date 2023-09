At UN, Latin America’s presidents call for establishing a free Palestine Latin American heads of state proclaimed the rights of Palestinians and called

Chiles Präsident Gabriel Boric spricht auf der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung im September 2023 [UN]

Lateinamerikas Präsidenten fordern bei der UNO die Schaffung eines freien Palästinas

von Eman Abusidu

22. September 2023

Lateinamerikanische Staatsoberhäupter haben sich auf der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen für die Rechte der Palästinenser ausgesprochen und „die Notwendigkeit der Gründung eines freien palästinensischen Staates“ gefordert.

Vom 19. bis 26. September trafen sich die Regierungschefs aus aller Welt bei der UNO und hörten die Staatsoberhäupter von Chile, Kuba, Brasilien, Bolivien und Kolumbien, die die Vereinten Nationen aufforderten, die Verfolgung der Palästinenser anzuprangern“.

Der jüngste Staatschef der Welt, der chilenische Präsident Gabriel Boric, schlug Alarm wegen der Verstöße der israelischen Besatzung gegen das palästinensische Volk. Er forderte die Welt auf, „nicht zu schweigen, wenn wir die illegale Besetzung Palästinas und die Unfähigkeit der Palästinenser, einen Staat zu gründen, sehen. Wir müssen ihre Rechte nach internationalem Recht anerkennen“. Boric forderte die Mitgliedsstaaten außerdem auf, die „Errichtung eines unabhängigen palästinensischen Staates“ zu unterstützen.

Boric, der als entschiedener Verfechter der palästinensischen Sache und Verteidiger der Menschenrechte bekannt ist, rief die Welt auf, „die Menschenrechte an allen Orten und zu allen Zeiten zu verteidigen, unabhängig von der Politik der Regierung, die sie untergräbt.“

Gabriel Boric war nicht der einzige lateinamerikanische Präsident, der die Notlage der Palästinenser ansprach; Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva sagte: „Ohne Frieden wird es in der Welt weder Nachhaltigkeit noch Wohlstand geben. Wir kennen den Schrecken und das Leid aller Kriege, und deshalb ist die Förderung einer Kultur des Friedens eine Pflicht für uns alle, denn ihr Aufbau erfordert Kontinuität und Wachsamkeit.“

„Es ist beunruhigend zu sehen, dass die alten Konflikte noch nicht gelöst sind und ihre Bedrohung nach und nach zunimmt“, fügte er hinzu. „Dies zeigt sich deutlich an den Schwierigkeiten, die Errichtung eines Staates für das palästinensische Volk zu erreichen.

Am Rande der UN-Sitzungen traf der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas mit Lula zusammen, der die Unterstützung seines Landes für das palästinensische Volk betonte und die Koordinierung zur Stärkung der bestehenden Freundschaft und der Beziehungen zwischen den beiden Ländern fortsetzte. Der palästinensische Präsident nutzte die Gelegenheit, Lula zu einem Besuch in Palästina einzuladen.

In seiner Rede vor der UNO betonte der kolumbianische Präsident Gustavo Petro, dass „der Krieg in der Ukraine den Weltmächten zugute kommt, während ihr Ansatz gegenüber Palästina ein anderer ist“. Um Frieden zu erreichen, schlug er vor, dass „die Vereinten Nationen so bald wie möglich zwei Friedenskonferenzen abhalten sollten – eine zur Ukraine und eine zu Palästina. Dies würde den Weg zum Frieden in allen Regionen der Welt ebnen, denn nur diese beiden Konferenzen können der Heuchelei als politische Praxis ein Ende setzen.

Petro bedauerte, dass „wir beschließen, Zeit damit zu verschwenden, uns gegenseitig zu töten, anstatt die Situation zu lösen und eine nachhaltige Zukunft zu sichern“. Um die Ziele für nachhaltige Entwicklung zu erreichen, schlug er vor, dass „alle Kriege beendet werden müssen“. Die Ziele für nachhaltige Entwicklung werden nicht erreicht werden, da wir statt sozialer Gerechtigkeit globale Ungerechtigkeit erleben“.

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro spricht auf der 78. Sitzung der UN-Generalversammlung im September 2023 [UN]

Luis Alberto Arce Catacora, Präsident von Bolivien, forderte die internationale Gemeinschaft auf, die israelische Besatzung Palästinas zu beenden und dem palästinensischen Volk zu ermöglichen, sein Recht auf Selbstbestimmung in einem freien, unabhängigen und souveränen Staat in den Grenzen von vor 1967 und mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt auszuüben. „Die gegenwärtigen Krisen erfordern starke Vereinte Nationen, die mit den Prinzipien, die sie geschaffen haben, im Einklang stehen, dem Frieden verpflichtet sind und ihren zwischenstaatlichen Charakter ohne Unterordnung unter eine Hegemonialmacht beibehalten“, fügte er hinzu.

Vor diesem Hintergrund bekräftigte er die regionale Verpflichtung, Lateinamerika und die Karibik im Rahmen der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) zur Zone des Friedens zu erklären.

Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel Bermudez spricht auf der 78. Tagung der UN-Generalversammlung im September 2023 [UN]

Miguel Díaz-Canel Bermudez , Präsident Kubas, bekräftigte die Unterstützung und Solidarität seines Landes mit dem palästinensischen Volk und seiner gerechten Sache und lehnte die willkürlichen und einseitigen Maßnahmen ab, die ihm auferlegt wurden. Übersetzt mit Deepl.com



