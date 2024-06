In Sebastia, Palestinians fear ‚Judaisation‘ amid rising Israeli violence Palestinian residents of this ancient town believe Israel wants them out.



Die palästinensischen Einwohner von Sebastia befürchten, den Zugang zu ihrer archäologischen Stätte zu verlieren, nachdem Israel angekündigt hat, rund 30 Millionen Schekel (mehr als 80 Millionen Dollar) für die Erschließung der Stätte in der Nähe von Nablus im israelisch besetzten Westjordanland bereitzustellen [Datei: Raneen Sawafta/Reuters].

Eine Gesamtansicht der antiken Säulen in Sebastia

Sie müssten mich erst umbringen

In Sebastia fürchten die Palästinenser „Judaisierung“ angesichts zunehmender israelischer Gewalt

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

8 Jun 2024

Am 6. März fand sich Ayman Shaer blutend und mit unerträglichen Schmerzen auf dem Boden des alten Platzes von Sebastia liegend wieder.

„Die Soldaten schossen neben den Ruinen auf Menschen, und eine der Kugeln traf mein Bein, als ich rannte“, sagte der 27-Jährige.

„Sie drang in meinen Oberschenkel ein. … Der ganze Knochen war zerstört. Ich dachte, ich sei tot.

„Der Schmerz war unbeschreiblich.“

Er lag in der Nähe der Überreste der hellenistischen Akropolis von Sebastia, das „Schmetterlingsgeschoss“, mit dem israelische Soldaten auf ihn geschossen hatten, dehnte sich in seinem Bein aus, wie es dafür vorgesehen ist.

„Ich habe den Tod gesehen“, sagte Aymans Vater, Raed Shaer, 53, als er sich an die Erschießung seines Sohnes erinnerte, die nur wenige hundert Meter vom Haus der Familie in Sebastia im nördlichen besetzten Westjordanland entfernt stattfand.

„Ich versuchte, Ayman vor den Soldaten zu retten, aber sie begannen, mit ihren Waffen auf mich einzuschlagen“, fuhr er fort. „Einer legte sein Gewehr auf das Knie seines [Aymans] Bruders Shawqi und drohte, ihn zu erschießen. Sie sagten, sie würden uns festnehmen, während ein anderer Soldat mir eine Waffe an den Hals hielt.

„Sie schossen viele Kugeln in die Luft, um uns Angst einzujagen, damit wir Ayman bei ihnen lassen würden.

„Aber ich sagte ihnen, dass sie mich zuerst töten müssten.

Die israelischen Soldaten hätten dann mehrere Stunden lang einen Krankenwagen daran gehindert, Ayman zu erreichen. Raed sagte, wenn sein Sohn nicht in so guter körperlicher Verfassung gewesen wäre, wäre er an Blutverlust gestorben.

Ayman lag bewegungsunfähig auf einem Krankenhausbett im bescheidenen Wohnzimmer der Familie, während sein Vater sprach, während seine Eltern und Geschwister sich um ihn herum bewegten und ihre Aktivität einen starken Kontrast zu seiner Stille bildete.

Dem Bauarbeiter wurde vor kurzem mitgeteilt, dass er vielleicht nie wieder laufen kann. Er unterzog sich vier chirurgischen Eingriffen, um sein Leben und das, was von seinem Bein noch übrig war, zu retten – und wartet nun auf weitere Behandlungen, um einen letzten Versuch zu unternehmen, eine dauerhafte Behinderung zu verhindern.

„Ich möchte einfach wieder so sein, wie ich war“, sagte er.

Raed sagte gegenüber Al Jazeera, dass die Gewalt in dem Dorf seit dem 7. Oktober, als Israel nach Angriffen der Hamas auf Israel seinen Krieg gegen den Gazastreifen begann, zugenommen habe.

Er sagte, das israelische Militär dringe nun fast täglich in Sebastia ein, wo sich die größte offene archäologische Stätte des Westjordanlandes befindet.

Kein Symbol der Koexistenz mehr

Ein palästinensisches Mädchen springt auf den Steinen des römischen Amphitheaters in Sebastia

Ein palästinensisches Mädchen springt auf den Steinen des römischen Amphitheaters in Sebastia [Datei: Raneen Sawafta/Reuters].

Sebastia ist von israelischen Siedlungen umgeben, die alle nach internationalem Recht illegal sind, einschließlich der nur wenige Kilometer entfernten Shavei Shomron.

Sebastia ist eine Pilgerstätte für Christen, weil man glaubt, dass dort Johannes der Täufer, der im Koran als Prophet Yahya bezeichnet wird, begraben liegt.

Man glaubt auch, dass hier Samaria, die Hauptstadt des alten Königreichs Israel, liegt.

Israelis, die etwas von dieser Geschichte sehen wollen, werden in den archäologischen Park von Sebastia begleitet, der Ruinen aus der griechischen, römischen, byzantinischen und frühislamischen Zeit beherbergt.

Für sie ist die Stätte ein Beweis für die jüdischen Verbindungen zum Westjordanland. Für die Palästinenser ist die Fokussierung auf eine bestimmte Periode der Geschichte ein Versuch, die Kontrolle der Palästinenser über ihr eigenes Land zu untergraben.

Sebastia, in dem etwa 4 000 Menschen leben, war einst ein Symbol für religiöse Koexistenz und beherbergt Relikte, die 3 000 Jahre Geschichte bis in die Eisenzeit zurückverfolgen lassen.

Die Bedeutung der Überreste ist so groß, dass die palästinensischen Behörden in Sebastia hoffen, dass die UNESCO sie in die Liste des Weltkulturerbes aufnimmt. Sie hoffen auch, dass sich der archäologische Park zu den 56 anderen Stätten gesellt, die auf der UNESCO-Liste der als „gefährdet“ eingestuften Stätten stehen.

Doch jeder Schutz, den die Anerkennung der antiken Stätte und des modernen Dorfes geboten hätte, kommt für einige zu spät, denn Sebastia bleibt nun nicht mehr von der Gewalt verschont, die andere Teile des Bezirks Nablus erleiden mussten.

Der Junge von Sebastia, der Märtyrer Gottes

Zwei Frauen und ein Mann, mit zwei Porträts eines Mannes

Hani Makhalfeh (rechts) und seine Frau Faten (Mitte) erinnern sich an ihren Sohn Fawzi, der im Juli 2023 von israelischen Truppen in Sebastia getötet wurde [Al Jazeera].

Im Juli wurde der 19-jährige Fawzi Makhalfeh von israelischen Soldaten getötet, als er mit einem Freund durch das Dorf fuhr.

Ärzte entfernten mehr als 50 Kugeln aus seinem Körper, so seine Familie. Er war der erste Einwohner von Sebastia, der seit mehr als 20 Jahren von Israelis getötet wurde, und sein Name prangt auf Mahnmalen im Dorfzentrum. Die Palästinensische Autonomiebehörde bezeichnete seine Ermordung als „Hinrichtung“.

„Er war ein Junge aus Sebastia, aber Gott hat ihn als Märtyrer auserwählt“, sagte Fawzis weinende Mutter, Faten Makhalfeh.

„Wir haben ihn verloren. … Ich kann das als Mutter nicht beschreiben. Mein Leben hat aufgehört. Mein Sohn war meine Seele. … Sie haben ihn ohne Grund getötet.

„Jeder im Dorf war betroffen von dem, was mit meinem Sohn geschah.“

Faten sagte, dass sie zu Hause war und wusste, dass Fawzi mit seinem Freund zur Fabrik seines Vaters fuhr, als sie Schüsse hörte.

„Es waren zu viele Kugeln“, sagte sie. „Ich spürte ein Brennen in meinem Herzen. Es sagte mir, dass es Fawzi war. … Ich rannte schreiend auf die Straße, als ich erfuhr, dass er es war.“

Sie sagte, die Ermordung ihres Sohnes solle die Angst vor der Besatzung im Dorf schüren.

„Sie wollen uns terrorisieren“, sagte sie. „Auch wenn wir Angst haben, sind wir stark. Wir wollen auf dem Land, das uns gehört, leben und unseren Beitrag leisten dürfen.“

Die israelische Armee beschuldigte damals Fawzi und seinen Freund, sie hätten versucht, mit ihrem Auto in einige Soldaten zu fahren, aber Fawzis Familie bestritt diese Darstellung und sagte, die beiden seien in einen Hinterhalt geraten.

Der Bürgermeister von Sebastia, Mohammed Azem, war einer der ersten am Tatort, nachdem Fawzi erschossen worden war. Seiner Meinung nach sollte die Tötung eine Botschaft an die Dorfbewohner senden, dass sie nicht mehr sicher sind. Er bezeichnete die Tötung als einen Akt der „Barbarei“, der Teil einer „terroristischen Kampagne“ sei.

Regelmäßige Verhaftungen, die Zerstörung von Eigentum und die Gewalt der Siedler hätten in den letzten Jahren zugenommen und sich seit dem 7. Oktober noch verschlimmert, sagte er und fügte hinzu, dass die jüngsten Militäreinfälle die blutigsten seien, die das Dorf je erlebt habe.

Er glaubt, dass die zunehmende Brutalität und die häufigen Einschüchterungsversuche des Militärs darauf abzielen, die Bewohner aus dem Dorf zu vertreiben und andere Palästinenser fernzuhalten.

Die Dorfbewohner berichten, dass das Militär fast jeden Tag auf dem Hauptplatz steht und die Menschen zwingt, sich in ihren Häusern zu verstecken und die Geschäfte zu schließen, damit die Siedler ins Dorf kommen können.

Nazmi Shaer, der ein Restaurant auf dem Platz in der Nähe der Ruinen besitzt und nicht mit Ayman und Raed verwandt ist, sagte, er habe seit dem 7. Oktober 70 Prozent seines Geschäfts verloren, da Touristen und Einheimische das Dorf nun meiden.

„Alle paar Tage kommt das Militär auf den Platz, wirft Gas und greift die Geschäfte hier an, was uns oft dazu zwingt, zu schließen und nach Hause zu gehen“, sagte er.

„Das letzte Mal, als die Armee kam, nahmen sie meine Angestellten, Kunden und junge Männer von außerhalb fest und verhörten sie im Restaurant.“

Er beschuldigte die Soldaten, die mehrere junge Männer verhaftet hatten, einen seiner Angestellten geschlagen und ihm die Schulter gebrochen zu haben.

Ein heiliger Ort wird entweiht

Blut und Einschusslöcher an der Scheibe eines beschädigten Autos

Blut und Einschusslöcher sind an der Scheibe eines beschädigten Autos zu sehen, in dem Fawzi Makhalfeh im Juli 2023 von israelischen Truppen in Sebastia getötet wurde [Datei: Raneen Sawafta/Reuters].

Man vermutet, dass der Leichnam Johannes des Täufers unter dem malerischen Dorfzentrum von Sebastia aus der osmanischen Zeit begraben ist. In der Bibel wird erzählt, dass er Jesus im Jordan östlich von Sebastia getauft hat.

Er wurde angeblich vom römischen König Herodes I. enthauptet, der Palästina ab 37 v. Chr. regierte, und sein Kopf wurde in Damaskus begraben.

Die israelische Regierung konzentriert sich jedoch darauf, dass Sebastia der angebliche Standort der Hauptstadt des Königreichs Israel während der Ersten Tempelperiode (ca. 1.200 bis 586 v. Chr.) war.

Die Bedeutung, die Israel der Stätte beimisst, lässt sich an der Grenze zwischen dem archäologischen Park von Sebastia und dem Dorf Sebastia selbst ablesen.

Mit dem zweiten Osloer Abkommen von 1995 wurde das palästinensische Westjordanland in drei Gebiete aufgeteilt, von denen etwa zwei Drittel im Gebiet C unter vollständiger israelischer Verwaltung und Kontrolle stehen, darunter auch der archäologische Park von Sebastia.

Der Rest von Sebastia liegt im Gebiet B unter palästinensischer Kontrolle, obwohl Israel weiterhin die Sicherheit kontrolliert.

Bürgermeister Azem sagte, die Erhaltung der historischen Stätten in Sebastia habe immer wieder zu Konflikten zwischen Palästinensern und ihren Besatzern geführt, die die Stätte „judaisieren“ wollten.

Im vergangenen Jahr kündigte die israelische Regierung rund 30 Millionen Schekel (mehr als 8 Millionen Dollar) für die Restaurierung des archäologischen Parks an. Kürzlich haben hochrangige israelische Minister, darunter der Minister für Umweltschutz Idit Silman und der rechtsextreme Minister für Kulturerbe Amichai Eliyahu, die Stätte besucht.

Azem befürchtet, dass die israelische Regierung das Projekt wieder aufgreifen wird, sobald der Krieg gegen Gaza vorbei ist.

„Wenn von Sebastia die Rede ist, ist Israels extremistische Regierung überzeugt, oder die Politiker versuchen, sich selbst davon zu überzeugen, dass die Geschichte der Stätte dem jüdischen Volk gehört.

„Und deshalb haben sie ein Budget vorbereitet … unter dem Vorwand, das archäologische Gebiet zu restaurieren und zu schützen, aber in Wirklichkeit wollen sie Sebastia in eine rein jüdische Stätte verwandeln.“

Al Jazeera erkundigte sich bei den israelischen Behörden nach den Behauptungen von Azem und anderen in diesem Artikel, erhielt aber bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Antwort.

Palästinensische Bemühungen um Beiträge zu der Stätte wurden oft verzögert, sagte Azem, da die Gemeinde nicht in der Lage war, Ausgrabungen vorzunehmen, an den Ruinen zu arbeiten oder die Stätte zu reinigen, ohne vom Militär angegriffen und eingeschüchtert zu werden.

„All diese Dinge führen zu einer … Angst vor einem Besuch als Ergebnis des Drucks, den die Besatzung durch die Armee und die Siedler ausübt“, sagte Azem.

„Sie tun das, um uns Angst zu machen und versuchen, uns aus unseren Häusern und unserem Land zu vertreiben, um es für die Siedler zu räumen.“

Der archäologische Park von Sebastia steht seit 1978 unter der Kontrolle der israelischen Natur- und Parkbehörde. Der Yesha Council, der alle jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland beaufsichtigt, hat seinen Sitz in Shavei Shomron. Azem sagt, dies unterstreiche nur die Absicht Israels, das Dorf und seine historischen Stätten zu kontrollieren.

Der Reiseleiter, Archäologe und Dorfbewohner Suhaib Huwwari sagte, die Siedler hätten sich „Verbrechen gegen die Geschichte“ zuschulden kommen lassen und das Dorf sei nicht in der Lage, die Plünderung von Artefakten zu verhindern. Einige Siedler hätten Artefakte aus dem archäologischen Park in ihren Häusern ausgestellt, sagte er.

„Wir sprachen mit der UNESCO und informierten sie über das israelische Projekt und forderten Schutz, aber letztendlich kümmert sich Israel nicht um internationale Kritik“, sagte Azem.

Al Jazeera wandte sich wegen dieser Behauptungen an die UNESCO, um zu erfahren, ob Fortschritte bei der Registrierung von Sebastia als Weltkulturerbe gemacht wurden und ob die UNESCO die Gewalt in dem Dorf verurteilt.

Ein UNESCO-Sprecher äußerte sich nicht zum Verhalten der Siedler und des israelischen Militärs in Sebastia und sagte, die Organisation habe noch keinen Antrag Palästinas auf Anerkennung als Welterbestätte erhalten.

In Sebastia selbst, so Azem, hat sich das Leben nach den beiden „Katastrophen“ – erstens der Ermordung von Fawzi und zweitens dem Krieg Israels gegen den Gazastreifen, der inzwischen mehr als 36.000 Palästinenser getötet hat – verändert.

„Natürlich hat [die Ermordung von Fawzi] einen großen Eindruck hinterlassen“, sagte er. „Die Menschen haben Angst – die Eltern haben Angst…. Wenn Soldaten in Sebastia einmarschieren, versuchen die Eltern, ihre Kinder in ihre Häuser zu bringen.“

„[Und] seit dem 7. Oktober tötet die Armee, ohne Rechenschaft abzulegen.

Man sieht die Massaker in Gaza jeden Tag, und niemanden kümmert es. [So ist es auch hier in Sebastia. Wenn sie ins Dorf kommen, um zu töten und zu schießen, … gibt es keine Rechenschaftspflicht.

„Aber wir werden weder unsere Heimat noch die Geschichte Palästinas aufgeben.“

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …