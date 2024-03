Live blog: We will enter Rafah despite ‚international pressure‘ – Netanyahu Israeli aggression on besieged Gaza – now in its 163rd day – has killed at least 31,645 Palestinians and wounded 73,6767 others as calls grow for Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu to step down.

Rafah ist das letzte größere Bevölkerungszentrum im Gazastreifen, das im Krieg noch keinem Bodenangriff ausgesetzt war. / Foto: AFP

Live-Blog: Wir werden Rafah trotz „internationalen Drucks“ betreten – Netanjahu

Die israelische Aggression gegen den belagerten Gazastreifen, die nun schon 163 Tage andauert, hat mindestens 31.645 Palästinenser getötet und 73.6767 weitere verwundet, während die Rufe nach dem Rücktritt des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu immer lauter werden.

Sonntag, 17. März 2024

1213 GMT – Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, dass die israelischen Truppen eine geplante Bodenoffensive im südlichen Gazastreifen in Rafah fortsetzen werden, die Befürchtungen über eine große Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung geweckt hat.

„Kein noch so großer internationaler Druck wird uns davon abhalten, alle Kriegsziele zu erreichen: die Hamas zu eliminieren, alle Geiseln freizulassen und dafür zu sorgen, dass der Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel darstellt“, sagte Netanjahu bei einer Kabinettssitzung in einem von seinem Büro veröffentlichten Video.

„Um dies zu erreichen, werden wir auch in Rafah operieren.“

Weitere Updates

1258 GMT – Palästinenser in Gaza „am Rande einer Hungersnot“ inmitten des israelischen Krieges – UN

„Die Menschen in Gaza stehen am Rande einer Hungersnot“, erklärte das UN-Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) in einer Erklärung.

„Das UNRWA muss in der Lage sein, so viele Menschen wie möglich mit lebenswichtiger Hilfe zu erreichen.“

Die UN-Agentur erklärte, die Lieferung von humanitärer Hilfe an die Palästinenser im Gazastreifen sei „nach wie vor der effizienteste und sicherste Weg“.

„Ein sicherer, ungehinderter und dauerhafter Zugang zum gesamten Gazastreifen ist eine Frage von Leben und Tod“, fügte sie hinzu.

1247 GMT – Israel startet neue Luftangriffe im Südlibanon inmitten der Spannungen mit der Hisbollah

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Angaben lokaler Medien erneut Luftangriffe im Südlibanon geflogen.

Israelische Kampfjets hätten ein Haus in der Grenzstadt Aitaroun getroffen, berichtete die staatliche libanesische Nachrichtenagentur National News Agency.

Das gleiche Haus war bereits am Samstag Ziel eines Luftangriffs.

Ein weiterer israelischer Luftangriff wurde aus der Stadt Ayta ash-Shab gemeldet.

Berichte über Opfer oder Schäden liegen bisher nicht vor.

1231 GMT – Jordanien und Deutschland warnen vor israelischem Bodenangriff auf Rafah

Jordanien und Deutschland haben davor gewarnt, dass ein israelischer Bodenangriff auf die Stadt Rafah die humanitäre Lage im südlichen Gazastreifen verschlechtern würde.

Der jordanische König Abdullah II. führte Gespräche mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz in der Hafenstadt Aqaba am Roten Meer, um die Entwicklungen im Gazastreifen zu erörtern, so der königliche Hof in einer Erklärung.

Abdullah unterstrich die Notwendigkeit für die internationale Gemeinschaft, „sich dringend um einen sofortigen und dauerhaften Waffenstillstand im Gazastreifen zu bemühen“, hieß es in der Erklärung.

Er rief dazu auf, die Anstrengungen zum Schutz der Zivilbevölkerung und zur Bereitstellung ausreichender humanitärer Hilfe mit allen Mitteln zu verdoppeln, hieß es weiter.

Die beiden Staatsoberhäupter warnten auch, dass ein israelischer Bodenangriff auf Rafah, wo 1,4 Millionen Menschen vor dem andauernden israelischen Krieg Zuflucht gefunden haben, „die humanitäre Krise im Gazastreifen verschärfen würde“.

1224 GMT – Israel hat den Krieg gegen die Hamas in Gaza verloren: ehemaliger Militärkommandant

Israel hat den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen verloren, sagte ein ehemaliger israelischer Militärkommandant.

„Man kann nicht viele Menschen für eine lange Zeit belügen“, sagte Yitzhak Brick, ein ehemaliger Generalmajor des Ombudsmannes, in einem Artikel der Zeitung Maariv.

„Was im Gaza-Streifen und gegen die Hisbollah im Libanon geschieht, wird uns früher oder später um die Ohren fliegen“, warnte er.

Brick sagte, die israelische Heimatfront sei „nicht auf einen regionalen Krieg vorbereitet, der tausendmal schwieriger und ernster sein wird als der Krieg im Gaza-Streifen“.

„Dies ist der größte Skandal seit der Gründung der Armee“, sagte er. „Wir haben bereits den Krieg mit der Hamas verloren, und wir verlieren auch unsere Verbündeten in der Welt in schwindelerregender Geschwindigkeit.“

1140 GMT – Jemenitische Houthis berichten über neue US- und britische Luftangriffe auf ihre Stellungen

US-amerikanische und britische Kampfflugzeuge haben nach Angaben der jemenitischen Gruppe neue Luftangriffe auf Einrichtungen der Houthis im Jemen geflogen.

Al Masirah TV berichtete, ein Luftangriff habe den Bezirk At-Ta’iziyah in der südwestlichen Provinz Taiz getroffen.

Der Luftangriff erfolgte kurz nachdem das US-Zentralkommando mitgeteilt hatte, dass die US-Streitkräfte fünf unbemannte Überwasserschiffe und ein unbemanntes Luftfahrzeug in von den Houthi kontrollierten Gebieten „zur Selbstverteidigung“ zerstört hätten.

1127 GMT – Hilfsgüter erreichen den nördlichen Gazastreifen, während Israel und die Hamas Waffenstillstandsgespräche erwägen

Wie palästinensische Medien berichteten, haben Lastwagen mit Mehl den nördlichen Gazastreifen erreicht, um es an Gebiete zu verteilen, die seit vier Monaten keine Hilfe mehr erhalten haben, da in der Enklave eine Hungersnot droht und die Waffenstillstandsgespräche zwischen Israel und der Hamas in Katar wieder aufgenommen werden sollen.

Ein Konvoi von 12 Lastwagen traf im Norden ein – sechs in Gaza-Stadt und sechs im Flüchtlingslager Jabalia – und brachte Hilfsgüter, die auch in den nördlichsten Gebieten Beit Lahiya und Beit Hanoun verteilt werden sollen, so die Medien und Anwohner.

Die Mediengruppe Home Front berichtet, dass die Hilfsgüter von den „Volkskomitees“ verteilt wurden, einer Gruppe, der Führer mächtiger Clans in Gaza angehören, und dass die Route von Sicherheitskräften der Hamas gesichert wurde.

1052 GMT – Israel verhaftet 25 weitere Palästinenser bei Razzien im Westjordanland

Die israelische Armee hat bei Militärrazzien im besetzten Westjordanland 25 weitere Palästinenser festgenommen, wie Gefangenenorganisationen mitteilten.

Die meisten Verhaftungen erfolgten in den Städten Hebron, Bethlehem, Qalqilya, Dschenin, Tulkarm, Ramallah und im besetzten Ost-Jerusalem, so die Kommission für Gefangenenangelegenheiten und die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene in einer gemeinsamen Erklärung.

Unter den Verhafteten befanden sich auch ein Kind und eine Frau aus dem Gazastreifen, hieß es in der Erklärung.

Nach palästinensischen Angaben wurden seit dem 7. Oktober 2023 insgesamt 7.630 Palästinenser von israelischen Streitkräften im Westjordanland festgenommen.

0843 GMT – Tödliche Angriffe im Gazastreifen, während Israel die Position für Waffenstillstandsgespräche überdenkt

Mindestens 61 Palästinenser wurden bei israelischen Luftangriffen in der Nacht getötet, teilte das Gesundheitsministerium in Gaza mit, während Israel sich darauf vorbereitete, Unterhändler zu neuen Waffenstillstandsgesprächen in Katar zu schicken.

Das israelische Sicherheitskabinett und das kleinere Kriegskabinett sollten zusammenkommen, um „über das Mandat der Verhandlungsdelegation vor ihrer Abreise nach Doha zu entscheiden“, teilte das Büro des Premierministers mit.

In der Erklärung wurde nicht angegeben, wann die Delegation zur jüngsten Gesprächsrunde aufbrechen wird, nachdem die Hamas einen neuen Vorschlag für eine Kampfpause und die Freilassung von Geiseln vorgelegt hatte.

0345 GMT – USA zerstören Houthi-Drohnen im letzten Gefecht im Roten Meer

Die Vereinigten Staaten haben eine Drohne abgeschossen, die von den jemenitischen Houthis in Richtung Rotes Meer abgefeuert wurde, und weitere Waffen der Houthis zerstört, so das US-Militär.

Das US Central Command (CENTCOM) teilte in einem Beitrag auf X, ehemals Twitter, mit, dass die Houthis zwei Drohnen in Richtung des Roten Meeres abgefeuert haben, einem für den Handel wichtigen Seeweg, den sie in den letzten vier Monaten dutzende Male angegriffen haben.

CENTCOM-Kräfte haben eine Drohne erfolgreich bekämpft und zerstört“, während die andere vermutlich ins Rote Meer gestürzt ist, so die Erklärung, und fügte hinzu, dass es keine Berichte über Schäden oder Verletzungen von Schiffen in dem Gebiet gibt.

0224 GMT – Mutmaßlicher Angriff der jemenitischen Houthis im Golf von Aden

Bei einem mutmaßlichen Angriff der jemenitischen Houthis ist ein Sprengsatz in der Nähe eines Schiffes im Golf von Aden detoniert. Dies könnte der jüngste Angriff der Houthis auf die Schifffahrt in dieser wichtigen Wasserstraße zum Roten Meer sein.

Nach Angaben des United Kingdom Maritime Trade Operations Center des britischen Militärs sah die Besatzung des Schiffes die Explosion, als es vor der Küste von Aden vorbeifuhr, der Hafenstadt im Süden Jemens, in der die Regierung des Landes im Exil lebt.

„Es wurden keine Schäden am Schiff gemeldet und die Besatzung ist in Sicherheit“, so UKMTO.

Übersetzt mit deepl.com

