Majority of Americans Would Not Serve in Event of Another World War Western morale – as witnessed by the lack of desire to serve their countries in the event of another world war – has rarely been…

Mehrheit der Amerikaner würde im Falle eines weiteren Weltkriegs nicht dienen

Robert Bridge

27. März 2024

Selten war die Stimmung im Westen so düster wie in diesem Jahr, was sich an der mangelnden Bereitschaft zeigt, im Falle eines weiteren Weltkriegs seinem Land zu dienen.

Die Mehrheit der Amerikaner hält den Ausbruch eines weiteren Weltkriegs in den nächsten 10 Jahren zumindest für einigermaßen wahrscheinlich, aber die meisten sagen, dass sie sich nicht zum Dienst als Kämpfer oder Nichtkämpfer melden würden, wenn die Vereinigten Staaten daran beteiligt wären.

Eine neue YouGov-Umfrage ergab, dass 22 % der Amerikaner es für sehr wahrscheinlich“ halten, dass es in den nächsten fünf bis zehn Jahren zu einem weiteren Weltkrieg kommen wird; 39 % halten es für etwas wahrscheinlich“. Aufgeschlüsselt nach politischen Gruppen glaubt ein Drittel der Republikaner, dass es in den nächsten zehn Jahren sehr wahrscheinlich“ zu einem weiteren Weltkrieg kommen wird; 20 % der Unabhängigen und 16 % der Demokraten stimmen dieser Aussage zu.

Obwohl die Vereinigten Staaten und ihre NATO-Verbündeten in einem Stellvertreterkrieg gegen Russland in der Ukraine ihre militärischen Vorräte in rasantem Tempo aufbrauchen und Moskau furchterregende Offensivkräfte an den Tag legt, bleiben die Amerikaner in Bezug auf einen hypothetischen Krieg gegen Russland und China weiterhin optimistisch. Wenn es zu einem Weltkrieg käme, in dem die USA und ihre Verbündeten gegen Russland, China oder beide kämpfen würden, würden die Amerikaner eher sagen, dass die NATO-Mitgliedstaaten gewinnen würden, als dass sie verlieren würden.

Der patriotische Optimismus schwindet jedoch schnell in dem hypothetischen Szenario, in dem sowohl China als auch Russland – und ihre Verbündeten – in einem Weltkrieg gegen die westlichen Staaten und ihre Verbündeten antreten. Nur 45 % der Amerikaner sind der Meinung, dass die westlichen Nationen als Sieger hervorgehen würden, während 55 % der Meinung sind, dass eine Koalition aus Moskau, Peking und ihren Verbündeten gewinnen würde.

In einer ähnlichen YouGov-Umfrage, die im Vereinigten Königreich durchgeführt wurde, glauben nur 21 % der britischen Erwachsenen, dass die westlichen Streitkräfte im Falle eines Weltkriegs gegen China, Russland und deren Verbündete verlieren würden.

Schockierenderweise geben nur 6 % der Amerikaner an, dass sie sich zum Militärdienst melden würden, wenn ein globaler Flächenbrand ausbräche, während 9 % sagen, sie würden sich nicht freiwillig melden, aber im Falle einer Einberufung dienen, und 13 % sagen, sie würden sich nicht freiwillig melden und im Falle einer Einberufung den Dienst verweigern. Satte 60 % sagen, dass die Streitkräfte nicht versuchen würden, sie aufgrund ihres Alters oder einer Behinderung einzuberufen. Sollten die USA jedoch unmittelbar von einer Invasion bedroht sein, steigt der Anteil derer, die sich freiwillig zum Militärdienst melden würden, auf 16 %. Allerdings sagen 47 %, dass sie selbst unter solchen extremen Umständen nicht glauben, dass das Militär sie aufgrund ihres Alters oder ihrer Behinderung zum Dienst heranziehen würde.

„Die Amerikaner sind offener für die Idee, im Falle eines Weltkrieges in kampffreien Funktionen zu dienen“, sagt Jamie Ballard, Datenjournalist bei YouGov. „19 % würden sich freiwillig für diese Art von Aufgaben melden; 12 % würden sich nicht freiwillig melden, aber im Falle einer Einberufung dienen.

Wenn die USA unmittelbar von einer Invasion bedroht wären, würden sich 26 % freiwillig zum Nicht-Kampfdienst melden. 42 % der Amerikaner geben an, dass die Regierung sie aus Gründen des Alters oder einer Behinderung nicht für kampffreie Aufgaben einsetzen würde; 38 % sagen, dass die Regierung sie aus diesen Gründen nicht einsetzen würde, selbst wenn die USA unmittelbar von einer Invasion bedroht wären.

Die Umfrage findet zu einer Zeit erhöhter globaler Spannungen statt. Washington ist in mehrere Konflikte verwickelt, die Amerika an den Rand eines Krieges auf mehreren Schauplätzen bringen. Abgesehen von der Beteiligung an einem Stellvertreterkrieg in der Ukraine gegen Russland ist Washington im Nahen Osten verwickelt, wo es Israel mit Tausenden von Raketen in seinem Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen beliefert. Gleichzeitig haben die USA den Irak, Syrien und den Jemen bombardiert, und Anfang des Jahres wurden drei amerikanische Soldaten in Jordanien getötet.

„Selbst innerhalb des Weißen Hauses sind US-Beamte besorgt, dass Bidens Nahostpolitik zu einem breiteren Krieg mit dem Iran und der Hisbollah im Libanon führen könnte“, schreibt Kyle Anzalone vom Libertarian Institute.

In der Zwischenzeit hat Washington die militärische Aufrüstung im asiatisch-pazifischen Raum vorangetrieben und die Spannungen mit den kommunistischen Staaten Nordkorea und China verschärft.

Als Reaktion auf die rücksichtslosen Vorstöße Amerikas hat der nordkoreanische Führer Kim Jong-un Raketentests durchgeführt und dabei eine aufrührerische Rhetorik an den Tag gelegt. Gleichzeitig hat Peking auf Washingtons Unterstützung für Taipeh und Manila mit Militärübungen im und um den asiatischen Pazifik reagiert.

Am besorgniserregendsten für die politischen Entscheidungsträger in Washington ist die Tatsache, dass die Aussichten auf einen weiteren Weltkrieg noch nie so gut waren wie heute, während die Moral der westlichen Staaten – wie der fehlende Wille, ihren Ländern im Falle eines weiteren Weltkriegs zu dienen – selten so düster war.

