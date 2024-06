Haifa protests crack the wall of fear Growing defiance suggests Israeli police will find it harder and harder to suppress Palestinian disgust at Israel’s genocide in Gaza.

Haifa ist seit langem ein Zentrum der Proteste im 1948 besetzten Palästina, hier während der Proteste der Unity Intifada im Mai 2021. Mati Milstein NurFoto über ZUMA Press

Proteste in Haifa durchbrechen die Mauer der Angst

Von Mati Yanikov

Die elektronische Intifada

8. Juni 2024

Am Montag, den 27. Mai, versammelten sich nach dem erneuten Blutvergießen in Rafah etwa 300 Palästinenser und ihre Verbündeten auf dem Prisoner Square im historischen Viertel German Colony im Zentrum von Haifa.

Prisoner Square ist der inoffizielle Name, den die Demonstranten einem Platz in der Mitte der al-Carmel-Straße (heute Ben-Gurion-Straße) gegeben haben, einem traditionellen Versammlungsort für palästinensische Proteste in der Stadt.

Auf diesem Platz fanden im Laufe der Jahre zahlreiche Proteste gegen die verschiedenen Massaker und Bombardierungen im Gazastreifen, zur Unterstützung von Gefangenen und wegen lokaler Probleme, die die Palästinenser in Haifa betreffen, wie z. B. die Kriminalität, statt.

Er war der Mittelpunkt der Demonstrationen der Intifada der Einheit von 2021 und der Proteste von 2013 gegen die geplante Vertreibung der palästinensischen Beduinen, die in der Naqab-Region leben, und vieler anderer.

Infolgedessen hat die israelische Polizei ein Auge auf den Platz geworfen. So besetzte die Polizei am 18. Oktober nach dem Bombenanschlag auf das al-Ahli-Krankenhaus in Gaza den Platz und hinderte die Menschen daran, zu protestieren, und bestand darauf, jeden, der ein Schild oder seine Stimme erhob, sofort zu unterdrücken und zu verhaften.

Die schnelle Repression und die erschreckenden Bedingungen der Diktatur, zu der sich Israel nach dem 7. Oktober entwickelt hat, reichten aus, um die Menschen einzuschüchtern und zum Schweigen zu bringen.

Für eine gewisse Zeit.

Risse in der Mauer

Am 27. Mai war die Stimmung ähnlich, mit einem entscheidenden Unterschied: Diesmal waren die Menschen nicht bereit, die Straße so einfach aufzugeben.

Die Polizei beschloss zunächst, die Versammlung zuzulassen, obwohl sie weiterhin eine bedrohliche Präsenz zeigte und gelegentlich Verhaftungen vornahm und Schilder beschlagnahmte.

Die Polizei behauptete, es gebe keine Anweisung, Protestschilder, die Israels Kriegsverbrechen in Gaza kritisieren, wegzunehmen. Es ist jedoch bei zahlreichen Gelegenheiten gut dokumentiert worden, dass die Polizei genau das tut.

Bei der Demonstration am 27. Mai war es nicht anders. Zwei Demonstranten wurden verhaftet, als sie ein Transparent mit der Aufschrift „Stoppt das Massaker“ hielten.

Ein Demonstrant, der ein Bild von Walid Daqqa in der Hand hielt, der im April nach fast vier Jahrzehnten in israelischer Haft gestorben war, wurde ebenfalls verhaftet und der Unterstützung des Terrorismus beschuldigt.

Die Polizei entriss einem Demonstranten auch eine palästinensische Flagge sowie ein Schild mit den Worten „Mord“, „Massaker“ oder „Völkermord“.

Als nach etwa einer Stunde, in der Slogans zur Unterstützung des Gazastreifens gerufen wurden, einige rechte Gegendemonstranten mit israelischen Fahnen auf der anderen Straßenseite eintrafen, erklärte die Polizei die Demonstration für illegal und begann, die Menge zu zerstreuen.

Nach israelischem Recht ist für einen stehenden Protest, der keinen Marsch oder eine politische Rede beinhaltet, keine Genehmigung erforderlich. Palästinensische Proteste werden jedoch häufig mit der Begründung aufgelöst, dass sie den öffentlichen Frieden stören.

Nachdem der Protest für illegal erklärt worden war, stürmten berittene Polizisten auf die Menge zu, und die Menschen begannen in alle Richtungen zu rennen. Acht Personen wurden mit einiger Gewalt festgenommen.

Die „Ordnung“ war wiederhergestellt. Aber die Mauer der Angst hatte ernsthafte Risse bekommen.

Einige Demonstranten wurden nach der gewaltsamen Auflösung und den Verhaftungen ins Krankenhaus eingeliefert. Einige der Demonstranten, die am nächsten Morgen einem Richter vorgeführt wurden, wiesen Prellungen und Verletzungen auf.

Einige berichteten auch von Beschimpfungen noch auf der Polizeiwache.

Gewaltsame Übergriffe

Drei Tage später, am 30. Mai, wurde zu einer weiteren Demonstration auf dem Gefangenenplatz aufgerufen. Diesmal beschloss die Polizei, die Politik vom 18. Oktober wieder anzuwenden.

Ein großes Polizeiaufgebot besetzte den Platz im Voraus, und eine einschüchternde Präsenz von verdeckten und uniformierten Polizisten befragte die Menschen auf dem Weg zum Platz und nahm ihre Ausweise ab.

Etwa 20 rechtsgerichtete zionistische Gegendemonstranten hatten sich bereits auf der anderen Straßenseite versammelt, schwenkten israelische Flaggen und sangen nationalistische Lieder.

Die Demonstranten beschlossen in letzter Minute, auf einen nahe gelegenen Platz auszuweichen. Als sich die Menschen versammelten und Slogans für den Gazastreifen riefen, kam jedoch schnell die Polizei, erklärte den Protest für illegal und forderte die Menschen auf, sich sofort zu entfernen.

Die Demonstranten ließen sich nicht einschüchtern, blieben standhaft und skandierten weiter.

Wieder wählte die Polizei den Weg der Gewalt, schubste die Menschen und stürmte auf Pferden auf sie zu. Wieder kam es zu mehreren Verhaftungen.

In dem darauffolgenden Chaos rannten die Menschen in verschiedene Richtungen und setzten ihre Demonstration spontan dort fort, wo sie sich befanden.

Eine Menge Demonstranten strömte in die nahe gelegene Allenby-Straße, die vor der zionistischen Kolonisierung und der Nakba von 1948 als al-Zaytoun-Straße bekannt war, und marschierte die Straße entlang, schwenkte palästinensische Fahnen und sang Lieder zur Unterstützung des Gazastreifens, seiner Bevölkerung und Palästinas im Allgemeinen.

Die Stimmung war ekstatisch. Die Menschen jubelten aus den Fenstern und von den Balkonen, und vorbeifahrende Autos hupten zur Unterstützung und bestätigten damit, was wir bereits wussten: Haifa ist und bleibt palästinensisch.

Die Polizei folgte. Während berittene Polizisten und Polizisten auf Motorrädern in die Menge stürmten, flüchteten die Demonstranten in Gebäude und die engen Gassen der deutschen Kolonie, um sich in der al-Carmel-Straße wieder zu sammeln und von vorne zu beginnen.

Nach einigen weiteren mehrstündigen Katz- und Mausspielen versammelte sich eine Gruppe von Demonstranten wieder auf dem Gefangenenplatz und beschloss, ihre Demonstration dort zu beenden, wo sie sie von Anfang an geplant hatte.

Trotz der „besten“ Bemühungen der Polizei von Haifa gelang es ihr nicht, die Menschenmenge zu unterdrücken. Ihr aggressives Verhalten sorgte lediglich dafür, dass aus einem Protest mehrere parallele Proteste wurden.

Es war deutlich zu spüren, dass die Menschen ihre Straßen zurückerobern und sich gegen die staatliche Repression wehren.

Mein lieber Freund und Kollege Eran Maoz wurde von der israelischen Polizei in Haifa verhaftet, nachdem er an einer Demonstration gegen den Krieg in Gaza teilgenommen hatte. Seit unserem gestrigen Treffen befindet er sich in Haft.

Eran bleibt in Haft und weigert sich, mit dem Gericht zu kooperieren. Er verweigert dem Gericht die…

– Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 31, 2024

Wieder wurden acht Personen verhaftet.

Einer von ihnen, Eran Maoz, weigerte sich, die Autorität des Gerichts anzuerkennen, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen oder irgendwelche Freilassungsbedingungen zu unterschreiben. Vor dem Richter erklärte er, dass Israel in Gaza einen Völkermord begehe.

Er wollte daher die Rechtmäßigkeit des Verfahrens nicht anerkennen.

Er blieb zwei Tage in Gewahrsam, wurde aber schließlich ohne Auflagen freigelassen.

Ein weiterer Demonstrant, Nizar Ghanadri, wurde drei Tage lang in Gewahrsam genommen, weil er einen Polizeibeamten angegriffen haben soll. Nach Zahlung einer Kaution von etwas mehr als 1.000 Dollar wurde er unter Hausarrest gestellt und erhielt ein 15-tägiges Einreiseverbot für Haifa.

Es bleibt abzuwarten, ob die derzeitige Welle des wiederauflebenden palästinensischen Aktivismus im 1948 besetzten Palästina zu einer größeren Straßenbewegung gegen Israels Gräueltaten im Gazastreifen führen wird.

Aber trotz der Versuche der Polizei, jede palästinensische Äußerung des Abscheus über den Völkermord in Gaza zu unterdrücken, werden die Menschen immer trotziger, und es wird für die israelischen Behörden diesmal nicht so einfach sein, sie dazu zu bringen, ihre Köpfe zu senken.

Mati Yanikov ist ein antikolonialer Aktivist aus Haifa.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …