The evacuation of Rafah is yet another form of Israeli torture With another forced mass expulsion under way, Palestinian resilience is collapsing, giving way to pain and despair.

Mit einer weiteren erzwungenen Massenvertreibung bricht die Widerstandskraft der Palästinenser zusammen und weicht dem Schmerz und der Verzweiflung.

Die Evakuierung von Rafah ist eine weitere Form der israelischen Folter

Von Eman Alhaj Ali

16. Mai 2024

Als sich am 6. Mai die Nachricht verbreitete, dass die Hamas einen Waffenstillstandsvorschlag akzeptiert hatte, brach im gesamten Gazastreifen Jubel aus. Die Menschen gingen jubelnd auf die Straße, weil sie glaubten, der Krieg – die sieben Monate der Hölle – sei vorbei. Ich war skeptisch, aber auch mir kamen die Tränen bei dem Gedanken, dass der Schrecken vorbei sein könnte.

Bald wurde klar, dass nur eine Seite das Abkommen akzeptiert hatte. Die andere Seite war fest entschlossen, ihre brutalen Massaker an den Palästinensern fortzusetzen. Israel setzte seinen Einmarsch in Rafah fort, wo mehr als eine Million Menschen aus dem Norden und der Mitte des Streifens Zuflucht gesucht hatten, weil sie den israelischen Zusicherungen glaubten, dies sei eine „sichere Zone“.

Am 7. Mai eroberte die israelische Armee den Grenzübergang Rafah zu Ägypten, den einzigen Fluchtweg für Palästinenser, die die Mittel zur Evakuierung aufbringen konnten, sowie für Verletzte und Kranke, die die israelische Erlaubnis zur Ausreise erhalten hatten. Er war auch der wichtigste Zugang für die wenigen humanitären Hilfsgüter, die Israel in den Streifen ließ.

Meine Familie und ich hatten versucht, einen Weg aus dem Gazastreifen zu finden. Die Nachricht zerstörte die kleine Hoffnung, die wir hatten, zu gehen. Wir können jetzt wirklich nirgendwo mehr hin, denn uns droht der Tod durch Bomben, Hunger oder Krankheiten.

Israel stellt seine Evakuierungsbefehle dem Rest der Welt gegenüber als Fürsorge für die palästinensische Zivilbevölkerung dar. Aber Israel weiß, dass es eine Form der Folter ist, Menschen alle paar Wochen von einem Ort zum anderen zu schieben.

Mehr als eine halbe Million Palästinenser sind nach Angaben der Vereinten Nationen aus Rafah geflohen. Familien, die bereits mehrfach vertrieben wurden, mussten erneut ihr Hab und Gut packen und sich ins Ungewisse begeben.

Entgegen seinen Behauptungen gegenüber westlichen Medien hat Israel keine Vorkehrungen für die Evakuierung getroffen. Die Menschen, die fliehen, müssen für den Transport in privaten Autos oder mit Tierkarren bezahlen. Diejenigen, die kein Geld haben, versuchen, zu Fuß zu gehen. Einige sind zu verarmt oder haben kranke oder ältere Familienmitglieder und können die Reise nicht antreten.

Die halbe Million Menschen, die Rafah verlassen haben, mussten bei Verwandten unterkommen – wenn sie Glück hatten – oder Zelte aufstellen, wo immer sie Platz fanden. Sie haben weder Lebensmittel noch Wasser oder andere Grundbedürfnisse. Vor allem aber gibt es keine Garantie für Sicherheit. Erst vor einem Tag wurde eine Familie, die gerade aus Rafah geflohen war, bei der Bombardierung eines Hauses im Lager Nuseirat durch die israelische Armee getötet.

Die Bewegung dieser riesigen Zahl von Menschen stellt eine enorme Belastung für die Gemeinden dar, in die sie ziehen. An den Warteschlangen für Wasser und Brot sind Kämpfe ausgebrochen. Die Preise für Grundnahrungsmittel sind in die Höhe geschnellt. Die ständige Zwangsvertreibung von Menschen zerreißt das soziale Gefüge der palästinensischen Gesellschaft.

Das Leben in der Vertreibung ist etwas, was kein Kind und kein Erwachsener erleben sollte. Die Menschen sind in Zimmern oder Zelten zusammengepfercht, manchmal mehr als ein Dutzend davon. Es gibt keine Toiletten, Duschen oder andere sanitäre Einrichtungen. Es gibt keine Privatsphäre oder persönlichen Freiraum.

Krankheiten, die einst ausgerottet waren, sind heute weit verbreitet. Menschen infizieren sich regelmäßig mit Hepatitis und Magenviren.

Die steigenden Temperaturen führen zu Hitzeschlägen, auch bei Säuglingen und Kindern.

Israels ständige Zwangsvertreibungen bereits vertriebener Palästinenser zerstören auch den letzten Rest von Normalität, den Eltern für ihre Kinder zu schaffen versuchen.

Vor einem Monat besuchte ich eines der Lager in Rafah. Dort traf ich Nesreen Ayoub, die gezwungen war, mit ihrer Familie aus ihrem Haus in Gaza-Stadt zu fliehen.

Nachdem sie so viel verloren hatte, fand sie Trost in ihrer Tochter Tasneem, die in einer behelfsmäßigen Schule unterrichtet wurde und mit einem Schimmer von Freude in ihr Zelt zurückkehrte – ein seltenes Gut in diesen verzweifelten Zeiten.

Lehrer und Hochschulabsolventen unterrichteten die Kinder freiwillig, in der Hoffnung, sie inmitten der Verzweiflung aufzumuntern. Ich traf auch Samia al-Khor, eine Arabischlehrerin, die ebenfalls aus dem Norden geflohen war. Ihre Sehnsucht nach dem vertrauten Rhythmus des Klassenzimmers hatte sie dazu veranlasst, wissbegierige Kinder zu versammeln und ihnen auf einem Stück Schutt, das sie in eine Tafel verwandelt hatte, die arabische Sprache beizubringen.

Das Lager war eines der ersten Gebiete in Rafah, das Israel zu evakuieren befahl. Die behelfsmäßigen Klassenzimmer wurden demontiert, die Freude am Lernen – verwehrt.

Die Palästinenser müssen selbst der kleinsten Momente des Glücks beraubt werden. Das ist die israelische Denkweise. Erinnern Sie sich an die Empörung in den israelischen Medien über die Szenen palästinensischer Kinder, die sich in der brütenden Hitze im Meer abkühlen wollten? Für die Palästinenser darf es keine Atempause geben. Sie müssen zu ewigem Leiden verurteilt werden.

Wie die palästinensische Autorin Susan Abulhawa kürzlich in einem Essay in Erinnerung rief, war Israel Schahak, ein Überlebender des Holocaust und israelischer Intellektueller, einer der ersten, der in Israel ein Spiegelbild des Nazismus sah. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1983 schrieb er, dass er die israelische Tendenz zu dem, was er „Nazifizierung“ nannte, bereits 1968 bemerkte, ein Jahr nachdem die israelische Armee das Westjordanland und den Gazastreifen besetzt hatte.

„Es ist heute ein Gemeinplatz zu behaupten, dass die meisten der Schrecken Hitlers hätten verhindert werden können, wenn die Absichten und frühen Praktiken der Nazis als das erkannt worden wären, was sie waren. Das Gleiche gilt für den israelischen Nationalsozialismus. Er kann noch gestoppt werden, wenn er als das erkannt wird, was er ist“, schrieb Shahak.

Vier Jahrzehnte lang wurde seine Warnung nicht beherzigt. Und nun sind wir an dem Punkt angelangt, an dem Israel in Gaza einen Völkermord begeht, unbeirrt von der weltweiten Empörung.

Gaza ist die „Hölle auf Erden“, wie die UNO sagt. Die Geräusche von Drohnen und Kampfjets, das Dröhnen von Bomben und Granaten, der Geruch von verwesenden Leichen und ungeklärten Abwässern, der Anblick von zerstörten Vierteln, die Krämpfe des Hungers und des Durstes, der Schmerz über den Verlust geliebter Menschen beherrschen diesen kleinen Streifen Land.

Die vorherrschenden Emotionen sind nicht von Widerstandskraft, sondern von Angst, Verzweiflung und Terror geprägt. Der Mythos vom palästinensischen Durchhaltevermögen bricht angesichts des unvorstellbaren Leids, das Israel den Palästinensern zufügt, in sich zusammen.

Journalistin aus Gaza

Eman Alhaj Ali ist eine in Gaza ansässige Journalistin, Schriftstellerin und Übersetzerin aus dem Al-Maghazi-Flüchtlingslager.



Übersetzt mit deepl.com

