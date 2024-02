As Ramadan approaches, Israel threatens war on Lebanon The reckless US-Israeli attempt to forcibly move Hezbollah far from its border risks driving the region into a full-on war, which neither Tel Aviv nor Washington could hope to manage. And they’re picking this fight as the holy Muslim month of Ramadan approaches.

Photo Credit: The Cradle

Der rücksichtslose amerikanisch-israelische Versuch, die Hisbollah mit Gewalt von ihrer Grenze zu vertreiben, birgt die Gefahr, dass die Region in einen regelrechten Krieg hineingezogen wird, den weder Tel Aviv noch Washington in den Griff bekommen könnten. Und das, während der heilige muslimische Fastenmonat Ramadan naht.

Vor dem Ramadan droht Israel mit einem Krieg gegen den Libanon

Von Khalil Harb

19. FEBRUAR 2024

Die zunehmenden Drohungen Tel Avivs, Beirut ebenso zu zerstören wie den Gazastreifen, und die wachsende Unterstützung der israelischen Öffentlichkeit für ein aggressives militärisches Vorgehen gegen den Libanon haben die Spannungen an der nördlichen Kampffront in den letzten Tagen verschärft.

Darüber hinaus treibt das prekäre Spiel in Washington – das absolut nichts getan hat, um die israelischen Besatzungstruppen daran zu hindern, einen Angriff auf Rafah zu starten und mehr als eine Million Palästinenser aus ihrem letzten Zufluchtsort an der ägyptischen Grenze zu vertreiben – den Krieg an einen unbeständigen, gefährlichen Rand.

Zwei kritische Faktoren heizen die ohnehin schon brisante Situation weiter an. Erstens haben Israels gezielte Angriffe auf libanesische Zivilisten, wie die jüngsten Angriffe in Nabatiyeh und Al-Sowanah, eine strenge Reaktion des Hisbollah-Generalsekretärs Hassan Nasrallah hervorgerufen, der Vergeltung schwor und erklärte, dass „der Preis für das Blut von Zivilisten Blut sein wird“.

Zweitens steht der Ramadan vor der Tür, eine heilige Zeit, die von Hunderten von Millionen Muslimen weltweit begangen wird, was diesen Entwicklungen eine transnationale Dimension verleiht. Fastende Muslime von Indonesien bis Marokko werden zunehmend frustriert sein über die Untätigkeit Washingtons bei der Verhinderung eines Völkermords und der Vertreibung von über zwei Millionen Palästinensern im Gazastreifen, von denen viele am Rande des Hungertodes stehen.

Eskalationen werden zu einem Exodus führen

Trotz der Zusicherungen der USA, dass sie Druck auf Israel ausüben, um die Zahl der Opfer zu verringern, hat der unerbittliche Angriff zu einer erschreckenden Zahl von 300 Toten pro Tag geführt, wobei fast 29.000 Menschen ihr Leben verloren haben und über 60 Prozent der Häuser und der Infrastruktur zerstört wurden.

Als Nasrallah erklärte, dass „für jeden Tropfen Blut, der im Gazastreifen und in der gesamten Region vergossen wird, in erster Linie [US-Präsident Joe] Biden, [US-Außenminister Antony] Blinken und [US-Verteidigungsminister Lloyd] Austin verantwortlich sind“, fanden seine Worte nicht nur in der islamischen Welt, sondern auch bei Millionen Menschen weltweit großen Widerhall und forderten ein Ende des Krieges, indem sie den Zustrom amerikanischer Waffen an das israelische Militär stoppten.

Das US-Außenministerium wurde von Diplomaten in der Region mehrfach vor dem wachsenden Unmut gewarnt, den Washington wegen seiner Mitschuld an Israels Völkermordkampagne hegt. Trotz seiner tonlosen Versuche, seine Haltung zu korrigieren und die Notwendigkeit des Schutzes der palästinensischen Zivilbevölkerung zu betonen, droht die regionale Gegenreaktion die US-Diplomatie zu untergraben, die arabischen Normalisierungsabkommen mit Israel zunichte zu machen und die US-Geschäftsinteressen in ganz Westasien zu gefährden.

Gegenüber The Cradle sagten Quellen, die der Achse des Widerstands im Libanon nahe stehen, dass die nächsten zwei Wochen das Potenzial für eine katastrophale Eskalation bergen, insbesondere wenn Israel seine militärischen Angriffe während des Ramadan intensiviert und seine Pläne zur Vertreibung der Palästinenser aus Rafah vorantreibt.

