Live-Blog: Bemühungen, die Gräueltaten im Gazastreifen zu vertuschen, dürfen nicht zugelassen werden – Erdogan

Mittwoch, 24. April 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 201 Tage andauert, hat mindestens 34.262 Palästinenser getötet – 70 Prozent von ihnen Babys, Kinder und Frauen – und über 77.229 weitere verwundet. Die UNO hat nach der Bergung von mehr als 300 Leichen in Massengräbern im Gazastreifen die Warnung vor Kriegsverbrechen“ erhöht.

1323 GMT – Die Bemühungen der israelischen Regierung, ihre Gräueltaten und Massaker im Gazastreifen zu verbergen, sollten nicht zugelassen werden, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan bei einer Pressekonferenz in der Hauptstadt Ankara.

Um seine politische Karriere zu verlängern, gefährde der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu nicht nur die Sicherheit seiner eigenen Bürger, sondern auch die der Region, so Erdogan.

Die Türkei werde ihre Bemühungen um einen Waffenstillstand im Gazastreifen weiter verstärken und dafür sorgen, dass die humanitäre Hilfe die palästinensische Bevölkerung ununterbrochen erreicht, fügte er hinzu.

1306 GMT – Israelischer Minister behauptet, die Hälfte der Hisbollah-Kommandeure im Südlibanon getötet zu haben

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant hat erklärt, dass israelische Militärschläge die Hälfte der Hisbollah-Kommandeure im Südlibanon während der grenzüberschreitenden Kämpfe, die seit Oktober parallel zum Gaza-Krieg aufgeflammt sind, getötet haben.

1254 GMT – Israel treibt die Offensive in Rafah voran: Tel Aviv

Israel „schreitet voran“ mit einem Angriff auf die Hamas in Rafah, der einzigen Stadt im belagerten Gazastreifen, die in dem seit einem halben Jahr andauernden Krieg noch keinem Bodenangriff ausgesetzt war, und wird sich bemühen, die palästinensische Zivilbevölkerung dort zu verschonen, so ein Regierungssprecher.

1250 GMT – Israel greift nach Armeeangaben 40 Hisbollah-Ziele im Südlibanon an

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben 40 Ziele der Hisbollah im Südlibanon getroffen, während es an der Grenze zwischen den beiden Ländern fast täglich zu Schusswechseln kommt.

„Vor kurzem haben Kampfjets und Artillerie der IDF (Armee) etwa 40 Terrorziele der Hisbollah“ in der Umgebung von Aita al-Shaab im Südlibanon getroffen, darunter Lagereinrichtungen und Waffen, so die Armee in einer Erklärung.

1249 GMT – Israel begeht Kriegsverbrechen „mit Munition aus US-Produktion“: Amnesty

Der Exekutivdirektor von Amnesty International in den USA hat erklärt, dass nach seinen Recherchen israelische Truppen Kriegsverbrechen gegen die palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen begehen, indem sie Munition aus US-Produktion einsetzen.

„Deshalb haben wir die USA aufgefordert, die Lieferung von #weaponsforwarcrimes zu stoppen“, sagte Paul O’Brien in einem Beitrag auf X. O’Brien dankte „den 37 Mitgliedern des Kongresses, die mit NEIN über das israelische Waffengesetz gestimmt haben.“

1120 GMT – EU fordert unparteiische Untersuchung der Massengräber in Gaza-Krankenhäusern

Die Europäische Union hat sich der Forderung der Vereinten Nationen nach einer unabhängigen Untersuchung der Entdeckung von Massengräbern in zwei Krankenhäusern im Gazastreifen angeschlossen, die bei israelischen Belagerungen zerstört wurden.

„Dies ist etwas, das uns dazu zwingt, eine unabhängige Untersuchung aller Verdachtsmomente und aller Umstände zu fordern, weil es in der Tat den Eindruck erweckt, dass es zu Verletzungen der internationalen Menschenrechte gekommen sein könnte“, sagte EU-Sprecher Peter Stano.

„Deshalb ist es wichtig, eine unabhängige Untersuchung durchzuführen und die Rechenschaftspflicht sicherzustellen.“

1105 GMT – Israel tötet 79 Menschen im Gazastreifen und erhöht damit die Zahl der Toten auf 34.262

Mindestens 79 weitere Palästinenser wurden in den letzten 24 Stunden getötet und 86 weitere verletzt, als Israel seine Angriffe auf den belagerten Gazastreifen fortsetzte, so das Gesundheitsministerium der Enklave.

Viele Menschen sind noch immer unter Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen, da die Rettungskräfte sie nicht erreichen können, so das Ministerium.

Seit dem 7. Oktober 2023 hat Israel 34.262 Palästinenser, hauptsächlich Frauen und Kinder, getötet und 77.229 weitere verwundet.

0930 GMT – Israelische Armee tötet palästinensische Frau, verhaftet 15 weitere Palästinenser im Westjordanland

Die israelische Armee hat eine palästinensische Frau getötet und 15 weitere Palästinenser in verschiedenen Gebieten des besetzten Westjordanlands und Ostjerusalems festgenommen.

In einer Erklärung des palästinensischen Gesundheitsministeriums heißt es, die 20-jährige Maymuna Harahesha sei von den israelischen Streitkräften im Norden der Stadt Hebron im Süden des besetzten Westjordanlandes getötet worden.

0905 GMT – Chilenischer Präsident nennt Israels Angriffe in Gaza „Barbarei

Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat die anhaltenden Angriffe Israels in der belagerten palästinensischen Enklave Gaza verurteilt und sie als „Barbarei“ bezeichnet.

Boric teilte auf X ein Foto des Babys Sabreen in einem Inkubator, das bei einem israelischen Angriff in Rafah am 20. April seine Mutter, seinen Vater und seine vierjährige Schwester verloren hat.

„Wir werden nie aufhören, überrascht und empört zu sein über die Barbarei der israelischen Regierung in Gaza“, sagte er.

Vor Reportern im Präsidentenpalast sagte der Präsident, dass der Botschafter seines Landes, der aus Israel abberufen wurde, nicht nach Tel Aviv zurückgeschickt wird, solange das Massaker in Gaza anhält.

0830 GMT – Saudi-Arabien verurteilt die von Israel begangenen Massaker nach der Entdeckung von Massengräbern

Saudi-Arabien hat nach der Entdeckung von Massengräbern im Hof des Nasser Medical Complex in der Stadt Khan Younis im südlichen Gazastreifen die israelischen Kriegsverbrechen an Palästinensern verurteilt.

In einer Erklärung brachte das Außenministerium des Königreichs zum Ausdruck, dass es „die fortgesetzten und unkontrollierten abscheulichen Kriegsverbrechen der israelischen Besatzungstruppen verurteilt, von denen das jüngste die Massengräber sind, die im Nasser Medical Complex in der Stadt Khan Younis entdeckt wurden“.

Das Versäumnis der internationalen Gemeinschaft, Israel für seine Verstöße gegen das Völkerrecht zur Rechenschaft zu ziehen, werde nur zu weiteren Verstößen und einer Verschlimmerung der humanitären Tragödien und Zerstörungen führen.

0711 GMT – Libanesische Hisbollah feuert nach eigenen Angaben „Dutzende“ von Raketen auf Israel ab

Die libanesische Hisbollah-Bewegung hat nach eigenen Angaben erneut Raketen über die Grenze abgefeuert, nachdem bei einem Angriff, für den Israel verantwortlich gemacht wird, zwei Zivilisten getötet wurden.

Die Hisbollah hatte bereits am späten Dienstag Raketen auf den Norden Israels abgefeuert, „als Reaktion“ auf die getöteten Zivilisten.

Die Hisbollah hat in den letzten Tagen ihren Raketenbeschuss auf israelische Militärstützpunkte verstärkt.

Hisbollah-Kämpfer feuerten „Dutzende von Katjuscha-Raketen“ auf ein Grenzdorf im Norden Israels „als Teil der Antwort auf die Angriffe des israelischen Feindes auf… zivile Häuser“, so die Gruppe in einer Erklärung.

0700 GMT – Tödliche israelische Luftangriffe auf das Flüchtlingslager Nuseirat und Rafah

Mindestens drei Palästinenser wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Zentrum des Gazastreifens getötet und ein weiterer wurde verletzt.

Eine medizinische Quelle teilte der Agentur Anadolu mit, dass der israelische Luftangriff auf eine Menschenansammlung in der Nähe der Al Arban-Schule im Flüchtlingslager Nuseirat gerichtet war, wobei drei Menschen getötet und ein weiterer verletzt wurde. Die Opfer wurden in das Al Awda-Krankenhaus des Lagers gebracht.

Nach Angaben der offiziellen palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa haben israelische Kampfflugzeuge auch eine Reihe von schweren Bombardements auf die nordwestlichen Gebiete des Lagers durchgeführt.

0657 GMT – Israelische Medien sagen baldige Offensive in Rafah im Gazastreifen voraus

Israel steht kurz davor, Truppen nach Rafah zu schicken. Israelische Medien berichteten, dass Vorbereitungen getroffen werden, um kriegsvertriebene palästinensische Zivilisten zu evakuieren, die dort Zuflucht gefunden haben.

Die Räumung von Rafah, die aufgrund von Streitigkeiten mit Washington mehrere Wochen lang verschoben wurde, werde „sehr bald“ stattfinden, berichtete die Massenzeitung Israel Hayom unter Berufung auf eine Entscheidung der israelischen Regierung, nachdem die Waffenstillstandsgespräche mit der Hamas ins Stocken geraten waren.

Mehrere andere israelische Medien berichteten ähnlich. Einige berichteten in den sozialen Medien über Bilder, die die Errichtung einer Zeltstadt für die Evakuierten von Rafah zu zeigen schienen.

Das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu und das Büro des israelischen Militärsprechers gaben keinen unmittelbaren Kommentar ab.

0655 GMT – Deutschland will Zusammenarbeit mit palästinensischer UNRWA-Agentur wieder aufnehmen

Die deutsche Regierung plant, die Zusammenarbeit mit dem UN-Hilfswerk für Palästinenser (UNRWA) im Gazastreifen wieder aufzunehmen, so das Außen- und das Entwicklungsministerium in einer gemeinsamen Erklärung.

Die Entscheidung folgt auf eine Untersuchung der ehemaligen französischen Außenministerin Catherine Colonna, ob einige UNRWA-Mitarbeiter in den Angriff der Hamas vom 7. Oktober verwickelt waren.

Die von Colonna geleitete Überprüfung der Neutralität des Hilfswerks kam am Montag zu dem Schluss, dass Israel seine Anschuldigungen, Hunderte von UNRWA-Mitarbeitern seien in Gaza-Gruppen aktiv, noch nicht untermauern konnte.

Die deutschen Ministerien forderten das UNRWA auf, die Empfehlungen des Berichts zügig umzusetzen, einschließlich der Stärkung der internen Auditfunktion und der Verbesserung der externen Aufsicht über das Projektmanagement.

„Zur Unterstützung dieser Reformen wird die Bundesregierung ihre Zusammenarbeit mit dem UNRWA in Gaza bald fortsetzen, so wie es unter anderem Australien, Kanada, Schweden und Japan bereits getan haben“, so die Ministerien in der Erklärung.

0530 GMT – Israel sagt, die US-Militärhilfe sende eine „starke Botschaft“ an die Feinde

Israel sagte, die Zustimmung des US-Senats zur Militärhilfe in Höhe von 13 Milliarden Dollar sei eine „starke Botschaft“ an seine Feinde.

Israels Außenminister dankte am Mittwoch dem US-Senat dafür, dass er das Militärhilfepaket kurz nach dem Repräsentantenhaus gebilligt hat.

„Das Hilfspaket für Israel, das nun beide Häuser des Kongresses passiert hat, ist ein klares Zeugnis für die Stärke unserer Allianz und sendet eine starke Botschaft an alle unsere Feinde“, schrieb Israel Katz auf der Social-Media-Seite X.

0200 GMT – US-Senat verabschiedet mit überwältigender Mehrheit 26,6 Milliarden Dollar Militärhilfe für Israel

Der US-Senat hat ein 26,6-Milliarden-Dollar-Militärpaket für Israel verabschiedet, den amerikanischen Verbündeten, der beschuldigt wird, mit US-Waffen einen Völkermord an den belagerten Palästinensern in Gaza zu begehen.

US-Präsident Joe Biden versprach, das 61-Milliarden-Dollar-Gesetz, das auch Hilfspakete für die Ukraine und Taiwan enthält, nach der endgültigen Verabschiedung durch den Kongress rasch zu unterzeichnen und sagte, die Lieferung der dringend benötigten Hilfe werde noch in dieser Woche beginnen.

Die USA haben Israel seit Beginn des Krieges im Oktober letzten Jahres ihre Unterstützung zugesagt. Die USA halten sich mit der Bewaffnung Israels nie zurück, ungeachtet der alarmierenden zivilen Opfer im Gazastreifen.

Die Vereinigten Staaten geben Israel jährlich 3,8 Milliarden Dollar an Militärhilfe und schützen ihren Verbündeten oft bei den Vereinten Nationen.

2145 GMT – Israel bereitet sich darauf vor, Rafah „sehr bald“ einzunehmen – Bericht

Ungeachtet der weltweiten Appelle und der Vorwürfe des Völkermords bereitet sich das israelische Militär darauf vor, „sehr bald“ in die Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen einzumarschieren, wie israelische Medien berichten.

Nach Angaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunksenders KAN, der sich auf ungenannte israelische Militärquellen beruft, bereitet sich das Militär auf eine Bodeninvasion in Rafah vor, die die Evakuierung einer beträchtlichen Anzahl von Einwohnern“ beinhalten würde.

„Nach dem Plan der Armee werden mehr als eine Million Palästinenser in Rafah aufgefordert, das Gebiet in kürzlich errichtete Schutzräume im südlichen und zentralen Teil des Gazastreifens zu evakuieren“, so der Sender.

UN schlägt wegen mehr als 300 Leichen in Massengräbern im Gazastreifen Alarm wegen „Kriegsverbrechen

2233 GMT – Die USA haben Bedenken wegen einer möglichen Invasion in Rafah: Pentagon

Das US-Militär ist nach wie vor besorgt über eine mögliche israelische Bodeninvasion in der südlichen Gaza-Stadt Rafah, so das Pentagon.

Bei einer Pressekonferenz erinnerte Sprecher Pat Ryder an ein Treffen zwischen amerikanischen und israelischen Beamten, bei dem sich die beiden Länder auf ein „gemeinsames Ziel“ geeinigt hätten, die Widerstandsgruppe Hamas zu besiegen, und ihre Überlegungen zu Rafah ausgetauscht hätten.

„Wir haben die unseren geteilt, aber wie ihr Plan aussieht, ist noch unklar. Wir haben noch einige Bedenken hinsichtlich der verschiedenen Vorgehensweisen. Wir werden also weiter darüber diskutieren, wie sie die Sicherheit der Zivilbevölkerung und die humanitäre Hilfe berücksichtigen wollen“, sagte Ryder.

2209 GMT – Gaza-Demonstranten in New Yorker Universität mit Suspendierung bedroht

Studenten, die an einer Sitzblockade an einer US-Universität gegen den „anhaltenden Völkermord an den Palästinensern im Gazastreifen“ teilgenommen haben, wurde mit einer Suspendierung gedroht, so Aktivisten und die Studentenzeitung der Schule.

Die Demonstranten hatten am Sonntag in der Lobby des University Center der New School, einer Privatuniversität in New York City, ein so genanntes Gaza Solidarity Encampment errichtet.

Seitdem sind sie dort geblieben.

Die Verwaltung der New School beendete die Verhandlungen mit den Demonstranten, ohne eine Lösung zu finden, wie die Hochschulgruppe „Students for Justice in Palestine“ am Montag in den sozialen Medien mitteilte.

Sie riefen die Gemeindemitglieder auf, sich am University Center zu versammeln, um Verhaftungen und Suspendierungen zu verhindern.

Die Studentenzeitung New School Free Press berichtete, dass die Verhandlungen am Montag mit Mark Diaz, dem Executive Vice President für Business Operations an der Universität, darauf abzielten, den Ausstieg aus Unternehmen zu erörtern, die von dem andauernden Völkermord und der Apartheid gegen das palästinensische Volk profitieren und sich daran beteiligen“.

Von Israel wird nichts übrig bleiben“, wenn es den Iran erneut angreift – Raisi

2206 GMT – UNRWA hat „nichts Vergleichbares“ zum aktuellen israelischen Angriff auf das Hilfswerk erlebt

Der Leiter des UN-Flüchtlingshilfswerks UNRWA sagt, es sei noch nie so stark angegriffen worden wie jetzt im Rahmen der israelischen Kampagne zur Demontage seiner Aktivitäten im belagerten Gazastreifen und möglicherweise auch anderswo im Nahen Osten.

In seiner 75-jährigen Geschichte habe das UNRWA „absolut nichts Vergleichbares“ erlebt wie die „Grausamkeit“ und das Ausmaß der derzeitigen Kampagne gegen seine Aktivitäten im Gazastreifen, sagte Philippe Lazzarini gegenüber Reportern.

Dies geschehe selbst dann, wenn viele Geber ihre Beiträge an das UNRWA aussetzten, nachdem Israel 12 Mitarbeiter des Hilfswerks beschuldigt habe, an dem Überraschungsangriff der Hamas vom 7. Oktober im Süden Israels beteiligt gewesen zu sein, sagte er.

2123 GMT – Pro-Palästina-Demonstranten stören Konferenz in Italien

Studenten, die gegen das israelische Blutbad im belagerten Gazastreifen protestieren, haben eine Konferenz in Italien gestört, die sich mit der Zusammenarbeit mit anderen Ländern in den Bereichen Wissenschaft und Raumfahrt befasste und an der Minister der Regierungskoalition teilnahmen.

Die Demonstranten trugen palästinensische Flaggen und versuchten, zum Konferenzort, dem Schloss Valentino in Turin, zu marschieren, wurden jedoch von den Sicherheitskräften daran gehindert.

Einem der Demonstranten, der eine palästinensische Flagge trug, gelang es jedoch, den Veranstaltungsort zu betreten.

Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bekundete ihre Solidarität mit den Sicherheitskräften.

Sie verurteilte die Demonstranten aufs Schärfste und erklärte auf X, dass „der Staat [Italien] an der Seite derjenigen steht, die die Freiheit und Sicherheit seiner Bürger schützen“.

In jüngster Zeit haben Studenten an Universitäten in verschiedenen Städten Italiens Proteste organisiert und gefordert, dass ihre Schulen die wissenschaftlichen Kooperationsabkommen mit Israel einstellen.

