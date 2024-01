Hamas ‚mass rape‘: How Israel weaponises fear of Muslim men to fuel violence in Gaza Tropes linking Muslim men to monstrous violence, including sexual crimes, speak to longstanding Islamophobic fears and explain why many believed the claims without evidence

Unterstützer bei einer Mahnwache „Keine Entschuldigung für sexuelle Gewalt“ der Frauen der jüdischen Gemeinde von Melbourne in Hopetoun Gardens in Australien am 4. Dezember 2023 (Joel Carrett/AAP Image)

Übersetzt mit Deepl.com

Massenvergewaltigung“ durch die Hamas: Wie Israel die Angst vor muslimischen Männern als Waffe einsetzt, um die Gewalt in Gaza anzuheizen

Sara Rahnama

19. Januar 2024

Tropes, die muslimische M en mit monströsen Gewalttaten, einschließlich Sexualverbrechen, in Verbindung gebracht werden, sind Ausdruck langjähriger islamfeindlicher Ängste und erklären, warum viele diese Behauptungen ohne Beweise glauben

In seiner Eröffnungsrede vor dem Internationalen Gerichtshof am 12. Januar erklärte der Rechtsberater des israelischen Außenministers, Tal Becker: „In offener Freude folterten [Hamas-Kämpfer] Kinder vor den Augen der Eltern und Eltern vor den Augen der Kinder, verbrannten Menschen, darunter auch Säuglinge, bei lebendigem Leibe und vergewaltigten und verstümmelten systematisch Dutzende von Frauen, Männern und Kindern.“

Beckers Formulierung „systematisch vergewaltigt“ bezog sich auf eine anhaltende Behauptung, dass die angeblich von der Hamas am 7. Oktober begangene sexuelle Gewalt weit verbreitet, „systematisch“ und eine beabsichtigte Kriegswaffe sei.

Während der Krieg in Gaza weiter wütete, kämpften der israelische Staat und seine Unterstützer in den USA angesichts der größten weltweiten Mobilisierung für die Rechte der Palästinenser in der Geschichte darum, die Berichterstattung zu kontrollieren.

Ende Dezember veröffentlichte die New York Times ihre Untersuchung zu den Vorwürfen der sexuellen Gewalt vom 7. Oktober. Das Titelbild des Artikels zeigte die trauernde Familie von Gal Abdush, einer 34-jährigen israelischen Jüdin, die zusammen mit ihrem Mann getötet wurde, als sie versuchten, vom Nova-Musikfestival zu fliehen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit den Newslettern von MEE

Melden Sie sich an, um die neuesten Warnungen, Einblicke und Analysen zu erhalten, beginnend mit Turkey Unpacked

Abdushs Geschichte steht im Mittelpunkt der Untersuchung der Times als Beweis für ein „Muster von Vergewaltigung“ und Verstümmelung, neben anderen schrecklichen Anschuldigungen gegen die Hamas.

Einige Tage später, am 2. Januar, dementierte die Familie von Abdush jedoch die Geschichte und behauptete, der Reporter habe sie manipuliert und es gebe keine Beweise für eine Vergewaltigung. Wie andere Medien berichteten, wiederholt die Times in ihrer Untersuchung mehrere diskreditierte und entkräftete Behauptungen über die am 7. Oktober begangenen Gräueltaten.

Dieser Vorfall hat mehrere Fragen zu den „weit verbreiteten“ Vergewaltigungsvorwürfen aufgeworfen und zu Forderungen nach „zwingenden Beweisen“ geführt, vor allem von Palästinensern, die im Gazastreifen bombardiert werden.

Nach mehr als 100 Kriegstagen haben israelische Ermittler jedoch Schwierigkeiten, Zeugenaussagen mit angeblichen Vergewaltigungsopfern in Verbindung zu bringen. Dies hat israelische Beamte und ihre Unterstützer nicht davon abgehalten, schockierende Behauptungen zu wiederholen, wie z. B. dass die Hamas „sexuelle Gewalt als Waffe eingesetzt“ habe, um ihre anhaltenden brutalen Angriffe auf palästinensische Zivilisten zu rechtfertigen.

Ungeheuerliche Gewalt

Am 2. Januar verteidigte der israelische Sprecher Eylon Levy Israel gegen die Anklage Südafrikas wegen Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof und betonte: „Die Hamas-Vergewaltigungsmaschine trägt die volle moralische Verantwortung für alle Opfer in diesem Krieg, den sie am 7. Oktober begonnen hat und in und unter Schulen, Moscheen, Häusern und UN-Einrichtungen führt.“

Diese unbestätigten Geschichten wurden schnell in eine Akzeptanz der katastrophalen Gewalt gegen Palästinenser umgewandelt

Seit der Kriegserklärung an den Gazastreifen hat Israel seine Propagandamaschine in Gang gesetzt, um die Palästinenser zu entmenschlichen und sie als barbarisch darzustellen.