Darüber hinaus birgt die Unzufriedenheit unter den israelischen Siedlern, die durch die libanesischen Widerstandsoperationen entlang der Nordgrenze vertrieben wurden, weitere Risiken, so dass Beamte in Tel Aviv drastische Maßnahmen in Betracht ziehen, um für Ruhe zu sorgen, einschließlich möglicher Militäraktionen – eine Vorschau auf die südlibanesische Zivilbevölkerung, die kürzlich Zeuge davon wurde.

Die Unzufriedenheit unter den Siedlern im Norden wächst, da sie sich mit der neuen Sicherheitsdynamik nach der von der Hamas geführten Operation „Al-Aqsa-Flut“ am 7. Oktober auseinandersetzen müssen. Dieser Grenzstreifen, der sich über 100 Kilometer von Naqoura bis zu den Shebaa-Farmen erstreckt und 5 bis 10 Kilometer tief ist, hat die Vertreibung Tausender Siedlerfamilien mit sich gebracht.

Israel will die Hisbollah von seiner Grenze vertreiben

Trotz strenger Warnungen hochrangiger israelischer Beamter, die „Ruhe“ entlang der Nordgrenze wiederherzustellen – einschließlich der Zusage von Energieminister Eli Cohen, dass „wir nicht zögern werden, militärische Maßnahmen zu ergreifen, wenn diese Bedrohung nicht auf diplomatischem Wege beseitigt wird“ – bleibt die Situation angespannt.

Eine Umfrage der hebräischen Zeitung Maariv ergab, dass 71 Prozent der Israelis der Meinung sind, Israel sollte eine groß angelegte Militäroperation gegen den Libanon starten, um die Hisbollah von der Grenze fernzuhalten. Gleichzeitig ist sich die israelische Militärführung der Bedeutung von Nasrallahs Erklärung vom 13. Februar bewusst, als er darauf bestand, dass die aus dem Norden fliehenden Siedler „nicht zurückkehren werden“ und dass die israelischen Behörden „Unterkünfte, Hotels, Schulen und Zelte für zwei Millionen Menschen vorbereiten“ sollten.

In zwei aufeinander folgenden Reden betonte Nasrallah, dass „nur die Beendigung des Krieges gegen Gaza die Libanon-Front zum Stillstand bringen wird“. Und er erinnerte die Israelis daran, dass sie seit 1982 militärisch reagierten, wenn nur eine libanesische Kugel oder eine Katjuscha-Rakete ihre Gebiete traf, dass es Tel Aviv aber bisher – trotz mehr als 2000 Raketeneinschlägen des Widerstands auf kritische israelische Ziele – nicht gelungen sei, zu einem ausgewachsenen Krieg zu eskalieren.

Eine libanesische politische Quelle informiert The Cradle über die Doppelstrategie Israels: Während der Besatzungsstaat durch direkte Angriffe auf den Südlibanon militärischen Druck ausübt, um Angst zu schüren, setzt er gleichzeitig auf die diplomatischen Bemühungen des Westens gegenüber Beirut. Ihr Ziel? Die Entfernung der Hisbollah nicht nur von der Grenze, sondern auch aus den Regionen jenseits des Litani-Flusses zu erzwingen.

Die Hisbollah lässt sich vom westlichen Druck nicht beirren

Nasrallah erzählte eine aufschlussreiche Anekdote aus Gesprächen mit westlichen Gesandten, die alle nur das Ziel verfolgten, die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zurückzudrängen. Angesichts dieses Ansturms unlogischer Forderungen witzelte ein libanesischer Beamter: „Es ist einfacher, den Fluss an die Grenze zu verlegen, als die Hisbollah nördlich davon zu drängen.“

Kurz gesagt, selbst pro-westliche libanesische Beamte verstehen die Unmöglichkeit dieses Vorhabens.

Die jüngste Erklärung des US-amerikanischen Chefdiplomaten für Energiefragen, Amos Hochstein, bestätigt nur, was die Hisbollah bereits weiß: Washingtons Ziel ist es nicht, den Konflikt zu beenden, sondern ihn zu verwalten. Das Engagement des Westens gegenüber Beirut, so die politische Quelle, sei kaum mehr als die Übermittlung von Botschaften, die in erster Linie die Forderungen und Drohungen Israels übermitteln, anstatt eine echte Vermittlung zu ermöglichen. Dieser Mangel an Ernsthaftigkeit bei der Bewältigung des Ernstes der Lage im Südlibanon ist nicht unbemerkt geblieben.

