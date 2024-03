https://www.middleeastmonitor.com/20240326-israel-seeking-new-arms-suppliers-amid-increasing-criticism-from-us/

Die israelische Armee mit einer großen Anzahl von Panzern, gepanzerten Mannschaftswagen, militärischen Bulldozern und Hubschraubern greift am 7. März 2024 in Khan Yunis, Gaza, aus der Luft und vom Boden aus an. (Mostafa Alkharouf – Anadolu Agency)

Israel sucht neue Waffenlieferanten inmitten zunehmender Kritik der USA

26. März 2024

Angesichts der zunehmenden Kritik der US-Regierung an den Übergriffen Tel Avivs im Gazastreifen versucht Israel Berichten zufolge, Waffen aus anderen Quellen als den Vereinigten Staaten zu beziehen.

Nach Angaben von KAN News behauptete ein ungenannter Sicherheitsbeamter, dass die „zunehmende Kritik und Delegitimierung [der Offensive], die sowohl von muslimischen Gruppen als auch von Antisemiten angeheizt wird, den Transfer von Munition und Kriegsführung, die von den USA unterstützt werden, gefährdet“.

Der Beamte betonte, dass die jüngsten Spannungen zwischen Tel Aviv und Washington in erster Linie auf die Besorgnis über „den Einzug israelischer Truppen in Rafah und die humanitäre Frage in Gaza“ zurückzuführen seien. Es wird erwartet, dass diese Themen „die Bereitschaft der Amerikaner, Israel weiterhin mit der gleichen Intensität zu unterstützen, beeinträchtigen werden“.

Infolge der Gräueltaten und Kriegsverbrechen Israels während der laufenden Offensive auf den Gazastreifen haben eine Reihe von Ländern und Unternehmen beschlossen, ihre Lieferungen von Waffen, Ausrüstung und Komponenten an den Besatzungsstaat einzustellen.

Letzten Monat setzte Spanien alle Waffenverkäufe an Israel aus, und letzte Woche kündigte Kanada eine Aussetzung seiner Waffenexporte an, einschließlich elektronischer Karten und Teilkomponenten, die für Israels Iron-Dome-System verwendet werden.

Berichten zufolge wollen auch Frankreich und Deutschland ihre Waffenexporte stoppen und die Lieferung von Militärgütern an Israel boykottieren, nicht unbedingt wegen der israelischen Kriegsverbrechen, sondern in erster Linie wegen gravierender Engpässe bei der Munitionsversorgung an ihren Heimatfronten. „Es gibt keine Vorräte in Europa; jeder achtet darauf, die modernsten Mittel [für sich selbst] zu kaufen“, sagte der Sicherheitsbeamte.

