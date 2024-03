Live blog: UN urges independent probe into Israel’s Gaza aid killings Israel’s war on Gaza – now in its 147th day – has killed at least 30,035 Palestinians, mostly children and women, and wounded 70,457 others.

Live-Blog: UN drängt auf unabhängige Untersuchung der israelischen Hilfsmorde im Gazastreifen

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 147 Tage andauert, hat mindestens 30.035 Palästinenser, vor allem Kinder und Frauen, getötet und 70.457 weitere verwundet.

Menschen trauern im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt um einen Palästinenser, der bei einem Zwischenfall am frühen Morgen getötet wurde, als israelische Streitkräfte das Feuer auf Menschenmengen eröffneten, die zu einer Hilfsgüterverteilungsstelle drängten, am 29. Februar 2024. / Foto: AFP

Menschen trauern im Al Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt um einen Palästinenser, der bei einem Zwischenfall am frühen Morgen getötet wurde, als israelische Streitkräfte das Feuer auf Menschenmengen eröffneten, die zu einer Hilfsgüterverteilerstelle eilten, am 29. Februar 2024. / Foto: AFP

Freitag, 1. März 2024

0013 GMT – Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, sagte, dass die Tötung von über 100 Menschen, die im Gazastreifen humanitäre Hilfe suchten, eine Situation sei, die eine effektive unabhängige Untersuchung erfordere.

Im Vorfeld eines regionalen Gipfels in St. Vincent und den Grenadinen sagte Guterres, er sei „schockiert“ über die jüngste Episode im Krieg mit Israel, in dem nach Angaben der palästinensischen Behörden seit dem 7. Oktober über 30.000 Zivilisten getötet wurden.

Auf Fragen zum Scheitern einer kürzlich verabschiedeten Resolution des Sicherheitsrates, die einen Waffenstillstand anstrebt, sagte Guterres, dass die sich verschärfenden geopolitischen Gegensätze „das Vetorecht in ein wirksames Instrument zur Lähmung der Tätigkeit des Sicherheitsrates verwandelt haben“.

0412 GMT – Israel verbreitet „Täuschung und falsche Informationen“ über den Angriff auf Hilfsgüter im Gazastreifen: Hamas

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat Israel beschuldigt, „Täuschung und falsche Informationen“ über einen Angriff der israelischen Streitkräfte auf Palästinenser im nördlichen Gazastreifen zu verbreiten, die auf die Ankunft humanitärer Hilfe warteten.

„Die zionistische Armee verbreitet Täuschungen und falsche Informationen über das schreckliche Massaker, das sie begangen hat, und versucht, die systematische Tötung unseres Volkes durch eine triviale Erzählung zu legitimieren“, hieß es in einer Erklärung.

Die Erklärung hob Israels weit verbreiteten Gebrauch von Fehlinformationen und Lügen seit Beginn des völkermörderischen Krieges“ gegen das palästinensische Volk hervor.

0356 GMT – Deutschland fordert Israel auf, mehr Hilfsgüter nach Gaza zu lassen

Deutschland hat Israel erneut aufgefordert, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen einzulassen.

„Menschen riskieren ihr Leben im Kampf um Lebensmittelpakete, die aus der Luft abgeworfen werden, weil nicht genügend Lastwagen nach Gaza kommen. Kinder sammeln Unkraut, um ihren Geschwistern etwas zu essen zu geben. Babys sterben an Dehydrierung und Unterernährung in kaum funktionierenden Krankenhäusern“, sagte Außenministerin Annalena Baerbock in einer Erklärung.

Sie kündigte an, dass Deutschland weitere 21,6 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe für Gaza bereitstellen wird: „Die Zahl der Lastwagen, die lebensrettende Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter nach Gaza bringen, ist in den letzten Wochen stark zurückgegangen. Dies ist nicht akzeptabel.“

2300 GMT – Dutzende der 112 von Israel getöteten Palästinenser mit Kopfschuss“ getötet

Der palästinensische Botschafter bei der UNO hat Israel beschuldigt, einen humanitären Konvoi „absichtlich und systematisch“ angegriffen zu haben. Nach seinen Informationen wurden Dutzende der 112 getöteten Palästinenser in den Kopf geschossen.

Riyad Mansour sagte vor einer geschlossenen Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats am Nachmittag, dass nach seinen Informationen alle paar Tage Lastwagen mit humanitären Hilfsgütern, darunter Mehl, Zucker und andere lebensnotwendige Güter, an denselben Ort im nördlichen Gazastreifen fuhren, um dringend benötigte Hilfe für bedürftige Palästinenser zu leisten.

Er sagte, dass die Lastwagen dies auch am Donnerstag taten und Tausende von Palästinensern dort waren.

„Und dann fing die israelische Armee plötzlich an, auf sie zu schießen, und nach den Informationen, die wir haben, haben Dutzende von ihnen Kugeln im Kopf“, sagte er.

„Es ist nicht so, dass man in den Himmel schießt, um die Leute zurückzuhalten, wenn es Verwirrung und Chaos gibt“, sagte Mansour.

„Es war ein absichtliches Zielen und Töten, und die Zahl, die wir jetzt haben, ist 112 getötet worden, und die Zahl steigt, und 750 Verletzte, und möglicherweise würde die Zahl noch steigen.“

2327 GMT – EU kritisiert Israels „Gemetzel“ mit 112 toten Palästinensern

Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, hat die Tötung von 112 Palästinensern durch Israel während einer Hilfslieferung im Norden des belagerten Gazastreifens verurteilt und die Todesfälle als „völlig inakzeptabel“ bezeichnet.

„Ich bin entsetzt über die Nachricht von einem weiteren Blutbad unter Zivilisten im Gazastreifen, die verzweifelt auf humanitäre Hilfe warten“, sagte er auf der Social-Media-Plattform X.

„Diese Todesfälle sind völlig inakzeptabel.“

Der israelische Beschuss und Granatenbeschuss hat nach Angaben von Zeugen und Ärzten auch 760 belagerte und hungernde Palästinenser verletzt.

Austin gibt zu, dass Israel 25K Frauen und Kinder im Gazastreifen getötet hat; Pentagon macht einen Rückzieher

0034 GMT – Macron fordert sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Freitag zu einem sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen aufgerufen und die Situation im Gazastreifen als „schrecklich“ bezeichnet.

„Ich bin zutiefst empört über die Bilder, die aus dem Gazastreifen kommen, wo Zivilisten von israelischen Soldaten angegriffen werden. Ich verurteile diese Schießereien aufs Schärfste und fordere Wahrheit, Gerechtigkeit und die Einhaltung des Völkerrechts“, so Macron in einem Beitrag auf der sozialen Plattform X, früher bekannt als Twitter.

2213 GMT – Kolumbien stoppt Waffenkäufe Israels nach dem Blutbad

Der kolumbianische Präsident Gustavo Petro beschuldigt Israel des „Völkermords“ im belagerten Gazastreifen und hat die israelischen Waffenkäufe ausgesetzt, nachdem Dutzende von Menschen in der winzigen palästinensischen Enklave bei der Suche nach Nahrungsmittelhilfe ums Leben kamen.

Petro kündigte dies an, nachdem israelische Streitkräfte das Feuer auf Palästinenser eröffnet hatten, die in einem chaotischen Handgemenge um Nahrungsmittelhilfe rangen, wobei nach Angaben des Gesundheitsministeriums in der blockierten Enklave etwa 112 Menschen ums Leben kamen.

„Mehr als 100 Palästinenser, die um Lebensmittel baten, wurden von [Israels Premierminister Benjamin] Netanjahu getötet. Das nennt man Völkermord und erinnert an den Holocaust“, schrieb Petro auf X.

„Die Welt muss Netanjahu blockieren. Kolumbien setzt alle Waffenkäufe aus Israel aus.“

2140 GMT – Medienorganisationen fordern Schutz für Journalisten im Gazastreifen

Mehr als 30 Nachrichtenorganisationen haben einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie ihre Solidarität mit den im belagerten Gazastreifen arbeitenden Journalisten zum Ausdruck bringen und deren Schutz sowie die Freiheit der Berichterstattung fordern.

Der Brief, der vom Komitee zum Schutz von Journalisten koordiniert wurde, wurde von den internationalen Nachrichtenagenturen AFP, AP und Reuters sowie von anderen Medien unterzeichnet, darunter BBC News, Israels Haaretz, die pakistanische Nawaiwaqt-Gruppe, Al-Araby Al-Jadeed und andere.

„Seit fast fünf Monaten arbeiten Journalisten und Medienmitarbeiter im Gazastreifen – überwiegend die einzige Quelle für Vor-Ort-Berichterstattung aus dem palästinensischen Gebiet – unter noch nie dagewesenen Bedingungen“, heißt es in dem Schreiben.

„Journalisten sind Zivilisten, und die israelischen Behörden müssen Journalisten als Nichtkombattanten nach internationalem Recht schützen“, heißt es in dem Schreiben weiter.

Für unsere Live-Updates vom Donnerstag, 29. Februar, klicken Sie bitte hier.

