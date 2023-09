Dieser Präsident hat jegliche Legitimation verloren, spricht mit zwei Zungen, kollaboriert mit der zionistischen Faschisten Regierung und ist zu einer Belastung für die Palästinenser und Palästina geworden.Er muss endlich durch demokratische Neuwahlen abgewählt werden! Evelyn Hecht-Galinski

Abbas bei der UN: Kein Frieden im Nahen Osten ohne palästinensische Rechte

Von MEE-Mitarbeitern

21. September 2023

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagte am Donnerstag vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen, dass ein Frieden im Nahen Osten erst dann möglich sei, wenn den Palästinensern volle Rechte und eine eigene Staatlichkeit gewährt würden.

Abbas‘ Äußerungen in New York fielen in eine Zeit, in der die USA darauf drängten, ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zwischen Saudi-Arabien und Israel, zwei Gegnern in der Region und langjährigen Partnern der USA, zu schließen.

„Wer glaubt, dass im Nahen Osten Frieden herrschen kann, ohne dass das palästinensische Volk seine legitimen und nationalen Rechte in vollem Umfang wahrnehmen kann, der irrt“, sagte Abbas zu Beginn seiner Rede.

Die Normalisierungsgespräche werden derzeit von einer Reihe saudischer Forderungen begleitet, die weitere Überlegungen der USA und Israels erfordern. Zu diesen Forderungen gehören ein saudi-amerikanischer Sicherheitspakt sowie die Unterstützung der USA beim Aufbau eines zivilen Atomprogramms im Königreich Saudi-Arabien.

Saudi-Arabien hat auch Zugeständnisse für die Palästinenser gefordert, obwohl es nicht bekannt gegeben hat, wie diese Zugeständnisse aussehen würden. Für den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu wäre es angesichts der von ihm geführten rechtsextremen Regierung und des nicht absehbaren Fahrplans für Verhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern schwierig, echte Fortschritte für die Palästinenser zu erreichen.

Ende August berichtete Axios, dass die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) eine Liste von Forderungen an Saudi-Arabien als Gegenleistung für dessen Unterstützung bei der Normalisierung der Beziehungen übergeben hat. Zu diesen Forderungen gehörte die Änderung des Status von Gebiet C in Gebiet B, wodurch die Gebiete von der Palästinensischen Autonomiebehörde verwaltet werden könnten, aber weiterhin unter israelischer Sicherheitskontrolle stünden.

Zu den weiteren in dem Bericht aufgeführten Forderungen gehören die Eröffnung eines saudischen Konsulats in Jerusalem und die Wiederaufnahme der Verhandlungen über den endgültigen Status mit einem „klaren Zeitplan“ durch die Israelis.

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sagte in einem Interview mit Fox News, das am Mittwoch ausgestrahlt wurde, dass die Normalisierung mit Israel jeden Tag näher rückt, dass aber „die palästinensische Frage sehr wichtig ist. Wir müssen diesen Teil lösen“.

Tödliches Jahr für Palästinenser

Während seiner Rede bei den Vereinten Nationen trug Abbas eine Anstecknadel in Form eines Schlüssels, ein Symbol für die Nakba, die ethnische Säuberung Palästinas durch zionistische Milizen, um Platz für die Gründung Israels im Jahr 1948 zu schaffen. In diesem Jahr wird der 75. Jahrestag der Nakba, der Katastrophe, begangen.

Abbas‘ Rede fällt in eine Zeit, in der die israelische Gewalt gegen Palästinenser zunimmt. Das vergangene Jahr war für die im besetzten Westjordanland lebenden Palästinenser das tödlichste Jahr seit der Zweiten Intifada.

Auch dieses Jahr zeichnet sich als eines der blutigsten für die Palästinenser ab. Nach einer Aufstellung von Middle East Eye wurden in diesem Jahr mindestens 222 Palästinenser von israelischen Streitkräften getötet, darunter 38 Kinder.

Die Palästinensische Autonomiebehörde (PA) von Abbas hat unterdessen die Kontrolle über Teile des besetzten Westjordanlandes verloren, unter anderem in Dschenin, wo sich eine neue Generation des palästinensischen Widerstands gebildet hat.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde wiederholte einen Aufruf, den er schon früher gemacht hatte, nämlich die Einberufung einer Konferenz durch die Vereinten Nationen, um zu versuchen, die 2014 gescheiterten israelisch-palästinensischen Friedensgespräche wiederzubeleben.

Abbas fügte hinzu, dass das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) „dringend“ finanzielle Unterstützung benötige.

„Erlauben Sie mir, Ihnen hier zu sagen, dass wir, solange wir unter der offensichtlichen israelischen Besatzung leiden, weiterhin finanzielle Unterstützung von der internationalen Gemeinschaft benötigen werden.“

Auch der jordanische König Abdullah II. forderte in seinen Ausführungen vor der UN-Generalversammlung am Dienstag eine „nachhaltige Finanzierung“ des UNRWA.

Ein Sprecher des UNRWA im Gazastreifen erklärte Anfang des Monats gegenüber Middle East Eye, dass das knappe Budget der UN-Organisation um 200 Mio. USD schrumpfen werde. Übersetzt mit Deepl.com



