Daily life in Rafah’s desert camp We are being annihilated. We are running out of options.

Ein Lager für vertriebene Palästinenser in Rafah, im südlichen Gazastreifen, wo 1,5 Millionen Menschen durch israelische Angriffe gewaltsam vertrieben wurden, 27. März 2024.

Ahmed Tawfeq APA-Bilder

Das tägliche Leben im Wüstenlager von Rafah

Lubna Ahmad Abu Sitta

Die elektronische Intifada

22. April 2024

Unser neues Lager in Rafah, nach der dritten Vertreibung, befindet sich auf einem Friedhof nahe der ägyptischen Grenze. Jeden Tag rücken die Zelte der Neuankömmlinge – der durch israelische Angriffe gewaltsam Vertriebenen – näher an die Gräber heran.

Nach jedem israelischen Massaker dehnen sich sowohl der Friedhof als auch das Lager aus und kriechen an den Rand der Wüste.

Wir sind seit Dezember 2023 hier. Neun von uns teilen sich ein Zelt, das 16 Quadratmeter groß ist.

Wir sind in der Wüste, aber manchmal fühlt es sich nicht so an, wegen der Dichte und der fast ständigen Geräusche von israelischen Explosionen und Drohnen.

Es sind so viele Menschen in dem Lager, wir alle in Zelten, die weder vor Hitze noch vor Kälte schützen.

Der Wind reißt manchmal Zelte um. Überall gibt es streunende Hunde. Jeden Tag müssen wir uns für Trinkwasser anstellen. Manchmal geht das Wasser aus und wir kehren mit leeren Händen zu unseren Zelten zurück.

Das Zelt meiner Familie steht in der Mitte des Lagers. Nebenan befindet sich ein medizinischer Stützpunkt, der die Vertriebenen hier unterstützt.

Ich habe gesehen, wie die Ärzte die Wunden der Kinder sorgfältig genäht haben. Oft gibt es keine örtliche Betäubung, also kompensieren die Ärzte das mit zusätzlicher Wärme und einem Lächeln. Eine ältere Frau kam in das Zelt, um sich wegen eines chronischen Leidens behandeln zu lassen. Die Ärzte behandelten sie sehr freundlich. Sie hatten nicht viel Medizin für sie.

Da die medizinischen Vorräte knapp sind, verwenden die Ärzte das, was sie vorrätig haben.

Wir werden ausgelöscht. Uns gehen die Möglichkeiten aus. Der Norden und der Süden sind voneinander getrennt, und die Kommunikation ist unterbrochen. Früher habe ich gehofft, dass ich Freunde und Familie im Norden wiedersehen würde, aber jetzt weiß ich es einfach nicht.

Wohin werden wir gehen, wenn dieser Krieg zu Ende ist? Israel hat unsere Häuser zerstört, und unsere Lieblingsplätze gibt es nicht mehr.

Lubna Ahmad Abu Sitta ist Lehrerin und Autorin aus Gaza.

