Marschieren für Israel? Von Philip Giraldi

https://www.unz.com/pgiraldi/marching-for-israel/?utm_source=email&utm_campaign=pgiraldi

Marschieren für Israel?

Amerikanische und israelische Kriegsverbrecher feiern gemeinsam

Von Philip Giraldi –

24. November 2023

Für diejenigen, die es verpasst oder ignoriert haben, gab es am Dienstag, den 14., eine große Demonstration in Washington, die als „Marsch für Israel“ bezeichnet wurde, mit vielen Plakaten und Schildern mit der Aufschrift „Israel We Stand With You“. Ich habe kein großes Problem mit Amerikanern, die „an der Seite Israels stehen“, solange sie dafür nach Israel gehen und dabei in einigen Fällen zumindest ihr eigenes Leben aufs Spiel setzen, aber das ist nicht die Art, wie sie vorgehen. Womit ich ein Problem habe, ist die Sache, die sie unterstützen, nämlich die ethnische Säuberung eines ganzen Volkes oder sogar, wenn es sein muss, einen Völkermord im militärischen Stil an den Bewohnern eines Gebietes, das vollständig von einer ethnischen Gruppe namens Palästinenser bevölkert war, bevor Israels meist europäische Einwanderer die Szene betraten und mit ausländischer Gewalt das Land und den Besitz raubten. Dabei töteten sie auch Tausende von Einheimischen und zwangen eine dreiviertel Million weiterer Menschen, ihre Heimat zu verlassen und ihr Leben in Flüchtlingslagern zu verbringen – ein Prozess der ethnischen Säuberung, der seit der Gründung des jüdischen Staates vor 75 Jahren durch die Errichtung illegaler Siedlungen fortgesetzt und ausgeweitet wurde.

Die Kundgebung wurde von der Conference of Presidents of Major American Jewish Organizations und den Jewish Federations of North America in Solidarität mit Israels Reaktion auf den Hamas-Anschlag vom 7. Oktober organisiert. Neben der Unterstützung der israelischen Regierung bei ihrem verheerenden Gegenangriff auf den Gazastreifen waren die erklärten Ziele der Kundgebung die Unterstützung Israels im Allgemeinen, die Forderung nach der Freilassung der von der Hamas entführten Geiseln und die Bekämpfung des Antisemitismus. Der „steigende Antisemitismus“ folgte angeblich auf den Hamas-Angriff vom 7. Oktober und die israelische Reaktion, die den Beginn des Krieges markierte. Die üblicherweise zitierte Quelle, die Anti-Defamation League, hat festgestellt, dass der Antisemitismus in den USA seit dem 6. Oktober 2023 um 388% zugenommen hat. Nun muss man feststellen, dass die ADL keine verlässliche Quelle ist, wenn es um Antisemitismus geht, da ihre Agenda eindeutig darauf abzielt, die Botschaft zu vermitteln, dass Juden als Gruppe bedroht sind, was nicht annähernd in dem Ausmaß stimmt, wie es unterstellt wird. Der Grund, warum Antisemitismus und Holocaust-Leugnung so oft gegen Kritiker eingesetzt werden, ist, sie zu diskreditieren, ohne dass sie Beweise vorlegen müssen. Für die ADL ist ein jüdischer Student, der auf dem Campus an einem pro-palästinensischen Plakat vorbeigeht und sich darüber aufregt, ein antisemitischer Vorfall. Was ich damit sagen will, ist, dass es sich hier um eine komplett gefälschte Übung handelt, um das Publikum davon zu überzeugen, dass Israel und die Juden die Opfer sind, obwohl seit der Gründung Israels im Jahr 1948 viel mehr Palästinenser getötet und enteignet worden sind. Wenn der Antisemitismus tatsächlich zugenommen hat, dann als Reaktion auf die unübersehbare Bestialität, die der jüdische Staat gegenüber den ursprünglichen Bewohnern des ehemaligen Palästina an den Tag gelegt hat. Israel will die Palästinenser loswerden, und dies sind die ersten Schritte zu dem, was man als Endlösung bezeichnen könnte, unterstützt von amerikanischen Monstern wie Joe Biden und Donald Trump, die die Vereinigten Staaten zu Komplizen von Kriegsverbrechen gemacht haben.

Viele Teilnehmer der Israel-Kundgebung kamen mit Charterbussen, die von jüdischen Gotteshäusern und Schulen organisiert wurden. Die meisten Teilnehmer waren offenbar Juden, aber es gab auch eine starke christlich-zionistische Komponente. Die Gruppen kamen aus New York, New Jersey, Los Angeles, Houston, Miami, Boston, Kansas City, New York, Philadelphia und Miami sowie aus anderen inländischen und sogar internationalen Orten. US-College-Studenten erhielten als Anreiz für die Teilnahme ein Reise- und Spesengeld von 250 Dollar. Der Andrang war beträchtlich, auch wenn nicht ganz klar ist, wie viele tatsächlich anwesend waren. Die Organisatoren rechneten mit 60.000, was auch die ursprünglich angenommene Zahl war, aber andere Schätzungen gingen von nur 10.00 oder 25.000 aus. In einigen Zeitungsberichten stiegen die Zahlen schnell auf unbestätigte Schätzungen von 270.000 bis 300.000. Mit großen Zahlen kann man natürlich angeben, und der Marsch konkurrierte mit einer palästinensischen Kundgebung, die in der Woche zuvor 300.000 Menschen angezogen hatte, also nehmen wir einfach mal an, dass eine große Gruppe auf der Mall anwesend war.

Joe Biden nahm zwar nicht persönlich an der Kundgebung teil, sagte aber am nächsten Tag, dass Israels Militäroperation im Gazastreifen aufhören werde, wenn die Hamas nicht mehr in der Lage sei, Israelis zu ermorden, zu misshandeln und ihnen schreckliche Dinge anzutun. Er ließ den Teil der ständigen Misshandlung von Palästinensern aus, der 75 Jahre zurückreicht, und achtet offensichtlich nicht auf hochrangige israelische Regierungsbeamte, deren Äußerungen darauf hindeuten, dass das große Ziel darin besteht, die Palästinenser aus dem zu vertreiben, was bald Eretz oder Großisrael sein wird.

Zu den Rednern auf der dreistündigen Kundgebung gehörten Israels selbsternannter Beschützer im Kongress, der Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, Hakeem Jeffries, Senator Joni Ernst, Pastor John Hagee und der israelische Präsident Isaac Herzog (per Video aus Jerusalem), der US-Präsident Joe Biden für seine „moralische Klarheit und sein mutiges Handeln“ lobte …. Johnson erklärte vorhersehbar, dass „die Forderungen nach einem Waffenstillstand unerhört sind“, während die Sonderbeauftragte des US-Außenministeriums für die Überwachung und Bekämpfung von Antisemitismus, Deborah Lipstadt, auf Nachfrage ebenfalls einen Appell abgab: „Kauert nicht, lasst euch von niemandem einschüchtern.“ Donald Trumps US-Botschafter in Israel, David Friedman, der während seiner Amtszeit vor allem als Apologet des jüdischen Staates auftrat, schlenderte durch die Mall und brachte seine Freude über die Entwicklungen zum Ausdruck. Weitere bemerkenswerte Redner waren Natan Sharansky und die Schauspielerin Debra Messing. Die Reden folgten dem vorhersehbaren Narrativ: Israel sei von Terroristen angegriffen worden, die den jüdischen Staat zerstören wollten, Israel sei Amerikas bester Freund und engster Verbündeter, und Israel verteidige sich nur gegen Angriffe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, der sich nicht zu Wort meldete, erklärte in einem Interview in Israel, wenn es seinem Land nicht gelinge, die Hamas zu zerschlagen, würden sich die nächsten Terroranschläge gegen Amerika richten – eine beweisfreie Behauptung, um die Entschlossenheit der USA zu stärken, aber da Netanjahu fast nie die Wahrheit sagt, sollte man sie für bare Münze nehmen.

Und natürlich lautete die offen ausgesprochene oder unterschwellige Botschaft, dass die Vereinigten Staaten alles tun müssen, um ihren guten Freund und Verbündeten zu verteidigen, einschließlich der Ablehnung eines Waffenstillstands oder von Verhandlungen und der Fortsetzung des Abschlachtens von Frauen und Kindern im Gazastreifen. Die diskreditierten Geschichten über die Folterung und Massenvergewaltigung israelischer Frauen und die Tötung jüdischer Babys durch Enthauptung, die von Präsident Joe Biden immer noch wiederholt werden, waren ebenfalls Teil der Tagesordnung der Kundgebung und erschienen als Botschaften auf Schildern und Plakaten. Was jedoch nicht erwähnt wurde, war die systematische israelische Bombardierung von Krankenhäusern, Schulen, Kirchen und Infrastrukturen, die allesamt Kriegsverbrechen darstellen, ebenso wie die Angriffe auf zivile Ziele mit hoher Bevölkerungsdichte, die bis zum jetzigen Zeitpunkt mehr als 11.000 Todesopfer gefordert haben, von denen die meisten Frauen und Kinder waren. Zivilisten auf diese Weise und in dieser Zahl anzugreifen, kann und sollte als Völkermord ausgelegt werden. Israels Krieg gegen Krankenhäuser kann ebenfalls als Teil einer systematischen Kampagne des Völkermords betrachtet werden. Die absichtlichen Angriffe auf die Zivilbevölkerung, Kinder, medizinisches Personal und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen sind zu einer Politik der israelischen Regierung geworden, um die Palästinenser aus dem ehemaligen Palästina zu vertreiben.

Das offizielle Washington demonstrierte im Gleichschritt seine unerschütterliche Loyalität zu Israel, auch wenn Meinungsumfragen darauf hindeuten, dass die amerikanische Öffentlichkeit dieser Scharade überdrüssig ist. Ein paar mutige Friedensaktivisten wagten es, sich mit Schildern, die einen Waffenstillstand zur Beendigung des Gemetzels forderten, am Rande der Menge zu bewegen, aber sie wurden offen verspottet und bedroht, so dass sie sich zurückhielten. Eine wirklich schockierende Teilnehmerin an der Kundgebung war die ehemalige Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die anwesend war und die klare Linie Israels vertrat, dass es das Opfer von Terroristen sei. Tulsi sagte: „Es ist inspirierend zu sehen, wie viele Menschen aus dem ganzen Land nach Washington strömen, um den Ernst der Lage zu verstehen. Viele jüdische Menschen [und] viele Menschen, die keine Juden sind … kommen und sagen, dass wir uns gegen Antisemitismus einsetzen müssen. Wir müssen uns für unsere jüdischen Brüder und Schwestern einsetzen, und wir müssen uns entschieden gegen die islamistischen Terroristen stellen, die nicht nur das jüdische Volk ausrotten wollen, sondern auch jeden töten, der sich ihrer radikalen Auslegung des Islam nicht anschließt.“ Sie klang ein wenig wie die verachtenswerte Nummer zwei des Außenministeriums, Victoria Nuland, die nach einem anderen Land sucht, das sie angreifen kann. Jetzt, da auch RFK Jr. sich bereitwillig auf die Seite des jüdischen Staates geschlagen hat, ist mit Ausnahme von Jill Stein von der Grünen Partei kein echter Friedenskandidat in Sicht, und die Kriegstrommeln werden weiter schlagen.

Eher unpassend war vielleicht die Anwesenheit des evangelikalen Pastors John Hagee von der Gruppe Christians United for Israel (CUFI), die sowohl auf der Kundgebung als auch als wichtigster christlich-zionistischer Teil der Israel-Lobby in den USA gut vertreten war, als Verbündeter. Hagee hat gesagt, dass Hitler ein „Mischlingsjude“ war, der von Gott als „Jäger“ geschaffen und gesandt wurde, um die europäischen Juden auf eine göttliche Mission zu treiben, um die Prophezeiung zu erfüllen, indem der Staat Israel geschaffen wird, um die Endzeit und die Wiederkunft Christi herbeizuführen, gefolgt von der Entrückung aller wahren Gläubigen in den Himmel. Juden werden konvertieren müssen, um daran teilzunehmen. Man holt einen so umstrittenen Mann wie Hagee aus der Versenkung, nur um die Botschaft zu vermitteln, dass es nicht darum geht, dafür zu sorgen, dass Juden sicher sind. Es geht darum, Solidarität mit Israel zu zeigen, egal was es tut. Und welche Art von Kundgebung gegen Antisemitismus beinhaltet rassistische Schilder, die zu mehr Krieg, mehr Bombardierungen und der Zerstörung nicht nur der Hamas, sondern auch der ethnischen Säuberung der Palästinenser aufrufen? Oder wie es auf einem von einem maskierten Demonstranten gehaltenen Schild hieß: „Vom Fluss bis zum Meer ist Israel alles, was ihr sehen werdet“.

Der so genannte Holocaust wurde von den Rednern mehrfach beschworen, insbesondere als es darum ging, den Gaza-Streifen am 7. Oktober als die größte Tötung von Juden seit dem Zweiten Weltkrieg zu bezeichnen. Auch die grundlegende Störung in den Beziehungen zwischen den USA und Israel wurde nicht erwähnt, die darin besteht, dass Israel fast immer den Ton angibt, einschließlich der Ermordung von 34 Matrosen auf der USS Liberty im Jahr 1967 und der jüngsten Erschießung amerikanischer Journalisten, die über palästinensische Proteste berichteten, durch Scharfschützen der israelischen Armee. Israelis, die Amerikaner töten, werden nie bestraft, ganz im Gegensatz zu den Forderungen der Redner in Washington auf der Kundgebung, nicht nur die gesamte Hamas zu töten, sondern auch die Wähler im Gazastreifen, die die Hamas überhaupt erst gewählt haben. Es ist zwar etwas repetitiv, dies zu sagen, aber damit es keine Verwirrung gibt, wird dies als Völkermord bezeichnet, der als das schwerste Verbrechen gegen die Menschlichkeit angesehen wird. Und niemand sprach sich auf der Kundgebung gegen die Beteiligung des US-Militärs an der Operation gegen den Gazastreifen aus, über die Biden lügt und die von einer Mehrheit der Öffentlichkeit abgelehnt wird. Auch zitierte niemand die jüngsten Äußerungen des US-Generals Richard Clark, wonach amerikanische Soldaten „bereit sein müssen, für den jüdischen Staat zu sterben“.

Vielleicht sollten die Politiker in Washington die US-Soldaten fragen, ob sie „bereit sind, für den jüdischen Staat zu sterben“. Oder vielleicht sollte man ein nationales Referendum einberufen, in dem die Öffentlichkeit gefragt wird, ob sie weiterhin Waffen und Milliarden von Dollar nach Israel und auch in die Ukraine schicken will. Es gibt Anzeichen dafür, dass eine klare Mehrheit beide Politiken ablehnen würde, über die kaum ernsthaft debattiert wurde. Amerikaner, die „an der Seite Israels stehen“ wollen, sollten mit einem One-Way-Ticket dorthin reisen dürfen, für das sie ihren US-Pass abgeben müssen, denn eine weitere wichtige Frage ist: „Wem gegenüber sind sie eigentlich loyal?“ Ich wette, ich kenne die Antwort auf diese Frage!

Philip M. Giraldi, Ph.D., ist Exekutivdirektor des Council for the National Interest, einer 501(c)3 steuerlich absetzbaren Bildungsstiftung (Federal ID Number #52-1739023), die sich für eine stärker interessenbasierte US-Außenpolitik im Nahen Osten einsetzt. Die Website lautet councilforthenationalinterest.org, die Adresse lautet P.O. Box 2157, Purcellville VA 20134 und die E-Mail-Adresse lautet inform@cnionline.org.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …