‚Horrific War Crimes‘ – Hamas Demands Israel Be Held Accountable for Dr al-Barsh’s Killing Hamas calls for Israel to be held accountable for the death of Dr Adnan al-Barsh who was abducted and tortured by Israeli forces.

Dr. Adnan al-Barsh wurde von den israelischen Besatzungstruppen in Gaza getötet. (Foto: über soziale Medien)

Schreckliche Kriegsverbrechen“ – Hamas fordert, dass Israel für die Tötung von Dr. al-Barsh zur Verantwortung gezogen wird

3. Mai 2024

Von Mitarbeitern des Palestine Chronicle

Die Hamas erklärte, das einzige Verbrechen der von den israelischen Streitkräften entführten Ärzte bestehe darin, dass sie „ihre humanitäre Pflicht gegenüber den Verwundeten und Kranken ihres Volkes“ erfüllten.

Die palästinensische Widerstandsbewegung Hamas hat gefordert, dass Israel für den Tod von zwei palästinensischen Gefangenen, darunter der von israelischen Streitkräften entführte und gefolterte Arzt Adnan al-Barsh, zur Verantwortung gezogen wird.

Ihr Tod sei „eine Bestätigung für die schrecklichen Kriegsverbrechen, die gegen unser Volk verübt werden“, einschließlich derer, die „aus Schulen und Krankenhäusern in Haftanstalten entführt werden, in denen die elementarsten Menschenrechte nicht gelten, darunter auch Ärzte“, so die Hamas in einer Erklärung.

Deren „einziges Verbrechen war die Erfüllung ihrer humanitären Pflicht gegenüber den Verwundeten und Kranken ihres Volkes“.

Gestorben am 19. April

Dr. al-Barsh, der 1974 in Gaza geboren wurde, studierte an der medizinischen Fakultät der Janš-Universität in Rumänien.

Nach seiner Rückkehr nach Gaza hörte seine Ausbildung nicht auf. Er spezialisierte sich weiter auf orthopädische und Gelenkchirurgie, erwarb das jordanische und das palästinensische Examen und absolvierte dann ein britisches Stipendium für komplexe Frakturchirurgie in London.

Dank seiner herausragenden Fähigkeiten erwarb sich Dr. al-Barsh in ganz Palästina einen guten Ruf. Er übernahm die Leitung der orthopädischen Abteilung des Al-Shifa-Krankenhauses und blieb einer der renommiertesten Ärzte des Krankenhauses.

Als am 7. Oktober der Krieg ausbrach, beschloss er, im Al-Shifa zu bleiben, bevor er es im November während der ersten israelischen Invasion des Militärkomplexes verlassen musste.

Dr. al-Barsh setzte seine Tätigkeit im Kamal-Adwan-Krankenhaus fort und wechselte dann zum Al-Awda-Krankenhaus in der Gegend von Tal Al-Zaatar, östlich des Flüchtlingslagers Jabaliya im nördlichen Gazastreifen, bis er verhaftet wurde.

Im vergangenen Dezember wurde er zusammen mit anderen Ärzten von der israelischen Armee festgenommen, als er Patienten behandelte. Er starb am 19. April im israelischen Ofer-Gefängnis „an den Folgen von Folter“, doch die Nachricht von seinem Tod wurde erst am Donnerstag bekannt gegeben.

Die Palästinensische Gesellschaft für Gefangene bestätigte am Donnerstag, dass zwei Gefangene aus dem Gazastreifen in einem israelischen Gefängnis gestorben sind. Sie wurden als Dr. al-Barsh und Ismail Khader, 33, identifiziert. Khaders Leiche wurde zusammen mit 64 anderen am Donnerstag zurückgebracht. Die Leiche von al-Barsh befand sich jedoch nicht unter den Überführten, so der RNN-Bericht.

Anhaltende Verbrechen

Die Hamas forderte die internationale Gemeinschaft auf, unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die „anhaltenden Verbrechen gegen Tausende unserer entführten Menschen“ zu kriminalisieren.

Die Bewegung verlangte außerdem, dass Israel Informationen über das Schicksal der Entführten und Inhaftierten offenlegt und sie „zu ihren Familien zurückbringt“.

Die israelische Führung müsse „zur Rechenschaft gezogen werden“, sagte die Hamas, da ihre „Verbrechen alle Grenzen überschritten haben, ohne Rücksicht auf internationale Gesetze, Verträge oder menschliche Normen“.

Das Gesundheitsministerium des Gazastreifens erklärte, dass die Zahl der Todesopfer unter den Beschäftigten des Gesundheitswesens im Gazastreifen im Zuge des israelischen Angriffs nach der Ermordung von al-Bursh auf 496 gestiegen sei.

„Die Ermordung von Dr. Adnan al-Bursh im israelischen Gefängnis hat die Zahl der Todesopfer im Gesundheitssektor des Gazastreifens seit dem 7. Oktober auf 496 erhöht“, so das Ministerium in einer Erklärung.

Über 34.500 Tote

Israel, das derzeit vor dem Internationalen Gerichtshof wegen Völkermordes an den Palästinensern angeklagt ist, führt seit dem 7. Oktober einen verheerenden Krieg gegen den Gazastreifen.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Gaza wurden bei dem seit dem 7. Oktober andauernden israelischen Völkermord in Gaza 34.596 Palästinenser getötet und 77.816 verwundet.

Darüber hinaus werden mindestens 11.000 Menschen vermisst, die vermutlich unter den Trümmern ihrer Häuser im gesamten Gazastreifen gestorben sind.

Palästinensische und internationale Organisationen geben an, dass die Mehrzahl der Toten und Verletzten Frauen und Kinder sind.

Der israelische Krieg hat vor allem im nördlichen Gazastreifen zu einer akuten Hungersnot geführt, der viele Palästinenser, vor allem Kinder, zum Opfer gefallen sind.

Die israelische Aggression hat auch zur gewaltsamen Vertreibung von fast zwei Millionen Menschen aus dem gesamten Gazastreifen geführt, wobei die überwiegende Mehrheit der Vertriebenen in die dicht besiedelte südliche Stadt Rafah nahe der Grenze zu Ägypten gezwungen wurde – dies ist der größte Massenexodus Palästinas seit der Nakba 1948.

Nach israelischen Angaben wurden bei der Al-Aqsa-Flutung am 7. Oktober 1.200 Soldaten und Zivilisten getötet. Israelische Medien veröffentlichten Berichte, wonach viele Israelis an diesem Tag durch „friendly fire“ getötet wurden.

(PC, Anadolu)

Übersetzt mit deepl.com



