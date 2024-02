Live blog: Netanyahu’s post-war Gaza plan ‚will never succeed‘ – Hamas Israel’s war on Gaza – now in its 140th day – has killed at least 29,514 Palestinians, mostly children and women, and wounded 69,616 others.

Live-Blog: Netanjahus Plan für die Zeit nach dem Gaza-Krieg wird niemals gelingen“ – Hamas

Israels Krieg gegen den Gazastreifen – der nun schon 140 Tage andauert – hat mindestens 29.514 Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, getötet und 69.616 weitere verwundet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verübte die israelische Besatzung in den letzten 24 Stunden mindestens 10 Massaker an Familien in Gaza. / Foto: AA

AA

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums verübte die israelische Besatzung in den letzten 24 Stunden mindestens 10 Massaker an Familien in Gaza. / Foto: AA

Freitag, 23. Februar 2024

1839 GMT – Ein hochrangiger Hamas-Funktionär hat auf einer Pressekonferenz in der libanesischen Hauptstadt den Plan des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für die Zeit nach dem Krieg im Gazastreifen scharf kritisiert.

„Wenn es um den Tag nach dem Krieg in Gaza geht, präsentiert Netanjahu Ideen, von denen er genau weiß, dass sie niemals erfolgreich sein werden“, sagte Osama Hamdan gegenüber Reportern.

Weitere Aktualisierungen

1825 GMT – Ägyptische und jordanische Staatsoberhäupter fordern Israel zur Deeskalation der Lage in Gaza auf

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el Sisi und der jordanische König Abdullah II. haben gewarnt, dass der Konflikt die Sicherheit und Stabilität in der Region gefährden könnte, wenn Israel seine Militäraktionen im Gazastreifen nicht deeskaliert.

Die beiden Staatsoberhäupter sprachen telefonisch über die jüngsten Entwicklungen der israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, wie der Sprecher der ägyptischen Präsidentschaft, Ahmad Fahmi, mitteilte.

Fahmi sagte, beide Führer hätten angesichts der sich verschlechternden humanitären Bedingungen in der Enklave über die Bemühungen gesprochen, zusätzliche humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen.

1821 GMT – Israels Nachkriegspläne in Gaza widersprechen Zweistaatenlösung: UN

Die Pläne des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für die Nachkriegszeit im Gazastreifen widersprechen der Zwei-Staaten-Lösung zwischen Israel und Palästina, sagte ein UN-Sprecher.

„Wir haben diese Berichte natürlich gesehen… Zuallererst müssen wir noch einmal wiederholen, dass wir zu einem sofortigen humanitären Waffenstillstand, einem besseren Zugang für humanitäre Hilfe und einer sofortigen und bedingungslosen Freilassung der Geiseln aufrufen“, sagte Stephane Dujarric vor Reportern in New York.

Er erinnerte daran, dass Generalsekretär Antonio Guterres unterstrich und wiederholte, dass „jede nachhaltige Lösung für einen langfristigen Frieden im Rahmen einer Zweistaatenlösung, eines Endes der Besatzung und der Errichtung eines völlig unabhängigen, demokratischen, zusammenhängenden, souveränen und lebensfähigen palästinensischen Staates, von dem der Gazastreifen ein integraler Bestandteil ist, im Einklang mit dem Völkerrecht, den einschlägigen UN-Resolutionen und den bestehenden bilateralen Abkommen erfolgen muss“.

1712 GMT – USA „enttäuscht“ über israelischen Plan zum Bau von 3.000 Siedlungseinheiten im besetzten Westjordanland

Die USA haben sich „enttäuscht“ über die israelische Ankündigung geäußert, im besetzten Westjordanland 3.300 neue Siedlungseinheiten bauen zu wollen.

„Wir haben die Berichte gesehen und ich muss sagen, dass wir von der Ankündigung enttäuscht sind“, sagte Außenminister Antony Blinken vor Reportern während einer Pressekonferenz mit der argentinischen Außenministerin Diana Mondino in Buenos Aires, Argentinien.

„Es ist seit langem die Politik der USA, ob unter republikanischen oder demokratischen Regierungen, dass neue Siedlungen kontraproduktiv sind, um einen dauerhaften Frieden zu erreichen. Sie sind auch unvereinbar mit dem internationalen Recht“, fügte er hinzu.

1640 GMT – Gaza-Waffenstillstandsgespräche in Paris im Gange: Ägyptische Medien

Wie eine Quelle und ägyptische Medien berichteten, fanden in Paris Gespräche über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen statt. Dabei handelte es sich offenbar um den ernsthaftesten Versuch seit Wochen, die Kämpfe in der verwüsteten palästinensischen Enklave zu beenden und die Freilassung israelischer und ausländischer Geiseln zu erreichen.

Eine mit den Waffenstillstandsgesprächen vertraute Quelle, die nicht namentlich genannt werden wollte, sagte, die Gespräche hätten damit begonnen, dass sich der Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad mit jeder Partei – Katar, Ägypten und den Vereinigten Staaten – getrennt getroffen habe.

„Es gibt erste Anzeichen von Optimismus, dass wir in der Lage sind, ernsthafte Verhandlungen zu beginnen“, sagte die Quelle.

Der ägyptische Fernsehsender Al Qahera TV News berichtete ebenfalls, dass die Gespräche begonnen hätten.

Israel behauptet von sich selbst, „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ zu sein, aber die Realität vor Ort lässt anderes vermuten pic.twitter.com/t2oYRx59Q0

– TRT World (@trtworld) Februar 23, 2024

1551 GMT – Palästina kritisiert Netanjahus Prinzipien für die Nachkriegszeit in Gaza

Palästina hat den Plan des israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu für die Zeit nach dem Gaza-Krieg als offizielles Bekenntnis zur Wiederbesetzung der Enklave kritisiert.

In einer Erklärung wies das palästinensische Außenministerium das, was die israelischen Medien als Netanjahus Grundsätze für die Zeit nach dem Gaza-Krieg bezeichneten, entschieden zurück.

In der Erklärung wurden die Prinzipien als „offizielle Anerkennung der Wiederbesetzung des Gazastreifens und der israelischen Kontrolle über ihn“ bezeichnet.

1522 GMT – US schießt drei Houthi-Drohnen über dem Roten Meer ab: Militär

Amerikanische Streitkräfte haben nach Angaben des US-Militärs drei Einweg-Angriffsdrohnen in der Nähe von Handelsschiffen im Roten Meer abgeschossen, nachdem sie am Vortag vier Drohnen am Boden im Jemen getroffen hatten.

Am frühen Freitag schossen die US-Streitkräfte „drei Einweg-Angriffsdrohnen der Houthi in der Nähe mehrerer im Roten Meer verkehrender Handelsschiffe ab. Keines der Schiffe wurde beschädigt“, teilte das Zentralkommando (CENTCOM) in den sozialen Medien mit.

Am Donnerstag hatten die amerikanischen Streitkräfte vier Houthi-Drohnen sowie zwei Anti-Schiffs-Marschflugkörper abgeschossen, so das CENTCOM, und hinzugefügt, dass die Waffen „vorbereitet waren, um von den von den Huthi kontrollierten Gebieten im Jemen in Richtung Rotes Meer zu starten“.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …