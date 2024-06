British celebrities call on Starmer to end weapons sales to Israel More than 100 musicians, filmmakers and actors signed a letter calling on the Labour leader and election frontrunner to end ‚UK complicity‘ in war crimes in Gaza

Prominente, darunter der Alan-Partridge-Darsteller Steve Coogan, haben Starmer aufgefordert, dem Beispiel von Ländern wie Spanien zu folgen und die Waffenverkäufe an Israel zu beenden (AFP)

Steve Coogan, Riz Ahmed und andere Prominente fordern Starmer auf, die Waffenverkäufe an Israel zu beenden

Mehr als 100 Musiker, Filmemacher und Schauspieler haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie den Labour-Chef und Spitzenkandidaten für die Wahlen auffordern, die „britische Komplizenschaft“ bei Kriegsverbrechen in Gaza zu beenden

Von MEE-Mitarbeitern

3. Juni 2024

Mehr als 100 Kulturschaffende in Großbritannien haben einen Brief unterzeichnet, in dem Labour-Chef Keir Starmer aufgefordert wird, die Waffenverkäufe an Israel zu stoppen, falls er die anstehenden Parlamentswahlen gewinnt.

Starmers Labour-Partei liegt in den Meinungsumfragen vor der Wahl am 4. Juli in Führung, doch die Parteiführung sieht sich heftiger Kritik ausgesetzt, weil sie Israels verheerende Offensive gegen die Palästinenser in Gaza weitgehend unterstützt.

In dem am Sonntag veröffentlichten Brief erklärten Prominente, darunter Steve Coogan, Miriam Margolyes und Riz Ahmed, dass Starmer als ehemaliger Menschenrechtsanwalt bei der „Beendigung der britischen Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen in Gaza“ eine Vorreiterrolle spielen sollte.

Unter Bezugnahme auf Israels achtmonatigen Feldzug im Gazastreifen heißt es in dem Schreiben, dass der Staat die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs ignoriert habe, seine Militäroffensive in Rafah sofort einzustellen“.

Weiter heißt es: „Gegen den israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu liegt derzeit ein Haftbefehl des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor.“

„Es ist moralisch verwerflich, weiterhin Waffen an ein Land zu verkaufen, dessen Führer solch schwerer Verstöße gegen das Völkerrecht beschuldigt wird.“

Trotz des Umfragevorsprungs der Labour-Partei, der in einigen Umfragen bei fast 20 Prozent liegt, steht Starmer einer Partei vor, die über den Krieg in Gaza gespalten ist.

Sowohl die Labour-Partei als auch die regierenden Konservativen unterstützten Israels Entscheidung, im Oktober 2023 in den Krieg zu ziehen, obwohl die Opposition seither einen humanitären Waffenstillstand gefordert hat.

In den Tagen nach dem von der Hamas geführten Angriff auf den Süden Israels sorgte Starmer für Kontroversen in den Reihen seiner Partei, als er die Entscheidung Israels unterstützte, die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser, Strom und anderen lebenswichtigen Gütern in den Gazastreifen zu blockieren.

Der Krieg, der sich nun schon dem achten Monat nähert, hat einen Großteil der Enklave in eine unbewohnbare Höllenlandschaft verwandelt.

Ganze Stadtviertel wurden ausgelöscht. Häuser, Schulen und Krankenhäuser wurden durch Luftangriffe verwüstet und durch Panzerfeuer verbrannt.

Berichten zufolge ist fast die gesamte Bevölkerung aus ihren Häusern geflohen, und die im nördlichen Gazastreifen Verbliebenen stehen am Rande einer Hungersnot.

Letzten Monat ergab eine YouGov-Umfrage, dass mehr als zwei Drittel der Briten einen Waffenstillstand im Gazastreifen wünschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Briten mit der palästinensischen Seite sympathisieren, ist deutlich höher als bei den Israelis.

Die YouGov-Forscher fanden auch heraus, dass eine Mehrheit der Briten ein Verbot des Waffenverkaufs an Israel befürwortet.

