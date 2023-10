Media enable ignorance in the service of genocide A history of 75 years of occupation, of brutalization and murder, is buried under the hellscape of thousands of tonnes of rubble.



Menschen durchsuchen die Trümmer einer UN-Schule im Lager Maghazi im zentralen Gazastreifen, die von einer israelischen Rakete getroffen wurde, die acht Menschen tötete. Naaman Omar APA-Bilder

Medien ermöglichen Unwissenheit im Dienste des Völkermordes

Von Roddy Keenan

Die elektronische Intifada



18. Oktober 2023

Männer und Kinder durchsuchen die Trümmer im dritten Stock eines beschädigten Gebäudes

Während die israelischen Bombenteppiche Tod und Zerstörung über die Zivilbevölkerung des Gazastreifens bringen, verrät das Versprechen weiterer militärischer Unterstützung durch die USA und ihre westlichen Verbündeten wahre Grausamkeit und Unmenschlichkeit im Namen des Westens.

Doch während sich vor unseren Augen ein Völkermord abspielt, hat sich die Unwissenheit als die größte Waffe gegen die Menschen in Gaza erwiesen. Während westliche Regierungen und westliche Medien den Völkermord an einem ganzen Volk durch zionistische Fanatiker bejubeln, ist das Erschreckendste an der ganzen Sache die Leichtigkeit, mit der die westliche Bevölkerung in diesen Wahnsinn hineingezogen wurde.

Es ist die Unwissenheit, die diese Barbarei begünstigt und sogar gefördert hat. Unwissenheit über die Geschichte einer 75-jährigen Besatzung, Unwissenheit über die tägliche Ungerechtigkeit und Verfolgung der Palästinenser, Unwissenheit über die willkürliche Ermordung und Inhaftierung palästinensischer Männer, Frauen und Kinder, über die in den westlichen Medien kaum oder gar nicht berichtet wird.

Es ist diese historische Ignoranz, die in der Folge das Umschreiben der Geschichte, den Rassismus, der Brutalität und Gewalt gegen die als minderwertig angesehenen Menschen feiert, und den Hass, der den Völkermord an einem ganzen Volk mit relativer Leichtigkeit ermöglicht, erleichtert. Er erlaubt es den Regierungen und Medien des Westens, Geschichten über Massenvergewaltigungen und die Enthauptung von Babys zu erfinden, wohl wissend, dass sie von ihrer leichtgläubigen Öffentlichkeit in Gänze geschluckt werden.

Überall im Westen wird uns erzählt, dass die Palästinenser die Verkörperung des Bösen sind, während ihre israelischen Besatzer und Kerkermeister, die seit 75 Jahren ihren eisernen Absatz auf dem Hals der Palästinenser haben, unschuldige Opfer eines unerklärlichen und irrationalen Hasses sind.

Und wir wissen das, weil die Führer der westlichen Regierungen, diese Bastionen der Demokratie, der Freiheit und der Menschlichkeit, uns das gesagt haben, während gleichzeitig ihre Verbündeten in den Medien diese verlogenen Anschuldigungen gehorsam und mit ständiger und krimineller Komplizenschaft wiederholt haben.

Die mächtige Wirkung dieser Propagandamaschine ist unbestreitbar. Die Tatsache, dass die Barbarei im Gazastreifen von so vielen Menschen im Westen bejubelt wird, zeigt die erfolgreiche Konditionierung der Bürger durch das westliche Establishment und ist eine beunruhigende Erinnerung daran, wie unbewusst die westliche Öffentlichkeit indoktriniert ist.

Dies wurde in einer CNN-Umfrage vom 12. und 13. Oktober in den USA deutlich, aus der hervorging, dass 50 Prozent der amerikanischen Öffentlichkeit den militärischen Angriff der israelischen Regierung auf den Gazastreifen für voll und ganz gerechtfertigt halten, während weitere 20 Prozent ihn für teilweise gerechtfertigt halten. Nur 8 Prozent hielten die mörderische Bombardierung für ungerechtfertigt.

Und während viele Millionen Menschen in europäischen Städten aus Solidarität mit dem Gazastreifen und dem palästinensischen Volk demonstriert haben, ist es offensichtlich, dass es auch eine bedeutende Schicht der europäischen Bevölkerung gibt, die mit Israels ethnischer Säuberung des Gazastreifens sympathisiert und diese unterstützt.

Massenwahn

Dieser Massenwahn ist nicht über Nacht entstanden. Der Boden wurde über viele Jahre hinweg sorgfältig bereitet.

Die Voreingenommenheit spiegelt sich nicht nur in der Darstellung von Geschichten in den Medien wider, sondern auch in der Auswahl der Geschichten, die kommentiert werden. Und das Festhalten des Establishments an dieser Täuschung sorgt dafür, dass die Bürger davon überzeugt werden können, dass das Opfer der Tyrann ist, dass die moralisch Verwerflichen ehrenwerte Unschuldige sind und dass die Unmenschen und Mörder die Barmherzigen und Tugendhaften sind.

Das erklärt auch die entschlossenen Bemühungen westlicher Regierungen, ihre selbsternannte Rolle als Wächter über alles, was wir wissen sollten, beizubehalten, während sie alle alternativen Stimmen oder sozialen Medien, die ihre Lügen entlarven, abschalten.

Für viele hat der israelisch-palästinensische Krieg am 7. Oktober begonnen.

Es gibt keine Geschichte, keinen Kontext, keinen Hintergrund. Es ist einfach ein unprovozierter Angriff, ohne Recht und Grund, verübt von denen, die böse sind und von denen uns die Medien erzählen, sie seien Tiere.

Und wenn diese Unmenschen erst einmal entmenschlicht sind, wird die westliche Bevölkerung noch weiter desensibilisiert, und die Zustimmung zum Völkermord ist gesichert, ohne dass es viel Widerstand gibt. Eine 75-jährige Geschichte der Besatzung, der Brutalisierung und des Mordes ist unter der Höllenlandschaft von Tausenden Tonnen Schutt und den zermalmten Knochen der Besetzten begraben, während der Westen nach mehr schreit.

Die Erleichterung, die Akzeptanz, ja das Feiern des Völkermords in den so genannten „demokratischen“ westlichen Nationen ist sicherlich die ruchloseste Errungenschaft der westlichen Regierungen. Jahrelange, konsequente und unnachgiebige Propaganda hat dazu geführt, dass weite Teile der Bevölkerung quasi einer Gehirnwäsche unterzogen wurden. Folglich und beunruhigenderweise war es relativ einfach, unter den Bürgern eine breite und begeisterte Unterstützung für den Völkermord zu finden. Die Unwissenheit hatte dafür gesorgt.

Wenn also die führenden Politiker des Westens und ihre Medienstenographen zusehen, wie ihre israelischen Verbündeten den Gazastreifen ethnisch säubern, werden sie zweifellos ein großes Gefühl der Genugtuung und des Stolzes empfinden, dass ein erheblicher Teil ihrer Bevölkerung voll hinter dem Gemetzel steht. Nach jahrelangen Bemühungen ist es gelungen, den Völkermord zu normalisieren. Ihre Propaganda, Verzerrungen und Auslassungen haben zu diesem Tag geführt.

Denn die Palästinenser sind Unmenschen. Unsere Regierungen haben uns das gesagt. Unsere Medien haben es bestätigt. Und folglich verdienen sie es zu sterben. Übersetzt mit Deepl.com

Roddy Keenan ist ein irischer freiberuflicher Journalist und Autor mit Wohnsitz in Großbritannien.

--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …