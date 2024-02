Deutsche Schuldzuweisungen in Zeiten des Völkermordes     Omar Sabbour

German guiltwashing in times of genocide We have experienced the full severity of Germany’s crackdown on pro-Palestinian activism. No, it is not about guilt.

Meinungen

Wir haben die ganze Härte des deutschen Vorgehens gegen pro-palästinensischen Aktivismus erlebt. Wir wissen, dass es dabei nicht um historische Schuld geht.

Omar Sabbour

Ägyptischer Konfliktforscher und Doktorand

Studenten für Palästina

Studierende für Palästina

Eine studentische Gruppe an der Freien Universität

Deutsche Schuldzuweisungen in Zeiten des Völkermordes

27 Feb 2024

Studenten und Aktivisten protestieren am 8. Februar 2024 an der Freien Universität Berlin zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza [Datei: Reuters/Fabrizio Bensch[]

Am 14. Dezember besetzte eine Gruppe von Studierenden der Freien Universität Berlin in einem Akt der Solidarität mit dem palästinensischen Volk einen Hörsaal. Die Besetzung war die erste ihrer Art in Deutschland. Sie verlief friedlich, obwohl eine Gruppe von Gegendemonstranten versuchte, sie zu stören.

Die Reaktion der Universität war jedoch, die Polizei zu rufen, um die protestierenden Studenten zu räumen. Zwanzig von uns wurden festgenommen, darunter auch ich. Obwohl sowohl die Polizei als auch die Universität erklärten, es habe bei der Demonstration keine antisemitischen Übergriffe oder Diskriminierungen gegeben, versuchte die Universität in einer späteren Erklärung, ihr Vorgehen mit ihrer Null-Toleranz-Politik gegenüber Antisemitismus zu rechtfertigen.

Letzte Woche erhielten wir Briefe von der Polizei, in denen uns mitgeteilt wurde, dass die Universitätsverwaltung Strafanzeige gegen uns wegen „Hausfriedensbruchs“ erstattet hat. Inzwischen hat eine Petition mehr als 26.000 Unterschriften gesammelt, in der unser Ausschluss gefordert wird. Auch Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger hat sich öffentlich für den Ausschluss „schwerster Fälle“ ausgesprochen, während der Berliner Senat ein Gesetz zur Erleichterung solcher Disziplinarmaßnahmen durchsetzen will.

Die Ereignisse vom 14. Dezember und die anschließenden juristischen und medialen Schikanen, denen wir ausgesetzt waren, finden inmitten eines gesamtgesellschaftlichen Angriffs auf jeden statt, der sich mit dem palästinensischen Volk in Deutschland solidarisch zeigt. Es gibt eine unerbittliche Kampagne, um Menschen und Organisationen, die es gewagt haben, sich gegen die entschiedene Unterstützung Israels durch die deutsche Regierung und die deutschen Institutionen zu stellen, zu schikanieren, einzuschüchtern, zum Schweigen zu bringen, zu feuern, zu entlassen und zu finanzieren.

Im Mittelpunkt dieser bösartigen Verfolgung steht die bundesweite Schuldzuweisung – oder die Vertuschung autoritärer staatlicher Politik durch den Vorwand, die historische Schuld Deutschlands am Holocaust zu thematisieren.

Die Botschaft der Schuldzuweiser ist klar: Nur Deutschland ist außergewöhnlich in seiner Haltung gegen Antisemitismus. Nur Deutschland ist in der Lage, über Antisemitismus zu urteilen. Deutschland, das sich dem Exzeptionalismus der Nazi-Zeit widersetzt hat, ist heute wieder ein Exzeptionalist, aber natürlich auf eine andere, vermeintlich fortschrittliche Weise.

Der schiere Mangel an Selbsterkenntnis wäre amüsant, wenn er nicht so tragisch wäre und wenn seine Folgen nicht so katastrophal wären. Verschiedene jüdische Autoren und Wissenschaftler haben wiederholt auf den antisemitischen Charakter dieses Schuldzuweisungsansatzes hingewiesen.

„Wir haben eine Form des Antisemitismus …, die nicht einmal als Antisemitismus angesprochen wird, und es ist das kollektive Verstummen jüdischer Stimmen, die sich nicht an den herrschenden Diskurs in Deutschland halten“, sagte Emilia Roig, eine jüdische französische Wissenschaftlerin und Schriftstellerin, bei einer Veranstaltung im Dezember in Berlin.

Nach Angaben der jüdischen Schriftstellerin und Forscherin Emily Dische-Becker waren ein Drittel der Personen, die in Deutschland wegen angeblichen Antisemitismus „gelöscht“ wurden (d. h. weil sie sich mit den Palästinensern solidarisiert hatten), Juden, darunter auch Nachkommen von Holocaust-Überlebenden.

Guiltwashing kümmert sich im Grunde nicht um die Sicherheit von Juden. Andernfalls würde es nicht einen Diskurs vorantreiben, der die gesellschaftlichen Spannungen so rücksichtslos verschärft, und das zu einer Zeit, in der Hassverbrechen gegen Juden, Araber und Muslime in die Höhe schnellen und in der Solidarität zwischen den Gemeinschaften am nötigsten ist.

Die Schuldzuweisung geht in der Tat in Richtung Antisemitismus – wie auch antiarabischer Rassismus und Islamophobie -, weil sie auf einer oberflächlichen Ebene operiert und die Lehren aus der Vergangenheit nicht wirklich verinnerlicht. Sie versucht, den Antisemitismus auf die arabische und muslimische Gemeinschaft zu übertragen, um den fortbestehenden deutschen Antisemitismus in der gesellschaftlichen und politischen Arena zu leugnen und zu vertuschen.

Das Guiltwashing erlaubt es den Deutschen nicht, eine prinzipielle Haltung gegen Staatsterrorismus, Völkermord und die systematische Verletzung der Menschenrechte einzunehmen – etwas, das die historische Verantwortung eines jeden Staates sein sollte, aber ganz besonders die des deutschen Staates.

Stattdessen hat Deutschland eine roboterhafte, geistlose, eindimensionale reaktive Haltung eingenommen. „Nie wieder“ wird im engsten Sinne propagiert – was angesichts der mangelnden Aufklärung in Deutschland über seine koloniale Vergangenheit und andere Opfergemeinschaften des Naziregimes nicht ganz überraschend ist. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass „nie wieder“ auch „nie wieder“ für Völkermord an irgendeinem Volk bedeuten sollte.

Israelische Regierungs- und Militäroffiziere haben ihre völkermörderischen Absichten wiederholt offen und unverhohlen deutlich gemacht. In jedem anderen Kontext würden solche wiederholten Erklärungen als die Art von Rhetorik angesehen werden, die typischerweise historische Episoden von Völkermord begleitet hat.

Und doch ignorieren deutsche Beamte und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sie weiterhin. Sie ignorieren auch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs, wonach Israel nachweislich Völkermord begeht, sowie die praktische Einmütigkeit von Menschenrechtsgruppen und des größten Teils der internationalen Gemeinschaft in Bezug auf den Apartheid-Charakter Israels und seine wiederholten historischen Verstöße gegen das Völkerrecht.

Guiltwashing bedeutet nicht nur, aufgrund einer nationalen Schuldpathologie zu handeln. Es ist auch ein Machtinstrument. Es wird als Bedauern dargestellt, aber es dient dazu, das Ideal des deutschen Exzeptionalismus in der Welt zu fördern und dem deutschen Wunsch, eine Weltmacht zu bleiben, einen Deckmantel der Legitimität zu geben.

Das Guiltwashing ermöglicht es Deutschland, eine expansionistische Außenpolitik aufrechtzuerhalten, die ein rassistisches Weltbild widerspiegelt und die fortgesetzte Unterstützung Israels und anderer brutaler Regime im Nahen Osten beinhaltet. Bis vor kurzem gehörten dazu auch enge Beziehungen zum autoritären Russland, das die deutsche Wirtschaft durch das inzwischen berüchtigte Nord-Stream-2-Projekt bereitwillig von russischem Gas abhängig machte, während die russische Armee und Söldner in Syrien Kriegsverbrechen begingen.

Das Guiltwashing erlaubt es Deutschland auch, den zunehmenden strukturellen und institutionellen Rassismus gegen verschiedene Minderheitengruppen zu vertuschen. Kritik an antiarabischer und muslimischer Diskriminierung lässt sich nun leicht mit seiner angeblichen Antisemitismus-Agenda abtun.

Der deutsche Exzeptionalismus scheint lediglich eine Form des Rassismus durch eine andere ersetzt zu haben, wobei er sich das freizügigere internationale Umfeld zunutze macht, in dem antimuslimische und antiarabische Vorurteile heute verbreitet sind. Er hat im Grunde eine Ersatz-Opfergemeinschaft geschaffen.

Eine kürzlich im Kölner Karneval gezeigte Darstellung veranschaulicht die Dynamik dieses Prozesses sehr gut. Sie zeigte die Figur einer Frau, die eine Keffiyeh mit der bekannten antisemitischen Karikaturnase trug und zwei Hunde mit Leinen mit palästinensischer Flagge und den Namen „Hass“ und „Gewalt“ hielt. Die Übertragung einer antisemitischen Trope auf das, was in der deutschen Vorstellung das Palästinensertum ausmacht, repräsentiert perfekt die rassistische Essenz der Schuldzuweisung.

In einem schockierenden Beispiel für Geschichtsrevisionismus werden Berliner Schulen aufgefordert, Flugblätter zu verteilen, in denen die Nakba von 1948 als „Mythos“ bezeichnet wird – obwohl sogar israelische Gesetzgeber diesen Begriff verwenden.

Inmitten dieses gesellschaftsweiten Angriffs auf das Völkerrecht, die Geschichte, den menschlichen Anstand und die Grundfreiheiten haben die deutschen akademischen Institutionen fast nichts unternommen. Obwohl sie als moralisches Gewissen der Gesellschaft fungieren und sich dem derzeitigen verzerrten, zutiefst pathologischen öffentlichen Diskurs entgegenstellen sollten, drücken sie sich vor ihrer Verantwortung.

Bei unseren Gesprächen mit Universitätsvertretern haben wir gehört, dass es zu politisch oder „polarisierend“ wäre, dass es über das Mandat der Wissenschaft hinausginge und dass die Autonomie der Universitäten durch ihren Status als öffentliche Einrichtungen eingeschränkt sei.

Diese beschwichtigende Haltung steht in krassem Gegensatz zu den historischen Lektionen, die an deutschen Universitäten über das Versagen deutscher Institutionen in der Vergangenheit gelehrt wurden, sich gegen Diskurse der kollektiven Dämonisierung zu wehren.

Solange sich dieser Zustand nicht ändert, werden der deutsche Staat und die deutschen Institutionen sich weiterhin der Illusion hingeben, dass sie versuchen, für vergangene Sünden zu büßen. Sie werden weiterhin versuchen, sich der Verantwortung für die Folgen dieser Vergangenheit zu entziehen, indem sie die daraus resultierenden multiplen Opferschaften nicht anerkennen.

Der Raum, den wir letzten Monat beansprucht haben, war im Grunde ein Plädoyer für eine grundlegende menschliche Anerkennung der Gräueltaten, die in Gaza begangen werden. Aber es war auch ein Versuch, Deutschland wachzurütteln, es zu zwingen, seine Augen für die eklatante Realität zu öffnen, die sich vor seinen Augen abspielt, es aus seiner egozentrischen Pathologie der Schuld herauszuholen und die Realität als das anzuerkennen, was sie ist.

In diesem Zusammenhang sollten wir deutlich betonen: Deutschland schuldet nicht nur dem jüdischen Volk, sondern auch dem palästinensischen Volk Wiedergutmachung.

In einem historischen Moment völkermörderischer Gewalt werden wir uns in unserer Mission nicht durch lästige Klagen, Drohungen, Schikanen, Angriffe oder Verleumdungen beirren lassen. Wir werden unseren Kampf fortsetzen, koste es, was es wolle.

Eine offene Petition zur Unterstützung der 20 angeklagten FU-Studenten finden Sie hier.

Eine breitere Petition gegen die Ausweisung von Studierenden an Berliner Universitäten ist hier zu finden.

Omar Sabbour

Ägyptischer Konfliktforscher und Doktorand

Omar Sabbour ist ein ägyptischer Konfliktanalytiker und Masterstudent am Fachbereich Geschichts- und Kulturwissenschaften der Freien Universität Berlin. Er ist Mitglied der Studenten für Palästina – FU und der breiteren Student Coalition Berlin, einer Koalition von Studentenkollektiven verschiedener Berliner Universitäten, die als Reaktion auf den aktuellen Völkermord in Gaza gegründet wurde. Er betreibt seinen eigenen Blog, The Eternal Spring.

Studenten für Palästina

Eine studentische Gruppe an der Freien Universität

Students for Palestine – FU ist eine Gruppe unabhängiger Studierender, die sich gebildet hat, um gegen die Unterstützung Israels durch die Freie Universität während des Völkermordes in Gaza zu protestieren. Die Gruppe setzt sich dafür ein, dass die Universität eine Position einnimmt, die mit den Menschenrechten im Einklang steht, die Reproduktion weißer Vorherrschaft wirksam bekämpft, dem ständigen Rassismus, dem Studierende und Wissenschaftler auf dem Campus ausgesetzt sind, entgegentritt – einschließlich der Anerkennung von Islamophobie und Antisemitismus gegen jüdische Kritiker Israels als unterschiedliche Kategorien – und an der Universität Raum für Stimmen der Solidarität mit Palästina schafft. Sie ist Mitglied des Studentenbündnisses Berlin.

Übersetzt mit deepl.com

