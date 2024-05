Mass Slaughtering Civilians To Stop Terrorism Remember kids, Israel has to bomb hospitals and starve Gaza and incinerate children and shoot people waving white flags and assassinate doctors and journalists and commit daily massacres of…

Massentötung von Zivilisten, um den Terrorismus zu stoppen

Von Caitlin Johnstone

Notizen vom Rand der narrativen Matrix

Denkt daran, Kinder, Israel muss Krankenhäuser bombardieren und den Gazastreifen aushungern und Kinder verbrennen und Menschen erschießen, die weiße Fahnen schwenken, und Ärzte und Journalisten ermorden und täglich Massaker an Zivilisten begehen, denn wenn es das nicht tut, wird die Region von bösen Terroristen beherrscht werden.

Experten: Wenn Israel Rafah angreift, wird dies zu einem Massengemetzel an Zivilisten führen.

US-Regierung: Entspannt euch, es wird ein begrenzter Angriff sein. Wenn es wirklich schlimm ist, werden wir aufhören, sie zu unterstützen.

Experten: Israel hat Rafah angegriffen und metzelt Zivilisten nieder.

US-Regierung: Eh, was wollt ihr tun?

Es ist einfach umwerfend, dass Israel routinemäßig Zivilisten vor der ganzen Welt aus offen rassistischen Gründen massakriert und der Westen immer noch voller Liberaler ist, die so tun, als sei diese Sache einfach zu kompliziert für ihren armen kleinen Verstand, um dazu Stellung zu nehmen, goo goo ga ga.

Wie können Israel-Apologeten nicht verstehen, dass es ihre Seite schlechter aussehen lässt, wenn sie auf Posts auftauchen, die Kinder zeigen, die von israelischen Bomben in Stücke gerissen wurden, und erklären, warum das, was wir sehen, eigentlich in Ordnung und vollkommen gerechtfertigt ist?

Nein, nein, Israel ist kein wilder, kriegerischer Schurkenstaat, der vor den Augen der ganzen Welt Kriegsverbrechen und Massengräuel begeht, sondern die internationale Gemeinschaft und die gesamten Vereinten Nationen hegen einen heimlichen Hass auf Juden.

„Mama, was war der Holocaust?“

„Das war die systematische Vernichtung des jüdischen Volkes, die von den Nazis vor vielen Jahren begangen wurde.“

„Oh! Was haben wir dagegen getan?“

„Nun, damals nicht viel, weil es unserem Land egal war, aber wir versuchen es wiedergutzumachen, indem wir Israel helfen, seinen eigenen Holocaust zu begehen.“

Es sieht so aus, als würden in Gaza weitere neue Waffen an Menschen erprobt. Die palästinensische Journalistin Bisan Owda berichtet von einem weiteren Zeltmassaker in Rafah, bei dem Menschen in Stücke gerissen wurden, und obwohl es sich wie eine Bombe anhörte, kann sie weder die Munition noch den Explosionsort finden. Sie sagt: „Sie setzen Waffen ein, die keine Spuren hinterlassen, aber Menschen töten“.

Es ist kein Geheimnis, dass im Gazastreifen neue Waffensysteme getestet werden, wobei Menschen als Versuchskaninchen dienen, um ihre Wirkung zu demonstrieren; wir wissen bereits, dass dort seit Oktober neue Militärroboter und KI-Systeme getestet werden. Wer weiß, was diese Verrückten in einer abgedunkelten Höllenlandschaft, die für die Presse gesperrt ist und in der die Jagd auf die Palästinenser eröffnet ist, noch alles ausprobieren.

Es ist wichtig zu verstehen, dass, nur weil die Ukraine aus dem Rampenlicht gedrängt wurde, dies nicht bedeutet, dass die Politkverdrossenheit mit Russland weniger gefährlich wird. Während die Ukraine immer mehr Territorium verliert und ihr die Soldaten ausgehen, erleben wir einen dramatischen Anstieg der rücksichtslosen Eskalationen seitens der NATO-Mächte. Frankreich bereitet sich darauf vor, in einem offiziellen offenen Einsatz Truppen in der Ukraine auszubilden, und hochrangige Führungskräfte des Imperiums wie NATO-Chef Jens Stoltenberg, US-Außenminister Antony Blinken, der Sprecher des US-Repräsentantenhauses Mike Johnson und der britische Außenminister David Cameron drängen aggressiv darauf, dass von der NATO gelieferte Waffen auf russischem Gebiet eingesetzt werden.

All diese Eskalationen bringen uns einem heißen Krieg zwischen der NATO und Russland näher. Sie spielen mit dem Leben aller Lebewesen auf diesem Planeten wegen eines nicht zu gewinnenden Stellvertreterkriegs, den sie selbst provoziert haben.

Das westliche Imperium muss enden.

Die Sache mit der Behauptung, Trump wäre in Bezug auf Gaza schlimmer, ist die, dass Sie nicht einmal wissen, dass das stimmt. Es ist eine völlig unbegründete und unbeweisbare Behauptung. Bidens unnachgiebige Weigerung, dem israelischen Wahnsinn überhaupt Widerstand zu leisten, ist eine so drastische Abweichung von der Norm für US-Präsidenten, dass es durchaus möglich ist, ihn durch fast jeden zu ersetzen, der eine Verbesserung darstellen würde.

Natürlich ist es möglich, dass Trump in Bezug auf Gaza noch schlechter wäre. Und es ist möglich, dass er genau dasselbe tun würde. Es ist auch möglich, dass er gelegentlich ein wenig auf die Bremse treten würde, wie es Biden nicht getan hat, so wie er dem Druck seines Kabinetts widerstanden hat, den Iran zu bombardieren, nachdem dieser eine US-Drohne abgeschossen hatte.

Das kann man nicht wissen, da sowohl Biden als auch Trump ständig lügen, was ihre tatsächlichen Positionen angeht. Das ist genau die Art von Ungewissheit, die man im Zentrum eines weltumspannenden Imperiums vorfindet, das dem Willen von Plutokraten und geheimnisvollen Regierungsbehörden unterworfen ist und in dem der Wille der Wähler so weit ausgehebelt wurde, dass er fast keinen Einfluss auf die Außenpolitik hat.

Natürlich ist Trump ein kriegstreiberisches Sumpfmonster, genau wie Biden, und er wird im Falle seiner Wiederwahl mit Sicherheit eine beträchtliche Anzahl von Toten zu beklagen haben, so wie er es beim ersten Mal getan hat. Ich weise nur darauf hin, dass die Behauptungen der Liberalen, er wäre in Bezug auf Gaza schlimmer, ausschließlich auf der Fantasie derjenigen beruhen, die diese Behauptung aufstellen.

Maya Angelou sagte, wenn jemand dir zeigt, wer er ist, dann glaube ihm. Ich möchte hinzufügen, dass dies auch für Regierungen und militärische Mächte gilt.

Meine Beiträge werden vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn Ihnen dieser Beitrag gefallen hat, haben Sie hier die Möglichkeit, etwas Geld in mein Spendenkonto einzuzahlen, wenn Sie das möchten. Hier finden Sie Videoversionen meiner Artikel. Hier können Sie jeden Monat Taschenbuchausgaben meiner Artikel kaufen. Alle meine Beiträge können frei kopiert und in jeglicher Form verwendet werden; veröffentlichen Sie sie neu, übersetzen Sie sie, verwenden Sie sie auf Merchandise-Artikeln; was immer Sie wollen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass Sie meine Veröffentlichungen sehen, ist, sich in die Mailingliste von Substack einzutragen, die Sie per E-Mail über alles informiert, was ich veröffentliche. Alle Beiträge wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

Übersetzt mit deepl.com



