LIVE UPDATES: Egypt reinforces Gaza border with concrete barriers as it ‚indefinitely‘ closes Rafah crossing Israel continues efforts to form a ’national emergency government‘ Efforts continue in Israel to form a „national emergency government“ to include opposition parties aimed at confronting the Hamas-led Operation Al-Aqsa Flood….

LIVE UPDATES: Ägypten verstärkt die Grenze zum Gazastreifen mit Betonbarrieren und schließt den Grenzübergang Rafah auf unbestimmte Zeit

15. Oktober 2023

7. Oktober 2023 um 4:00 Uhr

Gazaner mit ausländischen Pässen warten am Grenzübergang Rafah, um nach Ägypten zu gelangen, während Israels Angriffe auf Gaza am 14. Oktober 2023 in Rafah, Gaza, fortgesetzt werden [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency].

Gazaner mit ausländischen Pässen warten am Rafah-Grenztor, um nach Ägypten zu gelangen, während Israels Angriffe auf den Gazastreifen am achten Tag in Rafah, Gaza, am 14. Oktober 2023 andauern [Abed Rahim Khatib/Anadolu Agency]

11:25

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten sind in ganz Großbritannien auf die Straße gegangen, auch in London am Samstag, den 14. Oktober

11:14

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten sind in ganz Großbritannien auf die Straße gegangen, auch in London am Samstag, den 14. Oktober

11:08

Tausende von pro-palästinensischen Demonstranten sind in ganz Großbritannien auf die Straße gegangen, auch in London am Samstag, den 14. Oktober

Aktualisiert: 11:40

10:26

Von der Leyen: Gezielte Angriffe auf zivile Infrastruktur und das Abstellen von Wasser und Strom sind ein Akt des „reinen Terrors

In einer Fernsehansprache hat EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen „gezielte Angriffe auf die zivile Infrastruktur“ scharf verurteilt. Sie bezeichnete sie als „reine Terrorakte“, die darauf abzielen, Männer, Frauen und Kinder angesichts des bevorstehenden Winters „von lebenswichtigen Dienstleistungen wie Wasser, Strom und Heizung abzuhalten“. Während Israel seine groß angelegten Bombardierungen des Gazastreifens fortsetzt, ganze Wohnviertel auslöscht und mehr als 2 Millionen Menschen im belagerten Gazastreifen von Lebensmitteln, Wasser, Strom und Treibstoff abschneidet, werfen wir einen Blick auf Von der Leyens Haltung zu Israels Aktionen im Vergleich zu den von Russland in der Ukraine begangenen Taten.

Aktualisiert: 10:33

10:16

Nicht Hamas-Israel-Konflikt: Die palästinensische Sache gehört der ganzen Welt

Einst war der „arabisch-israelische Konflikt“ arabisch und israelisch. Im Laufe vieler Jahre wurde er jedoch umbenannt. In den Medien heißt es nun, es handele sich um einen „Hamas-Israel-Konflikt“.

Doch was lief schief? Israel wurde einfach zu mächtig.

Die vermeintlich verblüffenden israelischen Siege gegen arabische Armeen im Laufe der Jahre haben Israel so weit ermutigt, dass es sich nicht mehr nur als regionale, sondern auch als globale Supermacht sah. Israel wurde nach seiner eigenen Definition „unbesiegbar“.

Diese Terminologie war keine bloße Panikmache, die darauf abzielte, den Geist von Palästinensern und Arabern gleichermaßen zu brechen. Israel glaubte dies.

10:07

Ägypten verstärkt die Grenze zum Gazastreifen mit Betonbarrieren, während es den Grenzübergang Rafah auf unbestimmte Zeit“ schließt

Ägypten hält seine Grenze zum Gazastreifen weiterhin für Palästinenser geschlossen, die versuchen, vor der israelischen Bombardierung des Gebiets zu fliehen, und hat den Bau seiner Betonmauer abgeschlossen.

Seit Beginn der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen, die nach einer Offensivoperation der palästinensischen Widerstandsgruppe am vergangenen Samstag begannen, hat Ägypten seinen Grenzübergang Rafah zum Gazastreifen geschlossen, da viele Bewohner in den Süden des belagerten Gebiets geflohen sind.

07:57

Schottland sagt 606.000 $ für humanitäre Hilfe in Gaza zu

Die schottische Regierung wird 500.000 £ (606.183 $) für den Soforthilfeaufruf des Hilfswerks der Vereinten Nationen als Reaktion auf die anhaltende Eskalation im Gazastreifen bereitstellen.

In einem Tweet sagte der Erste Minister Hamza Yousaf: „Ein humanitärer Korridor muss geöffnet werden, damit die Hilfsgüter zu den Bedürftigen gelangen können.“

Das UNRWA bittet dringend um Mittel zur Deckung des unmittelbaren Bedarfs an Nahrungsmitteln, medizinischer Versorgung, Unterkünften und Schutz für bis zu 250 000 Menschen, die in UNRWA-Unterkünften im Gazastreifen Schutz suchen, sowie für weitere 250 000 Palästina-Flüchtlinge innerhalb der Gemeinschaft.

07:47

China: Israels Vorgehen im Gazastreifen „übersteigt den Rahmen der Selbstverteidigung

Israels Aktionen im Gazastreifen seien „jenseits des Rahmens der Selbstverteidigung“, sagte der chinesische Außenminister Wang Yi gestern.

Er fügte hinzu, die israelische Regierung müsse „ihre kollektive Bestrafung der Menschen in Gaza einstellen“.

In einem Telefonat mit seinem saudischen Amtskollegen, Prinz Faisal Bin Farhan, sagte Wang: „Alle Parteien sollten keine Maßnahmen ergreifen, die die Situation eskalieren lassen, und so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zurückkehren.“

Er telefonierte am Samstag auch mit US-Außenminister Antony Blinken und teilte ihm mit, dass „China die Einberufung einer internationalen Friedenskonferenz so bald wie möglich fordert“, und warnte gleichzeitig, dass „der palästinensisch-israelische Konflikt eskaliert und außer Kontrolle zu geraten droht“.

07:17

Rettungskräfte versorgen einen unter den Trümmern eingeschlossenen Mann mit Trinkwasser

Mitarbeiter des Zivilschutzes in Gaza telefonieren mit einem Mann, der unter den Trümmern gefangen ist, während sie versuchen, ihm Zugang zu Trinkwasser zu verschaffen

07:02

Bibi im Austausch für die Geiseln“: Israelischer Demonstrant sagt

Ein israelischer Demonstrant in Tel Aviv hat erklärt, er würde Premierminister Benjamin Netanjahu gegen die vom palästinensischen Widerstand entführten Kriegsgefangenen eintauschen. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …