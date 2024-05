May Day in NYC | Red Flag Several thousand protesters flooded Washington Square Park on May Day, demanding an end to the genocide in Gaza and in support of student protesters, several hundred of whom were arrested at Columbia and the City University the previous night.



Die New Yorker Universität am 1. Mai FOTO: Ben Hillier

Maifeiertag in NYC

Ben Hillier

2. Mai 2024

Mehrere Tausend Demonstranten strömten am 1. Mai in den Washington Square Park, um ein Ende des Völkermords im Gazastreifen zu fordern und die protestierenden Studenten zu unterstützen, von denen in der Nacht zuvor mehrere Hundert an der Columbia und der City University verhaftet worden waren.

Die Kundgebung begann in Lower Manhattan in der Nähe des 1 Police Plaza, wo einige Festgenommene noch nicht freigelassen worden waren, und schlängelte sich nach Norden zum Washington Square Park, bevor ein Teil zum nahe gelegenen Lager der New York University vor dem Paulson Centre weiterzog.

Es war eindeutig ein Tag für die extreme Linke der Stadt, deren Transparente den Marsch dominierten, obwohl keines der Kontingente sichtbar größer als 50 oder 60 war. Die Veranstaltung war temperamentvoll und energiegeladen; eine großartige Demonstration der Solidarität.

„Heute ist der 1. Mai. Es geht darum, die Arbeiterbewegung und die Bewegung für Palästina miteinander zu verbinden“, sagte ein Teilnehmer. Die Linke muss große Träume haben, aber leider war seine Bemerkung nur ein Hirngespinst. Einige wenige Menschen trugen Gewerkschaftsfahnen und Plakate, was nur das Fehlen einer wirklichen gewerkschaftlichen Präsenz unterstrich.

Die New Yorker und nationalen Medien haben rund um die Uhr über die Lager berichtet. Fast alle Beobachter bezeichnen den Polizeieinsatz zur Zerschlagung zweier studentischer Protestzentren in der Stadt als „beispiellos“. In diesem Zusammenhang sind ein paar Tausend Menschen in einer Stadt mit mehr als 8 Millionen Einwohnern – oder mehr als doppelt so viele, wenn man den Ballungsraum als Maßstab nimmt – ein Tropfen auf den heißen Stein. Es war verblüffend zu sehen, wie die lokalen ABC-Nachrichten das Ereignis später als „riesig“ bezeichneten.

Gleichzeitig ist es bemerkenswert, dass es keine nennenswerte Gegenmobilisierung zu den Pro-Palästina-Veranstaltungen gibt. Wenn Zionisten auftauchen, dann in recht geringer Zahl, aber mit einem hohen Maß an Selbstvertrauen, um auf protestierende Studenten zuzugehen oder sich für Fototermine unter sie zu mischen. Wahrscheinlich spiegelt sich darin das Kräfteverhältnis wider – warum sollte man zu Gegenmobilisierungen aufrufen, wenn die Polizei und die städtischen Behörden auf der eigenen Seite stehen und mehr als bereit sind zu handeln?

Wenn überhaupt, dann sollte die Situation das hartnäckige Narrativ über jüdische Studenten, die um ihre Sicherheit fürchten, untergraben. Die Konzernmedien berichten jedoch nicht über diesen offensichtlichen Widerspruch. Sie stellen auch nicht fest, dass sich die Massengewalt der NYPD oft gegen jüdische Studenten richtet, die gegen die Politik der israelischen und amerikanischen Regierung protestieren. Stattdessen wiederholen die Medien in der Regel die Argumente des Bürgermeisters, dass hinter den Besetzungen „außenstehende Demonstranten“ stecken.

In New York City gibt es noch zwei Camps: die New School und die New York University.

Am frühen Nachmittag marschierten Studenten der New School in einem Kreis auf der Fifth Avenue und skandierten Slogans der Solidarität mit Palästina. Zwei junge Frauen sprachen einen der Demonstranten an. Die Auseinandersetzung dauerte nicht lange, die Frauen zogen wütend ab. Es stellte sich heraus, dass sie Zionisten waren. Was war geschehen?

„Meine Strategie, die funktioniert, ist, super höflich zu sein“, sagte die angegriffene Studentin. „Ich sage: ‚Danke, dass ihr gekommen seid und eure Unterstützung gezeigt habt – es war schön, euch kennenzulernen‘. Sie haben eine Agenda und ein Narrativ, das sie verfolgen wollen, aber wir müssen nicht darüber reden, worüber sie reden wollen.

Aisha vom Medienteam des Camps sagte, die Razzia an der Columbia und der CUNY habe bei den Studenten ein Gefühl der „Wut, nicht der Demoralisierung“ hinterlassen. In der Tat begannen die Studierenden auf dem Lincoln Centre Campus der Fordham University eine Besetzung als direkte Reaktion auf den Angriff auf Columbia und CUNY, aber die Polizei wurde fast sofort hinzugezogen und nahm die Teilnehmer fest.

Im ganzen Land scheint es einen Vorstoß in diese Richtung zu geben, denn die Polizei wird gerufen, um mehr und mehr Campus von Palästina-Solidaritätslagern zu räumen.

An der New School hat sich die Verwaltung jedoch auf einige Verhandlungen eingelassen. „Sie haben mit uns über die Probleme gesprochen und wir haben eine teilweise Offenlegung erhalten, d.h. sie haben uns mitgeteilt, in welche Unternehmen die Stiftungsfonds investiert haben“, sagte Aisha. „Es hat sich herausgestellt, dass die Universität in dreizehn der vierzehn Unternehmen, von denen wir uns trennen wollen, investiert hat“.

Die Studenten wissen also Bescheid. Die Herausforderung wird nun darin bestehen, den Ausstieg zu erzwingen, was laut Aisha das Wichtigste ist: „Wir haben keine Kontrolle über das Militär oder die israelische Regierung, aber wir sollten in der Lage sein, ein Mitspracherecht darüber zu haben, wie die Stiftungen der Universität investiert werden“. Die dreizehn Unternehmen auf der No-Go-Liste sind an Waffenverkäufen an Israel beteiligt oder stehen in irgendeiner Weise mit der Besetzung palästinensischer Gebiete durch Israel in Verbindung.

Infolge der teilweisen Offenlegung durch die Universität fanden die Studenten Berichten zufolge auch heraus, dass die Verwaltung zwar behauptete, keine Investitionen mehr in Unternehmen mit fossilen Brennstoffen zu halten, dass sie aber weiterhin Anteile an Chevron, einem multinationalen Öl- und Gasunternehmen, hielt. Es wird also auch an dieser Front eine weitere Kampagne geben.

Als sich der Tag an der NYU dem Ende zuneigte, war die Stimmung gut gelaunt. Einige Hundert blieben vom Marsch zum 1. Mai übrig und sangen bis in die Nacht hinein. Die rund ein Dutzend Zionisten, von denen einer einen IDF-Kapuzenpulli trug, die zum Gegenprotest gekommen waren, trugen dazu bei, dass die Stimmung nicht kippte. Eine Reihe orthodoxer Juden stand direkt vor ihnen, hielt palästinensische Fahnen und skandierte: „Judentum, ja! Zionismus, nein! Der Staat Israel muss weg!“

