Bei einem Auftritt der in Russland geborenen Sopranistin Anna Netrebko im Rahmen der Maifestspiele haben mehrere Hundert Menschen vor dem Hessischen Staatstheater in Wiesbaden protestiert. Am Samstagabend hatten sich insgesamt etwa 400 Demonstranten für rund fünf Stunden versammelt, wie ein Polizeisprecher am Sonntag sagte. An einer ersten Kundgebung nahmen demnach 150 Menschen teil, an einer späteren zweiten rund 250. Dabei sei alles friedlich geblieben, es habe keine Zwischenfälle gegeben. Weiterlesen bei zeit.de