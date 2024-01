Silent ‚Genocide‘: Israel’s War on Palestinian Bedouin Communities in West Bank – SPECIAL REPORT They left behind their homes with everything in them and were not able to return, not even to collect their belongings.



Bewohner des Beduinendorfes bereiten sich auf den Abriss von Häusern durch die israelischen Behörden vor. (Foto: über Adalah Legal Center)

Stiller ‚Völkermord‘: Israels Krieg gegen palästinensische Beduinengemeinschaften im Westjordanland

Von Fayha Shalash – Ramallah

SONDERBERICHT

19. Januar 2024

Sie ließen ihre Häuser mit allem, was darin war, zurück und konnten nicht mehr zurückkehren, nicht einmal, um ihr Hab und Gut abzuholen. Jeder, der es wagte, zurückzukehren, wurde geschlagen, verhaftet oder sein Fahrzeug wurde verbrannt.

Abu Najeh al-Omari ist ein 80-jähriger Palästinenser.

Er verbringt die meiste Zeit damit, zu weinen und zu beklagen, dass er und seine Familie gezwungen wurden, ihre Beduinengemeinschaft östlich von Ramallah zu verlassen.

„Wir träumen Tag und Nacht davon“, sagte er gegenüber The Palestine Chronicle.

Vor einigen Monaten zwang eine Gruppe illegaler jüdischer Siedler, die von der israelischen Armee und Polizei geschützt wurden, ihn und seine Familie, ihr Haus und ihr Land zu verlassen.

Al-Omari lebt seit den 1960er Jahren in der Gegend von Ain Samia. Es handelt sich um ein weites, wunderschönes Land, das von Bergen umgeben ist, reich an Wasserquellen ist und sich durch einen besonders fruchtbaren Boden auszeichnet.

Al-Omari, ein Vater von acht Kindern, arbeitete als Landwirt und Viehzüchter.

Seine Familie gehörte zu den Dutzenden, die eine Beduinengemeinschaft bildeten, die einen wichtigen Platz in der palästinensischen Gesellschaft einnahm.

Ständige Unterdrückung

Laut al-Omari haben die israelischen Angriffe auf die Beduinen seit Jahrzehnten nicht aufgehört.

Er erzählte uns, dass die Beduinenfamilien in diesem Gebiet seit 1967 Schikanen und Übergriffen ausgesetzt sind, sei es durch israelische Siedler oder Soldaten.

„Von Zeit zu Zeit stahlen sie unser Vieh und hinderten uns daran, es in verschiedenen Gebieten zu weiden, manchmal unter dem Vorwand, dass es sich um eine Militärzone handele, manchmal unter dem Vorwand, dass die Weidegebiete unter der Kontrolle des israelischen Staates stünden, und manchmal unter dem Vorwand, dass sie in der Nähe der Siedlungen lägen“, beklagte er.

„Aber wir kamen hierher, lange bevor die Siedlungen gebaut wurden“, fügte er hinzu.

Diese Beschränkungen haben jedoch die Beziehung zwischen der palästinensischen Bevölkerung und diesem Land vertieft. Die Bevölkerung wuchs, und sie begann, das Land mit verschiedenen Kulturen zu bebauen, um ihre Lebensgrundlage zu diversifizieren.

Vor fünf Jahren begann Israel, sie stärker in die Zange zu nehmen, indem es sie daran hinderte, Ställe für ihre Schafe zu bauen oder Räume an ihre Häuser anzubauen, um die wachsende Bevölkerung unterzubringen.

„Jedes Mal, wenn ich ein kleines Zimmer gebaut habe, hat die israelische Armee es abgerissen“, sagt er.

„Wir haben eine bescheidene Schule gebaut, aber die Siedler haben ihre Fenster zerschlagen und die Wasserleitungen gekappt. Jeder Palästinenser in diesem Gebiet läuft Gefahr, dass sein Haus unter einem beliebigen Vorwand abgerissen wird“, fügte er hinzu.

Die „Jugend der Hügel

Mit der Zeit begann eine Gruppe von Siedlern, die sich selbst als „Jugend der Berge“ bezeichnen, in der Gegend von Ain Samiya zu weiden. Die Siedler brachten ihr Vieh mit, hinderten die Palästinenser am Weiden und nahmen nach und nach ihr Land in Besitz.

Im vergangenen Jahr verdoppelte sich die Häufigkeit der israelischen Angriffe auf diese Beduinengemeinschaft. Israelische Siedler und Soldaten arbeiteten zusammen, um Familien durch ständige Übergriffe zu vertreiben.

Schläge auf die Bewohner, Steinwürfe auf Häuser, ständige Beschimpfungen, Unterbrechung der Wasser- und Stromversorgung, Diebstahl von Vieh, Brandstiftung und Zerstörung von landwirtschaftlichen Kulturen: all dies war Teil einer intensiven Angriffswelle, die von Anfang an darauf abzielte, die Palästinenser gewaltsam zu vertreiben.

„Sie stahlen mir 30 Stück Vieh und behaupteten, es gehöre ihnen, und stahlen Dutzende weiterer Tiere von den übrigen Familien“, sagte al-Omari.

„Wir hatten Angst, dass sie sie alle stehlen würden, also mussten wir die Gemeinde in weiter entfernte Gebiete verlassen und konnten bisher nicht zurückkehren“.

Siebenunddreißig Familien mit jeweils sieben bis zehn Personen, die meisten von ihnen Kinder, waren gezwungen, ihre Häuser in der Gegend von Ain Samiya unter dem starken Druck Israels in Form von unerbittlichen Angriffen durch jüdische Siedler, die israelische Armee und die Polizei zu verlassen.

Sie ließen ihre Häuser mit allem, was darin war, zurück und konnten nicht mehr zurückkehren, nicht einmal, um ihre Habseligkeiten abzuholen. Wer es wagte, zurückzukehren, wurde verprügelt, verhaftet oder sein Fahrzeug wurde verbrannt.

„Früher lebten wir von Viehzucht und Landwirtschaft, aber jetzt leben wir von Hilfsgütern. Wir leben nicht mehr als Gemeinschaft zusammen. Jede Familie wurde gezwungen, in getrennten Dörfern zu leben und ihr Vieh zu verkaufen. Jeden Tag wünsche ich mir, nach Ain Samiya zurückzukehren.

Sie haben mein Haus verbrannt

Waad Salama, 37, lebt seit zehn Jahren in der Beduinengemeinde Wadi Alsharq, östlich von Hebron (Al-Khalil). Sie zog dorthin, nachdem sie geheiratet hatte.

Im vergangenen November hörte sie Schritte in der Nähe ihres Hauses. Als sie nachsah, erwischte sie vier maskierte Siedler, die eine brennbare Flüssigkeit ausgossen und das Haus in Brand setzten.

„Ich fing an zu schreien, aber mein Mann war nicht da“, sagte Salama gegenüber The Palestine Chronicle.

„Ich habe schnell meine vier Kinder aus dem Haus geholt, und es gelang uns, wegzulaufen, bevor sie zu Schaden kamen. Aber das Haus und alles darin wurde zu Asche, obwohl die Nachbarn versuchten, das Feuer zu löschen“, fuhr sie fort.

Salama und ihre Familie waren gezwungen, in einem kleinen gemieteten Zimmer in der benachbarten Stadt Sa’ir unter sehr schwierigen finanziellen Bedingungen zu leben, da sie durch das Feuer ihre gesamten Ersparnisse verloren hatten.

Der Brand des Hauses war nicht der erste Vorfall in dieser Gemeinde. Fast täglich verzeichnen Palästinenser verschiedene Angriffe von Siedlern, die sie zum Verlassen der Siedlung zwingen wollen.

„Sie kamen jede Nacht und bewarfen uns mit Steinen, geschützt von der israelischen Armee“, sagte Salama. „Sie haben alles zerstört, sie haben die Strom- und Wasserleitungen gekappt, um uns das Leben schwer zu machen.“

Völkermord an Beduinen

Nach Angaben des palästinensischen Zentralbüros für Statistik leben 25.000 bis 30.000 Beduinen im Westjordanland.

Die Lebensweise der Beduinen ist heute durch die von Israel verhängten strengen Einschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit bedroht. Dem Zentrum zufolge behindert ihre Anwesenheit die israelischen Siedlungspläne im Westjordanland.

Die Al-Baidar-Organisation zur Verteidigung der Rechte der Beduinen hat allein im vergangenen Oktober die Deportation von zehn Beduinengemeinschaften aus den Gebieten von Ramallah, Nablus, Hebron, Jerusalem und dem Jordantal überwacht.

Hassan Malihat, der Generaldirektor der Organisation, erklärte gegenüber dem Palestine Chronicle, dass Israel einen Völkermord an den Beduinengemeinschaften im Westjordanland begehe.

Die Beduinen im Westjordanland leben vor allem in den östlichen Wüsten, insbesondere in den Gebieten östlich von Ramallah und Jerusalem, im Jordantal, in den Gebieten Jericho und Tubas sowie südlich von Hebron.

Letzteres ist nach den Osloer Vereinbarungen als „Gebiet C“ eingestuft. Daher unterliegt es der Sicherheits- und Verwaltungskontrolle Israels.

„Diese Gebiete sind das Rückgrat für die Umsetzung der israelischen Siedlungsprojekte, und die Anwesenheit der Beduinen in diesen Gebieten wird als echtes Hindernis für die Umsetzung dieser Projekte angesehen“, so Malihat.

„Daher wird die Politik der ethnischen Säuberung praktiziert, indem Häuser abgerissen, Eigentum konfisziert und die lokale Bevölkerung mit illegalen und rassistischen Mitteln gewaltsam vertrieben wird.“

Israel setzt alle verfügbaren Mittel ein, darunter die Beschlagnahmung von Land, die Vertreibung von Beduinen, ihre Umsiedlung in geografisch festgelegte Gebiete, die Zerstörung und Zerstörung von Eigentum und Einrichtungen der Beduinen sowie die Ausweisung ihres Landes als Naturschutzgebiet oder geschlossene Militärzone, in der das Weiden verboten ist.

Laut Malihat gibt es noch weitere Vertreibungsmethoden, die Israel einsetzt, um ein schwieriges Umfeld zu schaffen, das die Beduinengemeinschaften schließlich zum Verlassen zwingt. Ihnen wird die Grundversorgung vorenthalten, insbesondere Trinkwasser, Strom und Transportwege.

„All diese Maßnahmen verstoßen gegen alle internationalen Gesetze, Abkommen und Verträge, insbesondere gegen die vier Genfer Konventionen von 1949, die Haager Konvention über die friedliche Beilegung internationaler Streitigkeiten und das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989“, erklärte Malihat.

„Es gibt keine Klausel in der Charta der Vereinten Nationen, gegen die der Besatzerstaat nicht eklatant verstoßen hat“, schloss er.

– Fayha‘ Shalash ist eine in Ramallah lebende palästinensische Journalistin. Sie schloss 2008 ihr Studium an der Birzeit-Universität ab und arbeitet seither als Reporterin und Rundfunksprecherin. Ihre Artikel sind in mehreren Online-Publikationen erschienen. Dieser Artikel wurde von ihr für The Palestine Chronicle verfasst.

