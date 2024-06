Is Israel going the way of the Crusaders? Israel really looks more and more like the Crusaders, taking after them not merely in method – perpetual war – but in aspirations too



Ist Israel auf dem Weg zu den Kreuzrittern?

Von David Hirst

3. Juni 2024

Israel ähnelt immer mehr den Kreuzrittern und folgt ihnen nicht nur in der Methode – dem ewigen Krieg – sondern auch in den Bestrebungen

Im Juli 2023 beendete ich das, was die vierte Auflage – und dritte Aktualisierung – meines Buches The Gun and the Olive Branch: The Roots of Violence in the Middle East, eine Geschichte des arabisch-israelischen Konflikts.

Dann kam der 7. Oktober, der mörderische Amoklauf der Hamas im Süden Israels und die dramatischen, potenziell katastrophalen Entwicklungen, sowohl politisch als auch anderweitig, die er in Gang gesetzt hat.

Es wäre absurd gewesen, diese Entwicklungen nicht in meine Aktualisierung einzubeziehen, aber es wäre sehr problematisch gewesen, dies zu tun, und ich habe beschlossen, es nicht zu versuchen. Ich denke jedoch, dass der Prolog und der Epilog der abgebrochenen Neuauflage für sich genommen gültig und relevant bleiben.

Hier sind sie unverändert, abgesehen von 13 zusätzlichen Wörtern – „and it [Israel] is making one helluva job of that in Gaza right now“ – im letzten Absatz.

Anmerkung der Redaktion: Der folgende Text wurde vor dem 7. Oktober 2023 geschrieben.

Prolog

„Werden wir immer mit dem Schwert leben?“

– Levi Eshkol, Israels damaliger Premierminister, am 28. Mai 1967 vor den kriegsbefürwortenden Mitgliedern seines Kabinetts.

„Ja.“

– Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu am 26. Oktober 2015 vor dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Verteidigung der Knesset.

In den späten 1960er Jahren bat mich ein Literaturagent um ein Buch über eine wichtige neue Entwicklung in einem der ältesten und gefährlichsten Konflikte der Welt, dem zwischen Arabern und Juden im Nahen Osten.

Es handelte sich um den Aufstieg der palästinensischen „Widerstandsbewegung“ in Form von Jassir Arafats Fatah und einer Vielzahl kleinerer Organisationen, deren Überreste in stark reduzierter und dekadenter Form bis heute aktiv sind.

Sie betrachteten sich als Freiheitskämpfer, die durch den „bewaffneten Kampf“ in ihre angestammte Heimat Palästina zurückkehren wollten. Die Israelis nannten sie „Terroristen“, die die „Zerstörung“ ihres neugeborenen Staates anstrebten. Und in der Tat waren sie in vielem, was sie taten, eindeutig „Terroristen“.

Mit einer der aufsehenerregendsten und öffentlichkeitswirksamsten terroristischen Taten aller Zeiten, der Geiselnahme und Ermordung von 11 israelischen Sportlern bei den Olympischen Spielen in München 1972, schockierten sie die Welt – und bestärkten eine fast überall vorherrschende westliche Orthodoxie: dass in diesem Konflikt die Israelis die Gerechten und die Palästinenser und Araber die Ungerechten seien.

Das war die Gewalt meines Untertitels. Ihre Wurzeln lagen jedoch hauptsächlich in der Gewalt der anderen Seite.

Die Aufarbeitung all dessen führte mich von den ersten schwachen Vorboten in den 1880er Jahren über die stetig eskalierenden Auseinandersetzungen zwischen palästinensischen Bauern und neu angekommenen jüdischen Siedlern in den frühen 1900er Jahren bis hin zu den interkommunalen Ausschreitungen in den 1920er Jahren; die Terrorkampagnen der 1930er und 40er Jahre, bei denen sich Araber gegen Juden, aber in weitaus stärkerem Maße Juden sowohl gegen Araber als auch gegen die britischen Mandatsbehörden zur Wehr setzten, und die Vertreibung des größten Teils der palästinensischen Bevölkerung in den Jahren 1947-48 – bis hin zu den seismischen Erschütterungen von vier groß angelegten arabisch-israelischen Kriegen in den ersten 25 Jahren der Existenz Israels.

Erste Aktualisierung: 1976-1983

In diesen sieben Jahren kam es 1979 zum ersten Nahost-Friedensabkommen zwischen Israel und seinem mächtigsten Nachbarn Ägypten, gefolgt von Israels Einmarsch in den schwächsten Nachbarstaat, den Libanon, im Jahr 1982 und der Vertreibung von Arafats Guerilla aus diesem Land.

In diese Zeit fällt auch das, was später im Nahen Osten – ähnlich wie Bergen-Belsen oder Babi Yar in Europa – als „Sabra und Schatila“ bekannt wurde, das völkermörderische Gemetzel, das die Phalange, eine libanesische christliche Miliz, unter der Kontrolle Israels und seiner Armee an den Frauen, Kindern und älteren Männern verübte, die die abziehende Guerilla völlig schutzlos in den gleichnamigen Flüchtlingslagern in Beirut zurückgelassen hatte.

Zweite Aktualisierung: 1984-2002

In diese Zeit fällt die erste gewaltlose Intifada oder der Aufstand der Bewohner des von Israel besetzten Westjordanlands und des Gazastreifens, den Yitzhak Rabin, der 1992-1995 Premierminister werden wird, auf Anweisung seines Militärs durch „Knochenbrechen“ niederschlagen ließ – unter Beisein von Sanitätern, die sicherstellen sollten, dass dabei keine „irreversiblen“ Schäden entstanden.

Dazu gehörte auch Arafats sehr öffentliches, reumütiges Versprechen, „dem Terrorismus abzuschwören“, das von der israelischen Bereitschaft, geschweige denn der Zusage, die eigene, weit überproportionale „defensive“ Gewalt zu reduzieren, nicht übertroffen wurde.

Darüber hinaus fiel in diese Zeit das Osloer Abkommen, der diplomatische Durchbruch, der über einen israelischen Rückzug aus den besetzten Gebieten zu einer endgültigen „Zweistaatenlösung“ des Konflikts führen sollte.

Doch dazu kam es nicht, da die Siedler zu Gewalt und Terror griffen, sowohl gegen andere Israelis als auch gegen Palästinenser, um dagegen zu protestieren und es zu vereiteln. Einer von ihnen war der Mörder von Rabin, dem „Verräter“ von Oslo, und ein anderer der amerikanische israelische Arzt Baruch Goldstein, der 29 muslimische Gläubige in der Ibrahimi-Moschee in Hebron mit einem Maschinengewehr erschoss. Die Verehrung, die die Israelis ihm entgegenbrachten, stand in ihrer landesweiten Ausdehnung und Intensität derjenigen in nichts nach, die die Palästinenser ihren Terroristen und „Märtyrern“ zukommen ließen.

In diese Zeit fällt auch der Aufstieg der Hamas, der islamistischen Rivalin der nunmehr gewaltlosen Fatah, und die erste große Welle von Selbstmordattentaten, die zu ihrer grausamen Spezialität wurde, sowie der Ausbruch der zweiten, gewalttätigen Intifada, die General Ariel Sharon, die Verkörperung extremer israelischer Gewalt, bewusst zu provozieren suchte, um sie vollständig zerschlagen zu können – und damit jede Aussicht auf die Art von Frieden zu sabotieren, die Oslo in Aussicht stellte.

Dritte Aktualisierung: 2003-2023

Das dritte Update begann mit einer spektakulären „Premiere“ in der Geschichte der israelischen Gewalt: Israel ließ andere die Gewalt ausüben, wenn es sich selbst dazu nicht in der Lage sah. Das war der Irak-Krieg.

Kein israelischer Soldat nahm daran teil. Und doch haben die Vereinigten Staaten (und ihr britischer Verbündeter) im März 2003 dieses alte arabische Land weitgehend, wenn nicht sogar hauptsächlich, im Namen Israels, wenn nicht sogar auf dessen Geheiß, überfallen und besetzt, um das bestehende Regime zu stürzen und an seiner Stelle eine völlig neue, angeblich US-freundliche und möglicherweise israelfreundliche Ordnung zu errichten.

Es war vielleicht das bisher außergewöhnlichste Beispiel für Washingtons historische, nahezu sklavische Unterstützung Israels – eine Unterstützung, die von den Israelis selbst als eine der beiden wesentlichen Säulen der Existenz, des Überlebens und des sich noch immer entfaltenden Schicksals ihres Landes in der von ihm selbst geschaffenen feindlichen Umgebung des Nahen Ostens anerkannt wird; die andere ist natürlich Israels eigener, sehr starker rechter Arm – das zentrale Thema dieses Buches.

Jedes Mal, wenn die israelische Armee zum Beispiel in Gaza „das Gras mäht“, ruft sie weltweit Abscheu darüber hervor, woraus dieses Gras meist besteht

Der Krieg war für alle Beteiligten eine Katastrophe, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. Aber nicht für Israel, das sich über die Zerschlagung eines potenziell so mächtigen und feindlichen arabischen Staates freute. Und auch nicht für den Iran, den anderen und noch furchterregenderen seiner „fernen“ Feinde. Und Israel hat sich nun auf Jahre hinaus verschworen, um sicherzustellen, dass die USA auch gegen den Iran in den Krieg ziehen würden, sollte dieser jemals in die Nähe des Besitzes von Atomwaffen kommen, die sein eigenes, nicht minder illegales und hinterhältig erworbenes, großes Arsenal in Frage stellen würden.

Was die anderen „nahen“ Feinde Israels betrifft, so hatte eine der mächtigsten Armeen der Welt in den nächsten 20 Jahren ziemliche Schwierigkeiten, mit ihnen fertig zu werden. Dabei handelte es sich um eine Handvoll nichtstaatlicher Akteure, insbesondere die palästinensische Gruppe Hamas und die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah, die den „Widerstand“ gegen den zionistischen Eindringling aufgenommen hatten, den alle arabischen Staaten und sogar Arafats Fatah inzwischen aufgegeben hatten.

