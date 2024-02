You Can’t Be A „Lesser Evil“ When You’re Sponsoring A Genocide You don’t get to apply the label „lesser evil“ to a president who is backing a literal genocide. That’s not a thing. Past a certain point you’re just plain evil. If you were to make a list of the…

Man kann kein „kleineres Übel“ sein, wenn man einen Völkermord unterstützt

Von Caitlin Johnstone

25. Februar 2024

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

❖

Man darf einen Präsidenten, der einen regelrechten Völkermord unterstützt, nicht als „kleineres Übel“ bezeichnen. So etwas gibt es nicht. Ab einem bestimmten Punkt ist man einfach nur noch böse.

Wenn man eine Liste der absolut schlimmsten Dinge erstellen würde, die ein mächtiger Führer tun kann, dann müssten Völkermord und Leichtsinn im Umgang mit nuklearen Waffen ganz oben auf dieser Liste stehen. Biden hat beides getan. Man kann eine solche Person nicht legitimerweise als „kleineres Übel“ bezeichnen.

❖

Israel-Unterstützer sind Abschaum. Niedriger als sie sind die Biden-Anhänger, die es vermeiden, zu sehr über seinen Völkermord in Gaza nachzudenken und ihn zu entschuldigen, denn zumindest die Israel-Anhänger sind ehrlich, was sie sind. Noch niedriger als die offenkundigen Bidenisten sind die „Progressiven“, die Israels Handlungen aus einer Seite ihres Mundes heraus verurteilen, während sie aus der anderen Seite immer noch die Notwendigkeit betonen, für Biden zu stimmen, weil sie noch weniger ehrlich zu sich selbst sind als die offenkundigen Scheißer. Wenn man schon ein völkermordender Scheißkerl sein will, dann sollte man es wenigstens tun, ohne Verwirrung zu stiften und das Wasser zu trüben.

❖

Wie sich herausstellte, hat die New York Times einen tatsächlichen Unterstützer des Völkermords, der noch nie zuvor als Reporter gearbeitet hat, als Co-Autor für die Gräuelpropaganda über Massenvergewaltigungen am 7. Oktober engagiert. Würden die westlichen Medien tatsächlich die Wahrheit sagen und über die Nachrichten berichten, wäre diese Enthüllung heute eine große internationale Geschichte.

❖

Ein mit den USA verbündetes Land zu sein, ist so, als wäre man mit einer zickigen Drama-Queen befreundet, der man nur dabei helfen darf, ihre sozialen Feinde niederzumachen, und die niemals darüber sprechen darf, was sie tut, um all die Konflikte in ihrem Leben zu verursachen, denn wenn man das tut, wird sie als Nächstes auf einen zukommen.

❖

Das Leben der Palästinenser ist wichtiger als westliche Gefühle. Es spielt keine Rolle, ob die Kritik an Bidens Aktionen deine Gefühle gegenüber Trump nervös macht. Es spielt keine Rolle, wenn Sie sich durch pro-palästinensischen Aktivismus verfolgt fühlen. Deine Gefühle spielen keine Rolle.

❖

Westliche liberale Führer versuchen immer, Sie dazu zu bringen, Gefühle gegen konkrete Verbesserungen der materiellen Bedingungen einzutauschen. Jetzt verkünden Beamte der Biden-Administration, wie „enttäuscht“ sie von der Netanjahu-Regierung sind, weil sie Tausende neuer Siedlungen im Westjordanland genehmigt hat, während sie gleichzeitig ihre bedingungslose materielle Unterstützung für das israelische Gemetzel an den Palästinensern fortsetzen. Davor plapperten die westlichen Staats- und Regierungschefs darüber, wie „besorgt“ sie über den bevorstehenden Angriff auf Rafah sind, während sie gleichzeitig immer mehr Waffen nach Israel lieferten. Davor sagten sie allen, wir sollten uns darauf konzentrieren, dass sich einige jüdische Zionisten durch Pro-Palästina-Demonstrationen bedroht fühlen, anstatt sich auf das menschliche Gemetzel zu konzentrieren, das die Menschen im Gazastreifen erleben.

Man sieht das immer wieder, bei allen Themen. Wenn Sie ein Ende des Völkermords fordern, sagen sie feierlich, dass sie mit den Menschen in Gaza mitfühlen, die unvorstellbare Not leiden – aber sie tun nie etwas, um das zu verhindern. Sie wollen ein Ende der Polizeibrutalität, sie sagen Ihnen, dass sie Sie hören, dass sie Sie unterstützen, dass sie an Ihrer Seite stehen – aber sie ändern nie wirklich etwas an der Polizeipolitik. Du willst eine Gesundheitsversorgung, sie sagen dir, du sollst dich darauf konzentrieren, emotional hysterisch über Donald Trump zu werden, anstatt zu helfen, deine materiellen Bedingungen zu verbessern. Du willst wirtschaftliche Gerechtigkeit, sie sagen dir, du sollst dich stattdessen über Fragen des Kulturkriegs aufregen, die den Mächtigen egal sind, und dich darauf konzentrieren, wie gut es sich anfühlt, auf der richtigen Seite dieses Krieges zu stehen.

Sie haben ein Falschgeldsystem eingerichtet, bei dem man ihnen die politische Macht überlässt und der Mörderei, Tyrannei und Ausbeutung des weltumspannenden Imperiums zustimmt – und sie bezahlen einen dafür mit Gefühlen.

„Hier ist die unipolare planetarische Hegemonie“, sagen wir ihnen.

„Und hier sind eure Gefühle“, antworten sie großmütig.

„Hier ist unsere Zustimmung zu ungebremstem Kapitalismus, neoliberaler imperialistischer Ausbeutung, Kriegen, Militarismus, Hungersanktionen und Stellvertreterkonflikten“, sagen wir.

„Und als Bezahlung für euer Produkt schenken wir euch ein paar Gefühle“, sagen sie uns mit einem warmen Lächeln.

„Hier ist unsere Gesundheit, die Gesundheit unserer Biosphäre, unsere Zukunft und unser Verstand“, sagen wir.

„Und hier ist eine große, fette Aktentasche voller Gefühle“, antworten sie.

Die Botschaft, die uns immer wieder eingetrichtert wird, lautet, dass Gefühle wichtiger sind als das Leben der Palästinenser. Gefühle sind wichtiger als die Tatsache, dass Ihre Nachbarn ein Dach über dem Kopf haben und für ihre Kinder sorgen können. Gefühle sind wichtiger als die Freiheit von Tyrannei und Missbrauch. Gefühle sind wichtiger als das Ökosystem, auf das wir zum Überleben angewiesen sind. Gefühle sind wichtiger als die Verhinderung eines nuklearen Armageddon.

Und alles wird immer schlimmer und schlimmer, und irgendwie machen all diese Gefühle, mit denen wir gehandelt werden, uns nicht wirklich besser. Irgendwie bringt die Unterstützung der richtigen Führer, die die richtigen Worte sagen, keine wirkliche Verbesserung. Wir haben diesen Leuten die ganze Welt verkauft und sehen nun, dass wir eine große Plastiktüte mit Monopoly-Geld in der Hand halten.

_______________

