Live blog: Israel proposes to Hamas 60-day truce in Gaza – report Israel’s brutal war on Gaza – now in its 108th day – has killed at least 25,295 Palestinians, mostly women and children, and wounded 63,000, local authorities say.



Ein Bild aus Rafah zeigt Rauchschwaden über Khan Younis im südlichen Gazastreifen während des israelischen Bombardements am 22. Januar 2024.

Live-Blog: Israel schlägt Hamas 60-tägige Waffenruhe in Gaza vor – Bericht

Israels brutaler Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 108 Tage andauert, hat nach Angaben der örtlichen Behörden mindestens 25.295 Palästinenser, vor allem Frauen und Kinder, getötet und 63.000 verwundet.

Montag, 22. Januar 2024

2006 GMT – Israel hat der Widerstandsgruppe Hamas über katarische und ägyptische Vermittler einen Vorschlag unterbreitet, der im Rahmen eines mehrstufigen Abkommens eine bis zu zweimonatige Kampfpause vorsieht, berichtet Axios.

Das Abkommen würde die Freilassung aller verbleibenden Gefangenen im belagerten Gazastreifen beinhalten, so der Bericht unter Berufung auf zwei israelische Beamte.

2100 GMT – Israelische Armee sagt, dass 200 Soldaten bei der Bodeninvasion im Gazastreifen getötet wurden

Das israelische Militär hat erklärt, dass seit Beginn der Bodeninvasion in dem blockierten Gebiet Ende Oktober 200 Soldaten im belagerten Gazastreifen getötet wurden.

„Die Zahl der gefallenen Soldaten in Gaza seit dem 27. Oktober beträgt 200“, sagte ein Armeesprecher gegenüber der Nachrichtenagentur AFP.

2036 GMT – Israel hat bisher 11.000 Kinder in Gaza getötet: Palästina

In den letzten 108 Tagen der Invasion hat Israel 11.000 Kinder und 7.500 Frauen im belagerten Gazastreifen getötet, so palästinensische Behörden in Gaza.

In der blockierten Enklave lägen noch immer 7.000 Menschen, 70 Prozent davon Frauen und Kinder, unter Trümmern oder würden aufgrund israelischer Angriffe vermisst, hieß es. Die Behörden zitierten eine Reihe neuer Zahlen, um das Ausmaß der Verluste und der Zerstörung im belagerten Gazastreifen zu verdeutlichen.

Unter Hinweis auf die unmenschlichen Bedingungen in den überfüllten Unterkünften, in denen vertriebene Palästinenser Zuflucht suchen, heißt es in der Erklärung, dass infolge der israelischen Vertreibung 400.000 Fälle von Infektionskrankheiten und mehr als 8.000 Fälle von Hepatitis A festgestellt worden seien.

1810 GMT – Arabische Liga fordert „verbindliche“ UNSC-Resolution zu Gaza

Die Arabische Liga forderte den UN-Sicherheitsrat auf, eine „verbindliche“ Resolution zur Beendigung der tödlichen israelischen Offensive auf den Gazastreifen zu verabschieden.

Der Aufruf erfolgte im Anschluss an eine Dringlichkeitssitzung, die das in Kairo ansässige Gremium auf der Ebene der ständigen Delegierten auf Antrag Palästinas abhielt, um Möglichkeiten zur Beendigung des israelischen Krieges zu erörtern, bei dem seit dem 7. Oktober mehr als 25.000 Menschen getötet wurden.

In einer von der panarabischen Organisation verabschiedeten Resolution wurde der UN-Sicherheitsrat aufgefordert, „seiner Verantwortung für die Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit gerecht zu werden und eine verbindliche Resolution zu verabschieden, um die weit verbreiteten, systematischen israelischen Verbrechen gegen das palästinensische Volk zu beenden“.

Sie forderte auch die USA und die Länder, „die mit zweierlei Maß messen und die israelische Aggression im Sicherheitsrat unterstützen, auf, Positionen zu vertreten, die mit dem Völkerrecht vereinbar sind, und einen vollständigen und dauerhaften Waffenstillstand in Gaza zu fordern“.

Die Arabische Liga rief dazu auf, Israel zu verpflichten, „seine Aggression gegen das palästinensische Volk zu beenden, sich aus dem Gazastreifen zurückzuziehen, die Belagerung aufzuheben und seine Pläne und Bemühungen zur Zwangsumsiedlung einzuschränken.“