Selbst Premierminister Najib Mikati, der für sein ruhiges Auftreten bekannt ist, äußerte am 12. Januar seine Frustration über diesen oberflächlichen Ansatz:

Wir haben alle internationalen Delegierten, die den Libanon besucht haben, darüber informiert, dass es unlogisch ist, nur über einen Waffenstillstand im Libanon zu sprechen … ein Waffenstillstand muss so schnell wie möglich im Gazastreifen erreicht werden, parallel zu einem ernsthaften Waffenstillstand im Libanon.

In diesem Zusammenhang enthüllt eine andere politische Quelle den Inhalt eines Dokuments, das Frankreich libanesischen Beamten vorgelegt hat und in dem ein Waffenstillstand an der Grenze und die Bildung eines Überwachungsausschusses vorgeschlagen wird, dem neben libanesischen und israelischen Delegierten auch amerikanische und französische Vertreter angehören.

Das Dokument sieht jedoch auch einen dreistufigen Prozess vor: Waffenstillstand, Rückzug der Widerstandskämpfer und ihrer militärischen Einrichtungen 10 km nördlich der Grenze und anschließende Verhandlungen zur Einrichtung einer widerstandsfreien Pufferzone.

Die USA und Israel stehen vor einer kritischen Entscheidung

Nasrallah nimmt solche Vorschläge mit einer Prise Salz und betont stattdessen, dass jegliche Verhandlungen auf dem Kernprinzip der Befreiung des derzeit von Israel besetzten libanesischen Territoriums basieren müssen. Die Reaktion der Hisbollah auf solche diplomatischen Annäherungsversuche war zu erwarten. Warum sollte sie Zugeständnisse machen, wenn sie ihrem Feind beispiellose Schmerzen zufügt und zum ersten Mal überhaupt ihre militärischen Anstrengungen mit mehreren Widerstandsfronten in Westasien, einschließlich Gaza, Libanon, Jemen, Syrien und Irak, koordiniert?

Quellen, die dem Widerstand nahe stehen, berichten, dass die jüngsten Äußerungen des israelischen Verteidigungsministers Yoav Gallant, seine Streitkräfte hätten Beirut absichtlich bombardiert, Nasrallah zu der Schlussfolgerung veranlasst haben, dass die jüngsten Angriffe Tel Avivs auf Zivilisten in Nabatiyeh, Sowanah und Adshit „absichtlich und kein Fehler“ waren. Darüber hinaus handelt es sich um einen israelischen Versuch, die seit 1992 geltenden Einsatzregeln zu verletzen, die, wenn sie nicht eingehalten werden, das militärische Spiel für Israel erheblich verändern können – zu dessen Nachteil wie auch zu dem des Libanon. Zunächst einmal hat der Hisbollah-Führer eine starke Reaktion an der Front versprochen, bei der der Feind direkt angegriffen wird, anstatt „Standorte, Spionagegeräte und Fahrzeuge ins Visier zu nehmen“.

Informierte Quellen, die mit The Cradle sprachen, sagen, dass die USA und Israel in den nächsten zwei Wochen gezwungen sein werden, einige kritische Entscheidungen zu treffen, nicht nur, weil der Ramadan naht, sondern auch, weil Tel Aviv jetzt die Grenze der militärischen „Verhältnismäßigkeit“ überschritten hat, indem es libanesische Zivilisten ins Visier genommen und eine Eskalation heraufbeschworen hat.

Der gefährlichste Schritt könnte darin bestehen, dass Israel einen Krieg gegen den Libanon – und speziell gegen die Hisbollah – beginnt, was die Achse des Widerstands veranlassen würde, ihre Strategien in der gesamten Region neu zu justieren.

Diese Neukalibrierung könnte sich auf verschiedenen Wegen manifestieren: Intensivierung und Widerstandsfähigkeit des libanesischen Widerstands, Bruch des fragilen Waffenstillstands durch die Kataib Hisbollah und ihre irakischen Widerstandsverbündeten, um weitere US-Ziele anzugreifen, Übernahme einer prominenteren Rolle durch Syrien, Anpassungen der Richtung und Stärke jemenitischer Raketenangriffe und Drohnenoperationen (über das Rote Meer und den Golf von Aden hinaus) sowie Verschiebungen in den Machtzentren Irans zugunsten einer Konfrontation – was eine erhebliche Abweichung von seinem regionalen Ansatz in den letzten vier Monaten darstellen würde.

Zu solchen Verschiebungen könnte es kommen, wenn sich der Blick von Netanjahu und Biden fest nach Norden richtet.

Übersetzt mit deepl.com