Von unvorstellbaren Taten wie der schnell widerlegten Behauptung von „40 geköpften Babys“ bis hin zur fortgesetzten Behauptung, Vergewaltigungen seien am 7. Oktober „weit verbreitet“ gewesen, wurden solche phantastischen Geschichten benötigt, um Israels völkermörderische Kampagne gegen eine Bevölkerung zu legitimieren, die der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant als „unmenschliche Tiere“ bezeichnete.

Tropen, die muslimische Männer mit monströsen Formen der Gewalt, einschließlich sexueller Gewalt, in Verbindung bringen, sind Ausdruck der seit langem bestehenden Ängste in Europa und den USA. Es gibt eine lange Geschichte, in der diese Ängste genutzt wurden, um Gewalt gegen Muslime zu fördern.

Diese Geschichte erklärt, warum so früh – und ohne jeden Beweis – viele sofort Behauptungen glaubten, die Hamas habe Enthauptungen und Massenvergewaltigungen begangen. Diese unbestätigten Geschichten wurden schnell in eine Akzeptanz katastrophaler Gewalt umgewandelt, einschließlich der Tötung von mehr als 24.000 Palästinensern.

Die Diskussionen über sexuelle Gewalt rückten Anfang Dezember erstmals in den Mittelpunkt des öffentlichen Diskurses.

Während der vorübergehenden Waffenruhe, die mit dem amerikanischen Thanksgiving-Feiertag eine Woche zuvor zusammenfiel, berichteten internationale Medien, dass einige kürzlich freigelassene israelische Geiseln berichteten, sie seien von Hamas-Kämpfern während ihrer Gefangenschaft freundlich behandelt worden, unter anderem wurden Kindern Süßigkeiten angeboten. Diese Berichte bedrohten die Behauptung der israelischen Regierung, ihre überzogene Reaktion auf den 7. Oktober in Gaza sei notwendig gewesen, um die Hamas, einen besonders barbarischen Feind, auszuschalten.

In der ersten Dezemberwoche erschienen in mehreren Zeitungen Leitartikel, in denen behauptet wurde, dass die mutmaßlich weit verbreitete sexuelle Gewalt, die die Hamas am 7. Oktober verübt hatte, nicht ausreichend beachtet oder verurteilt wurde, darunter in The Guardian und Haaretz. Gleichzeitig begannen israelische Politiker, sich ausdrücklich auf Vergewaltigungen zu berufen, als sie zu mehr internationaler Unterstützung für Israel aufriefen.

So erklärte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 5. Dezember, dass die „Vergewaltigung israelischer Frauen“ ein Beweis für die Verkommenheit der Hamas sei, die nur mit „überwältigender Gewalt“ im Gazastreifen ausgelöscht werden könne. Angesichts dieser Verderbtheit forderte er alle „zivilisierten Nationen“ auf, „an der Seite Israels zu stehen“. Am selben Tag trat der israelische Staatspräsident Isaac Herzog auf MSNBC auf und stellte den Krieg gegen die Hamas als einen Krieg dar, der „zur Rettung der Werte der westlichen Zivilisation“ geführt werde.

Als Historikerin des Islams, der Geschlechter und des Imperiums im Nahen Osten und wie andere feministische Wissenschaftlerinnen erkannte ich sofort, wie Netanjahus Rede und Herzogs Behauptung die seit langem bestehende Rhetorik des Kampfes der Zivilisationen zwischen dem barbarischen „Osten“ und dem zivilisierten „Westen“ heraufbeschworen.

In diesem Rahmen ist die Behandlung von Frauen ein Gradmesser für den „zivilisierten“ Status einer Gruppe. Was in solchen Reden implizit mitschwingt, ist, dass Israel, eine freie, zivilisierte, feministische Gesellschaft, die von anderen „zivilisierten Führern“ respektiert wird, von der Hamas angegriffen wurde, einer Gruppe von Muslimen, deren Barbarei und gewalttätige Frauenfeindlichkeit sich in ihrem vorsätzlichen Einsatz von Massenvergewaltigungen als Kriegswaffe widerspiegelt.

Die UN-Hochkommissarin für Menschenrechte hat wegen der fortgesetzten Entmenschlichung der Palästinenser in Israel und der amerikanischen Öffentlichkeit Alarm geschlagen. Behauptungen, die die Hamas und die Palästinenser gegen „die Werte der westlichen Zivilisation“ in Stellung bringen, tragen zu dieser Entmenschlichung bei. Während viele im Westen zu Recht darauf bedacht sind, keine antisemitischen Tropen zu verwenden, kursieren Behauptungen über muslimische Frauenfeindlichkeit weiterhin unkritisch.

Stereotypisierung muslimischer Männer

Weltweit war sexuelle Gewalt Teil fast aller gewaltsamen Konflikte des 20. Jahrhunderts. Während des Zweiten Weltkriegs und unmittelbar danach terrorisierten sowohl die alliierten als auch die außereuropäischen Armeen die lokale Zivilbevölkerung unter anderem durch Vergewaltigungen.

Eine neue Studie hat gezeigt, dass während des jüngsten zweijährigen Bürgerkriegs in Äthiopiens nördlicher Tigray-Region möglicherweise mehr als 100 000 Frauen vergewaltigt wurden. Mehrere Berichte legen nahe, dass die russische Armee in der Ukraine sexuelle Gewalt ausgeübt hat.

Europäische und amerikanische Behauptungen haben sexuelle Gewalt insbesondere mit muslimischen Männern in Verbindung gebracht, um vielfältige Formen von Gewalt und Ausgrenzung zu legitimieren.

Angesichts dieser beunruhigenden Allgegenwart sexueller Gewalt in allen Konflikten und der vorliegenden Zeugenaussagen müssen alle Formen sexueller Gewalt, die am 7. Oktober stattgefunden haben, gründlich untersucht werden.

Während die UN-Untersuchungskommission im November ankündigte, die geschlechtsspezifische Gewalt vom 7. Oktober zu untersuchen, hat das israelische Gesundheitsministerium Ärzte aufgefordert, nicht mit den UN-Ermittlern zusammenzuarbeiten, deren Untersuchung sie als „antisemitisch“ bezeichnet haben.

Zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte haben europäische und amerikanische Behauptungen sexuelle Gewalt vor allem mit muslimischen Männern in Verbindung gebracht, um verschiedene Formen von Gewalt und Ausgrenzung zu legitimieren.

Jahrhunderts, als der französische Staat seine Herrschaft über Algerien festigte, beriefen sich Politiker auf abweichende muslimische Sexualnormen (Polygamie, Scheidung, Harems), um die Konfiszierung von Land und die Verweigerung der Staatsbürgerrechte für Algerier zu erklären.

In den Jahrzehnten unmittelbar nach der algerischen Unabhängigkeit im Jahr 1962 wurden in Frankreich erneut Behauptungen über die unersättliche Sexualität und die Gewaltbereitschaft muslimischer Männer laut. Das französische Trauma über den Verlust des kolonialen Algeriens drückte sich in einer Hysterie im öffentlichen Diskurs aus, der muslimische Einwanderer mit Vergewaltigung und sexueller Gewalt in Verbindung brachte, obwohl offizielle Statistiken dem widersprachen.

Solche Behauptungen wurden genutzt, um gegen die nordafrikanische Einwanderung nach Frankreich zu protestieren, und führten zu aktueller Gewalt gegen nordafrikanische Gemeinschaften, unter anderem durch Gruppen wie das Committee to Keep France for the French. Tatsächlich hat die antimuslimische Hysterie in ganz Europa Behauptungen über Muslime und sexuelle Gewalt verbreitet und wurde von rechtsextremen politischen Parteien angeführt, um eine Begrenzung der muslimischen Einwanderung zu fordern.

Afghanische Frauen gehen am 3. April 2014 in Kandahar an afghanischen Panzerfahrzeugen vorbei.

Afghanische Frauen gehen am 3. April 2014 in Kandahar an vom Westen gelieferten afghanischen Panzerfahrzeugen vorbei (AFP)

Diese Behauptungen waren auch im politischen Diskurs der USA präsent. Obwohl der Krieg in Afghanistan gegen die Taliban als Vergeltung für deren Zusammenarbeit mit Al-Qaida geführt wurde, konzentrierte sich seine Darstellung in der breiten Öffentlichkeit häufig auf die Unterdrückung und Gewalt, der afghanische Frauen ausgesetzt waren.

Nach den Anschlägen vom 11. September trat die damalige New Yorker Kongressabgeordnete Carolyn Maloney im Repräsentantenhaus in einer Burka auf und forderte die anderen Abgeordneten auf, den Krieg zu unterstützen, damit die Frauen von der ihnen von den Taliban auferlegten Gewalt „befreit“ werden könnten.

Das Außenministerium veröffentlichte einen Bericht mit dem Titel „The Taliban’s War on Women“ (Der Krieg der Taliban gegen die Frauen), in dem behauptet wurde, dass sexuelle Gewalt und Vergewaltigung regelmäßig Teil der Behandlung von Frauen durch die Taliban waren. Und im November erklärte First Lady Laura Bush in einer nationalen Radioansprache, dass der Krieg gegen den Terror „ein Kampf für die Rechte und die Würde der Frauen“ sei. Die Gewalt, mit der afghanische Frauen konfrontiert waren, war real, und dennoch wurde der Fokus auf diese Gewalt benutzt, um einen zerstörerischen Krieg in Afghanistan und seine komplizierte Realität zu rechtfertigen.

Allgegenwärtigkeit“ sexueller Gewalt

Ein Großteil des öffentlichen Diskurses über sexuelle Gewalt in den letzten Wochen stützt sich – ob absichtlich oder nicht – auf diese längere Geschichte der Stereotypisierung muslimischer Männer als eindeutig sexuell gewalttätig und unterdrückerisch. Stuart Seldowitz, ein ehemaliger Berater der Obama-Regierung, hat in einer Reihe von Videos, die am 21. November veröffentlicht wurden, eine muslimische Lebensmittelverkäuferin in New York City wiederholt verbal belästigt und in einem Video gefragt: „Haben Sie Ihre Tochter vergewaltigt wie Mohammed?“

Ein israelisch-irischer Vater, Thomas Hand, sagte über seine Tochter, die von der Hamas als Geisel genommen wurde: „Sie war entweder tot oder im Gazastreifen, und wenn man weiß, was sie den Menschen im Gazastreifen antun, ist das schlimmer als der Tod“, mit der Andeutung, dass sie möglicherweise sexuelle Gewalt erlitten hat. Sie wurde später im Rahmen eines Geiselaustauschs unverletzt freigelassen.

In einer Pressekonferenz am 4. Dezember deutete der Sprecher des Außenministeriums, Mathew Miller, an, dass die Hamas keine weiteren weiblichen Geiseln freilässt, weil diese aussagen könnten, sexuelle Gewalt erlitten zu haben. Auf die Frage des AP-Reporters Matt Lee, ob er dafür Beweise gesehen habe, erklärte Miller, dies sei nur seine eigene Theorie. Der offizielle X-Account Israels veröffentlichte daraufhin Millers Behauptung ohne den Austausch, was den Eindruck erweckte, dies sei die offizielle Haltung des Außenministeriums.

Die Anerkennung und das Verständnis dieser langen Geschichte von Behauptungen über muslimische Männer, die in einzigartiger Weise zu monströser sexueller Gewalt neigen, ermöglicht es uns, ernsthaft über sexuelle Gewalt zu sprechen, ohne zuzulassen, dass diese Diskussionen zu Waffen werden, um weitere Gewalt auszuüben.

Eine offene Diskussion über sexuelle Gewalt wird uns in die Lage versetzen, ernst zu nehmen, wie sexuelle Gewalt auch von Israel verübt wird.

Am 3. Januar berichtete Human Rights Watch, dass in israelischen Gefängnissen inhaftierte Arbeiter aus dem Gazastreifen sexueller Gewalt ausgesetzt waren, unter anderem wurden sie nackt ausgezogen, geschlagen und fotografiert. Die sexuelle Folter, der palästinensische Männer und Frauen in israelischen Gefängnissen ausgesetzt sind, ist gut dokumentiert.

Am 4. Dezember sprach der ehemalige Beamte des Außenministeriums Josh Paul in einem CNN-Interview über die Vergewaltigung eines 13-jährigen palästinensischen Jungen in israelischen Gefängnissen. Die Allgegenwart von Vergewaltigungen ist nicht auf Kriegszeiten oder Israel beschränkt. Nach Angaben des Rape, Abuse & Incest National Network werden in den USA jedes Jahr etwa 500 000 Menschen Opfer von Vergewaltigung oder sexueller Nötigung.

Die Allgegenwart von Vergewaltigung und sexueller Gewalt sollte niemals dazu führen, dass wir sie akzeptieren. Dieser globale und historische Kontext ist jedoch wichtig, um zu verstehen, dass diese Probleme nicht auf einen Teil der Welt oder eine bestimmte Bevölkerung beschränkt sind. Die Ängste im Zusammenhang mit sexueller Gewalt sollten nicht auf bestimmte Gruppen ausgelagert werden, während die globale Realität ihrer Allgegenwart ignoriert wird.

Ein Bewusstsein für die lange Geschichte dieser politischen Nutzung sexueller Gewalt ist notwendig, damit Feministinnen und die Gesellschaft im Allgemeinen die Überlebenden sexueller Gewalt und die Kulturen, die sie ermöglichen, wieder in den Mittelpunkt dieser Diskussionen stellen können.

Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die des Autors und spiegeln nicht unbedingt die redaktionelle Politik von Middle East Eye wider.

Sara Rahnama ist Assistenzprofessorin für Geschichte und Direktorin des Programms für das Studium des Nahen Ostens und Nordafrikas an der Morgan State University. Sie ist die Autorin von The Future is Feminist: Women and Social Change in Interwar Algeria (Cornell University Press). Ihre Artikel sind auch in der Washington Post und The Conversation erschienen.



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …