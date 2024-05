State Department official resigns after Biden administration says Israel not blocking Gaza aid Stacy Gilbert resigned in protest against State Department report that says Israel isn’t blocking aid to Gaza

US-Außenminister Antony Blinken spricht am 17. Juli 2023 mit Reportern im Pressekonferenzraum des Harry S. Truman-Gebäudes des Außenministeriums in Washington, DC (Chip Somodevilla/AFP)

Stacy Gilbert trat aus Protest gegen den Bericht des Außenministeriums zurück, in dem es heißt, dass Israel die Hilfe für den Gazastreifen nicht blockiert

Beamter des Außenministeriums tritt zurück, nachdem die Regierung Biden erklärt hat, dass Israel die Hilfe für den Gazastreifen nicht blockiert

29. Mai 2024

Eine Beamtin des US-Außenministeriums ist am Dienstag von ihrem Posten zurückgetreten. Sie erklärte, sie könne nicht länger für die Regierung Biden arbeiten, nachdem diese einen Bericht veröffentlicht hatte, der zu dem Schluss kam, dass Israel den Fluss von Hilfsgütern nach Gaza nicht verhindere.

Stacy Gilbert, die als leitende zivil-militärische Beraterin im Büro für Bevölkerung, Flüchtlinge und Migration (PRM) des Außenministeriums tätig war, schickte eine E-Mail an die Mitarbeiter, in der sie ihren Rücktritt erklärte, weil sie der Meinung war, dass das Außenministerium eine falsche Einschätzung vorgenommen hatte, berichtete die Washington Post unter Berufung auf Beamte, die die Notiz gelesen hatten.

Der Bericht wurde als Reaktion auf die Veröffentlichung eines nationalen Sicherheitsmemorandums (NSM-20) durch Präsident Joe Biden Anfang Februar eingereicht, in dem es um die Frage ging, ob die Regierung Israels Zusicherungen, dass der Einsatz von US-Waffen weder amerikanisches noch internationales Recht verletze, für glaubwürdig halte.

In dem Bericht hieß es, es gebe hinreichende Gründe für die Annahme, dass Israel bei mehreren Gelegenheiten von den USA gelieferte Waffen eingesetzt habe, die mit dem humanitären Völkerrecht „unvereinbar“ seien, doch könne keine endgültige Bewertung vorgenommen werden, die ausreichen würde, um die Aussetzung von Waffenlieferungen zu verhindern.

Ein weiteres Element des Berichts war eine Bewertung, ob Israel den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza behindert.

Hilfsorganisationen, Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsgruppen haben Israel beschuldigt, die Menge der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, zu beschränken. Israel bestreitet, dass es die Hilfe für die belagerte palästinensische Enklave blockiert.

Die USA stellten in ihrem Bericht zwar fest, dass die Menge der in den Gazastreifen gelangenden Hilfsgüter nicht ausreicht, kamen aber nicht zu dem Schluss, dass Israel die Bemühungen Washingtons um Hilfslieferungen behindert.

Nach der Veröffentlichung des Berichts forderte der Internationale Gerichtshof Israel auf, seine Offensive auf Rafah einzustellen und mehr humanitäre Hilfe in die belagerte Enklave fließen zu lassen, die nach Angaben von Hilfsorganisationen und der UNO am Rande einer Hungersnot steht.

Der Schritt Gilberts wurde von Menschenrechtsgruppen gelobt.

Absolutes Versagen

„Hut ab vor Stacy Gilbert vom @StateDept für ihren Mut und ihre Prinzipien. Keiner seiner Mitarbeiter hat erwartet, dass er so weit gehen würde, um Israel mehr Waffen zu liefern“, schrieb Sarah Leah Whitson, Geschäftsführerin von Democracy for the Arab World Now (Dawn), auf X.

Josh Paul, ein Beamter, der die US-Waffentransfers beaufsichtigt und der erste Beamte des Außenministeriums war, der aus Protest gegen die US-Unterstützung für Israel gekündigt hat, begrüßte Gilberts Abgang in einem LinkedIn-Posting und sagte, er markiere das „absolute Versagen der Biden-Administration und des Blinken-Außenministeriums“, die humanitäre Krise in Gaza anzugehen.

„Stacys Rücktritt ist ein mutiges Eingeständnis des Schadens, den einige Teile des Außenministeriums …. betreiben, und des Versagens anderer Teile des Außenministeriums, wie PRM oder das Menschenrechtsbüro…, irgendetwas Effektives zu tun, um Israels Beschränkung der humanitären Hilfe für Gaza zu verhindern oder zu mildern“.

Er sagte auch, dass es in der US-Regierung viele Beamte gebe, „die ihre Stimme erheben könnten, Menschen, die eine große Verantwortung haben, Gutes zu tun, und die sich ein Leben lang für die Menschenrechte engagieren – und die sich dafür entscheiden, die Bürokratie so funktionieren zu lassen, als wäre es das übliche Geschäft“.

Gilberts Rücktritt reiht sich ein in eine kleine, aber wachsende Liste von US-Beamten, die aus Protest gegen die Unterstützung der Regierung Biden für Israels Krieg gegen Gaza zurückgetreten sind.

Anfang des Monats war Lilly Greenberg Call die erste jüdisch-amerikanische politische Beamtin, die zurücktrat. Call war im Innenministerium tätig, aber es gab bereits eine Reihe hochkarätiger Rücktritte von Beamten, die sich mit dem Nahen Osten und der Verteidigung befassten.

Major Harrison Mann reichte im Mai seinen Rücktritt vom Nachrichtendienst des Verteidigungsministeriums ein und begründete dies mit der Unterstützung Washingtons für den Krieg gegen Gaza.

Nur einen Monat zuvor, am 26. April, hatte die arabischsprachige Sprecherin des Außenministeriums, Hala Rharrit, ihren Rücktritt wegen der Gaza-Kriegspolitik Washingtons angekündigt und damit ihre 18-jährige Dienstzeit in der Regierung beendet.

Im März war Annelle Sheline, eine Referentin für auswärtige Angelegenheiten im Außenministerium, von ihrem Posten zurückgetreten. Sheline sagte, sie habe versucht, ihre Besorgnis über die Unterstützung Israels durch die USA mit Hilfe von Dissidentenkabeln zu äußern und sich in Mitarbeiterversammlungen zu Wort zu melden, aber es sei sinnlos, „solange die USA weiterhin einen ständigen Strom von Waffen nach Israel schicken“. Der Rücktritt von Sheline war der profilierteste im Außenministerium seit Josh Paul.

Außerhalb des Außenministeriums und des US-Militärs trat Anfang des Jahres ein weiterer von Biden ernannter Politiker zurück. Tariq Habash, ein hochrangiger politischer Beauftragter im Bildungsministerium, trat im Januar zurück.

