Leichen auf den Straßen verstreut“: Israel tötet 226 Menschen bei Angriffen im Zentrum des Gazastreifens

8. Juni 2024

In einer kurzen Erklärung teilte das israelische Militär mit, dass seine Streitkräfte „terroristische Infrastrukturen in der Gegend von Nuseirat ins Visier genommen“ hätten. Später gab es bekannt, dass seine Streitkräfte während der Operation in Nuseirat vier Gefangene befreit haben. Die vier Personen, die nach dem von der Hamas geführten Angriff im Süden Israels am 7. Oktober in den Gazastreifen verschleppt worden waren, befanden sich nach Angaben des Militärs in „gutem medizinischen Zustand“.

Ebenfalls im Zentrum des Gazastreifens wurden mindestens sechs Palästinenser aus einer Familie von israelischen Streitkräften getötet, nachdem diese am Morgen ihr Haus im Flüchtlingslager Bureij beschossen hatten.

Dutzende von Luftangriffen richteten sich gegen die südlichen Stadtteile von Gaza-Stadt. Zeugen berichteten, dass ganze Wohnblocks ausgelöscht wurden, während Kampfhubschrauber das Gebiet in der Nähe des Fischereihafens bombardierten.

Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas reagierte auf die Angriffe vom Samstag mit der Forderung nach einer Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats zu dem, was er als „blutiges Massaker, das von den israelischen Streitkräften verübt wurde“ anprangerte.

Das israelische Militär verschärft seinen tödlichen Feldzug im Gazastreifen, nachdem bei einem Angriff am Donnerstag etwa 40 Menschen getötet wurden, die in einer von den Vereinten Nationen betriebenen Schule im Flüchtlingslager Nuseirat Zuflucht gesucht hatten, in dem rund 6.000 vertriebene Palästinenser untergebracht waren.

Die Hamas behauptete, bei dem Angriff 17 „Terroristen“ getötet zu haben, doch das UN-Flüchtlingshilfswerk (UNRWA) erklärte in einer verurteilenden Erklärung, dass die „in eine Unterkunft umgewandelte Schule“ ohne Vorwarnung angegriffen worden sei und die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssten.

Die Hamas beschuldigte das israelische Militär, „falsche Informationen“ über die 17 Getöteten zu verbreiten, und erklärte, dass zumindest einige der Getöteten noch am Leben seien.

Quelle: Al Jazeera

