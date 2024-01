Macron Does a Putin, Ends Up Shooting Own Foot Macron has involved his country in a reckless covert war with Russia – all in total deception of the French people. ❗️Join us on Telegram, Twitter , and VK….

Macron macht es Putin nach und schießt sich am Ende selbst in den Fuß

Von Finian Cunningham

20. Januar 2024

Macron hat sein Land in einen rücksichtslosen verdeckten Krieg mit Russland verwickelt – und das alles unter völliger Täuschung des französischen Volkes.

Der französische Präsident Emmanuel Macron versuchte diese Woche, seine zerrüttete Autorität gegenüber einer Nation wiederherzustellen, die dieses selbstgefälligen Scharlatans überdrüssig geworden zu sein scheint.

In einer zweieinhalbstündigen Sonderpressekonferenz, die an die ganze Nation übertragen wurde, schien es, als ob Macron sich eine Scheibe vom russischen Präsidenten Wladimir Putin abschneiden würde. Putin gibt jedes Jahr eine Marathon-Pressekonferenz und stellt sich den Fragen von Journalisten und der Öffentlichkeit zu allen möglichen nationalen und internationalen Themen.

Für Macron lief es nicht so gut, er wirkte, als würde er um Respekt bitten.

Es besteht kein Zweifel, dass Putin die Themen beherrscht. Vier Stunden lang kann er das Interesse des Publikums mit stichhaltigen, rationalen Argumenten aufrechterhalten und seine Argumente mit umfassenden Fakten und Zahlen belegen. Putins Zustimmungsrate in der russischen Öffentlichkeit ist konstant hoch, was als echter Respekt für seine Führung gewertet werden kann.

Es ist kaum vorstellbar, dass ein westlicher Staatschef eine vergleichbare Leistung erbringen könnte, indem er mehrere Stunden lang frei über verschiedene Themen spricht. Biden, Sunak, Scholz und Trudeau sind Witzfiguren, die unter jeder Befragung zusammenbrechen.

Macron hat diese Woche mit seiner landesweit im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz versucht, es Putin gleichzutun, und die Franzosen waren nicht beeindruckt. Umfragen, die von NPR Radio zitiert wurden, zeigten, dass eine große Mehrheit (64 Prozent) der Franzosen die Leistung ihres Präsidenten und den Inhalt seiner Ansichten missbilligte. Ihm wurde vorgeworfen, mit reaktionären Ideen hausieren zu gehen.

Macron sprach viel über die Notwendigkeit der nationalen Einheit und die Wiederherstellung des internationalen Rufs Frankreichs. Er rief zu einer „zivilen Aufrüstung“ auf, was eine seltsame Art war, die nationale Erneuerung zu fördern. Das hatte einen faschistischen Beigeschmack. Wie vieles in seiner Rede klang Macron unsicher, autoritär und chauvinistisch. Seine Ansichten waren mehr Behauptungen als begründete Argumente. Er war offensichtlich besorgt über die Popularität der Oppositionsführerin Marie Le Pen und verleumdete sie als Anführerin einer „Partei der Lügen“.

Kein guter Schachzug von Macron, vor allem, wenn viele französische Bürgerinnen und Bürger erkennen können, dass Monsieur Le President selbst ein eklatanter Lügner ist.

In seinem Appell an die Nation verbreitete Macron die ungeheuerliche Verleumdung, Frankreich müsse das ukrainische Regime mit weiteren Milliarden Euro unterstützen, weil, wie er unverblümt behauptete, wenn Russland den Krieg in diesem Land gewinnt (ein Krieg, der von der NATO angezettelt wurde), Putin seine expansionistische Invasion in Europa fortsetzen würde.

Das ist absurde Panikmache. Macron muss seine Landsleute für völlig dumm halten, wenn er im Fernsehen zur besten Sendezeit mit solchem Unsinn hausieren geht.

Macron sagte, seine Landsleute müssten zustimmen, mehr Scalp-Marschflugkörper an das (Nazi-verherrlichende) Kiewer Regime zu liefern, um Angriffe auf russisches Territorium aufrechtzuerhalten, wie etwa die Angriffe auf Belgorod zu Neujahr, bei denen Dutzende von Zivilisten getötet wurden. Diese von Frankreich gelieferten Raketen wurden auch für Angriffe auf das russische Gebiet der Krim eingesetzt.

Gerade als Macron vermeintliche französische Werte verkündete, wurde eine ganze Kompanie französischer Söldner in der ukrainischen Stadt Charkow durch einen verheerenden russischen Raketenangriff getötet. Mindestens 60 französische Spezialeinheiten wurden in die Luft gesprengt. Paris bestreitet, dass französische Soldaten getötet wurden.

Russland hat am nächsten Tag den französischen Botschafter in Moskau einbestellt, um Paris offiziell wegen der Beteiligung seiner Truppen an dem Krieg zu rügen. Dies ist beileibe keine neue Entdeckung. Amerikanische, britische, kanadische, polnische und andere NATO-Söldner werden von Russland seit langem als inoffizielle Teilnehmer an dem zweijährigen Konflikt verfolgt. Die Franzosen haben eine besonders wichtige Rolle bei der Entsendung von Fremdenlegionären in die Ukraine gespielt, um Russland zu bekämpfen.

Macron hat sein Land in einen rücksichtslosen verdeckten Krieg mit Russland verwickelt – und das alles unter völliger Täuschung des französischen Volkes.

Dies entlarvt die wahre Natur des Krieges in der Ukraine. Es handelt sich um einen von den USA geführten Stellvertreterkrieg der NATO gegen Russland, den Russland trotz des Aufgebots an ausländischen Waffen, Finanzmitteln und Truppen gewinnen wird.

Macron, die erbärmliche Marionette, die sich in ihrem Größenwahn wie eine Reinkarnation von Napoleon oder De Gaulle vorkommt, lässt sein Land in einen sinnlosen, aber rücksichtslos gefährlichen Krieg mit dem atomar bewaffneten Russland eintauchen.

Wenn Macron die Milliarden, die er in die Unterstützung eines korrupten Neonazi-Regimes in Kiew gesteckt hat, für die Finanzierung des französischen öffentlichen Dienstes und die Zahlung eines angemessenen Gehalts an die französischen Arbeitnehmer ausgeben würde, hätte die französische Öffentlichkeit vielleicht nicht so viel Verachtung für den ehemaligen Rothschild-Investmentbanker, der im Elysée-Palast sitzt.

Macron wurde im Mai 2017 mit dem Versprechen zum Präsidenten gewählt, „die französische Größe wiederherzustellen“. Im Jahr 2022 wurde er knapp wiedergewählt. Aber seine Lügen, leeren Versprechungen und Wahnvorstellungen holen ihn nun ein.

Wie andere westliche sogenannte Führer hat der französische Präsident die Wirtschaft seines Landes ruiniert, um einen von den USA geführten verdeckten Krieg gegen Russland in der Ukraine anzuheizen. Die Kriegstreiberei wird hinter dem Rücken der westlichen Öffentlichkeit mit unverschämter Verlogenheit und Täuschung betrieben.

Macron und andere westliche Scharlatane beklagen den Verlust ihrer politischen Autorität, als sei dies ein Geheimnis oder die Schuld russischer Propaganda und Desinformation. Die Gründe für die wachsende öffentliche Verachtung westlicher Politiker sind für jeden offensichtlich, außer für die Lügner im Amt.

