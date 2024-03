Violating intimacies Israeli soldiers have photographed themselves posing with the lingerie of Palestinian women they have displaced or killed in Gaza. They join a long line of conquest images, from Abu Ghraib images to the spectacle of Jim Crow-era lynchings.

Israelische Soldaten, die mit Unterwäsche palästinensischer Frauen in Gaza fotografiert wurden. (Foto: Soziale Medien)

Israelische Soldaten haben sich selbst fotografiert, wie sie mit der Unterwäsche von Palästinenserinnen posieren, die sie im Gazastreifen vertrieben oder getötet haben. Sie reihen sich ein in eine lange Reihe von Eroberungsbildern, von Abu-Ghraib-Bildern bis hin zum Spektakel der Lynchmorde der Jim-Crow-Ära.

Intimitäten verletzen

Von Nina Berman

29. Februar 2024 1

Es war die Zunge, die mich kalt ließ. Die Zunge und das wilde, scheißefressende Grinsen im Gesicht des Soldaten, als er und sein Kumpel sich für die Kamera ablichten lassen. Schaut uns an! Seht, was wir gefunden haben. Es ist ein BH, der BH einer Frau, der BH einer Palästinenserin, die in einem Haus zurückgelassen wurde, aus dem sie fliehen musste. Und jetzt gehört er uns, und wir werden damit spielen, weil wir es können, und wir werden ihn mit auf die Straße nehmen und damit posieren und der Welt zeigen, wer wir sind: Burschenschafter, die auf Völkermord aus sind.

Die Bilder der israelischen Truppen, die in den sozialen Medien kursieren, haben etwas unsagbar Niederträchtiges und Infantiles an sich, denn sie zeigen, wie sie mit intimen Kleidungsstücken, die sie aus den Schlafzimmern der Frauen im Gazastreifen gestohlen haben, für Fotos posieren. Inmitten des täglichen Ansturms von Mord, Entbehrungen und erzwungenem Hungertod, ganz zu schweigen von den Bildern verstümmelter palästinensischer Kinder, sehen wir israelische Soldaten, die mit selbstgefälliger Freude herumstolzieren, BHs klauen und Höschen begaffen.

Israelische Soldaten, die mit der Unterwäsche palästinensischer Frauen in Gaza fotografiert wurden. (Foto: Social Media)Israelische Soldaten mit Unterwäsche von Palästinenserinnen in Gaza fotografiert. (Foto: Social Media)

Wie konnten sie nur? Aber natürlich könnten sie das. Und natürlich würden sie es tun. Während die meisten Militärs bestrebt sind, in der Öffentlichkeit zumindest den Anschein von Disziplin und Selbstbeherrschung zu erwecken, schlägt die IDF einen neuen Weg der sozialen Groteske ein und erfreut sich an den übelsten Verhaltensweisen, die auf eine totale Missachtung des palästinensischen Lebens abzielen.

Aber diese Bilder, die Soldaten beim Spielen inmitten ihrer schmutzigen Arbeit zeigen, haben mich mehr erschüttert als andere. Das Video von IDF-Soldatinnen, die ungeschickt tanzen, während im Hintergrund der Gazastreifen zusammenbricht, war eher rührend als schmerzhaft. Die Soldaten, die für ihre IG-Livestreams ein Gebäude in die Luft sprengen, waren unverschämter Zynismus. Der Soldat, der ein Video gedreht hat, in dem er zeigt, wie er in eine Plastiktüte kotet, weil es in den Toiletten von Gaza kein Wasser gibt, und diese Tüte dann lässig in die Trümmer wirft, war einfach nur ekelhaft.

Diese Bilder führen in eine andere Sphäre, in der die intimsten Beziehungen und die privatesten Gedanken, Gefühle und Sehnsüchte durchdrungen, geplündert, zerpflückt und in Witze verwandelt wurden.

Diese Bilder sind Darbietungen von Männlichkeit, die auf Demütigung beruhen und die tagtäglich den Treibstoff für die Besatzung darstellen.

Israelische Soldaten, die mit der Unterwäsche palästinensischer Frauen in Gaza fotografiert wurden. (Foto: Social Media)Ein israelischer Soldat posiert mit der Unterwäsche einer palästinensischen Frau in Gaza. (Foto: Screenshot)

Was machen wir mit Bildern wie diesen, die sich in unser Gehirn eingraben?

Sie reihen sich ein in eine lange Reihe von Eroberungsbildern, von denen einige brutaler und explizit gewalttätiger sind als andere.

Ich denke an die spektakulären Lynchmordbilder aus dem Jim-Crow-Süden der USA, wo sich Menschenmengen versammelten, um die Folterung und Ermordung von Schwarzen öffentlich zu feiern und zu fotografieren.

Ich denke an die Bilder aus Abu Ghraib, wo amerikanische Soldaten lachend mit irakischen Gefangenen posierten, die sie fesselten und nackt auszogen und dann als zusätzliche Demütigung in die Kamera zwangen.

Auch wenn diese Bilder von IDF-Soldaten nicht explizit Mord und Folter zeigen, so sprechen sie doch implizit von den vermissten Frauen und ihren vermissten Männern, die sich liebten und berührten und füreinander sorgten und private Momente und Freuden teilten. Dass dieser Raum verletzt wird, macht die Bilder unerträglich.

Wie können wir den Machern dieser Bilder ihre Macht nehmen?

Indem wir über die uniformierten Possenreißer, die das unmittelbare Thema der Bilder sind, hinwegsehen und stattdessen bei den Frauen verweilen, die nicht zu sehen sind, die aber einst in diesen Häusern lebten und die Kleider trugen, die Mütter und Schwestern und Töchter und Liebende mit Träumen und Ideen und Sorgen waren.

Wir tun dies, indem wir darauf bestehen, uns ihr ganzes Wesen vorzustellen und es in unseren Köpfen zu bewahren, und indem wir uns der Erzählung verweigern, die versucht, sie zu besudeln und zu verflachen, wie es die Frauenfeindlichkeit tut.

Es kursiert ein weiteres Bild. Es zeigt einen IDF-Soldaten mit einer Schachtel neuer weißer, juwelenbesetzter Stöckelschuhe, die er einer Palästinenserin gestohlen hat. Er wird sie mit nach Hause nehmen und sie stattdessen seiner Frau schenken. Ein Souvenir aus einem Völkermord.

Ich konzentriere mich auf die Beschaffenheit der Schuhe, das komplizierte Design und die Abmessungen der Schachtel. Ich reise an einen Ort, an dem ich die Frau sehen kann, die diese Schuhe gekauft hat. Vielleicht hatte sie vor, sie zur Hochzeit eines Sohnes oder einer Tochter zu tragen, vielleicht wollte sie ihren eigenen Jahrestag feiern oder etwas Besonderes für ein bevorstehendes Familientreffen suchen. Ich lasse den Soldaten aus dem Bild verschwinden und halte sie stattdessen in meinen Gedanken ganz nah bei mir, weit weg von seinen neugierigen Händen.

Übersetzt mit deepl.com

