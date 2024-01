Israel losing war in Gaza, commanders admit Palestinian resistance much better prepared than expected, says New York Times.



Israelis trauern während der Beerdigung des Soldaten Harel Sharvit am 29. Dezember in Jerusalem. Der Siedler aus der Kolonie Kochav Yaacov im besetzten Westjordanland wurde von palästinensischen Widerstandskämpfern im nördlichen Gazastreifen getötet. Debbie Hill UPI

Kommandeure geben zu, dass Israel den Krieg in Gaza verliert

von Ali Abunimah

21. Januar 2024

Israel verliert seinen Krieg gegen den palästinensischen Widerstand im Gazastreifen, wie hochrangige Kommandeure der New York Times mitteilten.

„Nach mehr als 100 Kriegstagen haben Israels begrenzte Fortschritte bei der Zerschlagung der Hamas im Oberkommando des Militärs Zweifel geweckt, ob die wichtigsten Kriegsziele des Landes in naher Zukunft erreicht werden können: die Auslöschung der Hamas und die Befreiung der israelischen Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden“, berichtete die Zeitung am Samstag.

„Israel hat zu diesem Zeitpunkt des Krieges einen kleineren Teil des Gazastreifens unter seine Kontrolle gebracht, als es ursprünglich in den Schlachtplänen zu Beginn der Invasion vorgesehen war, die von der New York Times eingesehen wurden“, so die Zeitung weiter.

Die israelische Militärführung räumt laut Times ein, dass ihr Vormarsch „durch eine Hamas-Infrastruktur behindert wurde, die ausgeklügelter war, als die israelischen Geheimdienstler zuvor angenommen hatten“.

Das Scheitern auf dem Schlachtfeld hat die israelischen Befehlshaber zu dem Schluss gebracht, dass die Freiheit der mehr als 100 israelischen Geiseln, die sich noch im Gazastreifen befinden, nur durch diplomatische und nicht durch militärische Mittel gesichert werden kann“, so die Times.

Bei vielen der in Gaza verbliebenen Israelis handelt es sich in Wirklichkeit um Militärpersonal – Kriegsgefangene.

Die ungenannten israelischen Generäle, die mit der Times sprachen, sind der Ansicht, dass „ein langwieriger Kampf zur vollständigen Zerschlagung der Hamas höchstwahrscheinlich das Leben der in Gaza festgehaltenen israelischen Geiseln kosten würde“, so die Zeitung.

Ziel der undichten Stellen scheint es zu sein, den Druck auf die Regierung in Tel Aviv unter Benjamin Netanjahu zu erhöhen, den Krieg zu beenden und auf dem Verhandlungsweg einen Ausweg aus Israels misslicher Lage zu finden.

Die Times zitiert einen Experten, der die Analyse der israelischen Generäle untermauert.

„Im Grunde ist es eine Pattsituation“, sagte Andreas Krieg, Dozent für Sicherheitsstudien am King’s College London, der Times. „Es ist keine Umgebung, in der man Geiseln befreien kann“.

„Wenn man in die Tunnel geht und versucht, sie mit Spezialkräften oder was auch immer zu befreien, wird man sie töten“, so Krieg weiter. „Man wird sie entweder direkt töten – oder indirekt, durch Sprengfallen oder in einem Feuergefecht.“

Diese Einschätzung wird durch die Anschuldigungen von Maya Sherman unterstrichen, die israelische Armee habe ihren in Gaza gefangen gehaltenen Soldatensohn getötet.

Die israelische Armee behauptet, sie habe letzte Woche die Leichen von Ron Sherman und einem weiteren israelischen Kriegsgefangenen in einem Widerstandstunnel in Gaza gefunden.

Maya Sherman glaubt jedoch nicht an die offizielle Geschichte, dass die Todesursache ihres Sohnes nicht festgestellt werden konnte, und beschuldigt die israelische Armee, ihn vergast zu haben.

„Ron wurde tatsächlich ermordet“, behauptet sie. „Nicht von der Hamas, denken Sie eher in Richtung Auschwitz und Duschen, aber ohne Nazis und ohne Hamas. Nicht durch zufälliges Feuer, nicht durch Friendly Fire, sondern durch vorsätzlichen Mord: Bomben mit Giftgas“, schrieb sie in einem Facebook-Post.

Der Widerstand behält die Kontrolle

Trotz dreimonatiger israelischer Bombenteppiche aus der Luft und Bodenangriffe behält der palästinensische Widerstand seine Kommando- und Kontrollfähigkeiten und fügt dem israelischen Militär weiterhin hohe Verluste zu.

Zwar gibt es klare Hinweise auf das Ausmaß der israelischen Verluste, doch wird vieles durch die strenge militärische Zensur verschleiert.

In der Zwischenzeit sind Israels einzige „Erfolge“ die Tötung und Verletzung Zehntausender palästinensischer Zivilisten im Gazastreifen, die Zwangsvertreibung von Millionen von Menschen und die Zerstörung von Krankenhäusern, Häusern, Schulen und anderer ziviler Infrastruktur in großem Umfang, die einen entsetzlichen Tribut fordert.

Doch systematische Angriffe auf solche weichen zivilen Ziele zeugen von Feigheit, Unfähigkeit und völkermörderischen kriminellen Absichten, nicht von Mut, militärischen Fähigkeiten oder Erfolg.

Der Artikel in der Times wurde von dem israelischen Journalisten Ronen Bergman mitverfasst.

In einem weiteren großen Artikel für die israelische Zeitung Yedioth Ahronoth Anfang dieses Monats enthüllte Bergman, dass der Befehl für die israelischen Streitkräfte, am 7. Oktober auf die eigene Zivilbevölkerung zu schießen, von höchster Stelle kam.

Diese Geschichte bestätigt die zunehmenden Berichte, dass Israel viele, wenn nicht sogar die meisten seiner eigenen Leute tötete, die an dem Tag starben, als die Hamas einen groß angelegten Widerstandsangriff auf israelische Militärstützpunkte und Siedlerkolonien jenseits der Grenze zum Gazastreifen führte.

Abspaltungen und Spaltungen

In den letzten Wochen sind die Meinungsverschiedenheiten zwischen der militärischen und der zivilen Führung Israels darüber, dass sie keines ihrer erklärten Ziele im völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen erreicht haben, an die Öffentlichkeit gedrungen und finden in den israelischen Medien breiten Niederschlag.

Es herrscht der allgemeine Eindruck, dass Netanjahu ein großes Interesse daran hat, den Krieg um jeden Preis so lange wie möglich zu verlängern, um sein eigenes politisches Überleben zu sichern.

Dass israelische Generäle den Streit in die Times tragen, deutet jedoch darauf hin, dass sie an Israels Gönner in Washington appellieren, sich stärker auf ihrer Seite zu engagieren.

Bislang stellt die Regierung Biden jedoch einen Blankoscheck für Israels Völkermord aus.

Netanjahu und andere israelische Beamte, die die Fortsetzung des Krieges um jeden Preis befürworten, sind wie Spieler, die alles verloren haben, aber hoffen, dass ein weiterer Wurf der Würfel die Dinge zum Guten wenden könnte.

Je länger und tiefer die israelischen Streitkräfte im Gazastreifen verbleiben, desto mehr Zeit und Gelegenheit hat der palästinensische Widerstand, Verluste zu erleiden, die die israelische Armee und die breite Gesellschaft langsam, aber sicher ausbluten lassen werden.

Eingeständnisse des Scheiterns kommen langsam

Die Sprache und der Ton des Times-Artikels, der die militärische Niederlage Israels signalisiert, erinnern an die indirekten und schrittweisen Eingeständnisse des Scheiterns im von den USA unterstützten Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine.

Es lohnt sich, einen Blick darauf zu werfen, wie sich das abgespielt hat, denn die subtilen sprachlichen Veränderungen in Amerikas halboffizieller Presse sind oft viel aufschlussreicher über das, was wirklich vor sich geht, als offizielle Erklärungen.

Anfang letzten Jahres haben US-Beamte und Medien monatelang begeistert eine bevorstehende ukrainische Gegenoffensive angekündigt, die durch das von Russland gehaltene Gebiet in der Südukraine dringen und die Küste des Asowschen Meeres erreichen sollte.

Als sie im Juni begann, vermarktete die Times die Offensive als potenziellen „Wendepunkt in dem seit 15 Monaten andauernden Krieg“ und stellte fest, dass „amerikanische Beamte optimistisch sind, dass die Ukraine, wenn auch nur schrittweise, genügend Gewinne erzielen wird, um die Kämpfe als Erfolg zu bezeichnen“.

Und Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der Regierung Biden, erklärte gegenüber CNN: „Wir glauben, dass diese Gegenoffensive es der Ukraine ermöglichen wird, strategisch bedeutsame Gebiete von Russland zurückzuerobern“.

Im August, als die ukrainischen Streitkräfte nicht weiterkamen und furchtbare Verluste erlitten, beschrieb die Times, dass sie „Mühe hatten, die russischen Linien zu durchbrechen“. Unterdessen machten US-Beamte ihre ukrainischen Stellvertreter zum Sündenbock, weil sie Washingtons militärischen Rat nicht befolgten.

Etwa zur gleichen Zeit kamen die US-Geheimdienste in einer „geheimen Prognose“ zu dem Schluss, dass „die Gegenoffensive der Ukraine die wichtige südöstliche Stadt Melitopol nicht erreichen wird“, wie die Washington Post berichtete.

„Analysten sagen, dass die Herausforderungen, denen sich die Ukraine gegenübersieht, vielfältig sind, aber fast alle sind sich einig, dass Russland die Erwartungen übertroffen hat, was seine Fähigkeiten bei der Verteidigung der besetzten Gebiete angeht“, berichtete die Post.

„Der entscheidendste Faktor für den bisherigen Verlauf der Offensive ist die Qualität der russischen Verteidigung“, sagte Rob Lee, Militäranalyst beim Foreign Policy Research Institute, einer Denkfabrik, zu deren wichtigsten Geldgebern die US-Regierung gehört.

Anfang November bezeichnete der ukrainische Militärchef die Situation als „Patt“, wie die Times berichtete.

Einen Monat später stellte die Washington Post fest: „Fast sechs Monate nach Beginn der Gegenoffensive ist die Kampagne zu einem Krieg der schrittweisen Fortschritte geworden“.

Zu diesem Zeitpunkt war die Times bereit, die Euphemismen fallen zu lassen und zuzugeben, dass die ukrainische Gegenoffensive „gescheitert“ sei.

„Die militärischen Aussichten der Ukraine sehen düster aus“, berichtete die Times Ende 2023. „Die westliche Militärhilfe ist nicht mehr in demselben Umfang wie in den vergangenen Jahren gesichert“, während die Gegenoffensive im Sommer „vorbei ist, da sie keines ihrer Ziele erreicht hat.“

Die Eingeständnisse des Scheiterns kommen langsam, oft in einer ambivalenten Sprache, die suggeriert, dass mit etwas mehr Anstrengung, ein paar Milliarden mehr Dollar und vielleicht etwas Glück der schwer fassbare Erfolg in greifbarer Nähe sein könnte.

In ähnlicher Weise hat die Regierung der Vereinigten Staaten der Öffentlichkeit jahrelang vorgelogen, dass sie den Krieg in Afghanistan gewinnen würde, während sie insgeheim zugab, dass sie verlor.

An einem bestimmten Punkt waren US-Beamte auch bereit, die Situation dort als „Patt“ zu bezeichnen – auch dies ein akzeptablerer Begriff als das offene Eingeständnis von Versagen und Niederlage.

In diesem Fall scheint die New York Times, ein treuer Unterstützer und zuverlässiges Sprachrohr Israels, zu glauben, dass es im Interesse des zionistischen Staates liegt, die Niederlage lieber früher als später einzugestehen.

„Es ist ein nicht zu gewinnender Krieg“, zitiert die Zeitung Andreas Krieg vom King’s College.



