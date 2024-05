Dr. Ghassan Abu Sitta speaks to Al Mayadeen on EU entry ban Dr. Ghassan Abu Sitta details to Al Mayadeen the reasons behind the ban imposed on him by German authorities amid reports of ICC action.

Dr. Ghassan Abu Sitta spricht mit Al Mayadeen über das EU-Einreiseverbot

Von Al Mayadeen Englisch

Quelle: Al Mayadeen

5. Mai 2024

Dr. Ghassan Abu Sitta erklärt Al Mayadeen die Gründe für das Einreiseverbot, das ihm die deutschen Behörden aufgrund von Berichten über die ICC auferlegt haben.

Dr. Ghassan Abu Sitta, ein renommierter palästinensischer Chirurg für plastische und rekonstruktive Chirurgie, schilderte Al Mayadeen seine Erfahrungen auf dem internationalen Flughafen Charles de Gaulle in Frankreich, wo er am Samstag von den französischen Behörden aufgehalten und zurückgewiesen wurde.

Dr. Abu Sitta war nach Frankreich geflogen, um auf Einladung der Umweltpartei (Die Grünen) vor dem französischen Senat zu sprechen, wurde jedoch nach seiner Ankunft auf dem Flughafen Charles De Gaulle angehalten und verhört, um später in einen Flug zurück nach Hause gesetzt zu werden. Die französischen Behörden teilten Abu Sitta mit, dass ihm die Einreise in die EU-Mitgliedstaaten verwehrt wurde, nachdem die deutschen Behörden ihm die Einreise in den Schengen-Raum verboten hatten.

Der Chirurg war als Freiwilliger für Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen tätig und arbeitete in den Krankenhäusern des belagerten Gebiets inmitten eines eklatanten israelischen Völkermords, dessen Zeuge er wurde.

Gegenüber Al Mayadeen erklärte er, dass der Hauptgrund, warum ihm die französischen Behörden die Einreise verweigerten, darin bestand, ihm den Zugang zum Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) in Den Haag zu verwehren. Der Arzt sollte auch mit den Behörden des Internationalen Strafgerichtshofs sprechen, der Berichten zufolge die Ausstellung von Haftbefehlen gegen israelische Kriegsverbrecher, darunter Premierminister Benjamin Netanjahu, prüft.

In dem Interview wies Abu Sitta auf den politischen Druck hin, dem der IStGH seitens des US-Kongresses, der Regierung von Joe Biden und der europäischen Regierungen, die den Krieg des israelischen Regimes gegen den Gazastreifen unterstützen, ausgesetzt ist.

In diesem Zusammenhang sagte der humanitäre Helfer, dass eine europäische politische Entscheidung getroffen wurde, die darauf abzielt, alle Zeugen israelischer Kriegsverbrechen in Gaza zum Schweigen zu bringen. Diese Politik laufe parallel zu der israelischen Entscheidung, alle anderen Zeugen der Kriegsverbrechen, die sich im Gazastreifen aufhalten oder in Haft sind, zu ermorden, erklärte Abu Sitta.

Darüber hinaus wies Abu Sitta auf geheime Absprachen zwischen israelischen und europäischen Beamten hin, die darauf abzielen, Zeugen des israelischen Völkermordes an den Palästinensern in ihrer Bewegungsfreiheit einzuschränken, insbesondere bei internationalen Gerichten.

Weitere Nachrichten

UN-Experte rügt Deutschland wegen EU-Einreiseverbot für Dr. Ghassan Abu Sitta

Pro-Palästina-Proteste mit rassistischen Beleidigungen und Provokationen gespickt; keine Verhaftungen

Was Abu Sittas Erfahrungen mit den französischen Behörden in Charles De Gaulle betrifft, so sagte der Arzt, dass die Behörden ihn am Flughafen anhielten und ihn über das Einreiseverbot informierten, das für ein Jahr gilt. Ihm wurde auch gesagt, dass das Verbot von der deutschen Regierung erlassen wurde.

Der Chirurg sagte, dass die französischen Behörden beschlossen hätten, sich nicht gegen das Ersuchen der deutschen Behörden zu stellen, obwohl er vom französischen Parlament eingeladen worden sei.

Zuvor war Abu Sitta mitgeteilt worden, dass er nur für den Monat April 2024 mit einem Einreiseverbot belegt sei, nachdem er versucht hatte, am Palästina-Kongress teilzunehmen, der von mehreren pro-palästinensischen Organisationen und Einzelpersonen organisiert wurde. Damals untersagten die deutschen Behörden einer Reihe von politischen und öffentlichen Persönlichkeiten die Teilnahme an der Veranstaltung und hielten sie fest, um den Kongress aufzulösen.

Bei der Reise des Arztes nach Frankreich stellte sich heraus, dass er im April falsch über das Reiseverbot informiert worden war, denn er erfuhr, dass das Verbot für ein Jahr gilt.

Seit er den Gazastreifen verlassen hat, wo er Tausende von Verwundeten behandelt hat, ist der palästinensische Arzt bestrebt, die Realität der medizinischen Zentren und Krankenhäuser im Gazastreifen unter den beispiellosen Bedingungen, die die israelische Besatzung dem Streifen auferlegt, darzustellen.

Abu Sittas Arbeit im Gazastreifen hat ihn zu einer wertvollen Informationsquelle für die Behörden gemacht, die die Verbrechen der israelischen Besatzung untersuchen, da er Tausende von palästinensischen Zivilisten, darunter auch Frauen und Kinder, die von den Besatzungstruppen gezielt angegriffen wurden, versorgt hat.

Gleichzeitig hat Abu Sitta durch seine ständigen Medienauftritte, seine Teilnahme an Fachkonferenzen, seine Aktivitäten in den sozialen Medien und seine kontinuierliche humanitäre Arbeit zur Unterstützung des palästinensischen Volkes eine große Anhängerschaft gewonnen.

Es ist erwähnenswert, dass der Arzt trotz der Versuche, Abu Sittas Bewegungsfreiheit zu behindern, am Samstagnachmittag per Videokonferenz an einer Sitzung des französischen Senats teilnahm, wo er über den Zustand der Krankenhäuser in Gaza während des israelischen Krieges gegen Gaza sprach.

Übersetzt mit deepl.com



