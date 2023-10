Israel-Palestine war: Palestinians say Gaza facing ‚war of extermination‘ Grave danger of ‚mass ethnic cleansing‘ of Palestinians, UN expert warns

Israelisch-palästinensischer Krieg: Palästinenser sagen, Gaza stehe ein „Vernichtungskrieg“ bevor

UN-Experte warnt vor „ethnischer Massensäuberung“ der Palästinenser

Wichtigste Punkte

Durchschnittlich 12 getötete Palästinenser pro Stunde

Israel hat ein Viertel einer Atombombe“ abgeworfen

Von Bombardierung bedrohte Krankenhäuser verweigern Räumungsaufrufe

Live-Updates

Kolumne: Fünf palästinensische Akademiker nehmen den Krieg aus ihrer Sicht wahr

vor 28 Sekunden

Der Krieg im Gazastreifen geht nun in die zweite Woche. Fünf palästinensische Wissenschaftler nehmen Stellung zu dem Konflikt.

Die Wissenschaftler befassen sich mit der Rolle Washingtons bei der Unterstützung Israels, der Beteiligung der Hisbollah an den Kämpfen und der Unvermeidbarkeit einer Krise nach dem Scheitern des Post-Oslo-Prozesses.

palästina-protest los angeles

Menschen in Los Angeles, Kalifornien, halten eine Kundgebung zur Unterstützung der Palästinenser am 14. Oktober 2023 ab (Reuters)

Israel führt Massenverhaftungen im Westjordanland und in Jerusalem durch

vor 21 Minuten

Israelische Streitkräfte haben im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem 51 Personen im Rahmen einer Massenverhaftungsaktion festgenommen, wie lokale Medien berichten.

Die Festnahmen erfolgten bei Hausdurchsuchungen in Bethlehem, Hebron, Dschenin, Nablus, Ramallah und Jerusalem.

Israel stört absichtlich das GPS in der Nähe von Gaza und Libanon

vor 36 Minuten

Israel hat erklärt, dass es im Rahmen seiner Militäroperationen absichtlich GPS-Dienste an der Grenze zum Libanon und in der Nähe des Gazastreifens unterbricht.

Der Militärsprecher Daniel Hagari sagte am Sonntag, dass die Unterbrechung die Funktionen von mobilen Anwendungen beeinträchtigen könnte.

Dies geschah, nachdem Israel seine Bürger aufgefordert hatte, sich nicht näher als 4 km an der Grenze zum Libanon aufzuhalten.

Israel versucht, das Al Jazeera-Büro zu schließen

vor 50 Minuten

Israels Kommunikationsminister will das Büro von Al Jazeera in Israel schließen.

Shlomo Karhi sagte, der Vorschlag werde am Sonntag von israelischen Sicherheitsbeamten und Rechtsexperten geprüft.

„Dies ist ein Sender, der aufruft, dies ist ein Sender, der Truppen in Versammlungsräumen filmt… der gegen die Bürger Israels aufruft – ein Propagandasprachrohr“, sagte er dem israelischen Armeeradio.

Hisbollah „tötete und verwundete“ israelische Streitkräfte in Merkava-Panzer

vor 1 Stunde

Die Hisbollah hat nach eigenen Angaben einen israelischen Merkava-Panzer auf dem Militärgelände Al-Raheb vor der südlibanesischen Stadt Aita Al-Shaab beschossen.

Die Gruppe erklärte, der Panzer sei direkt getroffen worden, und die Insassen seien „getötet und verwundet“ worden.

Zuvor hatte die Hisbollah eine Panzerabwehrrakete auf das nordisraelische Dorf Shtula abgefeuert, wobei eine Person getötet und mindestens drei weitere verletzt wurden. Israel antwortete mit Artilleriebeschuss.

Labour-MSP spricht von „ethnischer Säuberung“ in Gaza

vor 1 Stunde

Ein Abgeordneter der Labour-Partei im schottischen Parlament hat Israels Belagerung des Gazastreifens und den Befehl zur Zwangsvertreibung als „ethnische Säuberung“ bezeichnet.

„Durch seine illegale militärische Besetzung Palästinas kontrolliert und beschränkt Israel den Zugang zu allen lebenswichtigen Ressourcen in Gaza“, schrieb Mercedes Villalba, MSP für Nordost-Schottland, auf X.

„Jetzt hat es alle Strom-, Lebensmittel-, Wasser- und medizinische Versorgung abgeschnitten und 1 Million Menschen zur Evakuierung gezwungen – ohne Ausweg. Das ist ethnische Säuberung“.

Anfang dieser Woche wurde der britische Labour-Chef Keir Starmer heftig kritisiert, nachdem er erklärt hatte, Israel habe das „Recht“, die Strom- und Wasserversorgung der Palästinenser im Gazastreifen vollständig zu unterbrechen.

Israel tötete 47 ganze Familien in Gaza

vor 1 Stunde

Die israelische Bombardierung des Gazastreifens hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa in den letzten Tagen 47 ganze Familien getötet.

Unter Berufung auf Krankenhausberichte hieß es, die Familien, die aus rund 500 Personen bestehen, seien „vollständig aus dem Melderegister gestrichen“ worden.

Israel schafft Pufferzone an der libanesischen Grenze

vor 1 Stunde

Das israelische Militär hat israelische Bürger aufgefordert, sich nicht näher als 4 km an die Grenze zum Libanon zu begeben.

Es teilte mit, dass eine weitere Panzerabwehrrakete einen israelischen Posten an der Grenze getroffen habe und man mit Artilleriefeuer reagiere.

Israel greift Libanon nach Raketenangriff an

Vor 2 Stunden

Nach Angaben des israelischen Armeeradios wurde eine Panzerabwehrrakete aus dem Libanon auf ein Grenzdorf im Norden Israels abgefeuert. Eine Person wurde getötet und mindestens drei verletzt.

Eine Quelle der Hisbollah sagte laut Al Jazeera, dass sie für die Rakete verantwortlich sei.

Das israelische Militär erklärte, es habe den Libanon als Reaktion auf den gemeldeten Angriff angegriffen.

UN-Experte warnt vor ethnischer Massensäuberung der Palästinenser

vor 2 Stunden

Den Palästinensern im Gazastreifen droht eine ethnische Massensäuberung, warnte Francesca Albanese, die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, am Samstag.

„Es besteht die große Gefahr, dass sich die Nakba von 1948 und die Naksa von 1967 wiederholen, allerdings in einem größeren Ausmaß“, sagte Albanese und bezog sich dabei auf zwei frühere Zwangsvertreibungen von Palästinensern. „Die internationale Gemeinschaft muss alles tun, um zu verhindern, dass sich dies wiederholt.

„Israel hat bereits unter dem Deckmantel des Krieges massenhafte ethnische Säuberungen von Palästinensern durchgeführt“, sagte der Experte.

„Und wieder versucht Israel im Namen der Selbstverteidigung etwas zu rechtfertigen, was einer ethnischen Säuberung gleichkäme.“

Sie fügte hinzu, dass Israels Militäroperation „weit über die Grenzen des Völkerrechts“ hinausgegangen sei, und forderte die internationale Gemeinschaft auf, die Verstöße zu beenden und einen sofortigen Waffenstillstand zu vermitteln.

Ägypten „geneigt“, palästinensische Flüchtlinge im Austausch für wirtschaftliche Anreize aufzunehmen: Bericht

vor 2 Stunden

Ägypten ist geneigt, das Angebot internationaler Akteure anzunehmen, im Gegenzug für wirtschaftliche Anreize einen Zustrom palästinensischer Flüchtlinge aus dem Gazastreifen zuzulassen, berichtet die Nachrichten-Website Mada Masr.

Unter Berufung auf sechs Quellen sagte das ägyptische Blatt, dass es innerhalb der Regierung eine Neigung gebe, die Bedingungen eines solchen Angebots zu akzeptieren“.

Der Website zufolge steht Kairo kurz davor, ein Abkommen zu akzeptieren, das es Doppelbürgern und Ausländern im Gazastreifen erlaubt, die Grenze von Rafah zum Sinai zu überqueren.

