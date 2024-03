Pentagon chief says civilian death toll in Gaza ‚far too high‘ Lloyd Austin tells Israeli counterpart Yoav Gallant that humanitarian aid reaching Palestinian enclave ‚far too low‘.

Wir brauchen eine sofortige Aufstockung der Hilfe, um eine Hungersnot in Gaza abzuwenden“, sagt US-Verteidigungsminister Lloyd Austin [Datei: Thilo Schmuelgen/Reuters]

Israel Krieg gegen Gaza

Pentagon-Chef sagt, die Zahl der zivilen Todesopfer in Gaza sei „viel zu hoch

Lloyd Austin erklärt seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant, dass die humanitäre Hilfe die palästinensische Enklave „viel zu wenig“ erreicht.

Von Al Jazeera-Mitarbeitern

26 März 2024

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin hat seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant mitgeteilt, dass die Zahl der zivilen Todesopfer im Gazastreifen „viel zu hoch“ sei, einen Tag nachdem der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen eine Resolution verabschiedet hatte, die einen Waffenstillstand in der vom Krieg zerrissenen palästinensischen Enklave forderte.

Zu Beginn eines Treffens mit Gallant am Dienstag in Washington, D.C., sagte Austin, dass die humanitäre Hilfe, die den Gazastreifen erreicht, ebenfalls „viel zu gering“ sei.

„Gaza leidet unter einer humanitären Katastrophe, und die Situation wird immer schlimmer“, sagte der Pentagon-Chef.

„Und wir brauchen eine sofortige Aufstockung der Hilfe, um eine Hungersnot abzuwenden, und unsere Arbeit zur Öffnung eines temporären humanitären Korridors auf dem Seeweg wird helfen, aber der Schlüssel ist immer noch die Ausweitung der Hilfslieferungen auf dem Landweg“.

Israel hat den Zugang zu wichtiger humanitärer Hilfe für den Gazastreifen blockiert, was zu Warnungen geführt hat, dass in dem palästinensischen Gebiet „hungerähnliche Bedingungen“ herrschen.

Gallants Reise in die US-Hauptstadt fand zu einem Zeitpunkt statt, an dem der UN-Sicherheitsrat am Montag für eine Resolution stimmte, die einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, wo seit Beginn der israelischen Militäroffensive Anfang Oktober mehr als 32.000 Palästinenser getötet wurden.

US-Pentagonchef Lloyd Austin und sein Team führen Gespräche mit seinem israelischen Amtskollegen Yoav Gallant und dessen Mitarbeitern in Washington, DC

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin trifft sich mit dem israelischen Verteidigungsminister Yoav Gallant im Pentagon in Washington, DC, 26. März [Kevin Lamarque/Reuters].

Die USA enthielten sich bei der Abstimmung über den Waffenstillstand der Stimme, anstatt ihr Veto einzulegen. Experten zufolge verdeutlichte dieser Schritt die Frustration von Präsident Joe Biden mit der israelischen Führung, insbesondere mit Premierminister Benjamin Netanjahu.

Netanjahu warf der Regierung Biden vor, die Maßnahme nicht blockiert zu haben, und lehnte einen geplanten Besuch einer israelischen Regierungsdelegation in den USA ab.

US-amerikanische und israelische Medien berichteten, Gallant sei nach Washington gereist, um eine Beschleunigung der Waffenlieferungen zu beantragen.

Der israelische Verteidigungsminister sagte am Dienstag, er wolle bei seinem Treffen mit Austin die Zusammenarbeit zwischen den USA und Israel erörtern, um „Israels militärischen Vorsprung und seine Fähigkeiten zu sichern“.

Trotz der zunehmenden Kritik an Israels Politik im Gazastreifen haben US-Beamte betont, dass sie Israel weiterhin mit den für den Krieg benötigten Waffen versorgen werden.

Am Montag erklärte das US-Außenministerium, es habe „glaubwürdige“ Zusicherungen von Israel erhalten, dass die US-Waffen nicht unter Verletzung des humanitären Völkerrechts eingesetzt würden.

Diese Einschätzung empörte palästinensische Menschenrechtsaktivisten, die Israel zügellosen Missbrauch und Völkermord in diesem Konflikt vorwerfen.

Am Dienstag erklärte der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, gegenüber Reportern, dass die Regierung Biden noch nicht zu einer endgültigen Entscheidung darüber gelangt sei, ob Israel das humanitäre Völkerrecht in Gaza verletzt habe.

„Aber das sind Prozesse, die noch im Gange sind“, sagte Miller.

Er fügte hinzu, dass die Regierung dem Kongress bis zum 8. Mai einen Bericht vorlegen muss, in Übereinstimmung mit einem Memorandum zur nationalen Sicherheit der USA darüber, wie Länder, einschließlich Israel, von den USA gelieferte Waffen einsetzen.

Quelle: Al Jazeera

