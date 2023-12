Mass graves, grave questions: Britain’s secret Srebrenica role – The Grayzone Widely ignored official reports and never-before-seen declassified files suggest shadowy British special forces operatives played a crucial role in one of the 20th century’s most notorious and controversial massacres. In July 2023, few media observers took notice when influential British intelligence operative-turned-lawmaker Alicia Kearns issued a public call for Western boots on the ground in the former Yugoslavia.

Massengräber, ernste Fragen: Großbritanniens geheime Rolle in Srebrenica

Von Kit Klarenberg

-Dezember 27, 2023

Weithin ignorierte offizielle Berichte und nie zuvor gesichtete, freigegebene Akten lassen vermuten, dass schattenhafte britische Spezialeinheiten eine entscheidende Rolle bei einem der berüchtigtsten und umstrittensten Massaker des 20. Jahrhunderts spielten.

Im Juli 2023 nahmen nur wenige Medienbeobachter Notiz davon, als die einflussreiche britische Geheimdienstmitarbeiterin und ehemalige Gesetzgeberin Alicia Kearns öffentlich dazu aufrief, westliche Truppen im ehemaligen Jugoslawien einzusetzen.

Die Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten, Kearns, forderte in einer vollbesetzten Sitzung des britischen Unterhauses in alarmierender Weise: „Ich … fordere die Regierung auf: Lassen Sie uns wieder an EUFOR teilnehmen, lassen Sie uns NATO-Friedenstruppen in den Bezirk Brčko entsenden, lassen Sie uns zu einer NATO-geführten Friedensmission in Bosnien und Herzegowina übergehen.“

Die aufrührerischen Bemerkungen fielen während einer Parlamentsdebatte über die Srebrenica-Gedenkwoche, die an das Massaker an muslimischen Männern und Jungen in Srebrenica durch die Armee der Republika Srpska (VRS) im Juli 1995 erinnert.

In der Folge wurden dort schwere Verbrechen begangen, von denen viele ungesühnt blieben. Doch auch drei Jahrzehnte später sind die Einzelheiten der Geschehnisse jenes schicksalhaften Monats, einschließlich der Gesamtzahl der getöteten Menschen und der genauen Art ihres Todes, noch immer unklar. Auch die Frage, ob es sich bei den Gräueltaten um Völkermord handelte, ist unter Rechtswissenschaftlern umstritten.

Nichtsdestotrotz haben sich westliche Politiker häufig auf dieses Ereignis berufen, um illegale Militärinterventionen zu rechtfertigen. Bombardierungskampagnen gegen problematische Länder im globalen Süden werden häufig als rechtschaffene Aktionen dargestellt, die ein „weiteres Srebrenica“ verhindern sollen. Für die berüchtigte USAID-Administratorin Samantha Power wurde dieses Ziel zum Eckpfeiler eines heimtückischen liberalen Interventionismus, der unter dem Begriff „Schutzverantwortung“ bekannt geworden ist.

Aber die Ausnutzung von Srebrenica zur Rechtfertigung weiterer Kriege ist nicht auf Washington beschränkt. Britische Beamte sind besonders eifrige Verfechter dieses Arguments, wobei die kämpferische Geheimdienstmitarbeiterin und heutige Parlamentarierin Alicia Kearns das jüngste Beispiel liefert. Heute ist Großbritannien das einzige Land neben Bosnien und Herzegowina, das die Morde offiziell als Völkermord bezeichnet. Seit den späten 1990er Jahren sind in London auch viele Nichtregierungsorganisationen ansässig, die die Behauptung aufstellen, Srebrenica sei ein Völkermord gewesen.

Doch bei aller Erinnerung an die tragischen Ereignisse vom Juli 1995 durch britische Journalisten, Experten und Politiker ist die Anwesenheit des SAS in der Region zu dieser Zeit ein offenes, unerforschtes Geheimnis geblieben.

Deklassierte Akten des britischen Verteidigungsministeriums, die von The Grayzone eingesehen wurden, werfen beunruhigende Fragen über die geheime Rolle Londons in Srebrenica auf, z. B. wie und warum der MI6 wusste, dass ein Angriff auf die Enklave bevorstand, bevor die VRS ihn überhaupt plante. Noch heute verlangen die britischen Bürger und die Einwohner Bosniens Antworten.

Aus freigegebenen Akten des britischen Verteidigungsministeriums geht hervor, dass London von den Angriffen auf Srebrenica gewusst hat

SAS in Bosnien „könnte den Dritten Weltkrieg auslösen

Sieben Jahre später veröffentlichte die niederländische Regierung ihre offizielle Untersuchung über das Versagen ihrer Friedenstruppe beim Schutz von Srebrenica, die vom Niederländischen Institut für Kriegsdokumentation (NIOD) zusammengestellt wurde. Sechs Tage nach der Veröffentlichung der Ergebnisse trat Premierminister Wim Kok zurück. Die Niederlande übernahmen schließlich eine teilweise politische Verantwortung für das Massaker, nachdem der Oberste Gerichtshof des Landes erklärt hatte, die niederländische Regierung trage 10 % der Verantwortung für den Vorfall.

In dem Bericht finden sich zahlreiche bemerkenswerte Passagen, die sich auf die Anwesenheit einer „heimlich operierenden britischen Einheit“ in Srebrenica beziehen. Das im Dutchbat-Hauptquartier eingebettete Personal der britischen Spezialeinheiten wurde als „Joint Commission Observers“ (JCOs) bezeichnet, aber der NIOD-Bericht stellt fest, dass es sich „in Wirklichkeit um Einheiten der Special Air Services (SAS) und des Special Boat Service (SBS)“ handelte, die auf Befehl von General Michael Rose, der während des Krieges die britische UN-Friedenstruppe in Bosnien leitete, „Aufklärungsmissionen“ und „Spezialaufträge“ durchführten.

Das NIOD kam zu dem Schluss, dass die Beziehungen der britischen Agenten zu Dutchbat „nicht gut“ waren. Dutchbat hatte offenbar wenig Kenntnis von den Aktivitäten der JCOs, deren Operationen in Srebrenica so geheim waren, dass selbst das niederländische Zentrum für Krisenmanagement im Verteidigungsbereich, das die Operationen des Landes in Bosnien überwachte, „keine Kenntnis von der Anwesenheit der JCOs in der Enklave hatte“. Die Niederländer vermuteten jedoch, dass die Hauptaufgabe der britischen JCOs darin bestand, sie auszuspionieren. „Das primäre Ziel der JCOs in Srebrenica war es, Informationen über Dutchbat zu sammeln und herauszufinden, ob es illegale Vorgänge zwischen niederländischen Truppen und muslimischen Kräften gab“, heißt es in dem Bericht.

SAS-Agenten wurden in Gebieten von Srebrenica eingesetzt, die von skandinavischen Friedenstruppen überwacht wurden, die nicht befugt waren, ihren britischen Kollegen Befehle zu erteilen. Die Skandinavier wurden auch über die Art der Aktivitäten des JOC im Unklaren gelassen und durften die Standorte ihrer Bewegungen nur nach Absprache kennen. Der norwegische Oberst, der das Bataillon beaufsichtigte, sagte, dass sich die britischen Elitesoldaten ungestraft in ganz Ostbosnien „hin und her“ bewegten und unterwegs „gelegentlich in Scharmützel“ verwickelt wurden, so das NIOD.

Zwar sind die Einzelheiten der SAS-Operationen spärlich, doch eines der wenigen konkreten Beispiele für die Aktivitäten der JCO, die von den niederländischen Ermittlern angeführt wurden, macht deutlich, dass ihr Auftrag in Bosnien weit über das Sammeln von Informationen hinausging. In einer Phase, so die Autoren des Berichts, gab es eine „spezielle SAS-Operation mit Krankenwagen, die anstelle von Tragen Kommunikationsgeräte transportierten“.

„Diese ‚Krankenwagen‘ wurden von [britischen Gesundheitsbehörden] aus humanitären Erwägungen nach Bosnien gespendet, tauchten aber oft plötzlich an den überraschendsten Orten auf“, heißt es in dem Bericht.

Nach den Genfer Konventionen ist die Verwendung von Fahrzeugen mit medizinischer Kennzeichnung für militärische Zwecke ein Kriegsverbrechen. Der Name des Special Air Service geht auf einen Plan aus dem Zweiten Weltkrieg zurück, mit dem den Achsenmächten vorgegaukelt werden sollte, dass das Vereinigte Königreich über ein komplettes Fallschirmjägerregiment in der Region verfügte. Und es deutet wenig darauf hin, dass die Militäreinrichtung seither ihre Gewohnheiten geändert hat. Im Jahr 2015 wurde berichtet, dass die SAS in den von der ISIS besetzten Gebieten im Irak und in Syrien Angriffe durchführte, die als Kämpfer der Gruppe getarnt waren.

Zwei Jahre später wurden bewaffnete Mitglieder der SAS Counter Revolutionary Warfare Wing angeblich auf britischen Straßen postiert und gaben sich als Straßenkehrer und Landstreicher aus, um angeblich Terroranschläge zu verhindern. Während der NATO-Besetzung Afghanistans richteten SAS-Todesschwadronen routinemäßig unschuldige, unbewaffnete Zivilisten hin und fälschten dann Beweise, um ihre Opfer fälschlicherweise als bewaffnete Aufständische zu verurteilen.

In Bosnien, so ein anonymer niederländischer Friedenssoldat, der von NIOD befragt wurde, hatten die Mitglieder der Dutchbat „Angst vor den Briten und davor, dass sie den Dritten Weltkrieg auslösen könnten.“ Wenn es den JCOs nur um das Sammeln von Informationen ging, scheint dies eine recht merkwürdige Einschätzung zu sein.

Britische SAS-Kräfte in Bosnien, Mitte der 1990er Jahre, gekleidet in UN-Friedenstruppen-Uniformen

SAS „gab vor“, Luftangriffe anzufordern

Als Srebrenica am 11. Juli fiel, erschienen dem NIOD-Bericht zufolge frühmorgens zwei Unteroffiziere im örtlichen Hauptquartier der UN-Militärbeobachter. Sie behaupteten, ein „Flugzeugkontaktteam“ zu sein, das Standorte für NATO-Luftangriffe ausfindig machen sollte, um die VRS an der Einnahme des Gebiets zu hindern. Ein muslimischer Verbindungsoffizier der Armee führte die SAS-Agenten zu einem Aussichtspunkt auf einem Hügel, von dem aus man Srebrenica gut überblicken konnte und der ihrer Meinung nach einen „ausgezeichneten Kontakt zu den Flugzeugen“ gewährleisten würde.

Der Verbindungsoffizier berichtete dem NIOD, dass die Unteroffiziere während dieser Zeit „in ständigem Kontakt mit jemandem“ standen. Etwa eine halbe Stunde nach ihrer Ankunft auf dem Hügel „sahen sie aus unklaren Gründen deutliche Erleichterung in den Gesichtern der Briten“. Die SAS-Männer behaupteten daraufhin, sie könnten keine Luftangriffe mehr anfordern, da ihre Satellitentelefone keine Batterien mehr hätten.

Als ihre Position unter Beschuss der VRS geriet, suchten die Unteroffiziere Schutz in nahe gelegenen Gräben, die von muslimischen Soldaten besetzt waren, „die keine Ahnung hatten, was sie dort taten“. Dem Bericht zufolge fühlten sich die Briten dennoch „sicher und entspannt“ und legten ihre Helme und Splitterschutzwesten ab, sobald sie sich darin befanden. Seltsamerweise erinnert sich ihr Verbindungsmann daran, dass sie „vorgaben [Hervorhebung hinzugefügt], Funkkontakt herzustellen, aber sitzen blieben und anscheinend keine weiteren Aktionen planten“.

Die Briten hatten in den Wochen zuvor reichlich Grund zu der Annahme, dass ein Angriff auf Srebrenica bevorstand. Wie der NIOD-Bericht ausführt, trafen sich am 8. Juni muslimische Vertreter mit den JCOs und legten ihnen „detaillierte Pläne für einen bevorstehenden Angriff“ auf die Enklave vor. Dies führte jedoch nicht zu einer Alarmierung“, angeblich aufgrund der Häufigkeit, mit der unbegründete Gerüchte über einen bevorstehenden Einmarsch der VRS in Srebrenica in den vorangegangenen drei Jahren kursierten.

Der NIOD-Bericht stellt fest, dass die JCOs auch an einem „bevorstehenden Angriff“ zweifelten, da sie „keine bestätigenden Beweise für den Plan erhielten“. Niederländische Beamte argumentieren, dies sei ein Hinweis darauf, dass „die britischen Nachrichtendienste von keinen derartigen Plänen wussten“. Dennoch hielten die JCOs diese Information für so bedeutsam, dass sie die Führung von Dutchbat informierten. Darüber hinaus geht aus freigegebenen Akten des britischen Verteidigungsministeriums, die von The Grayzone eingesehen wurden, hervor, dass der MI6-Geheimdienst zu dieser Zeit glaubte, „die Serben würden Srebrenica angreifen“.

Dies war nicht die gleiche Information, die die Muslime den JCOs gaben. Aus den freigegebenen Akten geht hervor, dass der MI6 seine Erkenntnisse mit Amsterdam geteilt hat, und das NIOD bat ordnungsgemäß um die Erlaubnis, diese in seinem Srebrenica-Bericht zu zitieren. London weigerte sich jedoch mit der Begründung, man wolle Quellen schützen und verhindern, dass das „Material“ in „nichtbritischen öffentlichen/juristischen Verfahren“ verwendet werde.

In denselben Dokumenten wurde davor gewarnt, dass britische Beamte, die vor einer damals laufenden UN-Untersuchung zu Srebrenica aussagten, über das, was sie wussten, Stillschweigen bewahren sollten. „Wenn sie nach dem Vorhandensein von Geheimdienstinformationen über die Ereignisse in Srebrenica gefragt werden, sollten sie einfach antworten, dass sie nicht befugt sind, solche Angelegenheiten zu besprechen“, heißt es in den Akten.

Srebrenica fallen lassen?

Auf der Grundlage unzähliger Stunden von Zeugenaussagen und einer Fülle von Primärquellen kamen die Ermittler des von der NATO geschaffenen und finanzierten Internationalen Strafgerichtshofs für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) zu dem Schluss, dass die Planung des Angriffs auf Srebrenica erst am 30. Juni begann – eine Woche vor seiner Ausführung.

Dies wirft die offensichtliche Frage auf, woher der MI6 und die muslimischen Streitkräfte unabhängig voneinander Anfang des Monats wussten, dass ein Angriff bevorstand, und was genau sie voraussahen. Nach Angaben des ICTY wollte die VRS zunächst nur muslimische Militäreinheiten, die in der Umgebung von Srebrenica operierten, verjagen und dann die Stadt einkesseln, um weitere Angriffe auf bosnisch-serbisches Gebiet zu verhindern. Ein Angriff auf die Enklave selbst kam nicht in Frage.

Da nur 2.000 VRS-Soldaten an der Operation beteiligt waren und schätzungsweise 6.000 muslimische Soldaten in und um Srebrenica auf sie warteten, war kein leichter Sieg zu erwarten. Die Entscheidung, die Enklave zu überrennen, wurde entweder am 9. oder 10. Juli getroffen, nachdem die VRS auf dem Weg dorthin praktisch auf keinen Widerstand gestoßen war.

In einem Vermerk des britischen Verteidigungsministeriums vom 11. Juli heißt es: „Der jüngste Angriff der BSA [Bosnisch-Serbische Armee] auf Srebrenica wurde durch ständige [muslimische] Angriffe auf die BSA-Nachschubroute im Süden der Enklave während der letzten drei Monate ausgelöst.

„Die BSA reagierte darauf, indem sie [die Muslime] in Richtung Srebrenica zurückdrängte… Die Serben fanden wenig Widerstand vor, so dass sie weiter als ihr ursprüngliches Ziel vordringen konnten.“

Dieser mangelnde Widerstand machte Dutchbat offenbar fassungslos. Am 6. Juli teilten sie den muslimischen Streitkräften mit, dass sie im Falle eines Einmarsches der VRS in Srebrenica den Inhalt einer UN-Waffensammelstelle in dem Gebiet freigeben würden, in der sich ein beträchtliches Arsenal, einschließlich schwerer Waffen, befand. Doch als die VRS eintraf, machten die Muslime „keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit“, heißt es in einer Nachbesprechung von Dutchbat.

„Aus militärischer Sicht scheinen die Verteidiger den Vorteil gehabt zu haben, zumindest etwas länger durchzuhalten und der [VRS] größere Verluste zuzufügen als angenommen“, heißt es in einem separaten Bericht der UN-Militärbeobachter. Allerdings „scheint die [muslimische] Führung tatsächlich gegen ihre eigenen Interessen gehandelt zu haben, um eine erfolgreiche Verteidigung durchzuführen, mit wenig Koordination … und ohne den Versuch, die von der UNO gehaltenen schweren Waffen zu ergreifen“.

Dutchbat wurde ermächtigt, NATO-Luftangriffe anzufordern, was sie mit zunehmender Dringlichkeit taten, als die VRS Srebrenica überrannte. Die Allianz genehmigte die Intervention jedoch erst am späten 11. Juli, als die vollständige Einnahme der Enklave abgeschlossen war. Geoffrey Nice, ein umstrittener britischer Anwalt, der mehrere Strafverfahren vor dem ICTY leitete, hat eine geheime Vereinbarung vom Mai 1995 zwischen Großbritannien, Frankreich und den USA aufgedeckt, wonach es keine Bombenangriffe zur Verteidigung des Gebiets geben würde.

Geheime SAS-Operationen während des Massakers

Diese Vereinbarung könnte auch das bizarre Verhalten der JCOs während des Falls von Srebrenica erklären. Offensichtlich rechneten die muslimischen Kräfte vor Ort mit NATO-Luftangriffen, sobald die VRS eintraf, und die Briten gaben ihnen offenbar reichlich Grund zu der Annahme, dass sie diese auch erhalten würden. Diese falschen Versprechungen könnten der Grund für den mangelnden Widerstand der Muslime gegen die Übergriffe der VRS sein.

Nachdem die VRS die volle Kontrolle über Srebrenica erlangt hatte, evakuierte sie muslimische Frauen und Kinder, während sie Männer im wehrfähigen Alter zusammentrieb, obwohl einige der Gefangenen wesentlich jünger und älter waren. Ihr Ziel war es, Personen zu identifizieren, die für Angriffe auf serbische Gebiete verantwortlich waren. Das NIOD berichtet, dass zu dieser Zeit ein hoher niederländischer Militärbeamter „verschiedene Versuche“ unternahm, um die Behauptungen über „Kriegsverbrechen“ in der Enklave zu überprüfen, u. a. indem er „jemanden“ anwies, die JCOs zu fragen, ob sie entsprechende Beweise gefunden hätten.

Die SAS-Offiziere sollen trotz regelmäßiger längerer Abwesenheit vom Hauptquartier der Dutchbat während und nach der Einnahme von Srebrenica durch die VRS sehr wenig berichtet haben. Das NIOD stellt fest, dass „kurz nach dem Fall“ der Enklave ein Vertreter des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen und sein Dolmetscher sahen, wie einer der britischen Soldaten eines Nachts zum Stützpunkt zurückkehrte, „völlig durchnässt vom Schlamm, als ob er nur gekrochen wäre.“

Solche Aktivitäten sind umso verdächtiger, als die Unteroffiziere offenbar „als Vorsichtsmaßnahme ihre spezielle Kommunikationsausrüstung“ entweder am 11. oder 12. Juli zerstörten. Dies führte Berichten zufolge zu einer „Unterbrechung der Kommunikation“ zwischen ihnen und dem neugierigen niederländischen Militärbeamten für einige Zeit danach – genau zu dem Zeitpunkt, als das Massaker an der männlichen Bevölkerung Srebrenicas angeblich begann.

Da die britischen Behörden dem NIOD verboten haben, mit den SAS-Agenten zu sprechen, gibt es keine Informationen über ihre Aktivitäten in dieser Zeit und darüber, ob oder wie sie möglicherweise Befehle erhalten haben. Ein weiterer niederländischer Militärbeamter, der versuchte, die SAS-Agenten über die diplomatische Vertretung Großbritanniens in Den Haag ausfindig zu machen, wurde abgewiesen, was vermutlich auf „die politische Sensibilität der Anwesenheit der Briten in Srebrenica zur Zeit des Falls“ zurückzuführen war.

NIOD erfuhr, dass drei der Unteroffiziere für ihren Dienst in Srebrenica mit britischen Militärehren ausgezeichnet wurden, was auch immer das war. Von ihrem Aussichtspunkt am 11. Juli aus konnte die SAS die Lage vor Ort genau beobachten und ihre Kontrolleure benachrichtigen, wenn die Übernahme der Enklave abgeschlossen war. War es ihre eigentliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass dies geschah? Fühlten sie an jenem düsteren Morgen „Erleichterung“, weil sie die Bestätigung erhielten, dass die von Dutchbat angeordneten Luftangriffe erst erfolgen würden, wenn es zu spät war?

Die Srebrenica-„Falle

Als Srebrenica im April 1993 von den Vereinten Nationen zum „sicheren Gebiet“ erklärt wurde, warnte die muslimische Führung, dass die Bevölkerung „vom Aussterben bedroht“ sei und „Tausende von Frauen, Kindern und älteren Menschen“ massakriert würden, wenn die VRS die Enklave einnehmen würde. Seltsamerweise blockierten jedoch sowohl die Regierung in Sarajewo als auch die örtlichen muslimischen Streitkräfte wiederholt Versuche der UNO, das Gebiet zu evakuieren.

Im selben Monat umzingelten bewaffnete Kämpfer einen großen UN-Konvoi, der Tausende von Einwohnern von Srebrenica in Sicherheit bringen sollte, woraufhin der muslimische Kommandeur Naser Oric ihn abwies. Er behauptete, die Rettung könne nicht genehmigt werden, da sie zu einer Besetzung der Enklave durch die VRS führen würde.

General Philippe Morillon, der 1992/93 das Kommando über die UN-Friedenstruppen in Bosnien innehatte, vertrat eine etwas andere Argumentation. Er behauptete, Sarajewos vom Westen unterstützter Präsident Alija Izetbegovic habe die Evakuierungsbemühungen sabotiert, da er „strategisch nicht in der Lage war, eine Schlacht zu gewinnen“:

„Das Ziel der bosnischen Präsidentschaft war es von Anfang an, die Intervention der internationalen Truppen zu ihrem eigenen Vorteil zu sichern… das ist einer der Gründe, warum sie nie zu Gesprächen bereit waren.“

1993, so Morillon, sah er voraus, dass in Srebrenica „etwas Schreckliches“ passieren würde, weil Oric die Enklave für Angriffe auf bosnisch-serbisches Gebiet nutzte. Die Kämpfer von Oric, die häufig unverteidigte Dörfer angriffen und keine Gefangenen machten, auch nicht an religiösen Feiertagen, waren dafür bekannt, ihre Opfer zu foltern, zu verstümmeln und brutal zu ermorden. Obwohl er westlichen Journalisten genüsslich Videoaufnahmen dieser blutigen Handarbeit vorführte, wurde er für seine Verbrechen nie verfolgt oder bestraft.

Diese Taktiken stürzten bosnische Muslime und Serben in einen „höllischen“ Kreislauf der Gewalt, so Morillon. Als die VRS Srebrenica überrannte, „wollten sie sich für alles rächen, was sie Naser Oric anlasteten“. In den Wochen vor dem Angriff schlüpften Orics Truppen an den UN-Friedenstruppen vorbei, um mehrfach bosnisch-serbische Zivilgebiete in der Nähe der Enklave anzugreifen, Häuser zu zerstören, Vieh zu stehlen, Bewohner zu töten und Überlebende obdachlos zu machen.

Die Erkenntnis, dass solche Aktionen unweigerlich eine brutale Vergeltung nach sich ziehen würden, könnte der Grund dafür sein, dass die muslimische Armee Dutchbat vor einem Angriff auf Srebrenica warnte. Morillon zufolge war das Massaker, das sich angeblich ereignete, genau das, was die westlichen Streitkräfte und die muslimische Führung wollten.

Die VRS sei „in Srebrenica in einen Hinterhalt geraten, in eine Falle“, und die Bevölkerung sei „das Opfer eines höheren Interesses …, das in Sarajevo und New York sitzt“, erklärte er. In der Zwischenzeit hat der Polizeichef von Srebrenica aus dem Krieg wiederholt behauptet, dass Izetbegovic ihm gesagt habe, wenn die VRS die Enklave überrennt und 5.000 Muslime abschlachtet, würde dies direkt zu einer NATO-Intervention führen.

Diese Darstellung wird durch den Bericht des UN-Generalsekretärs über die Eroberung von Srebrenica untermauert. Darin heißt es, dass den Mitgliedern einer muslimischen Delegation, die im September 1993 auf einem britischen Kriegsschiff zu Friedensgesprächen entsandt wurde, von Izetbegovic offen gesagt wurde:

„Ein Eingreifen der NATO in Bosnien und Herzegowina sei möglich, könne aber nur dann erfolgen, wenn die Serben in Srebrenica einbrächen und mindestens 5.000 Menschen töteten.

Was haben die Briten zu verbergen?

Wie Izetbegovic offenbar vorausgesagt hatte, griff die NATO schließlich Ende August 1995 ein, und zwar in Form einer einmonatigen Bombenkampagne gegen die VRS, bei der bis zu 2.000 Zivilisten getötet wurden. Drei Monate später wurde das Dayton-Abkommen unterzeichnet, und der Krieg wurde beendet.

Mehrere bosnisch-serbische Führer wurden in der Folge vom ICTY wegen Völkermordes verurteilt, der ihnen vorwarf, durch die Eroberung von Srebrenica an einem „gemeinsamen kriminellen Unternehmen“ beteiligt gewesen zu sein. Nach dieser außergewöhnlichen und höchst umstrittenen Rechtslehre können Angeklagte für Verbrechen schuldig gesprochen werden, die sie nicht persönlich begangen, gebilligt oder auch nur gewusst haben, als sie begangen wurden.

In keinem der Verfahren konnte nachgewiesen werden, dass jemals auf irgendeiner Kommandoebene ein Befehl zum Massaker an der männlichen Bevölkerung von Srebrenica gegeben wurde. Als das ICTY General Radislav Krstic wegen Völkermordes verurteilte, räumte das Gericht ein, dass der Befehlshaber des multiethnischen VRS-Korps, das Srebrenica einnahm, nicht nur nichts von den mutmaßlichen Kriegsverbrechen wusste und nicht daran beteiligt war, sondern seinen Soldaten ausdrücklich befahl, keine Zivilisten zu töten.

Nur eine einzige Person wurde vom ICTY wegen direkter Beteiligung an Srebrenica verurteilt: ein von PTBS geplagter Soldat namens Drazen Erdemovic. Dafür, dass er in mehreren Prozessen vor dem Tribunal aussagte – obwohl Experten ihn für geistig unzurechnungsfähig befanden – verbüßte er nur dreieinhalb Jahre Haft und trat dann in ein Zeugenschutzprogramm ein. Während seiner zahlreichen Auftritte vor dem Tribunal, die unter strengem Coaching stattfanden, konnte er sich an viele wichtige Fakten nicht mehr erinnern, darunter seinen eigenen militärischen Rang, wie viele Menschen er persönlich hingerichtet hat, wie viele seine Einheit insgesamt getötet hat, wann das Massaker stattfand und wer den Befehl dazu gab.

Erdemovic einigte sich schließlich auf das unplausible Szenario, dass ein rangniedriger Soldat seiner Einheit ihm die Anweisungen für den Völkermord im Auftrag eines Oberstleutnants übermittelte, dessen Identität er nicht zu kennen behauptete und die nie ermittelt wurde. Ebenso unglaubwürdig ist die Behauptung, seine Einheit habe in nur fünf Stunden bis zu 1.200 Menschen in Gruppen von jeweils 10 Personen abgeschlachtet. Obwohl er acht seiner Kameraden in seiner Aussage belastete, wurden sie nie strafrechtlich verfolgt oder gar als Zeugen vom ICTY befragt.

Der britische Geheimdienst spielte eine wichtige Rolle bei der Sammlung von Beweisen für Kriegsverbrechen in Jugoslawien für den ICTY. Gut vernetzte britische Richter und Anwälte spielten während des gesamten Verfahrens, das sich über 23 Jahre erstreckte, eine zentrale Rolle. Britische Behörden – einschließlich der SAS – übernahmen die Führung bei der Festnahme der vom Tribunal angeklagten bosnischen Serben. Einer der verurteilten Völkermörder, Radovan Karadzic, ist derzeit in Großbritannien inhaftiert. Dennoch wurde die geheime SAS-Einheit, die in Srebrenica operierte, während des Prozesses zu keinem Zeitpunkt erwähnt, geschweige denn als Zeuge geladen.

Ob das bedeutet, dass ihre Aussage den Anklägern des ICTY Probleme bereitet hätte oder dass sie etwas zutiefst Böses zu verbergen haben, ist schwer zu sagen. Unstrittig ist jedoch, dass britische Beamte Vorschläge zur Aufhebung eines UN-Embargos für Waffenlieferungen an muslimische Streitkräfte während des Krieges konsequent blockiert haben, offenbar aufgrund dessen, was der damalige US-Präsident Bill Clinton Berichten zufolge als Londons Wunsch nach einer „schmerzhaften, aber realistischen Wiederherstellung des christlichen Europas“ bezeichnete.

Trotz Tausender toter Muslime ist dieser Wunsch unerfüllt geblieben. Für diejenigen, die hofften, den letzten großen multiethnischen Staat des Kontinents zu balkanisieren, war der Krieg jedoch ein uneingeschränkter Erfolg.

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …