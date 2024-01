More US lawmakers support limiting aid to Israel after Netanyahu rejects Palestinian state Chris Van Hollen became the latest US senator to call for a Gaza ceasefire and has put forth an amendment to condition aid to Israel

Palästinensische Familien fliehen aus der Stadt Khan Younis auf der Küstenstraße nach Rafah, am 22. Januar 2024 (AFP)

Übersetzt mit Deepl.com

Israelisch-palästinensischer Krieg: Weitere US-Gesetzgeber unterstützen Begrenzung der Hilfe für Israel, nachdem Netanjahu einen palästinensischen Staat ablehnt

Chris Van Hollen ist der jüngste US-Senator, der einen Waffenstillstand für den Gazastreifen fordert und einen Änderungsantrag zur Einschränkung der Hilfe für Israel eingebracht hat

Von MEE-Mitarbeitern

22. Januar 2024

Nachdem Premierminister Benjamin Netanjahu die Gründung eines palästinensischen Staates strikt abgelehnt hat, unterzeichnen weitere US-Senatoren einen Änderungsantrag, der die Militärhilfe für Israel an Bedingungen knüpfen könnte, während die Forderungen nach einem Waffenstillstand im Gazastreifen immer lauter werden.

Fünf demokratische Senatoren, darunter Tina Smith, Raphael Warnock, Laphonza Butler, Tammy Baldwin und Jon Ossoff, kündigten am Freitag an, dass sie einen von Senator Chris Van Hollen eingebrachten Änderungsantrag unterstützen werden, der Länder, die US-Waffen erhalten, dazu verpflichtet, diese im Einklang mit humanitärem und US-Recht einzusetzen.

Mit den fünf neuen Senatoren steigt die Gesamtzahl der Unterstützer von Van Hollens Änderungsantrag auf 18, was mehr als einem Drittel der demokratischen Senatsfraktion entspricht.

Am Sonntag war Van Hollen der jüngste US-Senator, der einen Waffenstillstand im Krieg forderte.

„Premierminister Netanjahu hat dem Präsidenten der Vereinigten Staaten erneut direkt und öffentlich eine Abfuhr erteilt“, sagte Van Hollen in einem Interview.

„Es ist an der Zeit, dass wir einen Waffenstillstand….Biden muss groß und mutig sein. Er muss die Vision einer Zweistaatenlösung vorlegen.“

Seit dem Ausbruch der Kämpfe nach dem von der Hamas angeführten Angriff auf den Süden Israels am 7. Oktober sind sich die Regierung Biden und Israel uneins über einen Nachkriegsplan für den Gazastreifen. Diese Differenzen haben sich auf unangenehme Weise verschärft, da Netanjahu sich öffentlich gegen die Forderung der Biden-Regierung nach Schritten zur Schaffung eines palästinensischen Staates ausgesprochen hat.

„Ich werde keine Kompromisse eingehen, wenn es um die vollständige israelische Sicherheitskontrolle über das gesamte Gebiet westlich des Jordans geht – und das ist unvereinbar mit einem palästinensischen Staat“, sagte Netanjahu am Samstag in einem Beitrag in den sozialen Medien.

Die wachsende Unterstützung für Van Hollens Gesetzentwurf zeigt jedoch, dass Netanjahus Widerstand Israels Verbündete innerhalb der Demokratischen Partei zu kosten beginnt.

Verliert Israel die Verbündeten der Demokraten?

Die Unterstützung von Gesetzgebern wie Tammy Baldwin ist bemerkenswert, da sie im Allgemeinen dem progressiven Lager der Demokratischen Partei zuzurechnen ist. Sie unterstützt das iranische Atomabkommen, ist aber gleichzeitig gegen die von den Palästinensern angeführte Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung und unterstützt konsequent die Militärhilfe für Israel.

„Ich freue mich, dass unsere Bemühungen, dafür zu sorgen, dass amerikanische Steuergelder von unseren Partnern in einer Weise verwendet werden, die mit unseren Werten und Interessen übereinstimmt, an Dynamik gewinnen“, sagte Van Hollen in einer Erklärung.

Andere Gesetzgeber wie Raphael Warnock aus Georgia schlossen sich nach dem von der Hamas angeführten Angriff vom 7. Oktober, bei dem mehr als 1.100 Menschen getötet und Hunderte gefangen genommen wurden, den ersten überparteilichen Maßnahmen an, indem sie das Recht Israels auf Selbstverteidigung unterstützten und sich für die sofortige Lieferung von Waffensystemen an Israel aussprachen.

Israel lehnt den US-Fahrplan für die Nachkriegszeit im Gazastreifen ab, da die Zahl der Toten in der belagerten Enklave weiter steigt.

In den letzten 24 Stunden hat Israel nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums 20 Angriffe in der belagerten Enklave durchgeführt. Die Gesamtzahl der getöteten Palästinenser beläuft sich nun auf 25.295 – hauptsächlich Frauen und Kinder – und mindestens 63.000 Verwundete.

Obwohl die Regierung die steigende Zahl der zivilen Todesopfer kritisiert, hat sie wenig getan, um die israelische Offensive einzudämmen, die Biden selbst als „wahllos“ bezeichnete.

Analysten und ehemalige hochrangige US-Beamte erklärten gegenüber Middle East Eye, dass die Regierung weiterhin der Degradierung der Hamas Vorrang einräumt, auch wenn sie die Wirksamkeit der israelischen Offensive zunehmend in Frage stellt und die Zahl der Opfer bestreitet.

Die Bemühungen, die militärische Unterstützung der USA im Senat einzuschränken, haben jedoch bisher keine greifbaren Ergebnisse gebracht.

Letzte Woche lehnte der US-Senat mit einer überwältigenden Mehrheit von 72 zu 11 Stimmen eine von Senator Bernie Sanders eingebrachte Resolution ab, die das Außenministerium verpflichtet hätte, dem Kongress über alle Beweise für Menschenrechtsverletzungen durch Israel im Gazastreifen zu berichten.

Der Änderungsantrag von Sanders berief sich auf einen Code im jahrzehntealten US-Auslandshilfegesetz, der die US-Militärhilfe für Israel sofort eingefroren hätte, wenn der Bericht nicht innerhalb von 30 Tagen vorgelegt worden wäre.

Der Änderungsantrag von Van Hollen sieht außerdem vor, dass die Regierung innerhalb von 30 Tagen einen Bericht darüber vorlegt, ob die Empfänger von US-Waffen diese in Übereinstimmung mit der US-Endverbleibskontrolle und dem US- und internationalen Recht einsetzen.

Außerdem soll der Präsident darüber berichten, wie die Nutzer von US-Waffen den Schaden für die Zivilbevölkerung mindern und ob sie mit den Bemühungen der USA um humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zusammenarbeiten.

Van Hollen hat Israel scharf kritisiert, weil es seiner Meinung nach nicht mit der US-Regierung zusammenarbeitet, um mehr humanitäre Hilfe für den Gazastreifen zu leisten und die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung zu verringern.

Der Änderungsantrag ermöglicht es dem Präsidenten jedoch, eine Ausnahmegenehmigung zu erteilen, um die Empfänger von US-Waffen nicht zur Zusammenarbeit bei der humanitären Hilfe zu drängen, wenn dies im Interesse der nationalen Sicherheit der USA liegt.

Die Änderung würde auch nicht für Luftabwehrsysteme oder „andere Systeme, die nach Ansicht des Präsidenten ausschließlich zu Verteidigungszwecken eingesetzt werden“ gelten.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …