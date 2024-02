Meta: We Need to Talk about Genocide The powerful voices of Palestinians and allies on social media have been a lifeline during the Israeli government’s genocidal war on Gaza – and often the only way for Palestinians to tell their stories, document human rights abuses, and seek international solidarity during this time of utter horror.

Meta: Wir müssen über Völkermord reden

Mark Zuckerberg, CEO, META

Die kraftvollen Stimmen der Palästinenser und ihrer Verbündeten in den sozialen Medien waren während des völkermörderischen Krieges der israelischen Regierung gegen den Gazastreifen ein Rettungsanker – und oft die einzige Möglichkeit für Palästinenser, ihre Geschichten zu erzählen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren und internationale Solidarität in dieser Zeit des absoluten Grauens zu suchen.

Angesichts der Tatsache, dass die Palästinenser im Gazastreifen von einem wahrscheinlichen Völkermord bedroht sind (laut Internationalem Gerichtshof), ist es beunruhigend, dass Meta gerade jetzt eine Politik in Erwägung zieht, die Kritik am israelischen Militär, an der israelischen Regierung und am Zionismus noch weiter zum Schweigen bringen würde, indem sie Gespräche unterbindet, die den Begriff „Zionist“ beinhalten. Meta schlägt vor, „Zionist“ als Ersatz für „Jude“ oder „jüdisch“ zu behandeln – aber das wird niemanden von uns sicherer machen. Stattdessen wird es die Bemühungen untergraben, echten Antisemitismus und alle Formen von Rassismus und Bigotterie abzubauen.

Palästinenser sollten in der Lage sein, die politische Ideologie zu benennen, die ihr Überleben beeinträchtigt, ohne Repressalien befürchten zu müssen. Antizionistische und nicht-zionistische Juden sollten in der Lage sein, die Ideologie zu kritisieren, die behauptet, sie zu vertreten. Und Menschenrechtsaktivisten sollten in der Lage sein, das israelische Militär und die Regierung zur Rechenschaft zu ziehen – jetzt mehr denn je.

An: Mark Zuckerberg, Geschäftsführer, META

Von: Evelyn Hecht-Galinski,Sicht-vom-Hochblauen

Ich bin sehr beunruhigt darüber, dass Meta in einer Zeit des wahrscheinlichen Völkermords seine Richtlinien für Hassreden in Bezug auf den Begriff „Zionist“ ändern will. Dies wird sich nachteilig auf Palästinenser, Juden und alle Menschen auswirken, die der israelischen Regierung kritisch gegenüberstehen. Wir müssen in der Lage sein, Regierungen zu kritisieren, ohne Angst vor Zensur und Repressalien zu haben.