Die ägyptische Regierung hat Berichten zufolge die Bedingung gestellt, dass im Gegenzug humanitäre Hilfe über den Grenzübergang in die belagerte Enklave gelangen darf.

Abgesehen von den Doppelstaatsangehörigen ist unklar, ob eine größere Anzahl von Palästinensern im Gazastreifen nach Ägypten zwangsumgesiedelt werden soll.

Ägypten hat einen solchen Plan bisher abgelehnt, doch der Bericht von Mada Masr deutet darauf hin, dass sich dies ändern könnte.

Trotz der unerbittlichen israelischen Bombardierung, bei der alle 10 Minuten zwei Palästinenser getötet werden, besteht bei den Menschen in Gaza kaum der Wunsch, nach Ägypten zu gehen.

Dem Bericht zufolge gab es keine Massenbewegung von Palästinensern in Richtung des Grenzübergangs Rafah.

Die Palästinenser erklärten Anfang dieser Woche gegenüber MEE, dass sie jeden Plan ablehnen, sie in den Sinai umzusiedeln, was sie als Wiederholung der Nakba von 1948 bezeichnen.

Der Plan, die Palästinenser im Gazastreifen gewaltsam nach Ägypten umzusiedeln, wurde in der vergangenen Woche von mehreren israelischen Persönlichkeiten bejubelt, darunter Militärgeneral Amir Avivi in einem Interview mit der BBC am Freitag.

Zusammenfassung: Palästinenser fordern Maßnahmen zur Beendigung des „Vernichtungskrieges

vor 2 Stunden

Israels Kampagne der Vergeltung und des wahllosen Bombardements und der Belagerung der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen dauert nun schon den neunten Tag an.

Der Beschuss in Verbindung mit der von Israel angeordneten Zwangsumsiedlung von 1,1 Millionen Menschen treibt den Gazastreifen an den Rand einer humanitären Katastrophe.

Die Situation kommt einem „Vernichtungskrieg“ gleich, so das palästinensische Gesundheitsministerium. Hier eine Zusammenfassung der letzten Stunden:

Israel warf ein Viertel einer Atombombe“ ab, so der Euro-Med Human Rights Monitor

Israel hat nun in acht Tagen mehr Palästinenser getötet als in 51 Tagen Krieg gegen Gaza im Jahr 2014. Netanjahu sagte, dies sei erst der Anfang

WHO verurteilt israelisches „Todesurteil“ über 22 Krankenhäuser, die geräumt werden sollen. Krankenhäuser, die jeden Moment von Beschuss bedroht sind, sagen, dass sie nicht gehen werden

Russland und China bemühen sich um einen Waffenstillstand, während nicht-westliche Mächte auf Frieden drängen. USA entsenden zweite Trägerkampfgruppe zur Unterstützung Israels ins östliche Mittelmeer

Irans Außenminister sagt, eine israelische Invasion in Gaza wäre eine „rote Linie

Wir von Middle East Eye tun unser Bestes, um Sie weiterhin rund um die Uhr mit aktuellen Informationen zu versorgen. Seit Freitag ist die Internetverbindung in Gaza um fast die Hälfte zusammengebrochen, und wir haben den Kontakt zu unseren Korrespondenten dort verloren.

Sie können unsere Berichterstattung auch auf Facebook, X, Instagram und YouTube finden.

Video: Verwaiste Geschwister haben ihre Eltern nach israelischen Bombardements verloren

vor 4 Stunden

Die Zahl der palästinensischen Todesopfer steigt laut Gesundheitsministerium auf 2.329

Vor 4 Stunden

Die Zahl der seit Beginn der israelischen Bombardierungen im Gazastreifen getöteten Palästinenser ist nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums auf 2 329 gestiegen. Weitere 9.714 Palästinenser wurden verletzt.

Blinken trifft sich mit saudischem Kronprinzen: US-Beamter

vor 5 Stunden

US-Außenminister Antony Blinken wird am Sonntag in Riad mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman zusammentreffen, wie ein US-Beamter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte, während Israel einen Bodenangriff auf Gaza vorbereitet.

Das Treffen sollte um 7.30 Uhr Ortszeit stattfinden. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …