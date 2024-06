Während Israel Krankenwagen bombardiert und Flüchtlingslager dem Erdboden gleichmacht, erhält Netanjahu eine überparteiliche Einladung, vor dem US-Kongress zu sprechen von Oscar Grenfell

As Israel bombs ambulances and levels refugee camp, Netanyahu receives bipartisan invitation to address US Congress Share:Share on WhatsAppShare on FacebookShare on X (Twitter)Share on TelegramShare on RedditShare on EmailThe death toll from the Israeli offensive on Rafah, the southernmost city of Gaza, and attacks throughout the Strip continues to grow with reports in recent days of widespread deaths and injuries to children, aid workers and other civilians.

Während Israel Krankenwagen bombardiert und Flüchtlingslager dem Erdboden gleichmacht, erhält Netanjahu eine überparteiliche Einladung, vor dem US-Kongress zu sprechen

in Palästina

von Oscar Grenfell

01.Juni 2024

Die Zahl der Todesopfer der israelischen Offensive auf Rafah, die südlichste Stadt des Gazastreifens, und der Angriffe im gesamten Gazastreifen steigt weiter an. In den letzten Tagen gab es Berichte über zahlreiche Tote und Verletzte unter Kindern, Mitarbeitern von Hilfsorganisationen und anderen Zivilisten.

Als Zeichen ihrer anhaltenden Unterstützung für den mörderischen Angriff veröffentlichten die Vorsitzenden der Demokratischen und der Republikanischen Partei gestern einen überschwänglichen offenen Brief an den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu, in dem sie ihn als Führer im weltweiten Kampf gegen den „Terrorismus“ begrüßten und ihn einluden, vor dem US-Kongress zu sprechen.

Diese Einladung erfolgte einen Tag, nachdem die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft (PRCS) eine Erklärung abgegeben hatte, in der sie die vorsätzliche Tötung von zwei ihrer Sanitäter in der Gegend von Tel Sultan westlich von Rafah beschrieb.

Nach Angaben des PRCS wurde am 29. Mai ein Konvoi von drei Krankenwagen von israelischen Kampfflugzeugen bombardiert. Als einer der Krankenwagen daraufhin Feuer fing und die Sanitäter versuchten, den Brand zu löschen, eröffneten israelische Soldaten „schweres Feuer auf die Teams und zwangen sie, sich vom Gelände zurückzuziehen, bevor sie die Leichen der Sanitäter bergen konnten, die heute Morgen in Stücken gefunden wurden.“

Das PRCS stellte fest, dass es mit diesen jüngsten Morden nun 19 von Israel getötete Sanitäter verloren hat. Während des Völkermordes wurden schätzungsweise 270 Mitarbeiter von Hilfsorganisationen ermordet. Das PRCS erklärte, dass es „die internationale Gemeinschaft in vollem Umfang für die anhaltenden Angriffe der israelischen Besatzung auf die PRCS-Teams, -Einrichtungen und -Ambulanzen verantwortlich macht, die deutlich mit dem Emblem des Roten Halbmonds gekennzeichnet sind und durch das humanitäre Völkerrecht geschützt werden.“

Die beiden Sanitäter gehören zu den mindestens 113 Palästinensern, die nach Angaben des Gesundheitsministeriums im Gazastreifen zwischen den Nachmittagen des 29. und 31. Mai getötet wurden, sowie zu den 637 Verletzten. Sie gesellen sich zu den mehr als 36.000 registrierten palästinensischen Todesopfern in den letzten sieben Monaten, doch da die Berichterstattung zusammengebrochen ist, gehen Schätzungen davon aus, dass die tatsächliche Zahl der Todesopfer um Zehntausende höher liegt.

Die Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen warnen davor, dass die Offensive gegen Rafah nicht nur zu direkten Tötungen, sondern auch zu einer massiven humanitären Krise führt. Durch den Angriff wurden schätzungsweise 1 Million der 2,1 Millionen Einwohner des Gazastreifens vertrieben; die Lieferung von Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern wurde eingeschränkt, und humanitäre Organisationen waren gezwungen, sich zurückzuziehen.

Am Mittwoch meldete die Weltgesundheitsorganisation, dass seit Beginn des Angriffs auf Rafah nur drei ihrer Hilfstransporter in den Gazastreifen einfahren konnten und 60 weitere an der ägyptischen Grenze festsitzen.

Dies veranlasste das Welternährungsprogramm zu einer Warnung: „Der eingeschränkte Zugang zu den südlichen Teilen des Gazastreifens birgt die Gefahr, dass es zu den gleichen katastrophalen Hungersnöten kommt wie im Norden“, wo es zu schockierenden Szenen des Hungertods kam, da Hunderttausende gezwungen waren, mit weniger als einer kleinen Dose Bohnen pro Tag auszukommen.

Am Donnerstag schloss Ärzte ohne Grenzen sein Zentrum für medizinische Grundversorgung in Al Mawasi, dem wüstenhaften Stück Land am südwestlichsten Punkt des Gazastreifens, wohin Israel Hunderttausende von Menschen aus Rafah treibt. Die Ärztegruppe berichtete, dass das Zentrum seit Februar mehr als 33.000 Menschen behandelt habe, und erklärte, die erzwungene Schließung sei „ein weiterer Schritt in Israels systematischer Demontage des Gesundheitssystems von Gaza“.

Anfang der Woche war die Organisation bereits gezwungen, den Betrieb eines Stabilisierungszentrums in Tel Sultan einzustellen. Die SOS-Kinderdörfer, die Vertriebene mit Schwerpunkt auf Kindern unterstützen, kündigten ebenfalls an, dass sie Rafah verlassen würden.

Unterdessen steht das dortige Gesundheitssystem vor dem völligen Zusammenbruch. Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (OCHA) berichtete gestern, dass „wichtige Gesundheitsdienste wie Dialyse, medizinische Bildgebung, Chirurgie, innere Medizin sowie Entbindungs- und Kinderpflege nicht mehr zur Verfügung stehen und viele der hochqualifizierten Ärzte und Krankenschwestern aus der Stadt vertrieben wurden. Mit dem Al Emirati Maternity Hospital, das seinen Betrieb eingestellt hat, sind nun alle drei Krankenhäuser in Rafah, die vor der israelischen Militäroperation teilweise funktionstüchtig waren, außer Betrieb.“

Während Israel die Menschen in Rafah belagert, intensiviert es auch die Operationen im zentralen und nördlichen Gazastreifen, aus dem viele von ihnen fliehen mussten. Das klare Ziel ist es, den Streifen völlig unbewohnbar zu machen und die ethnische Säuberung der Palästinenser zu vollenden.

Diese Woche beendete Israel die am 11. Mai begonnene Belagerung des Flüchtlingslagers Jabalia im Norden des Gazastreifens. In diesen drei Wochen hatten die zionistischen Streitkräfte Massenverhaftungen, Hinrichtungen und wahllose Erschießungen durchgeführt, bei denen Hunderte von Menschen ums Leben kamen.

Nach Abschluss der Operation berichtete ein Euro-Med Monitor-Feldteam, das die Schäden begutachtete, dass „kein einziges Wohngebäude von Bombenangriffen, Bulldozern oder Brandschatzungen verschont blieb. Die vollständige Zerstörung der Infrastruktur des Gebietes war offensichtlich, ebenso wie die Verbrennung des Hauptmarktes und der Geschäfte in den umliegenden Straßen, bis zu dem Punkt, an dem es aufgrund der Trümmer und der massiven Zerstörung unmöglich ist, auf den Straßen der meisten ‚Blöcke‘ des Lagers zu gehen.“

Das Hauptquartier des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) im Lager wurde durch systematischen Beschuss und Brandstiftung mit Benzin vollständig zerstört, ebenso wie sechs Schulgebäude.

In der Endphase dieser Zerstörungsaktion wurden am Dienstag mindestens vier palästinensische Zivilisten, darunter ein Kind, von israelischen Streitkräften getötet.

Das OCHA berichtete außerdem, dass im zentralen Gazastreifen „vier Palästinenser, darunter zwei Frauen, getötet und 15 verletzt wurden, als am Donnerstag ein Haus im Block C des Flüchtlingslagers An Nuseirat in Deir al Balah getroffen wurde“. Am Tag zuvor waren in Gaza-Stadt fünf Menschen getötet worden, als eine Bombe auf ein Wohnhaus abgeworfen wurde.

In der südlichen Stadt Khan Younis, aus der viele Menschen nach Rafah geflohen sind, wurden am Mittwoch mindestens 12 Zivilisten, darunter zwei Kinder, bei getrennten Bombenangriffen auf zwei Wohnhäuser getötet.

Während die US-amerikanischen und andere imperialistische Führer zynische Krokodilstränen über den Angriff auf Rafah vergossen haben, überwachen sie weiterhin den Völkermord, der vom amerikanischen Imperialismus und seinen Verbündeten militärisch, politisch und diplomatisch unterstützt wird.

Der gemeinsame Brief an Netanjahu, den der faschistische republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, und der republikanische Senatsvorsitzende Mitch McConnell zusammen mit dem Mehrheitsführer der Demokratischen Partei im Senat, Charles Schumer, und dem Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, Hakeem Jeffries, unterzeichnet haben, unterstreicht diese Haltung.

Die Führer der Demokraten und Republikaner luden den israelischen Massenmörder ein, vor einer gemeinsamen Sondersitzung des Kongresses zu sprechen, und schwärmten: „Um unsere dauerhaften Beziehungen auszubauen und Amerikas Solidarität mit Israel zu unterstreichen, laden wir Sie ein, die Vision der israelischen Regierung zu teilen, die Demokratie zu verteidigen, den Terror zu bekämpfen und einen gerechten und dauerhaften Frieden in der Region zu schaffen.“

Die historische Analogie, die sich aufdrängt, wäre eine Einladung an Hitler oder Mussolini, ihre „Vision für den Frieden“ zu erklären.

Das Schreiben verknüpfte diese Unterstützung des Völkermords mit dem breit angelegten Kriegskurs des amerikanischen Imperialismus, einschließlich seiner Bemühungen, einen Konflikt mit dem Iran im Nahen Osten zu provozieren, und seiner Konfrontation mit Russland und China. Diese drei Länder wurden als eine Bedrohung für „Sicherheit, Frieden und Wohlstand … in der ganzen Welt“ zusammengefasst.

Der Brief macht erneut deutlich, dass die Unterstützung der USA für Israel mit ihrem umfassenderen Programm des globalen Krieges verbunden ist, einschließlich des sich verschärfenden Stellvertreterkrieges gegen Russland in der Ukraine und der kontinuierlichen militärischen Aufrüstung gegen China, das als Hauptbedrohung für die kapitalistische Vorherrschaft der USA angesehen wird. Die israelische „Lösung“ des „Palästinenserproblems“ wird als ein Mittel angesehen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass das zionistische Regime und die USA dieses Programm im Nahen Osten direkter verfolgen können, auch durch einen Krieg mit dem Iran.

Die USA haben im letzten Monat nicht nur einen israelischen Angriff auf den Iran unterstützt, sondern führen auch bereits Krieg gegen mit dem Iran verbündete Kräfte in der gesamten Region. Gestern berichteten die Houthis, dass bei gemeinsamen Angriffen der USA und Großbritanniens auf den Jemen am Vortag mindestens 16 Menschen getötet und 42 weitere verwundet wurden. In der Erklärung der Houthis hieß es, die Luftangriffe hätten ein Gebäude von Hodeida Radio und zivile Häuser in der Hafenstadt am Roten Meer getroffen.

US-Beamte bestätigten, dass die Angriffe von F/A-18-Kampfflugzeugen ausgeführt wurden, die vom Flugzeugträger USS Dwight D. Eisenhower im Roten Meer aus starteten, zusammen mit anderen US-Kriegsschiffen, die in der Region stationiert sind und von denen aus sie Angriffe nicht nur gegen die unterdrückten Jemeniten, sondern möglicherweise auch in größerem Umfang durchführen können.

Ursprünglich veröffentlicht in WSWS.ORG

Übersetzt mit deepl.com



