Nach israelischen Angriffen auf Gebiete im Zentrum des Gazastreifens werden verletzte Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, zur Behandlung ins Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus gebracht. / Foto: AA

Live-Blog: Israel tötet mindestens 94 Palästinenser und verletzt Hunderte in Gaza

Samstag, 8. Juni 2024

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 246 Tage andauert, hat mindestens 36.801 Palästinenser getötet – 71% von ihnen waren Frauen, Kinder und Säuglinge – und 83.680 verwundet, berichtet Palästina, wobei mehr als 10.000 unter den Trümmern der bombardierten Häuser begraben sein sollen.

1228 GMT – Die Zahl der Todesopfer des israelischen Angriffs auf das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens ist auf 94 gestiegen, und mehr als 200 weitere Personen wurden verletzt, wie das Medienbüro der palästinensischen Regierung in der Enklave mitteilte.

Unabhängig davon teilte das Gesundheitsministerium mit, dass die Leichen von Palästinensern, die bei den israelischen Angriffen auf Nuseirat und angrenzende Gebiete im Zentrum des Gazastreifens getötet und verwundet wurden, weiterhin im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus eintreffen.

Das Medienbüro der Regierung in Gaza richtete einen „dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft, das Al-Aqsa-Krankenhaus zu retten“ und erklärte, es benötige medizinische Hilfsgüter, um seine Arbeit fortzusetzen.

Weitere Aktualisierungen

1207 GMT – Israel kann der Hamas seine Entscheidungen nicht aufzwingen, sagt der Führer der Gruppe

Israel kann der Hamas seine Entscheidungen nicht aufzwingen, und die Gruppe wird kein Abkommen akzeptieren, das keine Sicherheit für die Palästinenser bringt, sagte der politische Führer der Hamas, Ismail Haniyeh, als Reaktion auf die israelische Militäroffensive im Gazastreifen im Gebiet von Nuseirat.

„Unser Volk wird sich nicht ergeben und der Widerstand wird weiterhin unsere Rechte gegenüber diesem kriminellen Feind verteidigen“, so Haniyeh in seiner Erklärung.

„Wenn die (israelische) Besatzung glaubt, dass sie uns ihre Entscheidungen mit Gewalt aufzwingen kann, dann ist sie wahnhaft“, fügte er hinzu.

1155 GMT – Palästinensischer Jugendlicher durch Schüsse der israelischen Armee im besetzten Westjordanland getötet

Ein palästinensischer Jugendlicher ist bei einer Razzia im besetzten Westjordanland durch Schüsse der israelischen Armee getötet worden.

Der Palästinensische Rote Halbmond teilte in einer Erklärung mit, dass die Besatzung eines Krankenwagens „einen 20-Jährigen behandelt hat, der seinen Verletzungen in Anabta, östlich der Stadt Tulkarm, erlegen ist“.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete, dass der Moslem Omar Abu Asal an den Folgen seiner schweren Verletzungen starb, die er bei der Razzia der israelischen Streitkräfte erlitten hatte.

Weitere 11 Palästinenser wurden am Samstag bei einem israelischen Militäreinsatz im Flüchtlingslager Aqabat Jaber, südlich von Jericho, verletzt, so Wafa weiter.

„Israelische Streitkräfte griffen Mitglieder zweier palästinensischer Familien in dem Lager an und schlugen sie mit Gewehrkolben zusammen“, hieß es weiter.

1151 GMT – D-8-Minister fordern „sofortigen, dauerhaften und bedingungslosen“ Waffenstillstand für Gaza

Der D-8-Ministerrat hat einen „sofortigen, dauerhaften und bedingungslosen“ Waffenstillstand und ein Ende der israelischen Aggression gegen die Palästinenser in der belagerten Enklave gefordert.

In der gemeinsamen Erklärung werden alle Länder aufgefordert, dafür zu sorgen, dass Israel die vom Internationalen Gerichtshof (IGH) angeordneten vorläufigen Maßnahmen strikt einhält.

Die D-8-Staaten „bekräftigen die unerschütterliche Unterstützung der D-8-Mitgliedstaaten für den Kampf des palästinensischen Volkes um die Verwirklichung seiner unveräußerlichen Rechte, für die Vollmitgliedschaft Palästinas in den Vereinten Nationen und für alle Resolutionen, die sich in internationalen Gremien auf die palästinensische Sache beziehen“, heißt es in der Erklärung.

1131 GMT – „Wir können nicht schweigen“: Türkischer FM verurteilt israelische Unterdrückung in Gaza

Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat sich nach einem Gipfeltreffen der D-8-Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit in Istanbul gegen die israelische Unterdrückung“ in Gaza ausgesprochen.

„In Istanbul erklären wir (D-8-Länder) gemeinsam der ganzen Welt, dass wir angesichts der israelischen Unterdrückung in Gaza nicht schweigen und nicht schweigen können“, sagte Hakan Fidan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz nach dem außerordentlichen Treffen der Außenminister der D-8-Länder.

„Diejenigen, die sich der Besatzung in der Ukraine widersetzen, halten den Widerstand gegen die Besatzung in Palästina für ein Verbrechen. Gaza hat die Hilflosigkeit und Unzulänglichkeit des internationalen Systems in seiner ganzen Härte gezeigt“, so Fidan.

1115 GMT – Israels Kriegskabinettsmitglied Gantz verzögert Rücktrittserklärung nach Geiselbefreiung

Israels Kriegskabinettsminister Benny Gantz hat eine für Samstag geplante Erklärung verschoben, in der er, wie allgemein erwartet wurde, seinen Rücktritt aus der Notstandsregierung von Premierminister Benjamin Netanjahu bekannt geben wollte.

Im vergangenen Monat hatte Gantz dem konservativen Premierminister eine Frist bis zum 8. Juni gesetzt, um eine klare Strategie für den Tag nach dem Gazastreifen zu entwickeln, wo Israel eine verheerende Militäroffensive durchführt.

Nachdem jedoch bekannt wurde, dass die israelischen Streitkräfte vier israelische Geiseln lebend aus dem Gazastreifen gerettet haben, erklärten die Sprecher des Ministers, dass seine Erklärung verschoben werde.

1117 GMT – Israelische Armee sagt, sie habe vier Geiseln gerettet

Das israelische Militär teilte mit, seine Truppen hätten nach einer „komplexen Tagesoperation“ vier Geiseln lebend aus dem Gazastreifen gerettet.

„Die Geiseln wurden an zwei verschiedenen Orten im Herzen von Nuseirat“ im Zentrum des Gazastreifens gerettet, teilte das Militär mit.

Die seltene Rettung erfolgte acht Monate nach Israels Krieg gegen Gaza.

1116 GMT – Mehr als 36.800 palästinensische Todesopfer in Gaza: Ministerium

Mindestens 36.801 Palästinenser wurden seit Oktober letzten Jahres bei der israelischen Offensive auf den Gazastreifen getötet, teilte das Gesundheitsministerium in der belagerten Enklave mit.

In einer Erklärung des Ministeriums heißt es weiter, dass 83.680 weitere Menschen bei den Angriffen verletzt wurden.

„In den letzten 24 Stunden wurden bei israelischen Angriffen 70 Menschen getötet und 150 weitere verletzt“, hieß es in der Erklärung. „Viele Menschen sind noch immer unter Trümmern und auf den Straßen eingeschlossen, da die Rettungskräfte sie nicht erreichen können“, hieß es weiter.

Israel hat seine brutale Offensive auf den Gazastreifen fortgesetzt, obwohl der UN-Sicherheitsrat in einer Resolution einen sofortigen Waffenstillstand gefordert hat.

0946 GMT – Dutzende palästinensische Opfer bei israelischen Angriffen auf den zentralen Gazastreifen

Zahlreiche Verletzte sind in einem Krankenhaus im Zentrum des Gazastreifens eingetroffen, da die israelischen Streitkräfte ihre Angriffe auf verschiedene Teile des belagerten palästinensischen Gebiets fortsetzen.

Medizinische Quellen berichteten der Nachrichtenagentur Anadolu, dass Dutzende von Verletzten im Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus in der zentralen Stadt Deir al Balah eingetroffen seien, nachdem die israelischen Luftangriffe und der Granatenbeschuss anhielten.

Augenzeugen berichteten der Nachrichtenagentur Anadolu, dass es im östlichen Teil von Deir al Balah, in den Lagern Al Bureij und Al Maghazi sowie nördlich des Lagers Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens zu heftigen Zusammenstößen zwischen palästinensischen Widerstandsgruppen und israelischen Streitkräften gekommen sei.

0829 GMT – 11 Tote und Dutzende Verletzte bei israelischen Angriffen auf das Zentrum des Gazastreifens

Bei israelischen Angriffen auf das Zentrum des Gazastreifens sind mindestens 11 Palästinenser getötet und zahlreiche weitere verletzt worden.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldete außerdem, dass seit dem frühen Morgen Dutzende von Menschen in der palästinensischen Enklave verletzt wurden.

Dem Zivilschutz sei es gelungen, fünf Leichen, darunter Kinder und Frauen, aus den Trümmern zu bergen, nachdem die israelischen Streitkräfte das Haus der Familie Mhanna im Viertel Sheikh Radwan getroffen hatten.

Das israelische Bombardement zielte auch auf ein Haus im Flüchtlingslager Al Bureij im Zentrum des Gazastreifens, wobei sechs Palästinenser getötet und weitere verletzt wurden, so die Agentur weiter.

2340 GMT – Demonstranten umzingeln das Weiße Haus, während Israel den Gazastreifen quält

Pro-Palästina-Aktivisten, die ein Ende des israelischen Gemetzels im belagerten Gazastreifen und die Unterstützung Israels durch die USA fordern, planen, das Weiße Haus während einer Protestaktion am Wochenende zu umzingeln.

Aktivistengruppen wie CODEPINK und der Council on American Islamic Relations gaben bekannt, dass für Samstag Demonstrationen geplant sind. Anlass ist das seit acht Monaten andauernde israelische Gemetzel im Gazastreifen, das Zehntausende von Menschen getötet und eine humanitäre Krise mit weit verbreitetem Hunger und Zerstörung verursacht hat.

In den Vereinigten Staaten, Israels wichtigstem Verbündeten, gab es monatelang pro-palästinensische Proteste, die von Märschen in Washington und Mahnwachen in der Nähe des Weißen Hauses bis hin zur Blockade von Brücken und Straßen in der Nähe von Bahnhöfen und Flughäfen in mehreren Städten und Lagern auf vielen Universitätsgeländen reichten.

2237 GMT – Palästina verwirft Israels Liste, die behauptet, palästinensische Kämpfer getötet zu haben

Die Behörden im belagerten Gazastreifen haben die Behauptungen des israelischen Militärs zurückgewiesen, es habe bei einem Luftangriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule im Lager Nuseirat, in der Tausende von Vertriebenen untergebracht sind, 17 palästinensische Kämpfer getötet.

Die palästinensischen Behörden erklärten, die israelische Liste enthalte Namen von Palästinensern, die vor dem Angriff am Donnerstag im Lager Nuseirat getötet wurden, darunter Majd Darweesh, der am Mittwoch von der Armee im Lager Maghazi getötet wurde, Maher Fadel und Motasem Shaqra, die beide am Mittwoch im Lager Bureij getötet wurden, und Jamil al Maqadma, ein älterer Mann, der 2017 starb.

Sie fügte hinzu, dass auf der israelischen Liste drei Palästinenser stehen, die noch am Leben sind, darunter einer, der seit Jahren im Ausland lebt.

Sie nannten auch 12 Kinder, die bei dem Angriff getötet wurden, sowie die Überreste von zwei unbekannten Kindern.

2204 GMT – Dutzende von Leichen auf den Straßen von Rafah

Ein Krankenhausdirektor in Rafah hat erklärt, dass in der südlichen belagerten Stadt im Gazastreifen Dutzende von Leichen auf den Straßen liegen, die von der israelischen Armee getötet wurden.

Suhayb al-Hams, Direktor des kuwaitischen Spezialkrankenhauses in Rafah, sagte der Nachrichtenagentur Anadolu, es gebe Dutzende von Verwundeten, die die Krankenwagen wegen der israelischen Angriffe nicht erreichen können.

„Die medizinische Situation ist äußerst katastrophal, nachdem alle Krankenhäuser in Rafah aufgrund der anhaltenden Militäroperation in Rafah außer Betrieb sind“, sagte al-Hams.

Er machte Israel für die direkten Angriffe auf Krankenhäuser verantwortlich und forderte die internationalen Gesundheitsorganisationen auf, ihrer Verantwortung gegenüber den israelischen Verbrechen in Rafah gerecht zu werden und die Krankenhäuser mit Treibstoff und medizinischem Material zu versorgen.

2113 GMT – Umfrage zeigt, dass die Mehrheit der Israelis nicht für Netanjahu stimmen wird

Eine Meinungsumfrage in Israel hat ergeben, dass die Mehrheit der Israelis bei den bevorstehenden Wahlen nicht für den aggressiven Premierminister Netanjahu oder eine Partei, die ihn unterstützt, stimmen wird, berichten israelische Medien.

Die von Channel 12 durchgeführte Umfrage ergab, dass 62 Prozent der Wähler ihre Stimme nicht für eine Partei abgeben werden, die Netanjahu bei der Fortsetzung seiner Amtszeit als israelischer Regierungschef unterstützt.

Die Umfrage ergab, dass nur 19 Prozent für eine Partei stimmen würden, die Netanjahu unterstützt, während 19 Prozent der anderen Befragten angaben, sie wüssten es nicht.

Die Ergebnisse zeigen auch, dass 30 Prozent derjenigen, die sich selbst als Wähler von Netanjahus Block einstufen, nicht für eine Partei stimmen würden, die Netanjahu unterstützt, um als Premierminister zu bleiben.

2100 GMT – US behauptet Zerstörung von Houthi-Drohnen und -Raketen

Amerikanische Streitkräfte haben nach Angaben des US-Militärs vier Drohnen und zwei ballistische Anti-Schiffs-Raketen in den von den Houthis kontrollierten Gebieten des Jemen zerstört.

„US Central Command [USCENTCOM] forces successfully destroyed four UASs and two ASBMs in Houthi-controlled areas of Yemen,“ the military command said in a social media post, using abbreviations for unmanned aircraft systems and anti-ship ballistic missiles.

„USCENTCOM-Kräfte haben außerdem erfolgreich ein UAS zerstört, das von einem von den Houthis kontrollierten Gebiet im Jemen in die Straße von Bab al-Mandab geschossen wurde“, so CENTCOM, und fügte hinzu, dass die amerikanischen Streitkräfte auch ein Patrouillenboot der Houthis zerstört haben.

Die Houthis feuerten unterdessen vier ballistische Anti-Schiffs-Raketen über dem Roten Meer ab, aber es wurden keine Verletzungen oder Schäden an US-, Koalitions- oder Handelsschiffen gemeldet“, so das Militärkommando.

Die Houthis sagen, dass sie weiterhin Schiffe in der Region angreifen werden, die sich im Besitz Israels befinden oder nach Israel fahren, bis Israel die Belagerung des Gazastreifens aufhebt und seine brutale Invasion dort beendet.

2040 GMT – Hisbollah zielt auf israelische Militärversammlung

Die libanesische Hisbollah-Gruppe hat weitere Angriffe auf Stellungen des israelischen Militärs und Versammlungen von Soldaten in der Nähe der Grenzgebiete zum Libanon angekündigt.

In einer Erklärung teilte die Gruppe mit, ihre Kämpfer hätten einen Aufmarsch israelischer Soldaten in einem Gebiet namens Horsh Matawa im Norden Israels mit Raketen beschossen.

Die Hisbollah beschoss auch Militärfahrzeuge im Gebiet Birkat Risha mit Raketen und behauptete, einen Volltreffer erzielt zu haben.

In einer weiteren Erklärung erklärte die Hisbollah, ihre Kämpfer hätten die Artilleriestellungen der israelischen Armee im Stützpunkt Khirbet Maar getroffen.

Die israelische Armee erklärte, sie habe auch Stellungen der Hisbollah im Südlibanon getroffen.

2009 GMT – Israelischer Oppositionsführer sagt, Gaza habe das Netanjahu-Regime gedemütigt

Der israelische Oppositionsführer Avigdor Lieberman hat erklärt, dass das Regime des kämpferischen Premierministers Benjamin Netanjahu im belagerten Gazastreifen „völlig gedemütigt“ wurde, während es „den Norden verlor und weiterhin vor der Hisbollah kapitulierte“.

„Die israelische Regierung hat den Norden verloren und kapituliert weiter vor der Hisbollah, die alles tut, was sie kann“, schrieb der Vorsitzende der Partei Jisrael Beiteinu auf X.

„Genau acht Monate sind seit dem Angriff vom 7. Oktober vergangen, acht Monate, in denen wir statt eines ‚vollständigen Sieges‘ eine vollständige Demütigung erfahren haben“, fügte er hinzu.

Er stellte fest, dass die Regierung „die Hamas nicht eliminiert und nicht alle Entführten zurückgebracht hat“.

„Die Zeit ist reif für eine andere Führung“, fügte er hinzu.

