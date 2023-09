„Made in Germany – eine erste Lieferung der neuen Gepard 35mm Flugabwehrmunition von Rheinmetall ist jetzt auf dem Weg zur Unterstützung der Ukraine.“ Der Politblog für gegenseitiges Verstehen

35mm-Gepard-Munition, der neue Stolz der deutschen Rheinmetall AG.

«Made in Germany – eine erste Lieferung der neuen Gepard 35mm Flugabwehrmunition von Rheinmetall ist jetzt auf dem Weg zur Unterstützung der Ukraine.»

Von: Redaktion in Militär, Politik

(Red.) Während die NATO noch immer behauptet, am Krieg in der Ukraine nicht beteiligt zu sein, vermeldet die deutsche Rüstungsindustrie mit geschwellter Brust, nun viel schneller als erwartet neue Munition für die Ukraine herstellen zu können. Nachdem Deutschland sich unfähig zeigte, seinen Regierungs-Jet flugfähig zu unterhalten, ist das tatsächlich eine eher überraschende Meldung. Aber wie die Deutschen es schon im Zweiten Weltkrieg zeigten: Wenn es darum geht, Russland zu zerstören, ist die Einsatzbereitschaft – wie im folgenden Communiqué ausdrücklich erwähnt – besonders groß. Es stand ja schließlich schon in Hitlers «Mein Kampf» – wörtlich: “Es sind zwei Gründe, die mich veranlassen, das Verhältnis Deutschland zu Russland einer besonderen Prüfung zu unterziehen: 1. handelt es sich in diesem Falle um die vielleicht entscheidendste Angelegenheit der deutschen Außenpolitik überhaupt …“ (cm)

Pressemeldung, Düsseldorf, 05. September 2023: Eine erste Ladung neuer Munition für den Gepard-Flugabwehrpanzer ist jetzt auf dem Weg in die Ukraine. Die Düsseldorfer Rheinmetall AG hat vereinbarungsgemäß eine erste Ladung 35-mm-Flugabwehrmunition als Teil der deutschen Unterstützung für den Verteidigungskampf der Ukraine verschifft. Bis Ende des Jahres sollen 40.000 Schuss produziert und geliefert werden.

In der Ukraine werden die Lieferungen aus Deutschland sehnsüchtig erwartet: Mit ihren 35-mm-Zwillingsgeschützen hat sich der Gepard zu einem entscheidenden Faktor im Verteidigungskampf des umkämpften Landes entwickelt. Die deutsche Regierung hat 46 dieser Flugabwehrpanzer zur Verfügung gestellt, weitere sechs sollen folgen. Für die Ukraine spielen sie eine wichtige Rolle im Kampf um die Kontrolle ihres Luftraums, denn sie haben sich als äußerst effektiv bei der Abwehr der Kamikaze-Drohnen erwiesen, mit denen Russland ukrainische Städte angreift. Sie sind fast ständig im Einsatz, was den Munitionsverbrauch entsprechend hoch macht. Weiterlesen auf globalbridge.ch

