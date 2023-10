Genocide in Gaza Before the Eyes of the World In retaliation, Israel has unleashed its sophisticated and well-equipped war machinery against Palestinians in Gaza.

Zerstörung des Gazastreifens im Jahr 2023. Wiki Commons.

Genozid in Gaza vor den Augen der Welt

von: Bishara A. Bahbah / Arab America Featured Columnist

18. Oktober 2023

Der überraschende und massive Angriff militanter Hamas-Kämpfer auf Israel am 7. Oktober hatte den tragischen, gewaltsamen Tod Hunderter unschuldiger Zivilisten zur Folge, und zwar in einem Ausmaß, das Israel in den 75 Jahren seines Bestehens noch nicht erlebt hat. Als Vergeltungsmaßnahme hat Israel seine hochentwickelte und gut ausgerüstete Kriegsmaschinerie gegen die Palästinenser im Gazastreifen entfesselt. Hamas, Islamischer Dschihad und andere Kämpfer halten sich in ihren unterirdischen Bunkern fern von der belagerten Zivilbevölkerung versteckt. Um die Hamas zu bestrafen, geht Israel unerbittlich gegen die 2,2 Millionen Palästinenser in Gaza vor – zwei Drittel von ihnen sind Flüchtlinge aus anderen Teilen des historischen Palästina.

Die Welt ist Zeuge einer humanitären Katastrophe epischen Ausmaßes unter der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gaza-Streifen. Auf der einen Seite gibt es eine enorme Welle der Sympathie für Israel, einschließlich des beispiellosen Besuchs von US-Präsident Joe Biden, der deutschen Bundeskanzlerin und anderer europäischer Staatschefs in Israel. Andererseits können die Palästinenser aufgrund der israelischen Weigerung nicht einmal Lebensmittel, Wasser, Medikamente und Treibstoff in den Gazastreifen bringen.

Niemand kann die Schwere der menschlichen Verluste unter der israelischen Zivilbevölkerung herunterspielen, die durch den Angriff der Hamas verursacht wurden. Die darauf folgende kollektive Bestrafung der Bevölkerung des Gazastreifens durch Israel verstößt jedoch eklatant gegen das Völkerrecht und die Genfer Konvention, die das Verhalten von Kombattanten in Kriegsgebieten regelt. Israel beabsichtigt, den Angriff der Hamas zu rächen, indem es ihn an der Zivilbevölkerung des Gazastreifens ausführt.

Palästina-Flaggen. Bildnachweis: Wiki Commons.

Palästinenser – die „menschlichen Tiere“

Kurz nachdem die Hamas Israel angegriffen hatte, erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant: „Wir kämpfen gegen menschliche Tiere [Hervorhebung hinzugefügt], und wir handeln entsprechend“.

Gallant ordnete eine „vollständige Belagerung“ des Gazastreifens an und kündigte an, dass „die Palästinenser keine Lebensmittel, keinen Strom und keinen Treibstoff mehr haben werden“. Er betonte: „Alles ist geschlossen.“

Mit dieser israelischen Denkweise, die vom Verteidigungsminister und dem erweiterten Kriegskabinett übernommen wurde, hat Israel Maßnahmen ergriffen, die gegen internationales Recht verstoßen und als „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ angesehen werden könnten.

Zu diesen Aktionen gehörten die Unterbrechung der Versorgung des gesamten Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Strom, die unablässige Bombardierung des Gazastreifens, die der Bevölkerung und der bereits heruntergekommenen Infrastruktur immensen Schaden zufügte, die Anordnung der Zwangsevakuierung von 1,1 Millionen Menschen aus der nördlichen in die südliche Hälfte des Gazastreifens und die Anordnung der Evakuierung von 21 palästinensischen Krankenhäusern in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens. Israel hat auch das einzige mögliche Tor des Gazastreifens zur Welt, den Grenzübergang Rafah zu Ägypten, praktisch unbrauchbar gemacht. All diese Maßnahmen dienten der Vorbereitung einer erwarteten massiven Bodeninvasion in Gaza.

Israel unterbricht die Versorgung des Gazastreifens mit Lebensmitteln, Wasser und Elektrizität

Da die Hälfte der 2,2 Millionen Einwohner des Gazastreifens Kinder sind, werden die meisten Leidtragenden der israelischen Militäraktionen und der Blockade Kinder, Frauen und ältere Menschen sein. Seit Montag, dem 16. Oktober, haben sich die Bedingungen in Gaza gefährlich verschlechtert. Hunderttausende Palästinenser versuchen, vor den lähmenden Luftangriffen und einem erwarteten israelischen Bodenangriff auf den Gazastreifen zu fliehen, und es mangelt ihnen an sauberem Wasser und Lebensmitteln.

Einige Krankenhäuser haben angekündigt, dass der Strom nur noch wenige Stunden reichen wird. Babys und verwundete Zivilisten auf den Intensivstationen oder an den Beatmungsgeräten werden zweifellos sterben, wenn die Brennstoffversorgung des einzigen Kraftwerks in Gaza nicht sofort wiederhergestellt wird. Unmittelbar nach dem Angriff der Hamas hat Israel die Stromversorgung des Gazastreifens aus seinem Stromnetz eingestellt.

Am Sonntag sagte der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres: „Wir stehen im Nahen Osten am Rande des Abgrunds“.

Er appellierte sowohl an Israel als auch an die Hamas. Er sagte: „An die Hamas: Die Geiseln müssen sofort und ohne Bedingungen freigelassen werden. Israel muss schnell und ungehindert humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung in Gaza gewähren.“

In der Zwischenzeit haben internationale Hilfsorganisationen erklärt, dass es in Gaza an allem mangelt, auch an Leichensäcken. Die Lebensmittelvorräte gehen schnell zur Neige, warnte das Welternährungsprogramm.

Obwohl Israel am 15. Oktober bekannt gab, dass es der Bitte von US-Präsident Joe Biden nachgekommen ist, die Wasserversorgung im südlichen Gazastreifen wieder aufzunehmen, gibt es keinen Strom für den Betrieb der Wasserpumpen. Daher ist der Gazastreifen weiterhin ohne Trink- und Brauchwasser.

Israel bombardiert den Gazastreifen unerbittlich und erbarmungslos

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums wurden bis Dienstag bei israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen über 3.000 Menschen getötet, darunter etwa 500 Kinder. Über 10.000 Palästinenser wurden verletzt, während 1.500 Leichen von Hamas-Kämpfern in Israel verstreut sind, wo die Angriffe stattfanden. Leider ist die Zahl der Opfer unter der Zivilbevölkerung schon vor Beginn des israelischen Bodenangriffs sprunghaft angestiegen – mehrere hundert in den letzten 24 Stunden.

Palästinenser, die bei dem Konflikt verwundet wurden, können sich nirgendwo behandeln lassen. Israel hat die extreme Maßnahme ergriffen und die Evakuierung von 21 Krankenhäusern im nördlichen Teil des belagerten Gazastreifens angeordnet.

Das Ausmaß dieser sich entwickelnden Kalamität ist erstaunlich. Die Zahl der Opfer im belagerten Gazastreifen hat in den ersten acht Tagen des aktuellen Krieges die Zahl der Toten während der 51-tägigen Konfrontation zwischen Gaza und Israel im Jahr 2014 übertroffen. Die Zahl der innerhalb von 24 Stunden auf den Gazastreifen abgeworfenen Bomben – insgesamt 6.000 – hat die Zahl der im Konflikt von 2014 eingesetzten Bomben übertroffen.

Mai Alkaila, die palästinensische Gesundheitsministerin, sagte, die israelischen Truppen hätten „absichtlich Krankenhäuser und Krankenwagen bombardiert, wobei medizinisches Personal getötet und verletzt wurde.“

Israel hat den Zwangstransfer von 1,1 Millionen palästinensischen Zivilisten in den südlichen Teil des Gazastreifens angeordnet

Israel behauptet, dass sich Hamas-Kämpfer in Tunneln unter der Erde verstecken und auf einen israelischen Landangriff auf den Gazastreifen warten. Um die Zahl der Opfer unter der palästinensischen Zivilbevölkerung zu verringern, hat Israel die Evakuierung von fast der Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens, nämlich 1,1 Millionen, in den südlichen Teil des Gazastreifens angeordnet. Diese Anzahl von Menschen entspricht der Bevölkerung von Rhode Island.

Überträgt man die Ausdehnung des Gazastreifens auf New York City, so ergibt sich eine Fläche, die in etwa der Größe von Manhattan, der Bronx, Hoboken und New Jersey entspricht. Zum Vergleich: Der Süden des Gazastreifens, in den Israel 1,1 Millionen Palästinenser zwangsumgesiedelt hat, umfasst fast die gesamte Fläche von Washington, D.C.

Die gewaltsame Umsiedlung der Bevölkerung während eines bewaffneten Konflikts gilt als Kriegsverbrechen und verstößt gegen das Völkerrecht, einschließlich der Genfer Konventionen, in denen die „Normen“ für das Verhalten zwischen Kombattanten im Krieg festgelegt sind.

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Zwangsumsiedlung von Zivilisten in den Gazastreifen scharf verurteilt und Israel aufgefordert, seine Anordnung zurückzunehmen.

Trotz der Aufforderung Israels an die Bewohner des Gazastreifens, sich in den Süden des Streifens zu begeben, setzte Israel die Bombardierung von Städten und Gebieten im südlichen Gazastreifen fort. Wenn Palästinenser fliehen, dann in ein anderes Kriegsgebiet, nicht in Sicherheit!

Israel ordnete die Evakuierung von 21 Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen an

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat berichtet, dass Israel die Evakuierung von 21 Krankenhäusern in Gaza angeordnet hat. Diese Entscheidung kann weder leichtfertig getroffen noch unter normalen Umständen angemessen ausgeführt werden, geschweige denn während eines aktiven Krieges in einem Gebiet, das aus der Luft, zu Lande und zur See blockiert ist.

Am Dienstag wurde in den Nachrichten berichtet, dass Israel das Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza angegriffen hat. Al-Shifa ist das größte Krankenhaus im Gaza-Streifen. Israel behauptete, dass zum Zeitpunkt der Bombardierung des Krankenhauses Raketen aus dem Gazastreifen abgefeuert wurden, was darauf hindeutet, dass Raketen der Hamas das Krankenhaus getroffen haben – die denkbar schlechteste Ausrede Israels.

Was die von Israel angeordnete Evakuierung von Krankenhäusern betrifft, so ist Folgendes anzumerken: Erstens ist die Evakuierung von 21 Krankenhäusern, vor allem von kritisch verletzten Patienten, in wenigen Tagen praktisch nicht durchführbar. Zweitens sind keine Krankenwagen und kein Personal für den Transport dieser Patienten verfügbar. Drittens haben die Ärzte bereits darauf hingewiesen, dass es keine Möglichkeit gibt, viele Patienten auf der Intensivstation und solche, die an ein Beatmungsgerät angeschlossen sind, sicher zu transportieren. Und schließlich, was noch wichtiger ist, sind die Krankenhäuser im südlichen Teil des Gazastreifens bereits überfüllt und verfügen nicht über die Grundversorgung mit Medikamenten, Lebensmitteln, sauberem Wasser und dem Strom, der für die Beleuchtung der Krankenhäuser, die Operationssäle, die Beatmungsgeräte und andere dringend benötigte medizinische Geräte benötigt wird.

Die WHO fügte hinzu: „Die erzwungene Evakuierung von Krankenhäusern kann einen Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht darstellen.“

Israel hat die Öffnung des Rafah-Übergangs zwischen Gaza und Ägypten blockiert

Hunderte von Lastwagen mit Lebensmitteln, medizinischen Hilfsgütern, Generatoren, Wasser, Decken und Zelten stehen seit Tagen vor dem Rafah-Übergang, dem einzigen von Israel nicht kontrollierten Zugang zum Gazastreifen, Schlange. Arabische und internationale Geber haben umfangreiche Hilfslieferungen nach Ägypten geflogen, die für den Gazastreifen bestimmt sind.

Doch bisher scheint der Grenzübergang nicht zu funktionieren. Nach ägyptischen Angaben haben Luftangriffe auf der Gaza-Seite die Straßen unpassierbar gemacht. Jordanien hat erklärt, dass es sich vergewissert hat, dass israelische Kampfflugzeuge keine Hilfskonvois angreifen werden.

US-Außenminister Antony Blinken betonte nach seinem Treffen mit dem ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah el-Sissi, dass die Vereinigten Staaten mit vielen Parteien zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Hilfsgüter in den Gazastreifen und aus dem Gazastreifen zu den Menschen gelangen, die sie benötigen.

El-Sissi betonte gegenüber Blinken, dass Israels Reaktion auf den tödlichen Hamas-Angriff „sein Recht auf Selbstverteidigung“ überschritten habe. Er fügte hinzu, dass das israelische Vorgehen einer „kollektiven Bestrafung des Gazastreifens“ gleichkomme.

Ein weiteres Opfer des andauernden Krieges zwischen der Hamas und Israel ist die Aussetzung aller Aktivitäten des Hilfswerks der Vereinten Nationen in Palästina. Das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina (UNRWA) ist seit 1950 die wichtigste UN-Organisation, die den größten Teil der Bevölkerung des Gazastreifens mit Bildung, Gesundheitsdiensten und anderer humanitärer Hilfe versorgt.

Der Generalkommissar des UNRWA, Philippe Lazzarini, sagte: „Gaza hat kein Wasser mehr, und Gaza hat kein Leben mehr.“ Er fügte hinzu, dass 14 UNRWA-Mitarbeiter getötet wurden und die meisten der 13.000 Mitarbeiter in Gaza vertrieben wurden oder ihre Häuser verlassen mussten.

Protest in Berlin, Deutschland. Bildnachweis: Wiki Commons.

Was wird als nächstes passieren?

Niemand kann vorhersagen, was als nächstes passieren wird. Niemand weiß, wie der Landkrieg gegen Gaza ausgehen wird. Niemand weiß, ob die Hisbollah ihr ganzes Gewicht in die Waagschale werfen wird, sobald Israels Bodenoffensive beginnt.

Es wäre keine Überraschung, wenn der Iran beschlösse, seine Stellvertreter in verschiedenen Teilen des Nahen Ostens zu aktivieren, um Israel als Vergeltung für seine Bodenoffensive auf Gaza anzugreifen. Wenn der Iran in das Geschehen eingreift, kann die Hölle losbrechen, und die Stabilität der gesamten Region wird in ihren Grundfesten erschüttert.

Unabhängig davon, wer in diesen Krieg eintritt oder nicht, ist der palästinensisch-israelische Konflikt erneut zu einem kritischen Element für die Stabilität der Region geworden. Er hat sich in den Mittelpunkt der US-Außenpolitik gedrängt. Die Rolle der Vereinigten Staaten ist zweischneidig. Einerseits beliefern die Vereinigten Staaten Israel mit Waffen und Munition für den Angriff auf Gaza. Auf der anderen Seite organisieren sie die Bemühungen, humanitäre Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

Zum millionsten Mal: Frieden im Nahen Osten kann es ohne eine Lösung des Palästina-Konflikts nicht geben. Dazu gehört die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates im Westjordanland, im Gazastreifen und in Ostjerusalem. Übersetzt mit Deepl.com

Über den Autor: Bishara A Bahbah ist Kolumnist von Arab America. Er ist der ehemalige Vizepräsident des US Palestine Council. Bahbah war stellvertretender Direktor des Nahost-Instituts von Harvard. Er unterrichtete an der Kennedy School of Government in Harvard und war Lehrbeauftragter an den Harvard-Abteilungen für Regierung und Wirtschaft.