Neben einem ganz „großen“ Krieg gegen die Hisbollah im Jahr 2006 führte Israel eine endlose Reihe von vermeintlich „kleinen“ Kriegen gegen Gaza, die Hochburg der Hamas. Es nannte sie „Rasenmähen“ oder „Grasmähen“, als ob die Kriegsführung eine Routinearbeit wäre, die niemals endet – und das kann sie natürlich nicht für eine Nation, die, zumindest laut ihrem dienstältesten Premierminister Netanjahu, „für immer mit dem Schwert leben wird“.

Diejenigen, die das tun, sind – wie das Axiom besagt – dazu geneigt, durch das Schwert zu sterben. Die israelischen Vorläufer aus dem 11. Jahrhundert, die Kreuzritter, taten dies sicherlich. Und die Ähnlichkeiten zwischen diesem epischen Unterfangen der mittelalterlichen Christenheit und dem heutigen Zion sind unausweichlich; nicht nur in Bezug auf ihre wesentlichen Eigenschaften, Ziele und die Mittel zu ihrer Verwirklichung, sondern auch in Bezug auf die Art und Weise, wie ihre Konflikte mit den Staaten und Völkern der Region tatsächlich ausgetragen wurden.

Kreuzfahrerangst

Die Israelis weisen den in der arabischen und muslimischen Welt üblichen Vorwurf, sie seien die Kreuzritter unserer Zeit, empört zurück. Sie tun dies aber im Wesentlichen nur aus moralischen Gründen: Ihr Anliegen, die Rückkehr eines vertriebenen und verfolgten Volkes in seine historische Heimat, hält den Vergleich mit den imperialen Eroberungen der mittelalterlichen Kirchenkämpfer einfach nicht aus.

Aus offensichtlichen Gründen haben sie jedoch ein ganz besonderes Interesse an ihnen, und ihr Land ist zu einem bedeutenden Zentrum der Kreuzfahrerforschung geworden. Was der Gelehrte David Ohana als „Kreuzfahrerangst“ bezeichnet, oder die „versteckte traumatische Angst“, dass „das zionistische Projekt“ ebenso vollständig in der Zerstörung enden könnte wie das ihrer christlichen Vorgänger, ist zu einem festen Bestandteil der israelischen Psyche geworden – oder zumindest derjenigen, die sich dieser kritischen historischen Parallelen überhaupt bewusst sind. Und die Aussicht auf eine iranische Atombombe trägt nicht gerade dazu bei, diese Ängste zu zerstreuen, wie er betont.

Nicht die geringste dieser Ähnlichkeiten ist die ursprüngliche Bedeutung der beiden oben erwähnten Schlüsselfaktoren für Kreuzfahrer und Zionisten: militärische Stärke und die Unterstützung durch ausländische Mächte.

eine arabische Kreuzfahrer-Inschrift, die in Tel Aviv gefunden wurde und den Namen von Friedrich II. trägt, dem „König von Jerusalem“. Die arabische Inschrift, die den Namen des Heiligen Römischen Kaisers Friedrich II. trägt

Eine arabische Kreuzfahrerinschrift, die in Tel Aviv gefunden wurde und den Namen von Friedrich II, „König von Jerusalem“, trägt. Sie stammt aus dem Jahr 1229 (AFP)

Während ihrer 192-jährigen Anwesenheit im Heiligen Land erhielten die Kreuzfahrer vor allem Unterstützung durch einen scheinbar unerschöpflichen Nachschub an neuen Kreuzfahrern, angeführt von den Königen, Fürsten und großen Baronen des feudalen Europas. Für die andere Seite war es vor allem die Unterstützung durch die amerikanische Supermacht, die sie mit Waffen in Hülle und Fülle, mit jährlicher Hilfe in Höhe von etwa einem Drittel dessen, was Washington an die ganze Welt ausgibt, und mit extravaganter parteiischer Diplomatie überhäuft hat.

Letzteres war es, was den Kreuzfahrern schließlich zum Verhängnis wurde, und nicht etwa der Verlust militärischer Fähigkeiten.

Für die Israelis könnte es das Gleiche sein.

Aber ironischerweise und ganz im Gegensatz zu den Kreuzrittern ist es genau das Erstere – ihre Gewalt -, das diesen Niedergang herbeiführen wird. Denn jedes Mal, wenn die israelische Armee zum Beispiel in Gaza „das Gras mäht“, ruft sie weltweit Abscheu darüber hervor, woraus dieses Gras zumeist besteht – nämlich niemals aus palästinensischen „Terroristen“, sondern aus nicht kämpfenden Männern, Frauen und vor allem Kindern, die unter zerstörten Häusern begraben sind.

Und das ist nur das periodisch Schockierendste; eine Vielzahl anderer Dinge stellt zunehmend die Integrität und die Legitimität des jüdischen Staates in Frage.

Epilog

„Nicht ein Haar von ihrem Haupt soll berührt werden.“

So sprach Chaim Weizmann, der große Staatsmann des frühen Zionismus, nach seinem diplomatischen Triumph, der Balfour-Erklärung, die er im November 1917 von der britischen Kriegsregierung erzwungen hatte. Er dachte dabei an die arabischen Bewohner Palästinas, auf deren Territorium die „nationale Heimstätte für das jüdische Volk“ ohne „Vorurteile“ gegenüber diesen „nicht-jüdischen Gemeinschaften“ entstehen sollte.

Und er war „sicher“, so sagte er später, „dass die Welt den jüdischen Staat danach beurteilen wird, was er mit den Arabern machen wird“.

Aber bemerkenswerterweise machte er in seiner Rede auf der Pariser Nachkriegs-Friedenskonferenz von 1919 keinen Versuch, zu erklären, wie genau diese Schaffung eines Palästinas „so jüdisch wie England englisch“ – wie er das zionistische Projekt beschrieb – erreicht werden könnte, ohne jemandem ein Haar zu krümmen.

Ein berühmter und besser qualifizierter Teilnehmer der Konferenz hätte sich davon nicht beeindrucken lassen; Oberst T. E. Lawrence, auch bekannt als Lawrence von Arabien, hatte bereits bei seiner persönlichen Begegnung mit Weizmann geahnt, dass es ihm in Wirklichkeit um „ein vollständig jüdisches Palästina“ innerhalb von 50 Jahren ging – was er, mit Hilfe des Holocaust, in nur 30 Jahren erreichen sollte.

Eine objektive Geschichte des Zionismus kann also kaum etwas anderes sein als eine Geschichte des großen Schadens, der – fast genau wie bei den Kreuzrittern – nicht nur den Bewohnern Palästinas, sondern auch anderen Völkern und Staaten der Region zugefügt wurde.

Doch entgegen den Erwartungen Weizmanns hat die Welt Israel nicht „verurteilt“, geschweige denn gezüchtigt – zumindest nicht die Teile der Welt, im Wesentlichen die USA und der Westen, auf deren Urteil es ankam.

Die Erbsünde

Betrachten wir Israels erste, prägende, schicksalhafte und ungeheuerlich kreuzritterähnliche Tat – seine „Erbsünde“, der es seine Existenz verdankt.

Im Jahr 1099 entstand das christliche Königreich Jerusalem auf den Trümmern eines der „größten Verbrechen der Geschichte“, dem Massaker an der gesamten muslimischen und jüdischen Bevölkerung der heiligen Stadt. Achteinhalb Jahrhunderte später, 1947-48, entstand Israel auf der Grundlage eines ähnlich massiven „Verbrechens gegen die Menschlichkeit“; zumindest wäre die palästinensische Nakba oder Katastrophe – die ethnische Säuberung und Vertreibung dieser „nicht-jüdischen Gemeinschaften“ durch Gewalt, Terror und viele Gräueltaten – als solches beurteilt worden, wenn der entsprechende Artikel des Völkerrechts damals in Kraft gewesen wäre und irgendjemand den Willen gehabt hätte, sich auf ihn zu berufen.

Ben Gurion und seine Nachfolger sehnten sich danach, dass andere sie angreifen würden. In der Zwischenzeit konnten sie nur darauf warten, dass sich die Gelegenheit bot, diese anderen zuerst anzugreifen.

Ein solcher Wille war nicht vorhanden, nicht von Seiten der westlichen Öffentlichkeit und schon gar nicht von ihren Regierungen. Und am allerwenigsten die von Washington. Denn in den USA war die pro-jüdische/israelische Stimmung am größten, und der „edle Traum“ (wie Abraham Lincoln ihn einst nannte) wurde gefeiert.

Auch dort riskierten Politiker – und Journalisten und Akademiker – den strafenden, manchmal karrierebedrohenden Zorn einer bereits gefürchteten Institution, der Israel-Lobby, wenn sie zu weit von dieser feierlichen Orthodoxie abwichen. Eine, die das tat und dafür fast gekreuzigt wurde, war Dorothy Thompson, die vielleicht berühmteste und am meisten bewunderte amerikanische Journalistin ihrer Zeit; sie nannte den neugeborenen Staat „ein Rezept für ewigen Krieg“.

Und so sollte es auch kommen, wie bei den Kreuzrittern. Die Ritter des mittelalterlichen Christentums kämpften 192 Jahre lang mehr oder weniger ununterbrochen gegen dieses oder jenes Königreich oder Sultanat im arabisch-muslimischen Nahen Osten, der damals genauso zerrissen und zersplittert war wie heute, bis sie schließlich, als sie die Unterstützung des Westens verloren, buchstäblich ins Meer geworfen wurden.

Die Israelis machen das seit gut 75 Jahren in ähnlicher Weise, in dem, was ihre offizielle Militärdoktrin als „Kriege“ und „Zwischenkriegszeit“ definiert.

Eroberung und Expansion

Zunächst waren solche Kriege – sowohl für die Kreuzfahrer als auch für die Israelis – vor allem Eroberungs- und Expansionskriege.

Kaum war Baldwin de Bouillon am Weihnachtstag 1100 zum ersten König von Jerusalem gekrönt worden, machte er sich daran, sein winziges Reich zu vergrößern – und dieses umfasste schließlich das gesamte heutige Palästina sowie Teile Syriens, Jordaniens und des Libanon. Es umgab sich mit gewaltigen Grenzbefestigungen und agrarmilitärischen Siedlungen, Andeutungen der großen israelischen Grenzmauern“ und seiner landwirtschaftlichen und kämpferischen Kibbuzim.

Auch David Ben Gurion, Israels erster Premierminister, war auf Expansion aus – nicht durch „Moralisieren“ oder „Bergpredigten“, sondern durch „Maschinengewehre, die wir brauchen werden“, wie er einmal sagte.

Aber im Gegensatz zu seinen mittelalterlichen Vorgängern, die keine Ahnung von den Regeln und der Ethik des Krieges hatten, konnte er nicht einfach nach Belieben in ein Nachbarland einmarschieren und es erobern. Schließlich handelte es sich um eine „friedliebende“ Nation, die gerade erst aufgrund eines feierlichen Versprechens ihre sehr umstrittene Aufnahme in die Vereinten Nationen erreicht hatte.

Ein solches Vorgehen hätte auch nicht zu dem höchst moralischen und demokratischen Staat und dem „Licht für die Völker“ gepasst, den er der Welt vorstellte und den ein Großteil dieser Welt, insbesondere die Liberalen und die Linken, bereits ins Herz geschlossen hatten, unter anderem wegen seiner „inspirierenden“ sozialistischen Ideale und der Kibbuzim, die den Kern dieser Ideale bilden.

Ben Gurion und seine Nachfolger sehnten sich danach, dass andere sie angreifen würden. In der Zwischenzeit konnten sie nur darauf warten – oder versuchen, Gelegenheiten zu schaffen -, diese anderen zuerst anzugreifen; Gelegenheiten, die es ihnen ermöglichen würden, dies unter dem Deckmantel der legitimen „Selbstverteidigung“ zu tun.

Die perfekte Gelegenheit bot sich schließlich im Juni 1967, als die arabischen Armeen als Reaktion auf Spötteleien und Provokationen ihrerseits begannen, in einem törichten und furchterregenden Lärm kriegerischer Rhetorik auf Israel zuzugehen. Einen Moment lang zitterte die Welt um Israel: Sollte es innerhalb von 25 Jahren nach dem ersten Holocaust zum Schauplatz eines zweiten werden?

Auf keinen Fall, natürlich. Wie vorausgesehen – und lange vorbereitet – sorgten der ikonische, einäugige General Moshe Dayan und andere Jünger des Meisters sofort dafür. Im Sechs-Tage-Krieg im Juni 1967 erreichten sie mit einem Schlag die fast identischen territorialen und strategischen Ziele, für die König Baldwin acht Jahrhunderte zuvor 20 Jahre gebraucht hatte – plus die Eroberung des gesamten Sinai. Sie lösten auch eine Mini-Nakba aus, eine weitere große Welle palästinensischer Flüchtlinge.

Auch dafür hat die Welt Israel nicht verurteilt. Im Gegenteil, sie hat Israel, den „Liebling des Westens“, zu ungeahnten Höhen des Ansehens und der Popularität geführt.

Die Verurteilung des zionistischen Unternehmens

Und damit standen die Israelis – wieder ganz im Sinne der Kreuzfahrer – einer einheimischen Bevölkerung vor, die sich aus denjenigen zusammensetzte, die sie nicht getötet oder vertrieben hatten, und die fast so zahlreich war wie ihre eigene.

Die Historiker der Kreuzfahrer versäumen es selten, den muslimischen Reisenden Ibn Jubayr aus dem 12. Jahrhundert und seine Beschreibung einer muslimischen Gemeinschaft zu zitieren, die „die Ungerechtigkeit eines Grundherrn ihres eigenen Glaubens beklagt und das Verhalten ihres Gegners und Feindes, des fränkischen Grundherrn, beklatscht und sich an dessen Gerechtigkeit gewöhnt“.

Denn er ist vielleicht der glaubwürdigste überlieferte Augenzeuge, der beweist, dass die Kreuzfahrer, so barbarisch sie auch in der Schlacht waren, vielleicht gar nicht so schlecht in ihrer Regierungsführung waren – oder zumindest nicht in Bezug auf die zugegebenermaßen alles andere als anspruchsvollen Sitten der damaligen Zeit.

Dies sollte Israel schließlich auf die gleiche Weise gefährden, wie ein ähnlicher Prozess in der mittelalterlichen Christenheit einst das christliche Königreich Jerusalem gefährdet hatte

Hätte man das Gleiche oder etwas Besseres über die Israelis und ihre heutige Eroberung und Besetzung des Westjordanlandes und des Gazastreifens sagen können? Objektiv betrachtet nicht – und doch war es im Allgemeinen so. Denn die Israelis behaupteten, es handele sich um „die wohlwollendste Besatzung in der Geschichte“, und eine immer noch vernarrte Welt war wenig geneigt, dies in Frage zu stellen.

Wann also kam es zu dem Ereignis, das man treffend als das erste – und wirklich vernichtende – „Urteil“ der Welt über das zionistische Unternehmen bezeichnen könnte, das sie so lange und unkritisch unterstützt hatte? Denn es kam, wie Weizmann es vorausgesagt hatte – wenn auch mehrere Jahrzehnte später als er.

Passenderweise geschah dies im Zusammenhang mit dem charakteristischsten, kreuzritterähnlichen Merkmal des Konflikts: seiner andauernden Gewalt.

Die Darstellung der eigenen Gewalt gegenüber der der Palästinenser als gleichbedeutend mit dem Guten gegenüber dem absolut Bösen hatte Israel lange Zeit ein gewisses zusätzliches Ansehen in den Augen einer westlichen Öffentlichkeit verschafft, die bereits so vernarrt in das Land war.

Die palästinensischen „Terroristen“ waren einfach „mörderische Fanatiker, die Juden töten wollten“; Israels Armee – die sich später als die „moralischste der Welt“ bezeichnete – übertraf alle anderen in ihrer Sorge um das Leben unschuldiger Zivilisten.

Doch während der Invasion des Libanon im Jahr 1982 zerriss sie diese bereits ausgefranste Behauptung unwiederbringlich in Stücke. Als Scharon als Verteidigungsminister die christliche Miliz des Landes, die Phalange, auf die palästinensischen Flüchtlingslager Sabra und Schatila losließ, wusste er nicht nur genau, was sie dort anrichten würde, sondern er verschmähte auch die Bitten amerikanischer Diplomaten, die es offensichtlich auch wussten, dies zu stoppen, bis die völkermörderische Arbeit beendet war.

Westliche Enttäuschung

Praktisch die ganze Welt reagierte mehr oder weniger schockiert oder mit der tränenreichen Trauer eines 80-jährigen israelischen Professors, der darin sofort eine Kopie von Babi Yar erkannte, dem Ghetto, in das „die Nazis die Ukrainer schickten, um die Juden zu massakrieren“. Nirgendwo, so der Washingtoner Korrespondent der Jerusalem Post, habe Israel sich selbst größeren Schaden zugefügt als in den USA, seinem Freund, Verbündeten und Wohltäter par excellence.

Obwohl der Zionismus, anders als die Kreuzzüge, autogenen Ursprungs war, waren es im Wesentlichen die damaligen Großmächte, zunächst Großbritannien und dann die USA, die seine Einpflanzung auf fremdem Land ermöglichten

Sabra und Shatila und das ganze militärische Missgeschick im Libanon – Israels Vietnam, dessen grausamer Höhepunkt es war – waren der erste große Wegweiser, der auf den langen, langsamen Prozess der westlichen Enttäuschung über das „schöne Israel“ von einst hinwies.

Und dies sollte Israel schließlich auf die gleiche Weise gefährden, wie ein ähnlicher Prozess in der mittelalterlichen Christenheit einst das christliche Königreich Jerusalem gefährdet – und schließlich zerstört – hatte.

Das Papsttum, das der Supermacht seiner Zeit am nächsten kam, hatte zunächst den Heiligen Krieg zur Befreiung des Heiligen Landes von der ungläubigen muslimischen Herrschaft gepredigt und dann über fast zwei Jahrhunderte hinweg eine Kampagne nach der anderen zu diesem Zweck unterstützt oder anderweitig inspiriert.

Obwohl der Zionismus im Gegensatz zu den Kreuzzügen autogenen Ursprungs war, waren es im Wesentlichen die damaligen Großmächte, zunächst Großbritannien und dann die USA, die seine Einpflanzung auf fremdem Land ermöglichten, ebenso wie sein anschließendes Wachstum, seine Reife und sein andauerndes Überleben in der feindlichen Umgebung, die er – und sie – geschaffen hatten.

Nicht aus moralischen Gründen, aus Zorn oder Reue über das sehr unchristliche Verhalten seiner „Soldaten Christi“ wurde das Papsttum schließlich des ganzen messianischen Unternehmens überdrüssig. Es scheint sich wenig oder gar nicht an ihrer großen, ersten Gräueltat, dem Völkermord von Jerusalem, gestört zu haben – und auch nicht an späteren, kleineren Gräueltaten wie der Massenexekution von etwa 2 700 muslimischen Kriegsgefangenen durch Richard Löwenherz. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit einfach neuen und dringenderen Problemen zu, die näher an ihrem Heimatland lagen.

Die Welt des 20. Jahrhunderts mit ihren „Werten“ des 20. Jahrhunderts konnte, ehrlich gesagt, kaum anders, als sich über ähnliche – wenn auch vielleicht nicht ganz so abscheuliche – Dinge aufzuregen, die die Nachfolger der Kreuzfahrer im 20. Jahrhundert in Verfolgung ihres sehr ähnlichen Traums getan haben und weiterhin tun.

Respekt, Verehrung, Fürsorge – all das, ob echt oder vermeintlich, wird Israel in vielen Kreisen, vor allem in staatlichen und offiziellen Kreisen, immer noch entgegengebracht. Aber in vielen anderen Kreisen und in der Gesellschaft insgesamt wichen diese Gefühle immer mehr dem Gegenteil: Kritik, Tadel oder völlige Verurteilung und der Ruf nach Strafmaßnahmen, wie die Sanktionen, das Waffenembargo und der Wirtschaftsboykott, die das Apartheidregime in Südafrika zu Fall brachten.

Leben mit dem Schwert

Die Israelis fassen all dies unter dem Begriff „Delegitimierung“ zusammen. Und für sie war die Delegitimierung letztlich eine existenzielle Bedrohung – eine nicht weniger ernste, so Netanjahu, als ein atomar bewaffneter Iran oder die Raketen der Hamas und der Hisbollah.

Und warum? Wenn Israel ein Staat sei, der auf ewig dazu verurteilt sei, mit dem Schwert zu leben, so Netanjahu, dann könne es dieses Schwert ohne die Unterstützung und das Wohlwollen Washingtons und des Westens nicht errichten, aufrechterhalten und wirksam führen, genauso wenig wie die Kreuzritter es ohne die Unterstützung des Papsttums und der mittelalterlichen Christenheit hätten tun können.

Daher waren die USA per Gesetz verpflichtet, sie ständig mit allen möglichen „überlegenen militärischen Mitteln“ auszustatten, um „jede … militärische Bedrohung durch einen einzelnen Staat oder eine mögliche Koalition von Staaten zu besiegen“.

Jedes Mal, wenn so etwas passierte und die Welt davon erfuhr, delegitimierte sich der „jüdische und demokratische Staat“ ein kleines Stückchen mehr

Die Waffen selbst waren nur eine Sache; eine andere waren die Verwendungszwecke, für die Israel sie einsetzte, und bei denen man sich immer darauf verlassen konnte, dass die USA sie unterstützten oder duldeten, egal wie ungesetzlich die Absicht oder wie kriminell die Ausführung war.

So legten sie automatisch und routinemäßig ihr Veto gegen jede Resolution ein, von denen es im Laufe der Jahre Dutzende gab, die Israel in der UNO auch nur ansatzweise kritisch gegenüberstanden – dem Gremium, dem es, praktisch einzigartig unter den Nationen, seine Gründung verdankte – und damit natürlich auch die „Legitimität“, die ihm die Welt, wie sie nun beklagte, zu entziehen versuchte.

Sie würde dies zweifellos auch weiterhin tun, und zwar mit immer größerer Intensität. Denn jedes Mal, wenn die „moralischste Armee der Welt“ Frauen und Kinder – und manchmal auch den einen oder anderen „Terroristen“ – unter Häusern in Gaza begrub; jedes Mal, wenn ein führender Politiker oder Rabbiner eine atemberaubend rassistische oder blutrünstige Bemerkung über Araber oder Palästinenser machte; jedes Mal, wenn religiöse Siedler ein „Pogrom“, eine Kampagne zum Abholzen von Olivenbäumen oder den Versuch unternahmen, eine ganze arabische Stadt niederzubrennen und dabei zu beten, nahm der Druck zu.

Pro-palästinensische Demonstranten marschieren mit einer Pappfigur, die US-Präsident Joe Biden darstellt, am 1. Juni 2024 in Istanbul (AFP)

Jedes Mal, wenn ein religiöser oder ultranationalistischer Brandstifter den al-Haram al-Sharif, das edle Heiligtum, in dem sich die Al-Aqsa-Moschee und der Felsendom befinden, bestieg und eine oder zwei aufrührerische Andeutungen über die Wiedererrichtung eines antiken jüdischen Tempels an ihrer Stelle machte – jedes Mal, wenn so etwas geschah und die Welt davon erfuhr, delegitimierte sich der „jüdische und demokratische Staat“ ein kleines bisschen mehr.

Der einstige „Liebling des Westens“ drohte zu einem „Paria“ zu werden, wie sein Erzfeind, die Islamische Republik Iran, so warnten seine offeneren Freunde.

Gemeinsame Werte

Mit bemerkenswerten Ausnahmen war dies Anfang der 2020er Jahre die Meinung eines Großteils der westlichen Öffentlichkeit. Das war besorgniserregend, aber noch besorgniserregender war die Aussicht, dass westliche Regierungen als demokratische Regierungen sicherlich früher oder später auf ihre Bürger hören und handeln würden, um sie zu besänftigen.

Bislang gab es allerdings noch nicht allzu viele Anzeichen dafür, und von der so wichtigen amerikanischen Regierung praktisch gar keine. Die aufeinander folgenden Regierungen blieben von der „Delegitimierung“ nicht nur unbeeinflusst, sondern schlossen sich Israel in seinem Kampf dagegen an.

Noch im Juli 2022 versprach US-Präsident Joe Biden von Jerusalem aus feierlich, „alle Bemühungen zur Delegitimierung Israels zu bekämpfen“, da beide Länder „gemeinsame Werte“ und ein „unerschütterliches Engagement für die Demokratie“ hätten.

Dass Israel überhaupt als Demokratie bezeichnet werden kann, ist fraglich. Eine echte Demokratie umfasse normalerweise alle Einwohner des Territoriums, das ein Staat umfasse oder – wie in diesem Fall – beanspruche.

Aber Israels „Demokratie“ erstreckte sich keineswegs auf die große Mehrheit der Palästinenser, die Bewohner der besetzten Gebiete, über die es mehr als ein halbes Jahrhundert lang geherrscht hatte, während es die Minderheit von ihnen, die in Israel selbst lebte, diskriminierte.

Stellen Sie sich also vor, wie groß die Verlegenheit und Bestürzung in Washington gewesen sein muss oder hätte sein müssen, als Netanjahu nur wenige Monate nach Bidens Jerusalemer Proklamation ein Programm von „Justizreformen“ in Angriff nahm, das diese ohnehin schon zweifelhafte Demokratie weiter untergraben oder sogar ganz zerstören würde.

Es stimmt, dass diese angeblich „gemeinsamen Werte“ nicht der eigentliche oder zumindest der Hauptgrund für Washingtons grenzenlose Nachsicht mit seinem „Lieblingsland“ waren. Wie Ilhan Omar, die ikonoklastische junge muslimische und in Somalia geborene Kongressabgeordnete aus Minnesota, es so treffend formulierte, ging es um „die Benjamins, Baby“.

Omar bezog sich dabei auf die 100-Dollar-Banknote, auf der Benjamin Franklin, einer der „Gründerväter“ der USA, abgebildet ist. Der Dollar ist sowohl im wörtlichen als auch im übertragenen Sinne die wichtigste „Währung“, die von der Lobby und ihren superreichen Freunden für die Unterwerfung von Washingtons Großen und Guten im Namen Israels ausgegeben wird.

Was auch immer der Grund war, es machte kaum einen Unterschied. Das Außergewöhnliche war, dass ein israelischer Premierminister in diesem demokratiezerstörenden Anfall einem amerikanischen Präsidenten so ziemlich seine letzte verbliebene, angeblich prinzipielle Rechtfertigung für die historische, aber – wie Araber und Palästinenser es nicht zu Unrecht sehen – offensichtlich prinzipienlose, politisch zweckmäßige Voreingenommenheit zugunsten Israels entzogen hat.

Und ob Israel nun noch eine Art Demokratie war oder nicht, das zählte nur noch wenig im Vergleich zu dem, was es in anderer Hinsicht auch war oder auf dem Weg war zu werden.

Gotteskrieger

Es war eine Ethnokratie, die seit langem eine Form der Apartheid praktizierte, die – wie Besucher aus Südafrika, wie der verstorbene Erzbischof Desmond Tutu, der Anti-Apartheid-Verfechter, der die „Parallelen zu meinem eigenen geliebten Südafrika … in der Tat schmerzlich deutlich“ nannte, immer wieder bezeugten – genauso schlimm, wenn nicht sogar noch schlimmer war als das, was einmal ihr eigenes Land war.

Es nahm allmählich die Züge einer Theokratie an, mit Rabbinern, oft von der bigottesten und reaktionärsten Sorte, die einen solchen Einfluss auf die Angelegenheiten der Nation gewannen, dass es in den Augen besorgter Säkularisten, die diesen Prozess nun gewöhnlich als „Iranisierung“ Israels bezeichnen, wie eine jüdische Version des Reiches der Ayatollahs aussah.

Es war ein Staat und eine Gesellschaft, die von einem selbst geschaffenen Golem in Geiselhaft gehalten wurden, seinen religiösen Siedlern – wilde und seltsame Verkörperungen einer Verschmelzung zwischen dem „Blut-und-Boden“-Nationalismus des 19. Jahrhunderts, von dem ihre säkularen Vorgänger durchdrungen waren, und ihrem neumodischen, militanten jüdischen Messianismus, den zu bändigen es wahrscheinlich eines Bürgerkriegs bedürfte.

Der Staat glich in der Tat immer mehr den Kreuzrittern, nicht nur in der Methode – dem ewigen Krieg – sondern auch in den Bestrebungen

Und in der Tat glich der Staat in seiner zunehmenden Religiosität immer mehr den Kreuzrittern, nicht nur in der Methode – dem ewigen Krieg -, sondern auch in den Bestrebungen, wobei vor allem einer die Ähnlichkeit besonders deutlich machte.

Für diese antiken „Gotteskrieger“ bestand die höchste und heiligste Aufgabe darin, das Heilige Grab – die Stätte, an der nach christlichem Glauben die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu stattfanden – vor der „Verschmutzung“ und den Verwüstungen durch den Islam zu bewahren.

In ähnlicher Weise wird für eine unbekannte, aber wachsende Zahl ihrer israelischen Nachfolger – und nicht nur für die religiösen – die Rückkehr nach Zion erst dann vollständig sein, wenn der Dritte Tempel neben der Al-Aqsa und dem Felsendom oder an ihrer Stelle an dieser drittheiligsten Stätte des Islams entsteht; in der Tat in ähnlicher Weise – aber natürlich auch apokalyptisch, falls es jemals dazu kommen sollte.

Wird die Welt, wenn sie endlich aufwacht und erkennt, was ihr Schützling dem Land und den Völkern der Region in dem Dreivierteljahrhundert angetan hat, seit Weizmann voraussagte, dass sie Israel dafür „richten“ würde, wird sie den Staat aufgeben oder ablehnen und ihn dem Schicksal überlassen, dem er ausgesetzt sein könnte?

Im Lichte der modernen „Werte“ hätten die USA und der Westen viel bessere Gründe, dies zu tun, als das Papsttum und die mittelalterliche Christenheit einst hatten, um die Kreuzritter im Lichte ihrer Werte aufzugeben.

Unwahrscheinlich, kein Zweifel. Aber je mehr sich Israel in den Augen der Welt „delegitimiert“ – und das tut es im Moment in Gaza ganz gewaltig – desto unwahrscheinlicher wird es, und damit auch die Möglichkeit und das Schreckensszenario von Ohana, dem Gelehrten der Kreuzritter, dass sein Schicksal dem der Kreuzritter selbst ähnelt. Natürlich nicht ins Meer getrieben, aber auf die eine oder andere Weise strategisch/militärisch/diplomatisch überwunden.



--

