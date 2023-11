https://www.trtworld.com/middle-east/live-blog-netanyahu-accepts-gaza-prisoner-deal-with-hamas-seeks-govt-approval-15914952

Nach Angaben der Behörden im Gazastreifen sind 5.840 Kinder und 3.920 Frauen unter den Toten, weitere 33.000 Menschen sind verwundet. / Foto: AA

Live-Blog: Netanjahu akzeptiert Gaza-Gefangenen-Deal mit der Hamas, strebt Zustimmung der Regierung an

Israels anhaltender brutaler Krieg gegen die Palästinenser im belagerten Gazastreifen, der nun schon 46 Tage andauert, hat seit dem 7. Oktober über 14.000 Palästinenser getötet, darunter 5.840 Kinder und 3.920 Frauen.

Dienstag, 21. November, 2023

2030 GMT – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu hat seine Regierung aufgefordert, eine Vereinbarung zu unterstützen, die den Weg für die Freilassung einiger der Gefangenen frei machen soll, die die palästinensische Hamas-Widerstandsgruppe während des Angriffs auf den Süden Israels am 7. Oktober in den Gazastreifen gebracht hat.

In einer aufgezeichneten Botschaft zu Beginn einer Regierungssitzung schwor Netanjahu, der Krieg werde fortgesetzt, bis Israel alle seine Ziele erreicht habe. Ein US-Beamter sagte, die Vereinbarung werde eine vier- oder fünftägige Waffenruhe beinhalten, die erste Unterbrechung des wahllosen israelischen Bombardements des Gazastreifens seit sechs Wochen, bei dem mehr als 14 000 Palästinenser getötet wurden.

Nachdem Netanjahu seinem Kriegskabinett und dem erweiterten nationalen Sicherheitskabinett die noch nicht bekannt gegebenen Einzelheiten des Abkommens vorgestellt hatte, erklärte er, es sei eine schwierige, aber richtige Entscheidung, die es Israel ermögliche, den Kampf gegen die Hamas fortzusetzen.

Israelische Medien berichten, die Hamas werde 50 Frauen und Kinder, darunter auch einige Ausländer, freilassen, während Israel 150 palästinensische Gefangene, vor allem Frauen und Minderjährige, während der Waffenruhe freilassen werde.

Weitere Aktualisierungen

1852 GMT – Israel tötet 15 Menschen und verwundet 22 im südlichen Gazastreifen

Bei einem israelischen Angriff auf ein Wohnhaus in Khan Younis im südlichen Gazastreifen sind in der Nacht zum Dienstag 15 Menschen getötet und 22 weitere verwundet worden, wie Al Jazeera TV und ein der Hamas nahestehender Telgram-Sender berichten.

Der in Katar ansässige Fernsehsender Al Jazeera TV zeigte Videoaufnahmen des Wohnhauses und eine Reihe von toten Kindern, die in Bettlaken eingewickelt waren, während andere Bewohner die Trümmer durchsuchten.

Nach Angaben der Shehab News Agency kamen die Opfer und Verletzten im Nasser-Spital an.

1847 GMT – Deutschland bekräftigt seine Ablehnung eines Waffenstillstandsgesuchs im Gazastreifen

Die deutsche Außenministerin hat die Position ihres Landes bekräftigt, keinen Waffenstillstand im Gazastreifen zu fordern, wo die Zahl der Todesopfer auf mehr als 14.000 Zivilisten gestiegen ist.

Annalena Baerbock verteidigte in einem Interview mit der Deutschen Welle (DW) Deutschlands Ablehnung eines Waffenstillstands in der besetzten Enklave und betonte, dass die humanitäre Hilfe für die Bewohner Priorität haben müsse.

Sie verwies auf die „internationale Verantwortung“ im belagerten Gazastreifen, wenn die israelischen Angriffe enden. „Um Sicherheit zu gewährleisten, brauchen wir internationale Verantwortung“, so Baerbock.

1843 GMT – UN bereit, Hilfe „effektiver“ zu liefern, wenn Waffenstillstand in Gaza erreicht wird

Die UNO ist bereit, humanitäre Hilfe in den belagerten Gazastreifen zu liefern, wenn ein Waffenstillstand zwischen Israel und Palästina zustande kommt, sagte ein UN-Beamter.

„Es ist noch etwas verfrüht, darüber zu sprechen, aber wir versuchen auf jeden Fall sicherzustellen, dass wir bereit sind. Sollte es zu einer Kampfpause kommen, um die wir gebeten haben, wären wir in der Lage, humanitäre Hilfe effektiver zu leisten“, sagte Farhan Haq, stellvertretender Sprecher des UN-Generalsekretärs, bei der täglichen Pressekonferenz.

1814 GMT – Südafrikanisches Parlament verabschiedet Antrag auf Schließung der israelischen Botschaft

Südafrikanische Gesetzgeber haben für einen Antrag gestimmt, die israelische Botschaft in der Hauptstadt Pretoria zu schließen und die diplomatischen Beziehungen zu Tel Aviv auszusetzen.

„Die israelische Botschaft sollte geschlossen bleiben, bis sie einem Waffenstillstand zustimmen“, sagte der Chefeinpeitscher der regierenden African National Congress Party im Parlament, Pemmy Majodina.

„Der laufende Krieg ist kein religiöser Krieg, wie einige Leute hier im Parlament uns glauben machen wollen“, sagte sie ebenfalls, während einige Gesetzgeber „Free Free Palestine“ skandierten.

1752 GMT – Drei Ärzte bei Angriff auf Krankenhaus im Norden des Gazastreifens getötet: ÄRZTE OHNE GRENZEN

Die französische Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen (MSF) teilte mit, dass bei einem Angriff auf das Al-Awda-Krankenhaus im Norden des Gazastreifens drei Ärzte, darunter zwei von ihnen, getötet wurden, und zeigte sich „entsetzt“ über den Vorfall.

„Ärzte ohne Grenzen hat regelmäßig Informationen über Al Awda als funktionierendes Krankenhaus und die Anwesenheit seiner Mitarbeiter in Al Awda an Kriegsparteien weitergegeben“, hieß es in einer Erklärung.

„Gestern wurden auch die GPS-Koordinaten an die israelischen Behörden weitergegeben.“ Bei den Ärzten handelte es sich um Dr. Mahmoud Abu Nujaila (MSF), Dr. Ahmad Al Sahar (MSF) und Dr. Ziad Al Tatari.

„Es ist mehr als tragisch zu sehen, dass Ärzte neben Krankenhausbetten getötet werden, und das muss jetzt aufhören“, hieß es.

1739 GMT – Weißes Haus: Wir glauben, dass wir uns einem Geiselabkommen in Gaza nähern

Die Vereinigten Staaten hoffen auf eine Einigung im israelisch-palästinensischen Geiseldrama und glauben, dass sich die Parteien einer Einigung annähern, so der Sprecher des Weißen Hauses, John Kirby.

„Wir sind näher dran als je zuvor. Wir glauben, dass wir näher dran sind“, sagte Kirby bei einer Pressekonferenz. „Wir werden und wollen in diesen heiklen Stunden nichts sagen, was eine Einigung gefährden könnte.“

1722 GMT – WHO-Mitarbeiter im Gazastreifen neben Familie getötet

Die Leiterin der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, dass eine ihrer Mitarbeiterinnen im Gazastreifen zusammen mit ihrem sechs Monate alten Baby, ihrem Ehemann und ihren beiden Brüdern getötet worden sei.

„Meine Kollegen und ich sind am Boden zerstört: Wir haben heute einen von uns in Gaza verloren“, sagte Tedros Adhanom Ghebreyesus auf der Social-Media-Plattform X und zeigte ein Foto des Opfers namens Dima Alhaj.

„Berichten zufolge wurden auch mehrere andere Familienmitglieder, die sich im selben Haus aufhielten, getötet“, fügte er hinzu, ohne nähere Angaben darüber zu machen, wie die Familie ums Leben kam und wer dafür verantwortlich war.

1653 GMT – Südafrikas Präsident: Israel ist schuldig an Kriegsverbrechen und Völkermord in Gaza

Israel verstößt gegen das Völkerrecht, indem es im belagerten Gazastreifen Kriegsverbrechen und Völkermord begeht, so Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa.

„Die Handlungen Israels verstoßen eindeutig gegen das Völkerrecht, einschließlich der UN-Charta und der Genfer Konvention mit ihren Protokollen“, sagte Ramaphosa auf einer Sondersitzung der BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika), auf der die Lage in der belagerten palästinensischen Enklave erörtert wurde.

In seiner Eröffnungsrede als Vorsitzender des virtuellen Treffens sagte Ramaphosa, die kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung durch Israels unrechtmäßige Gewaltanwendung stelle ein Kriegsverbrechen dar.

„Die vorsätzliche Verweigerung von Medikamenten, Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser für die Bewohner des Gazastreifens kommt einem Völkermord gleich“, sagte der südafrikanische Regierungschef auf der Veranstaltung, an der auch die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien und China teilnahmen.

1703 GMT – Mehr als 14.000 palästinensische Todesopfer in Gaza: Ministerium

Offizielle Stellen in Gaza erklärten, dass die Zahl der Todesopfer in dem palästinensischen Gebiet seit Beginn des israelischen Angriffs am 7. Oktober 14.128 erreicht hat.

Die Behörden gaben an, dass sich unter den Toten 5.840 Kinder und 3.920 Frauen befinden und weitere 33.000 Menschen verwundet wurden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat bereits erklärt, dass es keine genauen Zahlen mehr nennen kann, da die heftigen Kämpfe die Bergung von Leichen verhindert haben.

1639 GMT – Saudischer Kronprinz fordert Stopp der Waffenexporte nach Israel

Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman hat während eines außerordentlichen BRICS-Gipfels im Internet einen Stopp der Waffenexporte nach Israel gefordert, wie der saudische Staatssender Al Ekhbariya berichtet.

Der Kronprinz wies darauf hin, dass „die humanitäre Katastrophe im Gazastreifen sich von Tag zu Tag verschlimmert und entscheidende Lösungen umgesetzt werden müssen“, und forderte „eine sofortige Einstellung der Militäroperationen und die Einrichtung humanitärer Korridore, um die Zivilbevölkerung in der Enklave zu versorgen“.

„Die Haltung des Königreichs ist konstant und fest: Es gibt keinen anderen Weg, Sicherheit und Stabilität in Palästina zu erreichen, als die Umsetzung der internationalen Beschlüsse im Zusammenhang mit der Zweistaatenlösung“, sagte er.

1627 GMT – Abkommen über Gefangene im Gazastreifen, vorübergehender Waffenstillstand „jetzt sehr nahe“: Biden

US-Präsident Joe Biden hat signalisiert, dass eine Einigung über die Freilassung von Geiseln, die von der Hamas festgehalten werden, im Austausch gegen palästinensische Gefangene, die von Israel festgehalten werden, und einen vorübergehenden Waffenstillstand „jetzt sehr nahe“ ist.

„Wir sind jetzt sehr nahe dran, sehr nahe. Wir könnten einige dieser Geiseln sehr bald nach Hause bringen. Aber ich möchte nicht in die Details gehen, denn nichts ist getan, bevor es nicht getan ist“, sagte er im Weißen Haus.

„Im Moment sieht es gut aus.“

1615 GMT – 53 Journalisten und Medienmitarbeiter im Konflikt zwischen Israel und Hamas getötet: CPJ

Dreiundfünfzig Journalisten und Medienmitarbeiter wurden im jüngsten israelischen Krieg gegen die Palästinenser getötet, wie das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) am Dienstag mitteilte.

Seit Beginn des Krieges am 7. Oktober wurden 46 Palästinenser, vier Israelis und drei Libanesen getötet, so die in New York ansässige Organisation.

Laut CPJ wurden seit Beginn des Konflikts 11 Journalisten verletzt, drei werden vermisst und 18 wurden verhaftet.

1609 GMT – Jordanien und Katar erörtern Möglichkeiten zur Beendigung der „brutalen israelischen Aggression“ gegen Gaza

Der jordanische Premierminister Bisher Al Khasawneh und die katarische Staatsministerin für internationale Zusammenarbeit Lolwah bint Rashid Al Khater haben in Amman über die „brutale israelische Aggression“ gegen den Gazastreifen und die Zusammenarbeit zur Abwendung einer humanitären Katastrophe gesprochen.

Al Khasawneh bekräftigte Jordaniens Ablehnung jeglicher Bemühungen, die zur Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen oder dem besetzten Westjordanland führen könnten, und bezeichnete solche Aktionen als Kriegserklärung und Verletzung eines Friedensvertrags zwischen Jordanien und Israel.

Al Khater bekräftigte die Unterstützung ihres Landes für Jordanien bei der Ablehnung der Zwangsumsiedlung von Palästinensern. Sie sprach sich auch gegen jede Änderung des historischen und rechtlichen Status von Jerusalem aus und unterstützte die Widerstandsfähigkeit der Palästinenser in ihrem Heimatland.

1602 GMT – Türkiye hofft auf baldige Ergebnisse beim Gefangenenaustausch zwischen Israel und Hamas, sagt Präsident Erdogan

Die Türkei hofft, so bald wie möglich positive Ergebnisse beim Gefangenenaustausch zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas zu erzielen, so der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Die Türkei stehe in ständiger Kommunikation, um die Geiselkrise zu lösen, und erwarte positive Ergebnisse aus den Gesprächen, sagte Erdogan auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem algerischen Amtskollegen Abdelmadjid Tebboune nach deren Treffen in der Hauptstadt Algier.

Zum israelischen Bombardement des Gazastreifens sagte Erdogan, die Angriffe auf Krankenhäuser, Gotteshäuser und andere Einrichtungen im Gazastreifen, die unter Schutz stehen sollten, sowie die Zwangsvertreibung von Menschen seien „unmenschlich und barbarisch“.

Die Türkei lehne die israelischen Angriffe im Gazastreifen, die eine kollektive Bestrafung und Kriegsverbrechen darstellten, unmissverständlich ab, sagte er und betonte, dass Ankaras Prioritäten ein dauerhafter Waffenstillstand und ungehinderte humanitäre Hilfe seien.

„Die Gründung eines palästinensischen Staates mit seiner Hauptstadt in Ost-Jerusalem auf der Grundlage der Grenzen von 1967 ist jetzt unvermeidlich. In dieser Hinsicht werden wir weiterhin unser Bestes tun“, betonte er.

1549 GMT – BRICS-Staaten drängen auf „dauerhafte, anhaltende“ humanitäre Waffenruhe in Gaza

Die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Staaten haben während eines Gipfeltreffens zur Ausarbeitung einer gemeinsamen Antwort auf den israelischen Krieg gegen die palästinensische Enklave einen „sofortigen“ humanitären Waffenstillstand im Gazastreifen gefordert.

„Wir haben zu einem sofortigen, dauerhaften und nachhaltigen humanitären Waffenstillstand aufgerufen, der zu einer Einstellung der Feindseligkeiten führt“, erklärte die Gruppe der großen Schwellenländer, zu der Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören, in einer Erklärung.

1547 GMT – Türkiye arbeitet an der Evakuierung von 50 weiteren Patienten aus Gaza, sagt Gesundheitsminister

Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Liste mit 50 Patienten, vor allem Kindern, erstellt, die aus dem belagerten Gazastreifen evakuiert werden sollen, wo seit 46 Tagen unerbittliche israelische Angriffe stattfinden.

Nachdem die Türkei in den vergangenen Wochen zwei Gruppen von insgesamt 88 Patienten aus der besetzten palästinensischen Enklave aufgenommen hat, sagte Gesundheitsminister Fahrettin Koca, dass eine dritte Evakuierung in den kommenden Tagen stattfinden könnte.

„Die dritte Evakuierung könnte in den kommenden Tagen durchgeführt werden“, sagte Koca vor türkischen Abgeordneten im Parlament in der Hauptstadt Ankara und fügte hinzu, dass die Priorität des Landes „Babys, Kinder und Verletzte“ seien.

Neben den 88 Patienten habe die Türkei insgesamt 150 Menschen aus dem Gazastreifen aufgenommen, darunter 62 Begleitpersonen, und sechs Patienten würden auf der Intensivstation behandelt.

Auf die Frage nach der Evakuierung von Frühgeborenen aus dem Gazastreifen antwortete er, man plane, zunächst Babys unter 12 Monaten sowie Kleinkinder und Kinder bis zu 4 Jahren zu evakuieren.

1529 GMT – EU gibt grünes Licht für weitere Entwicklungshilfe für Palästinenser

Die EU hat grünes Licht für die Fortsetzung der Entwicklungshilfe für die Palästinenser gegeben, nachdem eine Überprüfung ergeben hat, dass keine Gelder an die Hamas geflossen sind, sagte aber, dass in Zukunft strengere Kontrollen eingeführt werden könnten.

„Die Überprüfung ergab keine Hinweise darauf, dass EU-Gelder direkt oder indirekt der terroristischen Organisation Hamas zugute gekommen sind“, sagte der Vizepräsident der Europäischen Kommission Valdis Dombrovskis.

„Die Überprüfung hat ergeben, dass das bestehende Kontrollsystem funktioniert hat, so dass die Zahlungen an die palästinensischen Begünstigten und das UNRWA (Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge) ohne Verzögerungen fortgesetzt werden können.“

Brüssel kündigte jedoch an, dass es nun strengere Sicherheitsvorkehrungen bei seinen Projekten anwenden wird, einschließlich einer verstärkten Überprüfung auf möglichen Antisemitismus.

„Die Kommission hat einige zusätzliche Maßnahmen identifiziert, wie z.B. die Aufnahme einschlägiger Vertragsklauseln gegen Aufwiegelung in alle neuen Verträge und die Gewährleistung der Überwachung ihrer strikten Anwendung zu jeder Zeit“, heißt es in einer Erklärung.

1447 GMT – Xi drängt auf „sofortigen“ Waffenstillstand und Freilassung von Gefangenen im Krieg zwischen Israel und Hamas

Xi Jinping hat die Freilassung von zivilen Gefangenen und einen sofortigen Waffenstillstand im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen gefordert, wie staatliche Medien berichteten, als der chinesische Präsident auf einem virtuellen Gipfel der anderen BRICS-Staaten sprach.

„Alle Konfliktparteien sollten die Feindseligkeiten sofort einstellen, alle Gewalt und Angriffe auf Zivilisten beenden und zivile Gefangene freilassen, um weitere Verluste an Menschenleben und Leid zu vermeiden“, sagte Xi laut der staatlichen Pekinger Nachrichtenagentur Xinhua.

„Ohne eine gerechte Lösung der Palästina-Frage kann es im Nahen Osten keinen dauerhaften Frieden und keine Sicherheit geben“, sagte Xi, der über einen Dolmetscher sprach.

„China fordert die baldige Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz mit größerer Autorität, um einen internationalen Konsens für den Frieden zu schaffen“, sagte er.

Eine solche Konferenz, so fügte Xi hinzu, würde „auf eine baldige Lösung der Palästina-Frage hinarbeiten, die umfassend, gerecht und nachhaltig ist“.

1353 GMT – Fortschritte bei der Befreiung der Geiseln im Gazastreifen: Israels Netanjahu

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass „wir Fortschritte“ bei der Rückgabe der Geiseln machen, die von der Hamas während der Angriffe am 7. Oktober entführt wurden, nachdem Vermittler sagten, dass ein Waffenstillstandsabkommen in Sicht sei.

„Ich hoffe, dass es bald gute Nachrichten geben wird“, sagte Netanjahu vor israelischen Soldaten auf einem Militärstützpunkt im Norden des Landes.

Kurz darauf gab sein Büro eine Erklärung ab, in der es hieß, dass „angesichts der Entwicklungen in Bezug auf die Freilassung unserer Geiseln“ das Kriegskabinett, das Sicherheitskabinett und die Regierung am Dienstagabend nacheinander tagen werden.

Die Äußerungen kamen, nachdem sowohl der Hamas-Führer als auch der wichtige Vermittler Katar erklärt hatten, ein Waffenstillstandsabkommen mit Israel sei in Sicht.

1332 GMT – Südafrika wirft Israel Kriegsverbrechen und „Völkermord“ vor

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa beschuldigte Israel der Kriegsverbrechen und des „Völkermords“ im Gazastreifen, während er den Vorsitz eines außerordentlichen Gipfels der BRICS-Staatengruppe führte.

In Pretoria findet ein virtuelles Treffen der BRICS-Staaten statt, zu denen Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika gehören. Ziel ist es, eine gemeinsame Antwort auf den israelisch-palästinensischen Konflikt zu finden.

„Die kollektive Bestrafung der palästinensischen Zivilbevölkerung durch die unrechtmäßige Anwendung von Gewalt durch Israel ist ein Kriegsverbrechen. Die vorsätzliche Verweigerung von Medikamenten, Treibstoff, Lebensmitteln und Wasser für die Bewohner des Gazastreifens kommt einem Völkermord gleich“, sagte Ramaphosa.

1241 GMT – Türkiye erwartet rund 100 weitere Evakuierungen von Menschen aus dem Gazastreifen nach Ägypten angesichts der israelischen Angriffe

Die Türkei rechnet damit, dass angesichts der israelischen Angriffe rund 100 weitere Menschen über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten evakuiert werden, wie türkische Diplomaten mitteilten.

Die Mitarbeiter des Ministeriums trafen am Dienstagmorgen am Grenzübergang Rafah ein, sagten die Quellen und fügten hinzu, dass das Ministerium, wenn die Bedingungen es zulassen, etwa 100 weitere Menschen evakuieren will.

1228 GMT – Israelisches Bombardement tötet vier Zivilisten: Libanesische Staatsmedien

Die israelische Bombardierung des Südlibanon hat vier Zivilisten getötet, darunter zwei Journalisten, so die offiziellen Medien, während der libanesische Fernsehsender Al Mayadeen die beiden Reporter nach eigenen Angaben beschäftigt hat.

An der israelisch-libanesischen Grenze kommt es seit Beginn des israelisch-palästinensischen Krieges am 7. Oktober täglich zu Schusswechseln, hauptsächlich zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Gruppe, was die Befürchtung eines größeren Flächenbrandes schürt.

Die staatliche Nationale Nachrichtenagentur (NNA) meldete den Tod von drei Bürgern – zwei Journalisten und ein weiterer Zivilist – bei feindlichen Bombardierungen in der Gegend von Tair Harfa.

1222 GMT – Umfang der humanitären Hilfe für Gaza „eindeutig unzureichend“: Russland

Der russische Außenminister Sergej Lawrow erklärte, dass der Umfang der humanitären Hilfe für den belagerten Gazastreifen inmitten des anhaltenden Konflikts in der Region „eindeutig unzureichend“ sei.

„Die heutige Situation zeigt, wie katastrophal es sein kann, einen Weg zu gehen, der das Völkerrecht ignoriert. Wir sehen bereits jetzt katastrophale humanitäre Folgen im Gazastreifen“, sagte Lawrow bei einem Treffen mit mehreren seiner Amtskollegen aus Ländern der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) in Moskau.

Er fügte hinzu: „Der Umfang der eingehenden humanitären Hilfe ist eindeutig unzureichend, und die im Rahmen der UNO mit humanitärer Hilfe befassten Organisationen schlagen Alarm.“

Lawrow bekräftigte Russlands Verurteilung des Terrorismus „in all seinen Erscheinungsformen“, betonte aber auch die Notwendigkeit, den Terrorismus mit Methoden zu bekämpfen, die nicht „die Form der kollektiven Bestrafung“ annehmen und „die Normen des humanitären Völkerrechts grob verletzen.“

1155 GMT – 100 Patienten aus dem bombardierten indonesischen Krankenhaus in den südlichen Gazastreifen evakuiert

Die palästinensischen Gesundheitsbehörden haben rund 100 palästinensische Patienten aus dem bombardierten indonesischen Krankenhaus im Norden des belagerten Gazastreifens in das Nasser-Krankenhaus im Süden evakuiert.

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa zitierte medizinische Quellen mit den Worten, die Evakuierung sei in Abstimmung mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) erfolgt.

„Noch immer befinden sich 500 Patienten in dem (indonesischen) Krankenhaus, und die Evakuierung in das Nasser-Krankenhaus und andere Krankenhäuser im Süden des Gazastreifens wird mit dem IKRK koordiniert“, so die Quellen gegenüber Wafa.

1122 GMT – Zwei Frühgeborene starben vor der Evakuierung aus Gaza: UN

Zwei Frühgeborene, die im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza betreut wurden, starben vor der Evakuierung von 31 weiteren Kindern, teilte die UN mit.

WHO-Sprecher Christian Lindmeier sagte vor Reportern in Genf, dass das Al Shifa-Krankenhaus noch am Abend vor der Evakuierung 33 Frühgeborene versorgt habe.

„Zwei dieser Frühgeborenen starben allein in dieser Nacht, weil sie nicht ausreichend versorgt wurden“, sagte er.

1120 GMT – Die Evakuierung von drei Krankenhäusern im Gazastreifen ist in Planung: WHO

Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation sagte, dass drei Krankenhäuser im israelisch belagerten Gazastreifen um Hilfe bei der Evakuierung von Patienten gebeten hätten und dass die Planungen bereits angelaufen seien.

Während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen wurden die Krankenhäuser bombardiert, und alle Krankenhäuser im nördlichen Teil der Enklave haben ihren normalen Betrieb eingestellt, obwohl sie weiterhin einige Patienten aufnehmen, die nicht fliehen konnten, sowie Vertriebene aus dem Gazastreifen.

WHO-Sprecher Christian Lindmeier sagte, Evakuierungen seien der letzte Ausweg. „Damit wird die gesamte Bevölkerung des Nordens der Möglichkeit beraubt, medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen“, sagte er bei einer Pressekonferenz in Genf.

1111 GMT – Geiselgespräche zwischen Israel und der Hamas stehen kurz vor einer Einigung – Katar

Die Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln, die bei den Hamas-Angriffen auf Israel am 7. Oktober entführt wurden, stehen kurz vor einer Einigung und haben die „Endphase“ erreicht, so der Vermittler Katar.

„Wir sind einer Einigung so nahe wie nie zuvor“, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Majed Al Ansari, und fügte hinzu, die Verhandlungen hätten ein „kritisches und letztes Stadium“ erreicht.

Katar hat bei der Vermittlung von Gesprächen geholfen, die darauf abzielen, einige der 240 Geiseln im Gegenzug für einen vorübergehenden Waffenstillstand freizubekommen, eine Vermittlung, die bisher zur Freilassung von vier Geiseln geführt hat.

„Wir sind sehr optimistisch, sehr hoffnungsvoll“, sagte Al Ansari bei einem Briefing. „Aber wir sind auch sehr daran interessiert, dass diese Vermittlung zu einem humanitären Waffenstillstand führt“, sagte er.

1035 GMT – Beschlagnahmtes „israelisches Schiff“ wird erst nach Ende des Gaza-Krieges freigegeben: Jemenitische Houthi-Gruppe

Die jemenitische Houthi-Gruppe hat erklärt, dass sie „das israelische Schiff“, das sie vor einigen Tagen beschlagnahmt hat, erst nach dem Ende des israelischen Krieges im Gazastreifen freigeben wird.

„Wenn die USA und Israel aufhören, Palästinenser im Gazastreifen zu töten, und die Einfuhr von Wasser, Medikamenten und Lebensmitteln erlauben, können wir über die Freigabe des israelischen Schiffes sprechen“, sagte Mohammed Ali Al Houthi, Mitglied des Obersten Politischen Rates der Houthi, auf X.

Er sagte auch, dass die Beschlagnahmung des Schiffes „mit dem Prinzip der Gegenseitigkeit in Einklang steht“. Der hochrangige Houthi-Führer betonte, dass seine Gruppe nur israelische Schiffe und Schiffe in israelischem Besitz angreift.

1008 GMT – Israelische Armee sperrt den Gazastreifen in Jabalia ab und bereitet sich auf Bodenkämpfe vor

Die israelische Armee hat erklärt, sie habe das Gebiet Jabalia im nördlichen Gazastreifen in Vorbereitung auf die erwarteten schweren Bodenkämpfe mit den Palästinensern vollständig eingekreist.

Das Gebiet Jabalia umfasst das Flüchtlingslager Jabalia und die Stadt Jabalia, das am dichtesten besiedelte Gebiet im Gazastreifen.

Die israelische Armee teilte in einer Erklärung mit, dass ihre Streitkräfte das Gebiet Jabalia in den letzten Tagen stark bombardiert haben, um sich auf den Bodenkampf vorzubereiten.

0921 GMT – Israelischer Angriff tötet ältere Frau und Journalisten im Südlibanon: staatliche Medien

Ein israelischer Angriff hat am Dienstag im Südlibanon eine ältere Frau getötet und ihre Enkelin verwundet, wie staatliche Medien berichteten.

„Feindliche Flugzeuge griffen bewohnte Häuser in Kfar Kila an, was zum Tod der 80-jährigen Laiqa Sarhan und zur Verwundung ihrer Enkelin führte“, so die offizielle Nationale Nachrichtenagentur.

Nach Angaben der staatlichen Medien wurden bei dem israelischen Bombardement auch 2 Journalisten und ein Zivilist getötet.

0918 GMT – Alle Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen außer Betrieb: Ministerium

Alle Krankenhäuser im nördlichen Gazastreifen sind außer Betrieb, die Evakuierung des belagerten Indonesien-Krankenhauses wird derzeit koordiniert, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Unabhängig davon teilte das Ministerium mit, dass sich noch 259 Verletzte, mehrere Zivilisten und medizinisches Personal im Al Shifa-Krankenhaus befinden und es noch keinen Termin für ihre Evakuierung gibt.

0828 GMT – Israel ruft Botschafter vor der Abstimmung im südafrikanischen Parlament über die Schließung der israelischen Botschaft zurück

Israel hat seinen Botschafter in Südafrika, Eliav Belotserkovsky, im Vorfeld einer Parlamentsabstimmung in dem afrikanischen Land, bei der über das Schicksal der israelischen Botschaft entschieden werden soll, „zu Konsultationen“ in das Land zurückgerufen.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern haben in letzter Zeit wegen des israelischen Krieges im Gazastreifen an Spannungen zugenommen. Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hatte zuvor erklärt, sein Land sei der Ansicht, dass Israel im Gazastreifen, wo Tausende von Palästinensern getötet wurden, Kriegsverbrechen und Völkermord begehe.

Dies geschah im Vorfeld einer Abstimmung im südafrikanischen Parlament über einen Antrag, die israelische Botschaft in Pretoria zu schließen und alle Beziehungen zu Israel abzubrechen, bis ein Waffenstillstand in Gaza erreicht ist.

0724 GMT – Zwei weitere israelische Soldaten getötet, 5 schwer verletzt in Gaza: Armee

Die israelische Armee hat bekannt gegeben, dass bei Bodenkämpfen im nördlichen Gazastreifen zwei weitere Soldaten getötet und fünf weitere schwer verwundet wurden.

In einer Erklärung bezeichnete die israelische Armee die beiden Soldaten als Arnon Moshe, 26, und Ilya Senkin, 20, von ihrer Givati-Brigade.

Sie fügte hinzu, dass fünf Soldaten, die bei den Kämpfen im Gazastreifen schwer verwundet wurden, in ein Krankenhaus gebracht wurden.

Nach Angaben der Nachrichten-Website Times of Israel ist die Zahl der bei der Bodenoffensive im Gazastreifen seit dem 27. Oktober getöteten israelischen Soldaten auf 68 gestiegen.

0719 GMT – Israelische Armee bombardiert Schule, die Vertriebene im nördlichen Gazastreifen beherbergt

Am 46. Tag der israelischen Offensive auf den Gazastreifen hat die israelische Armee eine Schule für Vertriebene im Norden des Gazastreifens bombardiert.

Nach Angaben des offiziellen palästinensischen Fernsehens richtete sich der israelische Luftangriff gegen eine Schule in der Gegend von al Faluja im Flüchtlingslager Jabalia, wobei mehrere vertriebene Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, ums Leben kamen.

In der Nacht bombardierte die israelische Armee neun Häuser in der Stadt Beit Lahia im Norden des Gazastreifens, wobei es Tote gab.

Die Gesundheitsbehörden haben noch keine Angaben über die Zahl der Opfer der israelischen Luftangriffe gemacht.

0617 GMT – Hisbollah bekennt sich zum Anschlag in Metulla

Die libanesische Gruppe hat sich zu einem Anschlag auf ein von israelischen Soldaten genutztes Haus in Metulla im Norden Israels bekannt.

Die Hisbollah erklärte, der Angriff sei eine Vergeltung für israelische Angriffe auf Häuser in Grenzdörfern im Südlibanon gewesen.

In den letzten Tagen hat die Hisbollah die Zahl der Angriffe auf israelische Militärstellungen entlang der Grenze erhöht, im Durchschnitt etwa 10 pro Tag.

0611 GMT – Viele Tote bei israelischer Bombardierung des Flüchtlingslagers Nuseirat

Mindestens 20 Palästinenser wurden bei einem israelischen Bombenangriff auf zwei Häuser im Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getötet, teilte das palästinensische Innenministerium in Gaza mit.

0552 GMT – Telekommunikationsdienste in Gaza vollständig unterbrochen: Wafa

Nach dem israelischen Bombardement von Fernmeldetürmen sind die Telekommunikationsdienste in Gaza-Stadt und in Gebieten im nördlichen Gazastreifen vollständig unterbrochen worden, meldet die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

0524 GMT – 2,2 Millionen Menschen in Gaza benötigen dringend Nahrungsmittelhilfe: WFP

Die UN-Ernährungsorganisation hat eine Einstellung der Feindseligkeiten im Gazastreifen gefordert, in dem rund 2,3 Millionen Menschen leben.

„Um die Bedürftigen zu erreichen, brauchen das WFP und seine Partner besseren Zugang und Ressourcen wie Treibstoff, Gas und Verbindungen“, so das Welternährungsprogramm.

0508 GMT – Israelische Bomben zerstören 83 Moscheen und beschädigen über 170 im Gazastreifen

Seit dem 7. Oktober wurden insgesamt 83 Moscheen in der belagerten palästinensischen Enklave durch israelische Angriffe zerstört und weitere 170 beschädigt, wie die staatlichen Medien in Gaza berichten.

Die Palästinenser haben Israel beschuldigt, Moscheen in Gaza absichtlich zu zerstören, während die israelischen Streitkräfte unbegründete Behauptungen aufgestellt haben, dass Moscheen von der Hamas als Schutz vor Angriffen genutzt werden.

0441 GMT – BRICS hält außerordentlichen Gaza-Gipfel ab

Sechs Wochen nach dem israelischen Krieg gegen den Gazastreifen wird die BRICS-Staatengruppe ein außerordentliches gemeinsames Treffen abhalten, um die Lage im Gazastreifen zu erörtern.

Laut einer Erklärung wird der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa den Vorsitz des virtuellen Treffens führen, an dem auch die Staats- und Regierungschefs von Brasilien, Russland, Indien und China teilnehmen werden.

Das chinesische Außenministerium bestätigte, dass Präsident Xi Jinping an dem virtuellen Gipfel teilnehmen wird.

Die neuen BRICS-Mitglieder, deren Vollmitgliedschaft im nächsten Jahr beginnt, darunter Saudi-Arabien, Argentinien, Äthiopien, Iran und die Vereinigten Arabischen Emirate, wurden ebenfalls zu dem Treffen eingeladen.

Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, wird ebenfalls an dem Gipfeltreffen teilnehmen, bei dem die Staats- und Regierungschefs der BRICS-Länder Erklärungen zur aktuellen humanitären Krise in Gaza abgeben werden.

0332 GMT – Hamas-Führer sagt, er stehe kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen mit Israel im Gazastreifen

Hamas-Führer Ismail Haniyeh sagte, seine Widerstandsbewegung stehe kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen mit Israel, so eine auf Telegram veröffentlichte Erklärung.

„Wir stehen kurz vor einem Waffenstillstandsabkommen“, sagte Haniyeh laut dem Posting.

Die Unterhändler bemühen sich um ein Abkommen, das die Freilassung von rund 240 zumeist israelischen Geiseln vorsieht, die am 7. Oktober während des tödlichsten Angriffs auf Israel in seiner Geschichte entführt wurden.

Hamas-Kämpfer töteten bei ihrem grenzüberschreitenden Angriff auch rund 1.200 Menschen.

Israel hat als Vergeltung für den Angriff eine unerbittliche Bombenkampagne und eine Bodenoffensive gestartet und geschworen, die Hamas zu vernichten und die Freilassung der Geiseln sicherzustellen.

0117 GMT – WHO-Beamter bezeichnet Lage in den Krankenhäusern des Gazastreifens als „katastrophal

Ein hochrangiger Beamter der Weltgesundheitsorganisation bezeichnete die Lage in den Krankenhäusern des Gazastreifens als „katastrophal“. Die meisten seien nicht mehr funktionsfähig und die verbleibenden würden durch die Tausenden von Geburten, die im nächsten Monat erwartet werden, wahrscheinlich überfordert sein.

Die Unterrichtung durch die Vereinten Nationen erfolgte Stunden nach dem Einschlag einer Granate im zweiten Stock eines Krankenhauses im Norden des Gazastreifens, bei dem nach Angaben des Gesundheitsministeriums und eines medizinischen Mitarbeiters 12 Menschen ums Leben kamen.

0038 GMT – Junger Palästinenser erliegt in Dschenin seinen Verletzungen durch israelisches Feuer

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass ein junger Palästinenser seinen Wunden erlegen ist, die er vor zwei Wochen im nördlichen besetzten Westjordanland durch israelische Streitkräfte erlitten hat.

In einer Erklärung gab das Ministerium bekannt, dass es sich bei dem Mann um den 25-jährigen Mohammad Owais handelt, der in der Stadt Dschenin an seinen schweren Wunden starb, die ihm die israelischen Streitkräfte zugefügt hatten.

Mit dem jüngsten palästinensischen Opfer steigt die Zahl der Todesopfer im besetzten Westjordanland seit dem 7. Oktober auf 217, hinzu kommen nach Angaben des Gesundheitsministeriums 2.850 Verletzte.

0001 GMT – Katar fordert die Bildung eines internationalen Ausschusses zur Untersuchung der israelischen Verbrechen im Gazastreifen

Das Außenministerium von Katar hat am Montag die Bildung eines internationalen Ausschusses gefordert, der die von der israelischen Besatzung begangenen Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung im Gazastreifen“ untersuchen soll.

In einer Erklärung verurteilte das Land den israelischen Bombenangriff auf das indonesische Krankenhaus im Norden des Gazastreifens, bei dem mehrere Palästinenser getötet und verletzt wurden.

Das Außenministerium bezeichnete die Bombardierung des indonesischen Krankenhauses als „eine Ausweitung des Vorgehens der (israelischen) Besatzung gegen Krankenhäuser, Schulen und Bevölkerungszentren“ im gesamten Gazastreifen, was eine „eklatante Verletzung“ des Völkerrechts und der Genfer Konvention darstelle.

0000 GMT – Jordaniens König und hoher EU-Beamter erörtern israelische Angriffe auf Gaza

Der jordanische König Abdullah II. und der Leiter der Außenpolitik der Europäischen Union, Josep Borrell, haben über den israelischen Angriff auf den Gazastreifen diskutiert.

König Abdullah traf sich mit Borrell in der Hauptstadt Amman, wie der jordanische Königshof mitteilte

Demnach betonte der jordanische Monarch „die Notwendigkeit, intensiv daran zu arbeiten, den Krieg gegen den Gazastreifen zu beenden (und) die (israelische) Belagerung“ der palästinensischen Enklave zu beenden.

Er betonte auch die Notwendigkeit, „die Versorgung der Palästinenser im Gazastreifen mit Lebensmitteln, Medikamenten, Wasser und Treibstoff sicherzustellen“.

König Abdullah bekräftigte, dass der einzige Weg zur Lösung des palästinensisch-israelischen Konflikts die Zweistaatenlösung sei.

Übersetzt mit Deepl.com



