Russland – China sind auf dem Vormarsch

Von Pepe Escobar

26. Dezember 2023

Während die Hunde des Krieges bellen, lügen und stehlen, schlendert die russisch-chinesische Karawane weiter.

Das Jahr 2023 könnte für die Nachwelt als das Jahr der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China bezeichnet werden. Dieses Wunder der Wunder könnte sich leicht unter einem Groove von – wer sonst – Stevie Wonder wiegen: „Here I am baby/ signed, sealed, delivered, I’m yours.“

In den ersten 11 Monaten des Jahres 2023 überstieg das Handelsvolumen zwischen Russland und China 200 Milliarden Dollar; das sollte erst 2024 erreicht werden.

Das ist wirklich eine Partnerschaft unter der Haube. Beim Besuch einer großen Delegation in Peking in der vergangenen Woche unter der Leitung von Premierminister Michail Mischustin, der mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping zusammentraf und das gesamte Spektrum der umfassenden Partnerschaft/strategischen Zusammenarbeit mit einer Reihe neuer gemeinsamer Großprojekte überprüfte und aufwertete, wurden die Vereinbarungen erneut unterzeichnet, besiegelt und umgesetzt.

Gleichzeitig wurde an der „Great Game 2.0“-Front in einem ausführlichen Interview von Außenminister Sergej Lawrow mit Dimitri Simes in dessen „Great Game“-Sendung alles angesprochen, was es zu bekräftigen gilt.

Hinzu kommt die sorgfältig strukturierte Abhandlung von SVR-Chef Sergej Naryschkin, in der er das Jahr 2024 als „Jahr des geopolitischen Erwachens“ bezeichnet und die wohl wichtigste Formulierung nach der bevorstehenden kosmischen NATO-Demütigung in der Steppe des Donbass findet: „Im Jahr 2024 wird die arabische Welt der wichtigste Raum im Kampf um die Errichtung einer neuen Ordnung bleiben.“

Angesichts einer derart detaillierten geopolitischen Feinabstimmung ist es kein Wunder, dass die imperiale Reaktion ein Schlaganfall war, der sich in langen, verschlungenen „Analysen“ niederschlug, die zu erklären versuchten, warum sich Präsident Putin als „geopolitischer Sieger“ des Jahres 2023 entpuppte, indem er weite Teile der arabischen Welt und des globalen Südens verführte, die BRICS an der Seite Chinas festigte und die EU weiter in eine schwarze Leere trieb, die sie selbst – und der Hegemon – verursacht hatte.

Putin erlaubte sich sogar, halb im Scherz, die russische Unterstützung für die mögliche „Wiederangliederung“ der einst von Stalin annektierten Grenzregionen des Landes 404 anzubieten, die schließlich an die früheren Eigentümer Polen, Ungarn und Rumänien zurückgegeben werden sollen. Er fügte hinzu, er sei sich zu 100 % sicher, dass die Bewohner dieser noch ukrainischen Grenzgebiete dies wollten.

In diesem Fall würden Transkarpatien an Ungarn, Galizien und Wolhynien an Polen und die Bukowina an Rumänien zurückgegeben werden. Spüren Sie schon, wie das Haus in Budapest, Warschau und Bukarest in der Morgendämmerung wackelt?

Und dann besteht die Möglichkeit, dass der Hegemon die Junior-Punks der NATO anweist, russische Öltanker in der Ostsee zu bedrängen und St. Petersburg zu „isolieren“. Es versteht sich von selbst, dass die russische Antwort darin bestünde, die Kommando- und Kontrollzentren auszuschalten (Hacken könnte ausreichen), Elektronik im gesamten Spektrum zu verbrennen und die Ostsee am Eingang zu blockieren, indem man eine Übung zur „Freiheit der Schifffahrt“ durchführt, damit sich jeder mit der neuen Rinne vertraut macht.

Die chinesisch-russische Fernost-Symbiose

Eines der beeindruckendsten Merkmale der erweiterten russisch-chinesischen Partnerschaft ist das, was für die nordöstliche chinesische Provinz Heilongjiang geplant ist.

Die Idee ist, sie in ein wirtschaftliches, wissenschaftliches Entwicklungs- und Verteidigungszentrum zu verwandeln, das sich auf die Provinzhauptstadt Harbin konzentriert und eine neue, weitläufige Sonderwirtschaftszone (SWZ) umfasst.

Der entscheidende Punkt ist, dass dieses Mega-Zentrum auch die Entwicklung des riesigen russischen Fernen Ostens koordinieren würde. Dies wurde auf dem Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok im September letzten Jahres eingehend erörtert.

In einer einzigartigen, verblüffenden Vereinbarung könnte es den Chinesen gestattet werden, ausgewählte Breitengrade des russischen Fernen Ostens für die nächsten 100 Jahre zu verwalten.

Wie der in Hongkong ansässige Analyst Thomas Polin ausführte, veranschlagt Peking für das Ganze nicht weniger als 10 Billionen Yuan (1,4 Billionen Dollar). Die Hälfte davon würde von Harbin übernommen werden. Der Entwurf wird dem Nationalen Volkskongress im März nächsten Jahres vorgelegt und voraussichtlich genehmigt werden. Das Unterhaus der Duma in Moskau hat ihn bereits gebilligt.

Die Verzweigungen sind verblüffend. Wir würden Harbin in den Status einer direkt verwalteten Stadt erheben, genau wie Peking, Shanghai, Tianjin und Chongqing. Und vor allem wird in Harbin ein chinesisch-russischer Verwaltungsausschuss eingerichtet, der das gesamte Projekt überwacht.

Chinesische Spitzenuniversitäten – darunter die Universität Peking – würden ihre Hauptstandorte nach Harbin verlegen. Die Universitäten für Nationale Verteidigung und Nationale Verteidigungstechnologie würden mit der Technischen Universität Harbin fusionieren, um eine neue Einheit zu bilden, die sich auf die Verteidigungsindustrie konzentriert. Hightech-Forschungsinstitute und -Unternehmen in Peking, Shanghai und Shenzhen würden ebenfalls nach Harbin umziehen.

Die People’s Bank of China würde ihr Hauptquartier für Nordchina in Harbin einrichten, zusammen mit Märkten für den Handel mit Aktien und Warentermingeschäften.

Die Einwohner von Heilongjiang dürften ohne Visum in bestimmte Regionen im Fernen Osten Russlands reisen. Die neue Sonderwirtschaftszone Heilongjiang hätte einen eigenen Zollbereich und würde keine Einfuhrsteuern erheben.

Das ist derselbe Geist, der die BRI-Verbindungskorridore und den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC) antreibt. Der Grundgedanke ist eine breitere Integration Eurasiens.

Auf dem jüngsten Astana-Club-Treffen in Kasachstan hielt der Forscher Damjan Krnjevic-Miskovic, Direktor für Politikforschung an der ADA-Universität in Baku, einen hervorragenden Vortrag über Verbindungskorridore.

Er verwies beispielsweise auf das C5+1-Treffen (fünf zentralasiatische Staaten plus China), das vor drei Monaten in Duschanbe stattfand und an dem auch der aserbaidschanische Präsident Alijew teilnahm: Das bedeutet so viel wie Integration zwischen Zentralasien und dem Kaukasus.

Miskovic achtet auf alles, was sich in der von ihm richtigerweise als „Seidenstraßenregion“ bezeichneten Region entwickelt, die den Euro-Atlantik mit dem asiatisch-pazifischen Raum verbindet und Westasien, Südasien und Eurasien im weiteren Sinne miteinander verknüpft.

Strategisch gesehen ist dies natürlich das „geopolitische Scharnier, an dem die NATO auf die Schanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) trifft und an dem die Gürtel- und Straßeninitiative (BRI) mit der Türkei und dem Gebiet der EU verbunden ist“. In der Praxis wissen Russland und China genau, was getan werden muss, um die wirtschaftliche Konnektivität und „synergetische Beziehungen“ in diesem riesigen Spektrum voranzutreiben.

Der Krieg der Wirtschaftskorridore heizt sich auf

Die Fragmentierung der Weltwirtschaft polarisiert bereits die expandierenden BRICS 10 (ab 1. Januar unter russischer Präsidentschaft und ohne das mit dem Dollar liebäugelnde Argentinien) und die schrumpfende G7.

Der stellvertretende russische Außenminister Andrej Rudenko – eine Schlüsselfigur in Asien – bekräftigte in einem Gespräch mit TASS einmal mehr, dass der wichtigste Antrieb für die Greater Eurasia Partnership (offizielle russische Politik) darin besteht, die Eurasische Wirtschaftsunion (EAEU) mit der BRI zu verbinden.

Während Russland ein sorgfältig austariertes Gleichgewicht zwischen China und Indien entwickelt, gilt derselbe Antrieb für die Entwicklung der INSTC, bei der Russland-Iran-Indien die wichtigsten Partner sind und Aserbaidschan ebenfalls zu einem wichtigen Akteur werden wird.

Hinzu kommen die erheblich verbesserten russischen Beziehungen zu Nordkorea, der Mongolei, Pakistan (ein BRI- und SCO-Mitglied) und ASEAN (mit Ausnahme des verwestlichten Singapur).

Die BRI ist, wenn es hart auf hart kommt, auf dem Vormarsch. Ich war gerade drei Wochen lang in Moskau, Astana und Almaty und konnte mir von mehreren Quellen bestätigen lassen, dass die Züge in allen Verbindungskorridoren bis zum Anschlag gefüllt sind: über die Transsibirische Eisenbahn, über Astana bis nach Minsk und über Almaty nach Usbekistan.

Die Programm-Managerin des Russian International Affairs Council, Julia Melnikowa, fügt hinzu, dass „Moskau sich aktiver in die Transitoperationen entlang der Route China – Mongolei – Russland einbringen kann und sollte“ und die Harmonisierung der Standards zwischen der EAEU und China beschleunigen sollte. Ganz zu schweigen von weiteren Investitionen in die russisch-chinesische Zusammenarbeit in der Arktis.

Auf einer Tagung der Russischen Eisenbahnen stellte Präsident Putin einen ehrgeizigen, massiven Zehnjahresplan für den Ausbau der Infrastruktur vor, der neue Eisenbahnen und eine bessere Anbindung an Asien – vom Pazifik bis zur Arktis – vorsieht.

Die russische Wirtschaft hat sich definitiv auf Asien ausgerichtet, das für 70 % des Handelsumsatzes inmitten des Sanktionswahns des Westens verantwortlich ist.

Auf der Speisekarte steht also alles, von der Modernisierung der Transsibirischen Eisenbahn und der Einrichtung eines großen Logistikzentrums im Ural und in Sibirien über die Verbesserung der Hafeninfrastruktur im Asowschen, Schwarzen und Kaspischen Meer bis hin zum schnelleren INSTC-Frachttransit zwischen Murmansk und Mumbai.

Putin bemerkte kürzlich, wiederum fast beiläufig, dass der Handel durch den Suezkanal im Vergleich zu Russlands Nördlicher Seeroute nicht mehr als effektiv angesehen werden kann. Mit einem einzigen, scharfen geopolitischen Schachzug hat die jemenitische Ansarullah dies für alle sichtbar gemacht.

Die russische Entwicklung der Nördlichen Seeroute verläuft zufällig in völliger Synergie mit dem chinesischen Bestreben, den arktischen Teil der BRI zu entwickeln. An der Ölfront dauert die russische Verschiffung nach China über die arktische Küste nur 35 Tage: 10 Tage weniger als über Suez.

Danila Krylov, Forscher in der Abteilung für den Nahen Osten und das postsowjetische Asien am Institut für wissenschaftliche Informationen über die Sozialwissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften, bietet einen einfachen Einblick:

„Ich betrachte die Tatsache, dass die Amerikaner sich im Jemen engagieren, als Teil eines großen Spiels [Szenarios]; es steckt mehr dahinter als nur der Wunsch, die Houthis oder den Iran zu bestrafen, denn es ist wahrscheinlicher, dass es von dem Wunsch angetrieben wird, die Monopolisierung des Marktes zu verhindern und die chinesischen Exportlieferungen nach Europa zu behindern. Die Amerikaner brauchen einen funktionierenden Suezkanal und einen Korridor zwischen Indien und Europa, während die Chinesen das nicht wollen, weil es sich um zwei direkte Konkurrenten handelt.“

Es ist nicht so, dass die Chinesen ihn nicht wollen: da die Nördliche Seeroute bereits in Betrieb ist, brauchen sie ihn nicht.

Und jetzt keine Bewegung!

Kurzum: In dem andauernden, immer heftiger werdenden Krieg der Wirtschaftskorridore liegt die Initiative bei Russland und China.

Aus Verzweiflung und weil sie im Krieg der Wirtschaftskorridore nicht mehr als ein kopfloses Opfer ohne Optionen sind, greifen die EU-Vasallen des Hegemons darauf zurück, das „Follow the Money“-Drehbuch zu verdrehen.

Das Außenministerium hat das Einfrieren russischer Vermögenswerte – nicht nur privater, sondern auch staatlicher – durch die EU als reinen Diebstahl bezeichnet. Nun macht der russische Finanzminister Anton Siluanow unmissverständlich klar, dass Moskau auf die mögliche Verwendung der Einnahmen aus diesen eingefrorenen russischen Vermögenswerten symmetrisch reagieren wird.

Um es mit Lawrow zu sagen: Ihr konfisziert, wir konfiszieren. Wir alle konfiszieren.

Die Auswirkungen werden katastrophal sein – für den Hegemon. Keine Nation des Globalen Südens außerhalb des NATO-Staates wird „ermutigt“ werden, ihre Devisen/Reserven im Westen zu parken. Das könnte im Handumdrehen dazu führen, dass der gesamte Globale Süden das von den USA geführte internationale Finanzsystem verlässt und sich einer von Russland und China geführten Alternative anschließt.

Die gleichrangige strategische Partnerschaft zwischen Russland und China ist bereits dabei, die „regelbasierte internationale Ordnung“ an allen Fronten herauszufordern – indem sie ihre historischen Einflusssphären ausbaut und gleichzeitig aktiv riesige, miteinander verbundene Verbindungskorridore entwickelt, die diese „Ordnung“ umgehen. Das schließt einen direkten heißen Krieg mit dem Hegemon so weit wie möglich aus.

Oder um es mit den Worten der Seidenstraße zu sagen: Während die Hunde des Krieges bellen, lügen und stehlen, schlendert die russisch-chinesische Karawane weiter.

Übersetzt mit Deepl.com