Live blog: EU must give Ukraine what it needs to be ’strong‘ Russia-Ukraine conflict enters its 658th day.



„Die Ukraine kämpft nicht nur gegen den Eindringling, sondern auch für Europa, und der Beitritt zu unserer Familie wird der ultimative Sieg der Ukraine sein“, sagt die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen. / Foto: Reuters

Live-Blog: EU muss der Ukraine geben, was sie braucht, um „stark“ zu sein

Der russisch-ukrainische Konflikt geht in seinen 658.

Reuters

Mittwoch, 13. Dezember 2023

0902 GMT — EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängte die 27 Staats- und Regierungschefs der EU im Vorfeld eines entscheidenden Gipfeltreffens dazu, massive Finanzhilfen für die Ukraine und Kiews Ambitionen auf Beitrittsgespräche zu unterstützen.

„Wir müssen der Ukraine geben, was sie braucht, um heute stark zu sein. Wir müssen der Ukraine das geben, was sie braucht, um heute stark zu sein, damit sie morgen am Verhandlungstisch stärker sein kann, wenn sie einen dauerhaften und gerechten Frieden aushandelt“, sagte der Präsident der Europäischen Kommission vor den Abgeordneten.

Die Staats- und Regierungschefs der EU werden sich am Donnerstag in Brüssel treffen.

Sie stehen vor der großen Herausforderung, den Widerstand Ungarns – Russlands engstem Verbündeten in der Union – gegen eine erneute Unterstützung Kiews fast zwei Jahre nach Russlands Großoffensive zu überwinden.

Von der Leyen hat empfohlen, formelle Gespräche mit der Ukraine über einen Beitritt zum 27-Staaten-Block aufzunehmen, und es gibt einen Vorstoß, Kiew in den nächsten vier Jahren 50 Milliarden Euro (54 Milliarden Dollar) an Finanzhilfe zu gewähren.

Um die Einwände des ungarischen Premierministers Viktor Orban zu überwinden, wird von der Leyens Kommission voraussichtlich 10 Milliarden Euro an EU-Mitteln für Budapest bereitstellen.

Der mögliche Schritt hat zu Anschuldigungen geführt, dass Brüssel in seinem Streit mit Orban über die Rechtsstaatlichkeit nachgibt, aber es ist alles andere als klar, dass die Geste einen Streit zwischen den Staats- und Regierungschefs auf dem Gipfel verhindern wird.

Weitere Aktualisierungen

1755 GMT — EU-Haushaltschef sieht Einigung über 54 Milliarden Dollar für die Ukraine und hat einen Plan B

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union werden sich in dieser Woche wahrscheinlich auf 54 Milliarden Dollar für die Ukraine einigen, weil diese Summe in einem Paket mit anderen Geldern enthalten sein wird, von denen Ungarn, das mit einer Blockade gedroht hatte, profitieren wird, sagte EU-Haushaltskommissar Johannes Hahn.

Auf die Frage, ob die EU einen alternativen Plan habe, um die Ukraine mit dem Geld zu versorgen, auch wenn Ungarn die Verwendung des gemeinsamen EU-Haushalts blockiere, sagte Hahn:

„Eine der Qualitäten der Kommission ist es, immer einen Plan B zu haben, aber ehrlich gesagt möchte ich nicht über einen Plan B sprechen oder spekulieren, weil dies auch eine Ausstiegsmöglichkeit schafft.“

1736 GMT — Selenskyj dankt den nordischen Ländern für ihre ‚echte Unterstützung‘

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den nordischen Ländern für ihre „echte Unterstützung“ seines Landes im Krieg mit Russland gedankt.

„Heute möchte ich allen Staatsoberhäuptern und Ländern für ihre wirkliche Unterstützung danken“, sagte Zelenskyy auf einer Pressekonferenz in Oslo mit seinem finnischen Amtskollegen sowie dem dänischen, isländischen, norwegischen und schwedischen Ministerpräsidenten im Anschluss an ein Treffen des zweiten ukrainisch-nordischen Gipfels.

Während der Pressekonferenz dankte Zelenskyy dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store für die führende Rolle Oslos bei der Bereitstellung von Verteidigungshilfe für die Ukraine.

1043 GMT — Die Ukraine und die Türkei sind bereit, das Freihandelsabkommen zu ratifizieren: Kiew

Die Ukraine und die Türkei sind bereit, „in naher Zukunft“ ein Freihandelsabkommen zu ratifizieren, das Anfang 2024 in Kraft treten würde, so das ukrainische Wirtschaftsministerium.

„Das Freihandelsabkommen wird … Logistikfragen vereinfachen, die Entwicklung der ukrainischen Wirtschaft unter Kriegsbedingungen fördern und auch unseren Partnern aus der Türkei neue Möglichkeiten in der Ukraine eröffnen“, so die Erklärung von Wirtschaftsministerin Julia Swyrjdenko.

1015 GMT — Die Ukraine kann ohne Hilfe nicht gewinnen“: Selenskyj

Die Ukraine kann Russland nicht ohne Unterstützung besiegen, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj während eines Besuchs in Oslo, da neue Hilfen von Kiews wichtigsten amerikanischen und europäischen Verbündeten blockiert bleiben.

„Ohne Hilfe kann man nicht gewinnen. Aber man kann auch nicht verlieren, denn man hat nur sein Land“, sagte er Reportern nach Gesprächen mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Store.

1008 GMT — Selenskyj sagt, dass der EU-Gipfel nicht einfach sein wird, besteht darauf, dass die Ukraine alle Forderungen erfüllt hat

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass der EU-Gipfel in dieser Woche nicht einfach sein werde, bestand aber darauf, dass Kiew alle Forderungen erfüllt habe.

0918 GMT — Der ukrainische Präsident trifft zu einem unangekündigten Besuch in Norwegen ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zu einem unangekündigten Besuch in der norwegischen Hauptstadt Oslo eingetroffen.

„Ich bin in Oslo angekommen, um am zweiten Ukraine-Nordeuropa-Gipfel teilzunehmen. Gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs Norwegens, Dänemarks, Islands, Finnlands und Schwedens werden wir über die Stärkung der verteidigungspolitischen, politischen und wirtschaftlichen Zusammenarbeit sowie über unsere gemeinsame Zukunft in Europa sprechen“, so Selenskyj in einer Erklärung auf Telegram.

Selenskyj wies darauf hin, dass das Ziel seines Treffens mit den nordischen Ländern „Sicherheit und ein gerechter und dauerhafter Frieden auf dem Kontinent“ sei, und sagte, dass er auch bilaterale Gespräche mit den Teilnehmern des Gipfels, darunter König Harald V. von Norwegen, führen werde.

0431 GMT – US-Sanktionen gegen Russland werden der Ukraine nicht helfen: Russischer Gesandter

Die neuen US-Sanktionen gegen Russland wegen des Krieges in der Ukraine werden dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nicht helfen und sind nichts anderes als „ein gutes Gesicht für ein schlechtes Spiel“, sagte der russische Gesandte in Washington, Anatoli Antonow.

„Die heute (Dienstag) angekündigten antirussischen Schritte … sind nichts anderes als ein Versuch, einem schlechten Spiel ein gutes Gesicht zu geben“, wurde Antonow in einem Kommentar zitiert, der in der Nachrichten-App der russischen Botschaft Telegram veröffentlicht wurde.

„Nichts wird Selenskyj helfen. Aber die Amerikaner riskieren, sich noch mehr in den Sumpf des Ukraine-Konflikts zu verstricken.“

0350 GMT – Russischer Raketenangriff auf Kiew verletzt 50 Personen

Die ukrainische Hauptstadt geriet erneut unter Raketenbeschuss, der mindestens 50 Verletzte und mehrere beschädigte Gebäude zur Folge hatte, so der Bürgermeister der Stadt.

Eine Reihe von lauten Explosionen war um 3 Uhr morgens (0100 GMT) in Kiew zu hören, als die Luftabwehr der Stadt zum zweiten Mal in dieser Woche aktiviert wurde.

Der Bürgermeister von Kiew, Vitali Kitschko, teilte auf Telegramm mit, dass Trümmer von abgefangenen Raketen in den östlichen Bezirk Dniprovskyi fielen und mindestens 50 Menschen verletzten.

0247 GMT – Die USA kündigen weitere 200 Millionen Dollar Militärhilfe für die Ukraine an

Die USA haben ein zusätzliches Militärhilfepaket in Höhe von 200 Millionen Dollar für die Ukraine angekündigt, um den „kritischen“ Sicherheits- und Verteidigungsbedarf des Landes zu decken.

„Amerikas Engagement, die Ukraine gegen die russische Aggression zu unterstützen, ist unerschütterlich“, sagte US-Verteidigungsminister Lloyd Austin auf X.

Das Paket umfasst zusätzliche Flugabwehrkapazitäten, Artilleriemunition, Panzerabwehrwaffen und andere Ausrüstungsgegenstände, die der Ukraine helfen sollen, sich gegen Russland zu wehren, heißt es in einer Erklärung des US-Verteidigungsministeriums.

Die Ankündigung erfolgte, als der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj das Weiße Haus besuchte, um sich mit seinem US-Kollegen Joe Biden zu treffen.

0101 GMT – Explosionen in der ukrainischen Hauptstadt Kiew

Gegen 3 Uhr morgens [0100 GMT] waren in Kiew eine Reihe starker Explosionen zu hören, berichteten drei Zeugen der Nachrichtenagentur Reuters.

Fast zeitgleich gab die Militärverwaltung der Stadt Kiew Luftangriffswarnung für die ukrainische Hauptstadt.

Fünf Menschen wurden verwundet und Gebäude wurden durch Trümmer von zerstörten Raketen in Kiews Dniprovskyi Bezirk beschädigt, sagte der Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt, nach früheren Berichten über russische Luftangriffe auf die Stadt.

2223 GMT – Selenskyj sagt, dass die Verbündeten ein „starkes Signal“ der Einigkeit an Russland senden müssen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte nach Gesprächen mit US-Präsident Joe Biden, die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten müssten ein „starkes Signal“ der Einigkeit an Russland senden.

„Es ist sehr wichtig, dass wir dem Aggressor bis zum Ende dieses Jahres ein starkes Signal unserer Einigkeit senden können“, sagte Zelenskyy nach einem Treffen mit Biden im Weißen Haus vor Reportern.

Selenskyj sagte, er habe vom Kongress „positive“ Signale zu seinem Antrag auf Militärhilfe erhalten, warte aber noch auf Ergebnisse.

2214 GMT – Biden sagt Selenskyj, die USA werden die Ukraine nicht im Stich lassen

US-Präsident Joe Biden hat nach Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Zelenskyy im Weißen Haus versprochen, dass seine Regierung die Ukraine nicht im Stich lassen wird“.

Biden sagte vor Reportern, der russische Präsident Wladimir Putin setze darauf, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine keine weitere militärische Unterstützung gewähren würden.

Wir müssen ihm das Gegenteil beweisen“, sagte er. “Wenn wir Putin nicht aufhalten, wird er weitermachen.“

