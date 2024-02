Macron ist es gelungen, die EU-Länder dazu zu bewegen, mehr Geld an die Ukraine zu schicken, aber viele werden sich fragen, ob seine Einmischung einen viel höheren Preis hat.

Macrons Treffen signalisiert, dass die meisten EU-Länder an einem Punkt der Verzweiflung angelangt sind – bis hin zu dem Punkt, an dem sie über Bodentruppen in der Ukraine nachdenken. Aber verliert die NATO ihre Schlagkraft?

Das jüngste Treffen von über 20 EU-Mitgliedstaaten in Paris, das der französische Präsident Emmanuel Macron organisiert hatte, erregte aus vielen Gründen Aufsehen. Es ist ihm zwar gelungen, diese EU-Länder dazu zu bewegen, mehr Geld in die Ukraine zu schicken, aber viele werden sich fragen, ob Macrons Einmischung nicht mit einem viel höheren Preis verbunden ist. Es ist kaum ein Geheimnis, dass er eine EU im Schnellverfahren schaffen will, die sich aus den meisten EU-Ländern zusammensetzt – was diejenigen ausschließt, die große Entscheidungen wie Ungarn blockieren -, die an eine EU denken, die stärker ist, die ihre eigene Armee hat und unabhängig von der NATO denken kann. Letztes Jahr ging er sogar so weit, eine Konferenz zu organisieren, zu der alle EU-Mitgliedstaaten sowie das Vereinigte Königreich und die Türkei eingeladen waren, um die Schaffung eines neuen, formellen EU-NATO-Pfeilers zu prüfen.

Und nun ist es soweit. Macron hat vor kurzem ein Treffen in Paris abgehalten, bei dem eine höhere Finanzierung für die Ukraine vereinbart wurde, wobei sogar von Truppen vor Ort in der Ukraine die Rede war. Das Problem für die NATO ist natürlich, dass sie eine Identitätskrise hat, da immer mehr Amerikaner und Europäer sie als eine Verteidigungsorganisation sehen, die im Ukraine-Krieg nur drohen und eskalieren kann – während sie eine Stellvertreter-Operation anführt, bei der kein einziger NATO-Soldat getötet werden kann – und sich nicht wirklich engagiert. Seit mehr als drei Jahren, wobei der Krieg in der Ukraine insbesondere im letzten Jahr für den Westen schlecht gelaufen ist, wird die Rolle der NATO immer undurchsichtiger. Allein die Tatsache, dass Macron diese jüngste Initiative ergriffen hat, zeugt davon, und Biden macht sich jetzt sicherlich Sorgen um die Rolle der NATO, da er sich für den niederländischen Premierminister einsetzt, der sich um die Übernahme der Führung der NATO bemüht. Der Übergang von dem stümperhaften, albernen Jens Stoltenberg zu Mark Rutte wird jedoch nahtlos sein, wenn er überhaupt stattfindet. Rutte wird alle 31 NATO-Mitglieder überzeugen müssen, und es ist fraglich, ob Ungarn und die Türkei die Bewerbung des Niederländers um die Führung der Organisation unterstützen werden. Die europäischen Länder wollen vielleicht ein neues Gesicht, eine neue Stimme und könnten auf eine Frau an der Spitze der NATO drängen, indem sie sich hinter die estnische Premierministerin Kaja Kallas stellen.

Rutte ist ein eifriger Befürworter höherer Militärausgaben, die von Trump begrüßt werden, sollte er die US-Wahlen in diesem Jahr gewinnen, nur wenige Tage nach dem Amtsantritt des NATO-Chefs. Rutte hat sich bei der Entsendung von Militärgütern in die Ukraine wirklich ins Zeug gelegt.

Der langjährige niederländische Premierminister und einer der dienstältesten Regierungschefs Europas hat bereits zugesagt, der Ukraine 24 seiner F-16-Kampfflugzeuge zu schicken – so viele wie kein anderes Land – und hilft bei der Ausbildung ukrainischer Piloten. Das niederländische Militär hat in den letzten zwei Jahren auch Panzer, Artilleriesysteme, Munition und Patriot-Luftabwehrsysteme nach Kiew geschickt. Nach Angaben von Politico hat die Regierung selbst weitere 2,1 Milliarden Dollar an militärischer und humanitärer Hilfe für die Ukraine im kommenden Jahr zugesagt.

War all dies Teil von Ruttes Plan, sich als Hauptkandidat zu präsentieren, den Biden unterstützen sollte?

Außerdem werden die niederländischen Beiträge in einem rosigen Licht gesehen, was dem Image der NATO bei ihren Mitgliedern nicht gerade zuträglich ist, wenn die Lage sich zuspitzt.

Was von den Journalisten nicht erwähnt wird, ist die Tatsache, dass es sich bei den F16 um eine ältere Generation handelt, die in einem Luftkampf mit ihren russischen Gegenspielern nicht viel ausrichten kann. Das ist ein willkommenes Zeichen, aber es könnte Rutte zum Verhängnis werden, wenn die Medien berichten, dass diese Oldies von russischen Flugabwehrbatterien abgeschossen werden.

Rutte wird also als Amerikas Mann gesehen – wird er einfach nur der Brandbeschleuniger sein, der in das Feuer geworfen wird, das Europa von den USA trennt, wenn es unvermeidlich wird, dass der Krieg in der Ukraine ausschließlich ein europäisches Problem wird, das keine weiteren US-Steuergelder erfordert? Vieles wird von den Wahlen im Vereinigten Königreich, in der EU selbst und dann in den USA abhängen. Wenn es ein klares Votum gibt, das die Ermüdung im Ukraine-Krieg zeigt, dann wird das alles keine Rolle spielen.

Wenn aber die NATO und Macron die Hauptlüge aufrechterhalten können – das Narrativ „Die Russen kommen“ -, während die Ukraine unweigerlich weiter an Boden verliert und die russischen Truppen vorrücken, dann besteht die Möglichkeit, dass die NATO zurückgeht und ihre Spitzenfunktion eher eine diplomatische ist, die die USA in der Organisation relevant hält, während die Europäer mit ihrem Plan vorankommen, das Abstimmungssystem der EU außer Kraft zu setzen und Macron das zu geben, wonach er sich so sehr sehnt: Macht. Keines dieser Szenarien lässt die NATO jedoch gut aussehen, denn der Elan der Organisation wird umso mehr leiden, je weiter Russland vordringt und je mehr die westlichen Staats- und Regierungschefs versuchen, die Öffentlichkeit mit dem betörenden Märchen zu täuschen, Putin werde in EU-Länder einmarschieren.