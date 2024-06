You Can’t Turn Back the Clock on Genocide: „Easily 200,000 Deaths in Gaza.“ As Amal Nassar lay in pain on a bed at the Al-Awda Hospital in the Nuseirat refugee camp in northern Gaza, the echoes of explosions and artillery fire

Bild von Nat und Upslpash+.

Man kann die Uhr beim Völkermord nicht zurückdrehen: „Leicht 200.000 Tote in Gaza“.

von Joshua Frank

31. Mai 2024

l

Bild von Nat und Upslpash+.

Als Amal Nassar mit Schmerzen auf einem Bett im Al-Awda-Krankenhaus im Flüchtlingslager Nuseirat im Norden des Gazastreifens lag, konnte man um sie herum das Echo von Explosionen und Artilleriebeschuss hören. Es war Mitte Januar, und sie hatte sich auf den Weg in das umkämpfte Krankenhaus gemacht, um ein kleines Mädchen zur Welt zu bringen, das sie Mira nennen würde. Eigentlich hätte Amal die Geburt ihres Kindes feiern sollen, doch stattdessen war sie in Angst und Schrecken versunken, umgeben von dem unerbittlichen Albtraum aus Tod und Leid, den sie und ihre Familie seit Monaten erlebten.

„Ich habe vor mich hin gemurmelt: ‚Ich hoffe, ich sterbe‘“, erinnert sie sich.

Amals Geschichte ist zwar erschütternd, aber sie ähnelt der vieler anderer junger Mütter im Gazastreifen von heute. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass mehr als 50.000 schwangere Frauen dort kaum überleben können, während sie täglich 180 Kinder zur Welt bringen. Viele dieser Frauen (vor allem im Norden) sind akut unterernährt, und nur wenige wurden medizinisch versorgt, bevor die Wehen einsetzten, oft Wochen vor dem geplanten Termin.

Einem düsteren Bericht zufolge, der im März von UNICEF veröffentlicht wurde, besteht für Tausende von Säuglingen, die in den vergangenen zwei Monaten (und seitdem) im Gazastreifen geboren wurden, die große Gefahr, zu sterben. Viele von ihnen sind bereits gestorben, obwohl es schwer ist, Zahlen zu nennen.

„Es gibt Babys, die im Bauch ihrer Mütter gestorben sind, und es wurden Operationen durchgeführt, um die toten Föten zu entfernen“, sagte Dr. Muhammad Salha, stellvertretender Direktor des Al-Awda-Krankenhauses, wo die Lage noch schlimmer sein könnte. „Die Mütter essen aufgrund der Bedingungen, unter denen wir leben, nicht, und das wirkt sich auf die Säuglinge aus… Es gibt viele Kinder, die an Dehydrierung und Unterernährung leiden, was zum Tod führt.

Westliche Gesundheitsdienstleister, die aus dem Gazastreifen zurückgekehrt sind, beschreiben wahrhaft schreckliche Szenen. Dr. Nahreen Ahmed, eine in Philadelphia ansässige Ärztin und medizinische Leiterin der humanitären Hilfsorganisation MedGlobal, verließ den Gazastreifen Ende März und war damit zum zweiten Mal an der Front, seit Israel vor fast acht Monaten seinen Angriff begann. Was sie dort erlebt hat, hat sie für immer verändert.

„Es gibt nicht genug Platz für uns, um eng mit den Müttern zusammenzuarbeiten und ihnen zu helfen, wieder zu stillen. Wir haben nicht einmal Zugang zu ihnen. Und um das tun zu können, muss man täglich mit den Frauen arbeiten, und das ist für uns im Moment nicht möglich. Diese Kinder müssen gestillt werden. Wenn sie nicht gestillt werden können, brauchen sie Säuglingsnahrung“, sagte Dr. Ahmed zu Amy Goodman, Moderatorin von Democracy Now! „Wir reden hier von Frauen, die Früchte und Datteln in Taschentücher und Taschentücher quetschen und ihre Kinder mit irgendeiner zuckerhaltigen Substanz füttern, um sie zu ernähren.

Inmitten der Trümmer geboren zu werden, inmitten einer schrecklichen Offensive, wird zweifellos die kommenden Generationen prägen – wenn sie das Glück haben, die ständigen Bombardierungen und die Verweigerung von Grundbedürfnissen wie Nahrung, Treibstoff und medizinischer Hilfe zu überleben. Trotz des zunehmenden internationalen Drucks, der Androhung von Anklagen wegen Kriegsverbrechen und der Behauptung, es handele sich um Völkermord, hat Israel bisher keine Anzeichen für ein Einlenken gezeigt.

Ansturm der Rache

Die israelische Führung hat ihre Absichten in der palästinensischen Enklave von Anfang an bemerkenswert deutlich gemacht. Der israelische Oberst Yogez BarSheshet, der Ende 2023 aus Gaza sprach, drückte es unverblümt aus: „Wer auch immer hierher zurückkehrt … wird verbrannte Erde vorfinden. Keine Häuser, keine Landwirtschaft, kein gar nichts. Sie haben keine Zukunft.“

Es ist, als ob Israels Führer wüssten, dass es zwar unmöglich ist, die Hamas tatsächlich zu zerstören, dass sie aber zumindest die Infrastruktur des Gazastreifens auslöschen und Zivilisten unter dem Deckmantel der Jagd auf Terroristen ermorden können. Nach sieben langen Monaten des israelischen Rachefeldzuges ist klar, dass es nie um die Befreiung der am 7. Oktober entführten Geiseln ging. Dabei hätte Israel ohne weiteres mehrere Vorschläge dazu annehmen können, darunter eine von Ägypten, Katar und den USA Anfang Mai vermittelte Waffenstillstandsresolution. Stattdessen haben Premierminister Benjamin Netanjahu und seine Mitarbeiter diesen Plan abgeschmettert, in dem die Hamas zugestimmt hatte, alle lebenden Geiseln, die sie bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober genommen hatte, im Austausch gegen Palästinenser, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden, freizulassen. Der Knackpunkt war jedoch nicht die Freilassung der Gefangenen, die im Gazastreifen unter wer weiß was für Bedingungen verrotten, sondern die Weigerung Israels, eine Resolution zu akzeptieren, die einen dauerhaften Waffenstillstand vorsieht.

Unmittelbar nachdem Israel das Angebot der Hamas, die Geiseln freizulassen, abgelehnt hatte, begann es mit der Bombardierung von Rafah, der Heimat von mehr als einer Million Flüchtlingen. Hunderttausende von ihnen sind seitdem aus der Stadt geflohen und wurden erneut vertrieben. Und trotz Netanjahus inzwischen widerlegter Behauptung, er müsse nur die letzten vier „Bataillone“ der Hamas in Rafah zerstören, griffen die israelischen Verteidigungskräfte (IDF) bald auch im Norden wieder an, und zwar in Gebieten, in denen die Hamas wieder aktiv sein soll.

Als Reaktion auf die Proteste, die sich in den USA schnell auf den Universitäten ausbreiteten, gab Präsident Biden ein Lippenbekenntnis zur Empörung ab und stoppte die Lieferung von US-Militärhilfe an Israel, nur um eine Woche später mit einem neuen Waffengeschäft in Höhe von 1 Milliarde Dollar für dieses Land eine Kehrtwende einzuleiten.

Je nachdem, wie Israels blutiger Einmarsch in den Gazastreifen nach dem 7. Oktober bewertet wird, war die Militäroperation entweder ein völliges Desaster oder ein monumentaler Erfolg. Wenn die Zerstörung des Gazastreifens und das Abschlachten von Palästinensern das Ziel war, dann hat Israel mit Sicherheit Erfolg gehabt. Wenn die Rückkehr der Geiseln und die Zerstörung der Hamas das Ziel war, dann ist es kläglich gescheitert. So oder so ist Israel schnell zu einem Paria geworden, den es sich selbst geschaffen hat, etwas, das nie hätte passieren müssen und von dem es vielleicht kein Zurück mehr gibt.

Der angerichtete Schaden

Das Gespenst des Todes in Gaza ist schwer, wenn nicht gar unmöglich zu begreifen. Aus der Ferne betrachtet, stützt sich unser Verständnis der Situation oft auf düstere Statistiken, insbesondere in den etablierten Medien. Die offizielle Zählung, die immer wieder von den Mainstream-Medien zitiert wird, beläuft sich auf etwa 35 000 Tote.

Im Mai stürzten sich die New York Times und andere Medien auf einen Bericht der Vereinten Nationen, der die Zahl der Toten im Gazastreifen offenbar revidiert hatte. Doch die UNO hat die Zahl der getöteten Frauen und Kinder nicht halbiert, wie die Jerusalem Post behauptete. Sie änderte lediglich ihr Klassifizierungssystem in Bezug auf die geschätzten Todesopfer und diejenigen, deren Tod sie definitiv bestätigen konnte. Die Gesamtzahlen blieben jedoch gleich. Doch selbst diese Zahlen, die auf Informationen des Gesundheitsministeriums von Gaza beruhen, verschleiern die grausame Realität vor Ort. UN-Beamte befürchten außerdem, dass mindestens 10 000 weitere Menschen in dem 25 Meilen langen Streifen unter den Trümmern begraben liegen.

Doch die Zahl der Toten kann auch eine Bedeutung haben, wie der langjährige Verbraucherschützer Ralph Nader kürzlich feststellte. Er ist der Meinung, dass Israel mindestens 200.000 Palästinenser in Gaza getötet haben könnte – eine verblüffende Zahl, die es aber wert ist, untersucht zu werden. Deshalb habe ich ihn gebeten, dies näher zu erläutern.

„Die Unterzahl ist erschütternd“, sagte Nader, dessen libanesische Eltern vor seiner Geburt in die Vereinigten Staaten ausgewandert sind. „Die USA und Israel wollen eine niedrige Zahl, also schauen sie sich um. Anstatt selbst eine Schätzung vorzunehmen – was sie nicht tun wollen – klammern sie sich an die [Zahlen] der Hamas, und die Hamas will keine realistische Zahl, weil sie nicht als unfähig angesehen werden will, ihr eigenes Volk zu schützen. Also haben sie diese Kriterien entwickelt: Um gezählt zu werden, müssen die Toten erst von Krankenhäusern und Leichenhallen [die es kaum gibt] bestätigt werden.“

Er hat es sich zur Gewohnheit gemacht, Schriftsteller und Redakteure anzusprechen. Wie so viele andere habe auch ich eine Art Telefonbeziehung mit dem 90-jährigen Denker und Aktivisten. Wir diskutieren über Politik, Baseball und den schnellen, schleichenden Niedergang des Journalismus. Ich habe ihn in der Vergangenheit sicher schon einmal aufgeregt gehört, aber nie empörter, als wenn er die Situation in Gaza anspricht. „Das Ganze ist jetzt ein einziges Todeslager. In Gaza sind leicht 200.000 Menschen gestorben“, betonte er und verwies auf die Zahl der abgeworfenen Bomben, die nach einigen Schätzungen 100.000 überstiegen haben. Wir wissen, dass innerhalb von drei Monaten nach Beginn der israelischen Militärkampagne mindestens 45.000 Raketen und Bomben in Gaza eingesetzt wurden. Infolgedessen wurden bis zu 175.000 Gebäude von Israel beschädigt oder zerstört. Er scheint also an etwas dran zu sein.

„Irgendwann wird [die wirkliche Zahl der Toten] herauskommen“, fügt er hinzu. „Sie werden eine Volkszählung durchführen, wer auch immer die Macht übernimmt. Das Einzige, was die Großfamilien in Gaza wissen, ist, wer in ihrer Familie getötet wurde.“

Natürlich ist seine Behauptung nur ein Indiz, und das weiß er auch, aber er will damit etwas sagen. Angesichts der Tatsache, dass ein Großteil des Gazastreifens vom Hungertod bedroht ist, fast alle Krankenhäuser außer Betrieb sind, so gut wie keine Medikamente mehr zur Verfügung stehen und es kaum noch sauberes Wasser oder Lebensmittel gibt, dürften 35.000 Tote letztlich eine drastische Unterzahl sein.

„Nicht in unserem Namen“

Der Holocaust, bei dem die Nazis 11 Millionen Menschen ermordeten, darunter sechs Millionen Juden, war im wahrsten Sinne des Wortes ein Genozid wie aus dem Lehrbuch. Doch so grausam und systematisch er auch war, mindestens ein anderer Völkermord könnte noch mehr Todesopfer gefordert haben. In ihrem neuesten Buch Doppelgänger erklärt Naomi Klein, dass der größte Völkermord an den indigenen Völkern Amerikas durch die europäischen Siedler begangen wurde. Hitlers Holocaust, schreibt Klein, hat sich in der Tat ein Beispiel an den Kolonialisten in Amerika genommen und war zutiefst vom Mythos des westlichen Grenzlandes beeinflusst.

„Ich denke, es ist wichtig zu sagen, dass jeder Völkermord anders ist“, so Klein gegenüber Arielle Angel vom Jewish Currents-Podcast On the Nose. „Jeder Holocaust hat seine Eigenheiten, und der Nazi-Holocaust hatte durchaus seine Eigenheiten. Dies war ein fordistischer Holocaust. Er verlief schneller und in einem viel größeren Maßstab und war stärker industrialisiert als jemals zuvor oder danach.“

Klein hat Recht, dass der nationalsozialistische Holocaust aus Hitlers kolonialistischen Bestrebungen heraus entstanden ist und als solcher betrachtet werden sollte. Es ist auch erwähnenswert, dass die Völkermordkonvention von 1948, die eine Reaktion auf diese Gräueltat war, klarstellt, dass die Einstufung eines Ereignisses als Völkermord weder von der Zahl der getöteten Opfer noch von dem prozentualen Anteil der abgeschlachteten Bevölkerung abhängig ist. Das bedeutet, dass die Zahl der in Gaza getöteten Menschen vor dem internationalen Gericht kaum einen Unterschied macht; rechtlich gesehen begeht Israel also bereits einen Völkermord.

In einer der traurigsten Wendungen der modernen Geschichte wird nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober das Trauma des Holocaust benutzt, um jüdisches Leid und die Angst um Sicherheit auszunutzen und so die langsame Ausweidung der Palästinenser zu rechtfertigen. Es ist diese tragische Ironie, die so viele junge amerikanische Juden gegen die Politik Israels aufbringt.

Inmitten einer zunehmenden internationalen Gegenreaktion war die Unterstützung für Israel unter den jüdischen Amerikanern noch nie so stark gespalten. Viele der Proteste gegen den Krieg in Gaza wurden von jungen Juden angeführt, die den Anspruch Israels auf ihr Judentum und ihre Kulturgeschichte satt haben. Als Reaktion darauf sind die Reihen der jüdisch geführten IfNotNow und der Jewish Voice for Peace (Jüdische Stimme für den Frieden) angewachsen, was dazu beigetragen hat, eine neu gestärkte Antikriegsbewegung in diesem Land ins Leben zu rufen.

Die Bedrohung, die dies für die Zukunft des Zionismus darstellt, ist nach Ansicht der pro-israelischen Anti-Defamation League (ADL) mit nichts zu vergleichen, womit die Bewegung seit dem Sechstagekrieg konfrontiert war. „Wir haben ein großes, großes, großes Generationsproblem“, sagte ADL-Direktor Jonathan Greenblatt in einem panischen Anruf bei Spendern im vergangenen November. „Alle Umfragen, die ich gesehen habe, deuten darauf hin, dass es sich nicht um eine Kluft zwischen links und rechts handelt, Leute. Das Problem der Unterstützung der Vereinigten Staaten für Israel ist nicht links und rechts. Es geht um jung und alt.“

Greenblatt hat Recht. Die Generation Z und die Millenials, ob jüdisch oder nicht, akzeptieren Israels Begründung für die Vernichtung der Palästinenser viel weniger als die Generationen vor ihnen. Eine Umfrage nach der anderen zeigt, dass sich immer mehr junge Juden in den Vereinigten Staaten von den Grundsätzen des Zionismus distanzieren. Warum sollten sie auch nicht? Sie haben die Leichen in den sozialen Medien gesehen, die Schreie, das Blutvergießen, die zerstörten Städte, und sie wollen nichts damit zu tun haben. Die Unterstützung Israels durch die Jugend ist auf einem Tiefpunkt angelangt.

Und das könnte, wie Umfragen bereits andeuten, die kommenden Wahlen beeinflussen. „Biden wird die Wahl allein dadurch verlieren, dass die Leute zu Hause bleiben“, prophezeite Ralph Nader. „Er ist der Meinung, dass Trump in dieser Frage und in allem anderen noch schlimmer ist, also hat er diese Einstellung, genau wie die gesamte Demokratische Partei: ‚Hey, ihr Demonstranten, werdet erwachsen, ihr könnt nirgendwo anders hin.‘ Ja, sie haben etwas, wo sie hingehen können. Sie können einfach zu Hause bleiben.“

Bis zu den Wahlen im November sind es noch Monate, und die Dinge könnten sich drastisch ändern, aber man kann die Toten nicht wiederbeleben oder die Uhr beim Völkermord zurückdrehen. Der Schaden ist, auch dank der amerikanischen Bomben und Raketen, bereits angerichtet. Israels kollektive Bestrafung ist nun einfach eine Tatsache, und Präsident Biden trägt auch für die Toten im Gazastreifen die Schuld, ganz gleich, ob die Zahl der Menschen nun 35.000 oder 200.000 beträgt. Dass das Weiße Haus weiterhin leugnet, dass Israel einen Völkermord begeht, bedeutet sehr wenig, wenn es einen Berg von Beweisen für das Gegenteil gibt.

Zurück im verzweifelten und überfüllten Flüchtlingslager Nuseirat hielt Amal Nassar ihr drei Monate altes Kind im Arm, als ein Frühlingstag im April in Gaza anbrach. Sie fragte sich, was die Zukunft für ihr kleines Mädchen bringen würde.

„Ich sah Mira an und dachte: Habe ich die richtige Entscheidung getroffen, dieses Baby in einem Krieg zu bekommen?“

Es ist eine schmerzhafte Frage, auf die es keine Antwort gibt, aber die Aussichten bleiben düster. Mitte Mai feuerte ein israelischer Kampfjet Raketen auf Wohnhäuser in Nuseirat ab und tötete 40 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder. Viele weitere wurden verletzt. Diesmal verfehlten die Raketen Amals Familie, aber je länger Israels Gefühllosigkeit anhält, desto näher rückt der Tod.

Dieser Artikel erschien zuerst bei TomDispatch.

JOSHUA FRANK ist der geschäftsführende Herausgeber von CounterPunch. Er ist der Autor des neuen Buches Atomic Days: The Untold Story of the Most Toxic Place in America, erschienen bei Haymarket Books. Er ist zu erreichen unter joshua@counterpunch.org. Sie können ihn auf Twitter unter @joshua__frank verfolgen.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …