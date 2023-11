Palestine is the genocide that we as Jewish people can halt We cannot allow the moral soul of Judaism to perish with our collective silence on Israel’s genocidal war on Palestinians in Gaza

Eine Sitzdemonstration aus Solidarität mit den Palästinensern findet am 8. November 2023 im Bahnhof von Brighton, Großbritannien, statt (Middle East Eye/Joe Gill)

Palästina ist der Völkermord, den wir als jüdisches Volk stoppen können

Von Amanda Gelender

24. November 2023

Wir können nicht zulassen, dass die moralische Seele des Judentums durch unser kollektives Schweigen zu Israels völkermörderischem Krieg gegen die Palästinenser in Gaza untergeht

Ich setze mich hin, um dies zu schreiben – einen Liebesbrief an mein geliebtes jüdisches Volk – während sich auf meinem Bildschirm ein Völkermord abspielt.

Dieser Brief strömt von meinem Herzen zu Ihrem. Er ist ein Aufruf zum Handeln, um sich in Solidarität mit Palästina zu erheben. Ich empfinde eine tiefe Zärtlichkeit für uns, unsere Geschichte und die stolzen Traditionen, die wir über Jahrhunderte unsagbarer Ungerechtigkeit hinweg bewahrt haben.

Wie einige von Ihnen bin ich in einer progressiven amerikanisch-jüdischen Gemeinde aufgewachsen und habe die Synagoge besucht. Israel zu feiern und zu unterstützen war Teil dessen, was es bedeutet, kulturell und religiös jüdisch zu sein.

Als ich zum ersten Mal verstand, was in den besetzten palästinensischen Gebieten tatsächlich geschah, war ich 18 und im ersten Jahr meines Studiums eingeschrieben. Ein jüdischer Kollege erzählte mir von dem Missbrauch, den Israel in unserem Namen begeht.

Ich bin nicht stolz darauf, zuzugeben, dass die Tatsache, dass sie Jüdin war, wahrscheinlich der einzige Grund war, warum ich ihr zuhörte: In meiner Gemeinde wurde mir beigebracht, dass nur Juden wirklich verstehen können, wie wichtig Israel für unsere Sicherheit und unser Wohlergehen ist. Rückblickend wünschte ich, ich hätte den Palästinensern schon früher geglaubt.

Die Palästinenser sind die Autorität in ihrem eigenen Freiheitskampf. Aber die Indoktrination und die Angst, die mir als jüdischem Kind eingeflößt wurden, waren zu stark, um sie zu überwinden, bis die Seifenblase des Zionismus platzte.

Als ich zum ersten Mal vom Ausmaß der andauernden Brutalität Israels gegen das palästinensische Volk erfuhr, fiel es mir schwer, es zu glauben. Meine jüdischen Vorfahren lehrten mich über Gerechtigkeit, Menschenrechte und den moralischen Auftrag des Judentums, einen sozialen Wandel herbeizuführen und „die Welt zu verbessern“ (tikkun olam).

Wie ist es möglich, dass mein eigenes Volk die Wahrheit über die israelische Apartheid und Besatzung verschweigen konnte? Mir wurde beigebracht, dass Israel auf einem leeren Stück Land gegründet wurde, nicht aber, dass zionistische Terrorkommandos Dörfer überfielen, 15 000 Palästinenser töteten und 750 000 weitere in der Nakba gewaltsam vertrieben. Haben sie es wie ich einfach nicht gewusst?



Zionistische Täuschung

Die Behauptung, dass „jeder, der Israel kritisiert, antisemitisch ist“, erschien mir angesichts der immer länger werdenden Liste der von Israel begangenen Kriegsverbrechen zunehmend fadenscheinig. Wenn alles, was mir über Israel beigebracht wurde, nicht wahr war, was war dann noch eine Lüge?

Und was würde dies für die künftige Teilnahme an der jüdischen Gemeinschaft bedeuten, wenn man bedenkt, dass praktisch alle meine jüdischen Altersgenossen immer noch stillschweigend oder aktiv in die Irreführung durch den zionistischen Nationalismus investiert sind?

Sobald die Leugnung verblasst war, setzte die Wut ein. Wir wurden von Menschen, denen wir vertrauten, belogen; getäuscht, damit wir einen Apartheidstaat bejubeln, der in unserem Namen Kinder missbraucht und gnadenlos foltert. Jüdische Jugendliche, darunter auch ich, wurden in einen 75 Jahre andauernden Völkermord am palästinensischen Volk verwickelt.

Unter dem Deckmantel des Schutzes der jüdischen Existenz wurden ungeheure, unfassbare Menschenrechtsverletzungen begangen, während in Wirklichkeit der ruhige Frieden der Siedler nur durch die anhaltende palästinensische Unterdrückung möglich ist. Unter der Besatzung gibt es für niemanden Sicherheit.

Niemand hat mir gesagt, dass die Geburt Israels den Tod der Palästinenser erforderte, eine ethnische Säuberung, die man gerne unter den Teppich kehrt.

Man hat uns beigebracht, dass Israel eine Art Zufluchtsort für Juden nach dem Holocaust darstellt – etwas Kostbares, das wir um jeden Preis schützen müssen. Es war „die einzige Nation für das jüdische Volk“, unser Heimatland, unser Geburtsrecht: Israel.

Uns wurde beigebracht, dass wir ein Anrecht auf ein Stück Land auf der anderen Seite der Erde haben. Israel war eine zweite, optionale Heimat für uns – aber die Geschichte ließ bequemerweise aus, dass Palästina die einzige Heimat für die Palästinenser ist, die das Land seit Generationen bewirtschaften.

Israel verweigert den Palästinensern immer noch das Besuchsrecht und das unveräußerliche Recht, in ihre Heimat zurückzukehren, aber als in Kalifornien geborener Jude kann ich sie besuchen, wann immer ich will, und Israel bezahlt mich sogar dafür, dorthin zu ziehen und auf gestohlenem palästinensischem Land zu leben.

Mir wurde nicht beigebracht, dass Israel bis an die Zähne von den USA finanziert wird und als strategischer westlicher imperialer Vorposten für die Gewinnung natürlicher Ressourcen, Waffentests, die Ausbildung der US-Polizei und vieles mehr dient. Niemand hat mir gesagt, dass die Geburt Israels den Tod von Palästinensern erforderte, eine ethnische Säuberung, die bequem unter den Teppich gekehrt wurde, damit das jüdische Volk etwas Glänzendes und Sauberes haben konnte; dass es eine militarisierte Nation war, die auf Haufen verbrannter palästinensischer Leichen gegründet wurde, ein jüdisches Heimatland, das auf Massengräbern von Einheimischen errichtet wurde.



Dekolonialer Freiheitskampf

Die Geschichte Israels ist nicht neu. Sie ist den kolonisierten Völkern auf der ganzen Welt zutiefst vertraut. Sie hält dieselbe koloniale Lüge der weißen Vorherrschaft aufrecht, die sich die Siedler auf der Schildkröteninsel (Nordamerika) einredeten, um den Völkermord an den Ureinwohnern zu rechtfertigen: dass der Kolonisator im Namen des Fortschritts, der Modernität und der Demokratie zerstören, töten und vernichten muss.

Nach dieser Lüge muss der Kolonisator das Land als offenkundiges Schicksal plündern, vom „Meer bis zum leuchtenden Meer“, und so viele „wilde einheimische Terroristen“ wie möglich gewaltsam hinrichten, um seine territorialen Gewinne auszuweiten und sichere Häuser für Siedlerfamilien zu bauen.

Palästina befindet sich nicht in einem heiligen Krieg, sondern in einem dekolonialen Freiheitskampf. Die Palästinenser haben sich nicht dafür entschieden, dass Juden ihr Land besiedeln, und sie haben das moralische und rechtliche Recht, sich der Besatzung zu widersetzen, unabhängig davon, wer der Besatzer ist. Solange die gewaltsame Besetzung Palästinas andauert, ist die jüdische Sicherheit kein Thema. Unsere Befreiung ist eng miteinander verbunden.

Ein palästinensischer Junge fährt mit dem Fahrrad an den Trümmern eines Gebäudes vorbei, das nach israelischen Luftangriffen in Rafah im südlichen Gazastreifen am 22. November 2023 zerstört wurde (AFP)

Wir befinden uns in einem beispiellosen Moment der Geschichte. Vor unseren Augen vollzieht sich ein Völkermord, während sich die Leichen in Massengräbern außerhalb der bombardierten Krankenhäuser und Flüchtlingslager stapeln. Eine weltweite Solidaritätsbewegung für Palästina hat den Schleier der westlichen Bequemlichkeit durchbrochen – ein Ausbruch aus dem Gefängnis der Blockade.

Und während das von den USA unterstützte israelische Militär weiterhin Bomben auf die belagerte Bevölkerung von Gaza regnen lässt, sehen viele meiner jüdischen Mitbürger tatenlos zu oder feuern sie aktiv an.

Mit unserem Schweigen unterstützen jüdische Menschen weltweit diesen Völkermord. Viele haben ausgerechnet, dass es „zu kompliziert“ ist, mit der Gefahr, von Freunden, Familie und Kollegen entfremdet zu werden. Wir wollen nichts Wirkliches riskieren.

Wahnhafte Asymmetrie

Aber palästinensische Familien werden im Schlaf ermordet, mit brennendem weißem Phosphor brutalisiert, in Entbindungsstationen von Krankenhäusern mit Heckenschützen beschossen, ausgehungert und an Dehydrierung und Mangel an sauberem Wasser leiden gelassen und auf Todesmärsche gezwungen. Sie ziehen tote, blutverschmierte Kinder aus den staubigen Ruinen der zerbombten Trümmer.

Und dennoch sagen meine jüdischen Kollegen im Westen, dass sie diejenigen sind, die einen Völkermord fürchten. Diese wahnhafte Asymmetrie muss beendet werden, damit wir unsere Ressourcen und unsere Aufmerksamkeit auf diejenigen richten können, die in diesem völlig vermeidbaren Massaker an der Menschenwürde tatsächlich vom Aussterben bedroht sind.

Die Forderung der Palästinenser in diesem Moment ist klar: Waffenstillstand jetzt. Beendet die Belagerung des Gazastreifens und die illegale Besatzung. Respektiert das Recht auf Rückkehr. Die Palästinenser fordern uns auf, Zeugnis von ihrem Völkermord abzulegen, Druck auf unsere Vertreter auszuüben, um eine sofortige Waffenruhe zu erreichen, und diejenigen zu boykottieren, die von der illegalen Besetzung profitieren. Mit jedem Tag, an dem es keinen Waffenstillstand gibt, steigt die Zahl der Todesopfer, und Israel löscht immer mehr Namen aus den öffentlichen Aufzeichnungen aus.

Palästina ist der Völkermord, den das jüdische Volk stoppen kann. Wir konnten nicht eingreifen, um zu verhindern, dass Millionen unserer Vorfahren in Todeslagern umkamen, aber wir können und müssen verhindern, dass dieser Völkermord noch einen Tag länger andauert. Wir dürfen unsere dringende, heilige Pflicht nicht dadurch vergeuden, dass wir das jüdische Leiden als Schutzschild und Knüppel für Gewalt gegen Palästinenser missbrauchen.

Wenn Sie sich selbst als jüdische Person mit Gewissen betrachten, verstehen Sie, dass es keine moralische oder rechtliche Rechtfertigung für dieses Massaker gibt. Die Zeit zum Sprechen ist jetzt gekommen. Die Palästinenser können nicht darauf warten, dass die Geschichte sie erlöst, denn die Luftangriffe gehen weiter, während ich diesen Brief der Liebe und der Wut an Sie, meine jüdischen Verwandten, schreibe.

Wir können nicht zulassen, dass die moralische Seele des Judentums mit dem Klang unseres kollektiven Schweigens zum Völkermord untergeht. Lasst unsere Stimmen ein Gebet für unsere jüdischen Vorfahren und ein Segen für unsere Nachkommen sein, um ein für alle Mal zu sagen: Nie wieder.

Amanda Gelender ist eine jüdisch-amerikanische antizionistische Schriftstellerin, die in den Niederlanden lebt. Seit 2006 ist sie Teil der palästinensischen Solidaritätsbewegung. Sie twittert @agelender.

Übersetzt mit Deepl.com



